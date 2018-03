Tipps für den effizienten Frühjahrsputz

Der Frühling ist im Anmarsch, das ist nicht nur in der Natur zu bemerken. Auch in Wohnungen und Häusern kommen Dinge zum Vorschein, die eine Hausfrau stören. Spinnweben, Staub und Schmutz sind manchmal erst zu sehen, wenn die Sonne direkt darauf scheint. Jetzt ist es nötig, sich ans Großreinemachen zu wagen. Frühjahrsputz behagt zwar nicht jedem, er ist aber notwendig. Damit nicht Stunden am Tag mit Putzen verbracht werden, ist es sinnvoll, sich über einen effizienten Frühjahrsputz Gedanken zu machen.

Effizienter Frühjahrsputz gelingt mit einem Plan

Werden die Tage länger werden, kommt Staub und Schmutz zum Vorschein. Die wichtigsten Bereiche sind Fenster, als auch Fußböden. Damit Zeit gespart wird, muss effizient geputzt werden, ansonsten dauert das Unterfangen nur zu lange.

Mit Cleverness können zum Beispiel die Fenster wieder strahlen. Es ist nötig, mit den Rahmen zu beginnen, ansonsten würde eventuell Dreckwasser wieder auf die Scheiben kommen. Ein Augenmerk muss speziell auf den angesammelten Schmutz gelegt werden, dieser kann wie Sandpapier wirken und die Fenster nachhaltig schädigen.

Das Säubern von Glas sollte ein feuchter Schwamm oder Tuch übernehmen, mit denen zuerst die Scheiben vom gröbsten Schmutz befreit werden. Schmutzpartikel haben sich über die Wintermonate dort festgesetzt und wird unbedacht ans Werk gegangen, sind oftmals tiefe Kratzer das Ergebnis.

Um Streifen und Schlieren zu vermeiden, eignen sich hervorragend Fenster- Abzieher oder ein Fenstersauger. Die vereinfachen die Reinigung, arbeiten effizient und hinterlassen keine Schlieren. Gerade bei sehr hohen Fenstern ist ein Fenster Sauger optimal, denn in der Regel verfügen sie über einen Teleskopstiel.

Bei einem effizienten Frühjahrsputz kommt es auf die Geräte an, die genutzt werden sollen. Beim Staubsaugen ist ein Akkusauger zu empfehlen, wo es kein störendes Kabel gibt und nicht das zeitraubende Steckdosen- Umstecken an der Tagesordnung ist. Mittlerweile bietet der Handel Kombigeräte an, die ein flexibel einsetzbares Handgerät gleich mit an Bord haben. Das integrierte Gerät ist ideal für Treppen oder schwer zugängliche Stellen.

Keime und Bakterien haben keine Chance

Beim Frühjahrsputz sollten Keime und Bakterien so gut wie möglich, aber auch effektiv bekämpft werden. In vielen Haushalten wird immer noch zur umweltfeindlichen Chemiekeule gegriffen. Die schaden jedoch nicht nur der Umwelt und dem Fußboden, sondern auch der Gesundheit der Bewohner. Als eine perfekte Alternative gilt ein Dampfreiniger. Fast sämtliche Geräte haben den Vorteil, dass sie Bakterien, sowie auch Keime zu 99,9 Prozent vernichten.

Dampfreiniger gibt es zwischenzeitlich nicht nur für Fliesen, Laminat und Co., sie sind auch für Teppiche, Vorleger, Brücken usw. zu nutzen. Die Maschinen sind absolut umweltfreundlich und stechende Gerüche nach Chemikalien entfallen völlig.

So gelingt der effiziente Frühjahrsputz

Um die Räumlichkeiten so sauber wie möglich zu bekommen, ist eine korrekte Vorbereitung das A und O. Nach dem Aufräumen kommt der eigentliche Frühjahrsputz. Hierzu sollten alle benötigten Putzutensilien bereit stehen, damit das eigentliche Putzen schnell von der Hand geht.

Das Putzen ist nicht nur schnöde Arbeit, es kann auch Spaß machen. Mit Musik geht alles leichter, also Musik anstellen und drauflosputzen. Der Frühjahrsputz wird so nicht langweilig und mitsingen ist durchaus erlaubt.

