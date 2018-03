Armaturen kaufen – worauf ist zu achten?

In der heutigen Zeit gibt es eine so große Auswahl von Armaturen, dass für jeden Geschmack praktisch etwas dabei ist. Sie unterscheiden sich lediglich nach den Einsatzbereichen, der Anbringungsart und der Funktionalität. Bei der Installation wird lediglich bei zwei Varianten unterschieden. Soll es eine Aufputz- Armatur oder eine Unterputzarmatur sein?

Vor einem Kauf sollte klar sein, um welche Art es sich handeln soll. Zudem hat der Verbraucher auch bei der Funktionalität die Qual der Wahl, denn hier finden sich entweder Mischbatterien, Einhandmischer und Thermostatarmaturen usw.

Worauf ist beim Kauf von Armaturen zu achten?

Seit frühester Zeit ist die Zweigriffarmatur ein Begriff. Die Bedienung gestaltet sich als sehr einfach, denn Warm- und Kaltwasser sind durch zwei Griffe voneinander getrennt. Fakt ist jedoch, dass der Wasserverbrauch unweigerlich steigt, denn die Temperatur muss sich bei jeder Bedienung neu einstellen.

Erhältlich sind sie als Aufputz-, als auch als Unterputz- Varianten. Der Handel bietet zudem Waschtisch-, Brause-, Wannen- und Bidet- Mischbatterien an. Wer Platz sparen möchte, sollte sich für eine Einlocharmatur entscheiden, fällt das Budget höher aus, kann es eine moderne Dreilocharmatur sein.

Des Weiteren gibt es Einhebelarmaturen. Die Wassertemperatur und Menge kann kinderleicht mittels eines Handgriffs geregelt werden. Es gibt sie ebenfalls in unterschiedlichen Varianten und Preisklassen. Etwas kostspieliger, aber dafür auch luxuriöser ist die Thermostatarmatur. Sie regelt die genaue Wassertemperatur über die komplette Dauer der Nutzung. Das ist besonders bei Kindern von Vorteil, denn Temperaturschwankungen sind auszuschließen.

Armaturen für Badezimmer und Küche

Der Begriff Armatur kommt vom dem Lateinischen armare und bedeutet so viel wie Ausrüsten. Eine Armatur ist nichts anderes, als ein Wasserhahn und dient zur Regulierung der Temperatur und der Wasserstärke.

Heutzutage gibt es für Jedermann die passende Armatur, die entweder von einem guten Hobbyheimwerker oder einem Sanitärfachmann installiert wird. Gekauft werden darf, je nach Geldbeutel, nach Geschmack oder nach dem jeweiligen Aufwand.

Das Material, welches am meisten verwendet wird, ist Edelstahl. Hierbei kann es auch eine Kombination von Edelstahl, einem Kunststoff oder einem Material aus der Natur sein, zum Beispiel, Hanf.

Edelstahl ist beliebt, denn es neigt nicht schnell zum Rosten und hat zudem eine ansprechende Optik. Andere Materialien sind Messing, Chrom oder sogar Gold. Genauso wie die unterschiedlichsten Armaturen sind auch die Preise flexibel. Diese schwanken je nach Hersteller, Funktion und Komplexität. Wer den Einbau nicht selber durchführen kann, sollte Zusatzkosten für den Einbau nicht vergessen.

Armaturen für die Küche

Es gibt diverse Küchenarmaturen, sodass die Auswahl schwer fallen wird. Sicher ist jedoch, der Verbraucher sollte sich auf jeden Fall für eine Marken -Armatur entscheiden. Somit ist gewährleistet, dass Ersatzteile über viele Jahre zu erhalten sind.

Die Verlockung ist zwar ziemlich groß, wenn Aldi, Lidl und Co. mit Armaturen zu günstigen Preise werben, die Wahrscheinlichkeit später Dichtungen oder Kartuschen nach zu bekommen, erweist sich als schwindend gering.

Augen auf, beim Armaturenkauf

Die meisten achten beim Kauf von neuen Armaturen auf das Aussehen und natürlich auf die Zweckmäßigkeit. Es gibt jedoch noch einen Punkt, der nicht in Vergessenheit geraten darf. In Deutschland darf fast alles erworben werden, der Einbau steht auf einem anderen Blatt.

