Heimwerken: zu Hause selbst Hand anlegen

Alles von der Stange kaufen und ja keinen Finger rühren? Immer mehr Menschen beantworten diese Frage ganz klar mit „Nein“. Sie wollen selbst etwas schaffen und setzen sich beim Heimwerken immer neue Ziele. Egal ob das Renovieren eines Zimmers oder der Bau eines Gartenhauses, in jedem Fall sind sie mit Eifer und viel Spaß bei der Sache. Hilfe beim Heimwerken bieten mittlerweile zahlreiche Baumärkte, in denen Do-it-yourself-Kurse sehr gefragt sind. Aber auch verschiedene Seiten im Internet können in schwierigen Situationen helfen und Tipps geben.

Deutsche lieben den Baumarkt

Nach einer anstrengenden Woche mit zahlreichen Terminen, Zeitdruck und Überstunden wollen viele Deutsche nicht etwa auf dem Balkon oder der Terrasse entspannen, sondern sie verbringen den Samstag im Baumarkt. Sie warten darauf, dass die neue Wandfarbe angerührt wird oder dass sie ein wichtiges Gerät ausleihen können. Sie stöbern in der neuen Kollektion und überlegen dabei, wie diese Materialien im eigenen Heim eingesetzt und verbaut werden können. Bei nahezu jedem Besuch wird etwas Passendes gefunden. Das Zuhause wird im Anschluss in eine Baustelle verwandelt, wo eigene Ideen umgesetzt und Neues geschaffen werden kann. Bereits seit einigen Jahren beobachten Experten den Trend zum Selbermachen, der immer mehr Menschen ergreift. Sie bauen selbst ihren Dachboden aus, verwandeln den Keller in einen Partyraum oder ziehen Wände ein. Dieser Trend wird auch bei einem Blick auf die Umsatzzahlen der Baumärkte deutlich, denn sie steigen stetig. Die Branche hat erkannt, welche Wünsche und Bedürfnisse die Kundschaft hat und setzt diese um. Auch die Werbung suggeriert, dass man stolz sein kann, wenn etwas selbst geschaffen wurde. Für Viele ein Ansporn, auch nach einem Rückschlag weiterzumachen. Ein Lob der Familie ist dabei Lohn genug.

Der Stolz, etwas geschaffen zu haben

Der Trend zum Heimwerken als Hobby hat in unserer schnelllebigen Zeit auch tiefere Gründe. Zahlreiche Menschen sind in Berufen aktiv, die eher abstrakt sind. Ein Ergebnis, also etwa ein fertiges Produkt, sehen viele Berufstätige nicht mehr. Sie sind vielmehr mit Projekten, Planungen und Zahlen beschäftigt und haben nur noch selten das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Selbst in der Produktion übernimmt ein einzelner Arbeiter nur noch Teile der Gesamtproduktion und hat das Geschaffene so nicht mehr im Blick. Beim Heimwerken jedoch entsteht aus dem im Baumarkt erworbenen Material Schritt für Schritt etwas Neues, Individuelles, das ganz sicher einzigartig ist. Gerade die eigenen Lösungen, die im Haus umgesetzt werden, machen stolz. Es wird nun nichts mehr aus der Massenproduktion erworben, sondern man macht sich selbst Gedanken, wie etwas werden soll und setzt es um. Psychologen beschreiben dieses Vorgehen oft als Sehnsucht nach der Kontrolle, denn wer etwas selbst macht, hat darauf natürlich Einfluss. Und sollte einmal etwas schief gehen, ist das kein Problem, denn man selbst ist ja dafür verantwortlich.

