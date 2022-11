FIGUR Kapseln kaufen – Test, Erfahrungsberichte und Bewertung

Wer wollte nicht in jeder Situation eine gute Figur machen? Andererseits sind viele Menschen nicht mit ihrer Figur zufrieden. Selbstoptimierung ist ein Zauberwort dieser Zeit. Unabhängig davon sind Diäten auch wegen eines anderen Umstandes ratsam: Immer mehr Menschen haben teils erhebliches Übergewicht – und zwar schon in jungen Jahren.

FIGUR Kapseln Test & Bewertung Sieben wirkungsvollle Inhaltsstoffe, die in Studien untersucht wurden

Sieben wirkungsvollle Inhaltsstoffe, die in Studien untersucht wurden ✔️ Ein seriöses Produkt, das in Deutschland produziert wird (kein Betrug oder Fake-Shop)

✔️ Ein seriöses Produkt, das in Deutschland produziert wird (kein Betrug oder Fake-Shop) Für Frauen und Männer geeignet

Für Frauen und Männer geeignet Sehr positive Erfahrungsberichte von Nutzern im Forum und auf Bewertungsplattformen

Sehr positive Erfahrungsberichte von Nutzern im Forum und auf Bewertungsplattformen Der Testsieger auf vielen DiätWebseiten

Der Testsieger auf vielen DiätWebseiten Für kurze Zeit mit 46 % Rabatt verfügbar Die finale Bewertung aus dem Testbericht: 98 (98 von 100 möglichen Punkten – SEHR GUT) FIGUR Kapseln günstig kaufen FIGUR direkt beim Hersteller bestellen

SALE mit starkem Rabatt nutzen

Figur Abnehmkapseln Testbericht und Erfahrungen

Forscher sprechen bereits von einer „Epidemie der Fettleibigkeit“. Global gesehen sterben jedes Jahr 2,8 Millionen Erwachsene an den Folgen von Fettleibigkeit. Daher war die Entwicklung der FIGUR Kapseln eine Notwendigkeit. Die Entwicklung schrieb sich ein Team aus Ernährungsexperten und Medizinern auf die Fahnen. Wie viele Jahre Forschung hinter einem Diätprodukt stehen, kann hinterher niemand mehr sehen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mit FIGUR Kapseln wurde ein Abnehm-Präparat entwickelt, das nur aus natürlichen Zutaten besteht. Die Kombination der wirksamen Inhaltsstoffe wurde so gewählt, dass sie ebenso schonend wie effektiv ist. Zudem sollte durch klinische Studien der Nachweis erbracht werden, dass FIGUR Kapseln tatsächlich zur Gewichtsabnahme führen.

Die übergewichtigen Verbraucher sind solchen Produkten gegenüber zunächst ambivalent. Zu viele Diätpräparate haben wahre Wunder versprochen, am Ende aber enttäuscht. Der Jo-Jo-Effekt machte binnen weniger Wochen alle Diäterfolge zunichte. Doch FIGUR Kapseln haben sofort nach der Neueinführung über 170.000 übergewichtigen Menschen zum Abnehmen verholfen.

Interessant ist, dass die Gewichtsabnahme mit FIGUR Kapseln ohne sportliche Anstrengung und ohne nennenswert reduzierte Kalorienzahl erfolgt. Nach der Testphase kann nun jeder FIGUR Kapseln rezeptfrei erwerben und selbst die Probe aufs Exempel machen. Man könnte zur Unterstützung der FIGUR Kapseln bestenfalls den Gemüseanteil im Essen steigern, während man den Fett- und Kohlenhydratanteil etwas absenkt.

Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich für FIGUR Kapseln ist Übergewicht in jeder Form, bis hin zur Adipositas. Meistens sind nicht ein zwei Kilo und das Fehlen einer Traumfigur das Problem, sondern 10, 20 oder gar 30 Kilogramm Übergewicht. Ist es erst einmal zu erheblichem Übergewicht gekommen, mehrt es sich anscheinend von alleine. Die Kilos kleben zäh auf Bauch, Schenkeln und Gesäß, ohne dass sie sich von der Stelle rühren.