Selbst Armaturen müssen der deutschen DIN- Norm entsprechen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn sollte es zu einem Schadensfall kommen, kann die Versicherung unter Umständen eine Zahlung verweigern. Im Übrigen gilt das nicht ausschließlich für Armaturen, sondern auch für andere Dinge des täglichen Lebens. Vorsicht also beim Kauf bei Discountern und Supermärkten.

Wissenswertes über Küchenarmaturen

Die Küchenarmatur ist eines der wichtigsten Dinge im täglichen Leben. Keine andere wird so oft genutzt, wie die in diesem Raum. Eine Markenarmatur ist immer die richtige Wahl, denn diese halten oft Jahrzehnte.

Die Armatur kann zusätzlich über Eigenschaften verfügen, die andere Arbeiten erleichtern. Da wären zum Beispiel Armaturen mit einem Spülmaschinen- Anschluss. Oft wird die Wasserzufuhr gekappt, wenn die Bewohner das Haus verlassen. Diese Funktion nimmt einige Arbeit ab, denn ein separater Hahn muss nicht mehr abgestellt werden.

Der Handel bietet zudem Armaturen zum Umklappen. Diese lohnen sich dann, wenn die Spüle direkt unter einem Fenster steht. Durch einen sogenannten Bajonett- Verschluss kann der Besitzer die Armatur mit einem Handgriff leicht zur Seite neigen.

Zweigriff Armaturen waren früher weit verbreitet, heute allerdings ist die Einhebel- Armatur an ihre Stelle getreten. Bei Ersterer gibt es zudem den Nachteil, dass es zwar leicht ist, warmes und kaltes Wasser abzulassen, das Mischen gestaltet sich eher als schwierig.

Der Komfort bei einer Einhand- Armatur ist enorm, denn einmal geschwenkt, ist die gewünschte Temperatur erreicht. Allerdings gestaltet sich der Wechsel einer Kartusche als umständlich und zudem ist sie auch nicht so kostengünstig.

Generell Küchenarmaturen verfügen über einen hohen Auslauf, was einige Vorteile hat. Große Töpfe oder Eimer können leichter mit Wasser gefüllt werden. In der Zwischenzeit gibt es einen neuen Trend, denn Gastro- Armaturen finden den Weg in deutsche Küchen. Diese Armaturen verfügen über eine schwenkbare Handbrause, welche auf den ersten Blick außerordentlich sinnvoll erscheint.

Mit höheren Anschaffungskosten muss gerechnet werden und der Verschleiß ist auch nicht zu verachten. Handelt es sich um einen Defekt der Handbrause, kommen ungeheure Kosten auf den Besitzer zu. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass es sich wenn möglich, um eine Universal- Handbrause handelt.

Tipps zum Kauf einer Badezimmer- Armatur

Diejenigen, die sich nicht viel mit Armaturen beschäftigt haben, stehen schlimmstenfalls vor einer unlösbaren Aufgabe. Manche Begriffe versteht kein Mensch, aber es gibt trotz allem die Möglichkeit eine Armatur für ein Badezimmer zu kaufen.

In der Regel sind Badarmaturen und Waschtischarmaturen ein und dieselbe Sache. Allerdings sollten Verbraucher darauf achten, ob es sich um eine Armatur für den Waschtisch oder die Dusche bzw. Badewanne handelt.

Für das Waschbecken sind es Niederdruckarmaturen oder Hochdruckarmaturen. Der Unterschied besteht zwischen den Arten des Warmwasserzulaufs. Eine Hochdruckarmatur muss angeschafft werden, wenn Warmwasser durch einen Durchlauferhitzer oder eine Zentralheizung erzeugt wird. Eine Niederdruckarmatur ist ausreichend, wenn es einen Boiler im Badezimmer gibt.

Eine Verwechslung wäre katastrophal, denn es muss immer die passende Armatur- Art sein. Der Unterschied ist daran zu erkennen, dass eine Niederdruckarmatur mindestens über drei Anschlüsse verfügt und um einiges teurer ist. Die Bauweise ist aufwendiger, was den höheren Preis erklärt.