Eine kleine Checkliste ist ebenfalls von Vorteil:

Schränke ausmisten und auswaschen

Fenster putzen

Kleiderschrank aufräumen

Kühlschrank abtauen und säubern

Teppiche reinigen

Jalousien abnehmen und in der Dusche oder Wanne abbrausen

Gardinen waschen

Decken und Wände von Spinnweben befreien

Frühjahrsputz mit altbewährten Hausmitteln

Um saubere Zimmer zubekommen, sind nicht unbedingt teure Reiniger aus dem Supermarkt nötig. Es geht auch anders, denn Zitronensäure, Natron, Waschsoda, sowie Essig eignen sich genauso gut. Beispiel Zitronensäure, sie gibt es in Pulverform, als auch flüssig in jeder Drogerie zu erwerben. Zitronensäure eignet sich hervorragend zum Entfernen von Kalkflecken in der Duschkabine. Tipp: Handschuhe sind wichtig und auch die Augen sollten geschützt werden. Zitronensäure kann aggressiv reagieren.

Essigessenz ist zwar gut gegen Kalk, darf jedoch nicht auf Armaturen kommen. Mit ihr lassen sich aber gut Fußböden reinigen und sie ist ideal zum Reinigen von Kühlschrank und Mikrowelle.

Tipp:

Selbstgemachter Essigreiniger ist einfach herzustellen. Ein Schraubglas mit Essig und Orangenschalen füllen und rund eine Woche stehenlassen. Fertig ist ein duftendes und effektives Reinigungsmittel, welches zudem biologisch abbaubar ist.

Mit dem Frühjahrsputz kann ein neues Lebensgefühl in jede Wohnung einziehen. Eine bewusste Reinigung der Möbel und Flächen bietet zudem ein besseres Wohnraumklima. Der effektive Frühjahrsputz muss auch nicht zwangsläufig in Arbeit ausarten, Pausen zwischendurch sind durchaus erlaubt.

Für die Hausfrau ist es wichtig, dass Stresssituationen gar nicht erst aufkommen. Der Frühjahrsputz muss schließlich nicht zwangsläufig an einem Tag erfolgen. Bequeme Klamotten und frische Luft sorgen dafür, dass das große Reinemachen zu einem richtigen Vergnügen werden kann.

Die wichtigsten Putzutensilien

Bei einem effizienten Frühjahrsputz ist es wichtig, dass aufgenommene Keime und Bakterien nicht in den einzelnen Räumen verteilt werden. Es sollte also für jedes Zimmer ein anderes Utensil bereit liegen. Einfach geht es mit dem Farbenprinzip, wobei die Schwämme oder Lappen für jeden Raum eine andere Farbe aufweisen.

Als Beispiel:

roter Schwamm: Toilette

grüner Schwamm: Küche

gelber Schwamm: Badezimmer

blauer Schwamm: für alle Flächen in Wohnbereichen

Für die Grundreinigung benötigt die Hausfrau unterschiedliche Putzmittel. Hierbei steht das Motto: „ weniger ist mehr“, an erster Stelle. Für nahezu jeden Bereich bietet der Handel ein anderes Putzmittel an. Hier lässt sich Geld einsparen, denn bewährte und alte Hausmittel tun ihr übriges.

Um für einen sauberen Haushalt zu sorgen, reichen allerdings vier Produkte vollkommen aus. Zum einen ist das der Allzweckreiniger, auch gern Universal- oder Haushaltsreiniger genannt. Dieser wird in einem bestimmten Mischverhältnis mit warmem Wasser vermengt.

Zum anderen gibt es die Scheuermilch. Sie enthält feine Schleifpartikel, wodurch, eine gründliche Reinigung möglich wird. Wenn Scheuermilch nicht ausreichend erscheint, darf auf einen Fettlöser zurückgegriffen werden. Häufig werden die Reiniger in Sprühflaschen verkauft, was eine punktgenaue Reinigung möglich macht.

Der Glasreiniger ist nötig, um Spiegel- oder Glasflächen streifenfrei rein zu bekommen. Am besten benutzt man ihn, um mit kreisenden Bewegungen zuerst Staub, Fett und Schmutz zu lösen, danach mit einem Tuch nachpolieren.

Praxistipps

Es gibt heute zahlreiche coole Haushaltsgeräte, die das Reinigen erleichtern sollen. Manche Dinge müssen jedoch immer noch per Hand erledigt werden. Hierzu zählen zum Beispiel, das Abtauen des Kühlschranks oder das Putzen der Mikrowelle.