Besonders gefährlich ist das Bauchfett. Viszeral-Fett führt ein Eigenleben, weil es hormonelle Botenstoffe absondert. Diese verursachen entzündliche Prozesse. Zu allem Überfluss beeinflussen sie auch noch die Insulinausschüttungen und den Blutdruck. Je mehr Viszeral-Fett sich im Bauchraum ansammelt, desto mehr wird die Gesundheit davon beeinträchtigt. Viszeral-Fett begünstigt Diabetes Typ 2 und andere Erkrankungen.

Jedem kleinen Abnahmeerfolg, der durch endlose Mühen und jede Menge Verzicht erkämpft wurde, folgt die Ernüchterung auf dem Fuß. Der Grund dafür ist, dass der Organismus im Hungerstoffwechsel bestrebt ist, die vermeintliche Hungersnot durch das Ansammeln von weiteren Fettreserven zu beantworten. Fettpolster dienen ihm als Energiedepot. Es ist also viel gesünder, weiterhin normal zu essen.

Wirkung

FIGUR Kapseln enthalten einen wissenschaftlich haltbaren und durch Studien gut untersuchten Wirkstoffkomplex. Dieser ist so angelegt, dass er binnen acht Wochen hartnäckiges Fett zum Schmelzen bringen kann. Die patentierte Formel der FIGUR Kapseln enthält sieben effektive, leistungsstarke und natürliche Wirkstoffe. Die Wirksamkeit jedes einzelnen ist wissenschaftlich erwiesen.

Innovativ ist die Idee hinter den FIGUR Kapseln. Der natürliche Wirkstoffkomplex soll auf der Zellebene ansetzen. Er soll nicht nur bereits eingelagertes Fett abbauen, sondern auch verhindern, dass sich neue Fettdepots einlagert. Der Wirkstoffkomplex in den FIGUR Kapseln zielt darauf ab, die Fettsynthese zu beeinflussen. Der Organismus wird so umprogrammiert, dass er Fett statt der bevorzugten Kohlenhydrate als Energiequelle verbrennt.

Normalerweise macht der Organismus es sich gerne leicht. Obwohl Fette die viel bessere Energiequelle wären, bedient er sich aus Bequemlichkeit bei den reichlich in unserer Nahrung vorhandenen Kohlenhydraten. Was aktuell nicht verbraucht werden kann, wird als Fettdepot abgespeichert. Mit jeder Crash-Diät signalisiert man dem von der Evolution programmierten Organismus, dass es auch heute zu Hungerzeiten kommt. Also legt er weiter Fettdepots an, um diese zu überstehen.

Alles im Organismus ist darauf angelegt, ihm das Überleben zu sichern. So weit, so klug. Nur befindet sich heute an jeder Straßenecke ein Imbiss, ein Bäcker oder ein Supermarkt. Von Hungersnöten sind wir hierzulande weit entfernt. Bei uns regieren Fettlebe und Nahrungsüberfluss. Da die Evolutionsmechanismen den Organismus nur langsam anpassen können, müssen wir selbst etwas ersinnen, was den Organismus bei seiner Arbeit unterstützt.

In diesem Fall ist es das Signal, durch den Wirkstoffkomplex in FIGUR Kapseln angeregt bevorzugt Fette zu Energie zu verbrennen. Jede einzelne Zutat der FIGUR Kapseln erhält also eine Aufgabe bei diesem Ansinnen, bereits angelegte Fettdepots abzubauen und die Bildung neuer zu verhindern.