Hierunter gibt es natürlich wieder unterschiedliche Varianten. Am verbreiteten sind Einhebel- Waschtischarmaturen. Warm- und Kaltwasser werden per Hebel gemischt, daher rührt auch der Name. Bei ihnen finden sich kleine Unterschiede, denn sie variieren stark bei den Preisen. Soll es eine teure Variante sein, lässt sich an ihr einstellen, welche Wassertemperatur herauskommen soll.

Zweihebel Armaturen sind kaum noch zu finden, da sie umständlich zu bedienen sind. Allerdings ist diese Art der Armatur vollkommen ausreichend für Bad oder Gäste – WC. Eine weitere Möglichkeit bildet die Waschtischarmatur mit integriertem Thermostat. Sie verfügt über einen Drehhebel, womit sich die gewünschte Temperatur einstellen lässt. Über den zweiten Hebel wird der Wasserauslauf gesteuert.

Wo lässt sich eine Armatur erwerben?

Bis vor einigen Jahren war der Baumarkt die einzige Alternative eine Armatur zu erwerben. Heute hat sich das geändert, denn es gibt Internet- Anbieter. Trotzdem hat ein Kauf in einem gut bestückten Baumarkt Vorteile, denn jeder kann sich die Armatur direkt ansehen. Das Vergleichen inbegriffen, fällt es nicht schwer, seinen Favoriten heraus zu picken.

Nachteilig ist, die Auswahl fällt leider ziemlich klein aus, gerade dann, wenn es sich um einen eher kleineren Markt handelt. Diejenigen, die höhere Ansprüche stellen, werden in der Regel nicht fündig.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kauf bei Amazon? Mittlerweile wird dort fast alles angeboten, was das Herz begehrt. Die Preise sind um einiges niedriger und es gibt zudem regelmäßige Verkaufsaktionen. Eine Armatur, auch wenn sie hochwertiger ist, kann zu einem Schnäppchenpreis erworben werden. Abgesehen davon, bietet Amazon ein beachtliches Sortiment an Markenhersteller- Armaturen an. Von dem Kauf eines unbekannten Herstellers muss allerdings abgeraten werden.

Groß ist auch die Armaturen Auswahl bei EBay. Hier ist unter anderem darauf zu achten, dass es keine gebrauchte Armatur ist, wenn es eine Neuwertige sein soll. Zudem ist die Systematik der Suche nicht gerade als optimal zu bezeichnen, dass gilt für Verbraucher, die kein bestimmtes Produkt im Blick haben.

Das schwedische Möbelhaus IKEA ist eine weitere Möglichkeit, sich eine Armatur zukaufen. Geradezu perfekt, denn Badezimmer- Möbel und Waschbecken sind im Sortiment ebenfalls enthalten.

Tipp:

Auf jeden Fall sollten mehrere Armaturen miteinander verglichen werden. So können nicht nur unterschiedliche Designs, sondern auch die Preise verglichen werden.

Armaturen Ratgeber für Badewannen

Bei einer Badewannen Armatur finden sich unter den Herstellern zwei Kategorien. Zum einen sind es Standard- zum anderen Premium- Anbieter. Günstig heißt in diesem Fall jedoch nicht minderwertig, auch in diesem Sortiment findet der Verbraucher solide Armaturen, die eben nur weniger kosten. Sie sehen hübsch aus und auch die Funktionalität lässt nichts zu wünschen übrig.

Bei den Wannenarmaturen kann der Käufer unter verschiedenen Varianten auswählen:

Einhebel

Zweigriff

Wannenthermostat

Freistehend

Wasserfall- Armatur

Beim Kauf ist nicht nur auf das Design zu achten, sondern in erster Linie wo die Armatur montiert wird. Bei einem älteren Badezimmer, ist der Verbraucher an bestimmte Begebenheiten gebunden. Eine weitere Rolle spielt die Warnwasser. Versorgung. Hier kommt es wiederum darauf, ob es eine Niederdruck- oder Hochdruckarmatur sein muss.

Wichtig ist zudem die Verarbeitung, denn hochwertige Armaturen halten natürlich länger und lassen sich oftmals leichter bedienen. Die äußeren Teile sollten nicht unbedingt aus Kunststoff gefertigt sein, sondern aus Metall oder Keramik.