Neue Ideen aus dem Internet

Der Trend zum Heimwerken hat nun nicht nur die Baumärkte erfasst, sondern auch im Internet finden sich zahlreiche Foren und Seiten, auf denen Profis mit Tipps und Tricks zur Seite stehen. Egal, was gemacht werden soll, es findet sich ganz sicher ein passender Artikel oder sogar ein fertiges Video. Schritt für Schritt wird hier erklärt, wie man beispielsweise einen Siphon austauscht, wie kaputte Fenster repariert werden oder wie ein Spielhaus im Garten für die Kinder gebaut wird. Sogar die notwendigen Materialien und Werkzeuge werden genannt. Oftmals ist es sogar möglich, einen Bauplan zu downloaden und diesen als Vorlage zu nutzen. So ist Heimwerken auch für Menschen interessant, die bislang noch wenig Erfahrung sammeln konnten. Sie sollte sich natürlich für den Anfang ein kleines Projekt aussuchen und dieses in Ruhe bewältigen. Wurde es erfolgreich abgeschlossen, ist der Ehrgeiz ganz sicher geweckt und es stehen neue Projekte auf dem Plan. Auch die Baumärkte selbst haben den Trend erkannt und bieten spezielle Kurse, in denen etwa der Umgang mit Winkelschleifern erklärt oder Bohrmaschinen ausprobiert werden. Hintergrund solcher Veranstaltungen ist natürlich, die Kunden enger an sich zu binden, damit diese auch künftig die notwendigen Materialien hier vor Ort kaufen. Do-it-yourself-Kurse gibt es übrigens nicht nur für Männer, sondern auch Frauen können teilnehmen. Einige Baumärkte bieten sogar spezielle Kurse nur für Frauen, in denen diese sich erste Kenntnisse aneignen können.

Hier können sich Heimwerker Tipps holen:

Nachbarn oder Heimwerker-Kollegen helfen gerne



Kurse in Baumärkten erfreuen sich großer Beliebtheit



Artikel oder Videos im Internet geben Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Heimwerken spart Geld

In einem Haus oder auch einer Wohnung gibt es viel zu erledigen. Wer handwerkliches Geschick und etwas Erfahrung beim Heimwerken hat, muss hierfür nicht in jedem Fall einen Profi-Handwerker zu Rate ziehen. Vielfach ist es nämlich möglich, kaputte Fliesenfugen einfach selbst auszutauschen oder die Wände im Kinderzimmer neu zu streichen. Dies macht nicht nur Spaß, sondern spart vor allem Geld, dass bei vielen Bauherren und Wohnungsbesitzern ohnehin knapp ist. Wer einzelne Arbeiten noch nicht selbst ausgeführt hat, kann, wie oben beschrieben, entweder das Internet zu Rate ziehen oder aber einen Kurs im Baumarkt besuchen. Hier finden sich zahlreiche Interessierte zusammen, fachsimpeln und lernen ganz nebenbei, wie man Wände richtig verputzt. Der Kursleiter, ein Profi-Handwerker, zeigt alle Schritte in Ruhe und hilft bei Fragen und Problemen. Im Anschluss sind die Teilnehmer zwar keine fertigen Heimwerker, sie können jedoch einzelne Projekte zu Hause erledigen. Heimwerken ist ohnehin nichts für Perfektionisten, denn wer alles perfekt machen möchte, muss eine dreijährige Ausbildung als Handwerker absolvieren. Wer aber über Kleinigkeiten hinwegsehen kann, spart durch das Heimwerken viel Geld und sorgt unter Umständen dafür, dass mit den Einsparungen neue Projekte angegangen werden können. Die notwendigen Materialien stehen im Baumarkt ja meist günstig zur Verfügung.

Auf die Sicherheit achten

Auch wenn Heimwerken im Trend liegt und eigentlich jeder Mann und jede Frau zu Hause selbst Hand anlegen können, sollte die Sicherheit nicht außer Acht gelassen werden. Vielfach sind Baustellen zu Hause recht chaotisch, es liegt Baumaterial herum und Kinder können nahezu alles greifen. Es ist daher wichtig, auch im eigenen Heim dafür zu sorgen, dass man ohne Gefahren das Haus betreten und auf die Baustelle gelangen kann. Eventuell lose Bauteile sollten unbedingt entfernt werden, auch Baumaterial wie Schrauben oder Nägel sind zu sichern. Sind Kinder anwesend, müssen alle Materialien so verräumt werden, damit die Kleinen sich nicht verletzen können. Schließlich sollen auch sie Spaß haben und in das Vorhaben einbezogen werden. Vielleicht können die Kids ja sogar erste Aufgaben selbst bewältigen. Letztlich sollte auch beim Ausleihen von Maschinen darauf geachtet werden, dass diese den Vorgaben entsprechend benutzt werden. Hierfür ist es notwendig, beim Ausleihen auf eine Einweisung zu bestehen und die Sicherheitsvorschriften zu kennen. So vermeidet man schwere Unfälle oder sogar einen Aufenthalt im Krankenhaus.

So sorgen Heimwerker für Sicherheit