Inhaltsstoffe und Zusammensetzung

Folgende Inhaltsstoffe sind in FIGUR Kapseln zu finden:

L-Carnitin 50 mg

L-Carnitin 50 mg L-Arginin 50 mg

L-Arginin 50 mg Garcinia Cambogia HCA Extract 50 mg

Garcinia Cambogia HCA Extract 50 mg L-Theanin 50 mg

L-Theanin 50 mg L-Leucin 75 mg

L-Leucin 75 mg L-Prolin 75 mg

L-Prolin 75 mg und Cayenne Pfeffer 150 mg.

Kennern fallen sofort zwei Dinge auf: die hohe Zahl der Aminosäuren und die Dosishöhe des Cayennepfeffers.

Was ist nun die Aufgabe jeder einzelnen Wirkstoff-Komponente?

L-Carnitin ist eine im Organismus anwesende Aminosäureverbindung. Sie spielt unter anderem im Fettstoffwechsel eine wichtige Rolle. Als vitaminähnliche Substanz übernimmt sie dort eine Transporter-Funktion für die mit der Nahrung aufgenommenen langkettigen Fettsäuren. Das L-Carnitin transportiert diese Fettsäuren zu den zelleigenen „Hochöfen“, den Mitochondrien. Hier werden die Fettsäuren verbrannt, um Energie zu erzeugen. Falls es an Nahrungsfetten und langkettigen Fettsäuren mangelt, werden stattdessen Proteine verstoffwechselt.

ist eine im Organismus anwesende Aminosäureverbindung. Sie spielt unter anderem im Fettstoffwechsel eine wichtige Rolle. Als vitaminähnliche Substanz übernimmt sie dort eine Transporter-Funktion für die mit der Nahrung aufgenommenen langkettigen Fettsäuren. Das L-Carnitin transportiert diese Fettsäuren zu den zelleigenen „Hochöfen“, den Mitochondrien. Hier werden die Fettsäuren verbrannt, um Energie zu erzeugen. Falls es an Nahrungsfetten und langkettigen Fettsäuren mangelt, werden stattdessen Proteine verstoffwechselt. L-Arginin ist eine der semi-essenziellen Aminosäuren. Diese ist an wichtigen Stoffwechselprozessen auf der Zellebene beteiligt. Durch L-Arginin wird der Muskelaufbau gefördert. Diese Aminosäure hat zudem einen leistungssteigernden Effekt. Bei sportlichen Anstrengungen ist das vorteilhaft. Es ermöglicht verbesserte Trainingserfolge.

ist eine der semi-essenziellen Aminosäuren. Diese ist an wichtigen Stoffwechselprozessen auf der Zellebene beteiligt. Durch L-Arginin wird der Muskelaufbau gefördert. Diese Aminosäure hat zudem einen leistungssteigernden Effekt. Bei sportlichen Anstrengungen ist das vorteilhaft. Es ermöglicht verbesserte Trainingserfolge. Die konzentrierte Hydroxyzitronensäure (HCA) ist einer der bewährtesten Wirkstoffe, der bei der Gewichtsreduktion eingesetzt wird. Im Garcinia Cambogia Extrakt ist viel HCA zu finden.

Die konzentrierte (HCA) ist einer der bewährtesten Wirkstoffe, der bei der Gewichtsreduktion eingesetzt wird. Im ist viel HCA zu finden. Cayennepfeffer ist scharf. In vielen natürlichen Diätprodukten ist Cayennepfeffer enthalten. Der Grund: Inhaltsstoffe aus scharfem Pfeffer regen den Stoffwechsel an. Dadurch kann mehr Fett verbrannt werden. Außerdem hemmt Piperin den Hunger. Davon haben selbst Hollywood-Diven wie Beyoncé schon gehört. Die in Hollywood beliebte Limonaden-Kur basiert auf dem Effekt des Cayennepfeffers. Dieser dockt an einigen Neurorezeptoren an, die für das Einströmen von Kalzium-Ionen verantwortlich sind. Dadurch werden nun diverse Zellreaktionen ausgelöst. Zum Beispiel steigt die Menge an antioxidativen Enzymen. Entzündungsprozesse werden eingedämmt. Die Stoffwechselrate wird verbessert. Toxine können schneller aus dem Organismus ausgeleitet werden. Die Arterien befreien sich durch die verbesserte Durchblutung von Ablagerungen.