Der Kühlschrank sollte nur dann abgetaut werden, wenn es draußen noch richtig kalt ist. Das ist nötig, damit Lebensmittel nicht in der Mülltonne landen. Besteht die Möglichkeit sie in einem kalten Raum unterzubringen, ist das Abtauen natürlich auch anderweitig möglich. Alternativ kann auch eine Kühltasche den Zweck erfüllen.

Wichtigstes Kriterium ist, der Kühlschrank muss vor dem Putzen vom Stromnetz getrennt werden. Ein Haar Föhn oder eine Schüssel mit heißem Wasser helfen, dass Eis schnell zum Schmelzen zubringen. Damit bei dieser Arbeit nicht die gesamte Küche unter Wasser steht, muss für einen Auffangbehälter gesorgt werden. Hierzu reicht eine Schüssel oder ein Backblech.

Der Kühlschrank kann mit warmen Wasser und einem Schuss Spüli oder alternativ mit einem Essigreiniger oder purem Essig in warmem Wasser gereinigt werden. Bevor die Lebensmittel wieder hinein kommen, muss der Kühlschrank zu einhundert Prozent trocken sein.

Putzen wie ein Profi

In früheren Zeiten gehört der Frühjahrsputz zum Standard. Das hat sich längst geändert, denn Umfragen zufolge, putzt nur jeder Zehnte seine Wohnung in regelmäßigen Abständen. Der altbekannte Frühjahrsputz, wie ihn unsere Mütter noch kannten, war nämlich mit einem enormen Zeitaufwand und einigen Mühen verbunden. Heute ist es anders, denn Putzmittel und Haushaltsgeräte erleichtern die Arbeit ungemein.

Jede Ecke, jeder Schrank und jeder Fußboden wurden vollständig ausgeräumt, auch die Einlegeböden gerieten dabei nicht in Vergessenheit. In der modernen Zeit heißt das Unterfangen nicht mehr Frühjahrsputz, sondern einfach Grundreinigung. Hierbei gibt es zwei goldene Regeln: von innen nach außen und von oben nach unten!

Putzen ist ein lästiges Übel, muss jedoch sein. Zu den beliebtesten Aufgaben gehört es per se nicht, jeder möchte aber in sauberen Räumen wohnen. Gerade das Badezimmer ist eine heikle Zone, es muss nicht länger als 30 Minuten dauern, dann ist der effiziente Frühjahrsputz dort erledigt.

Die Devise lautet hier, die perfekte Reihenfolge einhalten. Als erste Fenster öffnen und alle beweglichen Gegenstände ausräumen. Dann erfolgt das Saugen, damit Haare und Staub vom Boden verschwinden. Ein Badreiniger wird dort versprüht, wo er angebracht erscheint. Beispielweise in der Badewanne, Dusche und im Waschbecken. Während der Badreiniger einwirkt, können andere Dinge erledigt werden.

Es folgt die Reinigung der Wandfliesen und dann das Abspülen der mit Badreiniger eingesprühten Stellen. Das WC wurde im Vorfeld mit einem dafür vorgesehenen Mittel versehen, der einige Zeit einwirken darf.

Mit Bürste und einem Schwammtuch wird dem Innenleben und danach die Brille geputzt. Es ist Zeit die Utensilien wieder an den dafür vorgesehenen Platz zu räumen. Alles in allem dauern die Arbeiten nicht länger als eine halbe Stunde. Hieran wird erkannt, Vorbereitung ist alles und gestaltet den effizienten Frühjahrsputz ganz einfach.

Frühjahrsputz schnell erledigen

Die Grundreinigung nach dem Winter kann wieder eine Tradition werden. Mit der richtigen Planung und den perfekten Haushaltshelfern, muss es nicht zwangsläufig Stunden dauern. Zudem ist es die richtige Zeit, sich von alten Dingen zu trennen, die das ganze Jahr über im Schrank verstaubten.

Zu den benötigten Utensilien gehören auch:

Staubsauger

Mopp

antistatischer Staubwedel

Schwämme

Putztücher

Fensterleder

Die diversen Reiniger sollten nur nach Angaben der Hersteller verwendet werden. Einige Tropfen reichen in den meisten Fällen vollkommen aus. In welchem Zimmer letztendlich begonnen wird, darf die Hausfrau entscheiden.