ist scharf. In vielen natürlichen Diätprodukten ist Cayennepfeffer enthalten. Der Grund: Inhaltsstoffe aus scharfem Pfeffer regen den Stoffwechsel an. Dadurch kann mehr Fett verbrannt werden. Außerdem hemmt Piperin den Hunger. Davon haben selbst Hollywood-Diven wie Beyoncé schon gehört. Die in Hollywood beliebte Limonaden-Kur basiert auf dem Effekt des Cayennepfeffers. Dieser dockt an einigen Neurorezeptoren an, die für das Einströmen von Kalzium-Ionen verantwortlich sind. Dadurch werden nun diverse Zellreaktionen ausgelöst. Zum Beispiel steigt die Menge an antioxidativen Enzymen. Entzündungsprozesse werden eingedämmt. Die Stoffwechselrate wird verbessert. Toxine können schneller aus dem Organismus ausgeleitet werden. Die Arterien befreien sich durch die verbesserte Durchblutung von Ablagerungen. L-Prolin ist an der Kollagen-Produktion beteiligt. Kollagen ist am Aufbau von Knochensubstanz oder gesunder Muskulatur beteiligt. Außerdem sorgt Prolin als Aminosäure für eine schnellere Regeneration nach sportlichen Anstrengungen.

ist an der Kollagen-Produktion beteiligt. Kollagen ist am Aufbau von Knochensubstanz oder gesunder Muskulatur beteiligt. Außerdem sorgt Prolin als Aminosäure für eine schnellere Regeneration nach sportlichen Anstrengungen. Die Aminosäure L-Theanin beeinflusst Nervenimpulse im Gehirn. Sie beeinflusst außerdem die Freisetzung verschiedener Neurotransmitter – beispielsweise GABA. L-Theanin gilt als Anti-Stressmittel. Es beruhigt, ohne müde zu machen. Daher wird L-Theanin häufig bei Schlafproblemen, der Behandlung von leichten Angstzuständen oder Hyperaktivität eingesetzt.

Die Aminosäure beeinflusst Nervenimpulse im Gehirn. Sie beeinflusst außerdem die Freisetzung verschiedener Neurotransmitter – beispielsweise GABA. L-Theanin gilt als Anti-Stressmittel. Es beruhigt, ohne müde zu machen. Daher wird L-Theanin häufig bei Schlafproblemen, der Behandlung von leichten Angstzuständen oder Hyperaktivität eingesetzt. Auch die Aminosäure L-Leucin ist hochpotent. Sie trägt zum Anwachsen der Muskelmasse bei und sorgt damit zugleich dafür, dass Fettmasse reduziert wird. L-Leucin kann den Muskelschwund bei älteren Menschen hemmen. Es reguliert zu dem den Blutzucker.

Studien

Auch Nahrungsergänzungsmittel zu Diätzwecken werden klinischen Studien unterzogen. Der Wirkstoffkomplex in FIGUR Kapseln wurde in Studien auf Wirksamkeit und Effektivität untersucht. Im Fokus standen dabei die Gewichtsabnahme und der Fettabbau. Außerdem sollte ermittelt werden, ob die Wirkstoffkombination bei regelmäßiger Einnahme langfristige Verbesserungen erzielt.

Die Probanden wurden in zwei Gruppen unterteilt. Die Gruppe, die als Testgruppe mit FIGUR Kapseln versorgt wurde, punktete mit auffälligen Fettverlusten ab Woche acht. In der zwölften Diätwoche waren bei den Probanden dieser Gruppe durchschnittlich 24 Kilogramm weniger Gewicht zu verzeichnen. Wer regelmäßige FIGUR Kapseln zu sich nahm, konnte signifikante Gewichtsverluste erzielen.

Die größten Gewichtsveränderungen entstanden in den Wochen acht bis zwölf. Vor allem aber hielt der Diäterfolg über ein halbes Jahr an. Die Placebo-Kontrollgruppe erreichte kein so überzeugendes Ergebnis. Die Probanden, die die FIGUR Kapseln eingenommen hatten erlebten weitere Gewichtsverluste nach Woche 12, während das Gewicht der Probanden in der Kontrollgruppe stagnierte.

Offensichtlich stimulieren die Inhaltsstoffe der FIGUR Kapseln erfolgreich eine Umstellung im Organismus. Es wird weiterhin mehr Fett verbrannt – und ein halbes Jahr lang kein weiteres Fettpolster abgespeichert. Das geschieht unabhängig vom Ausgangsgewicht, vom Typus (sportlich oder unsportlich), vom Körperbau oder dem Alter. Interessant ist auch, dass bei 88 Prozent der Probanden in der FIGUR Kapsel-Testgruppe auch das gefährliche Bauchfett reduziert wurde.

Zurückgeführt wurde das Gewichtsverlust-Plus bei den Probanden, die FIGUR Kapseln eingenommen hatten, auf geringeren Hunger. Der Appetit wurde durch die kontinuierliche Kapsel-Einnahme gedämmt. Die Sättigung hielt dafür länger an als in der Placebo-Kontrollgruppe. Die Ergebnisse der Studie belegen, dass die Menge der Fettzellen tatsächlich reduziert wird, die Appetithemmung funktioniert und die Fettsynthese noch über ein halbes Jahr später effektiv unterbunden wird.

Anwendung, Einnahme und Dosierung (Beipackzettel)

FIGUR Kapseln werden zur Unterstützung der Gewichtsabnahme über zwei oder drei Monate hinweg täglich eingenommen. Eine Kapsel genügt. Am besten nehmen die Abnehmwilligen die Kapsel ca. eine halbe Stunde vor einer Hauptmahlzeit ein. Optimal wäre es, wenn die Mahlzeit den höchsten Fett- oder Kaloriengehalt hat.

Wichtig ist eine ausreichende Trinkwasseraufnahme, damit der Kapselinhalt dorthin gespült wird, wo er seine Arbeit verrichtet. 500 Milliliter Flüssigkeit sollten es mindestens sein. Notfalls kann der Kapselinhalt ins Trinkwasser entleert werden, falls jemand Kapseln schwer schlucken kann. Die Einnahme der FIGUR Kapseln sollte idealerweise über drei Monate fortgeführt werden.

Figur Kapseln Preise und Preisvergleich

Grundsätzlich gilt, dassder Einzelpreis beim Kauf von drei Monatspackungen wesentlich günstiger wird, als wenn man nur eine Packung FIGUR Kapseln kauft. Eine Packung enthält den Monatsvorrat an FIGUR Kapseln und kostet beim Hersteller 49.95 Euro.

Zwei Monatspackungen kosten je Packung nur noch 39,97 Euro. Je gekaufter Packung FIGUR Kapseln wird eine Ersparnis von knapp 10 Euro erreicht. Der günstigste Preis wird beim Kauf von drei Monatspackungen erzielt. Diese kosten nur 36,65 Euro je Packung, zusammen also 109,95. Das bedeutet eine Ersparnis von 39,90 Euro gegenüber dem Kauf von drei Einzelpackungen.

Seriös oder Fake?

Sind die Figur Kapseln ein seriöses Produkt?

Ja, es handelt sich um ein seriöses Produkt (kein Betrug) mit legalen und natürlichen Inhaltsstoffen.

Der Versand erfolgt unmittelbar nach Bestellung (kein Fake-Shop.)

Figur Kapseln Höhle der Löwen Fake?

Wurden die Figur Abnehmkapseln wirklich in der Fernsehsendung „Höhle der Löwen“ präsentiert?

Wahrscheinlich nicht, dabei handelt es sich wohl lediglich um eine Falschmeldung (Fake). Die Abnehmkapseln wurden unseres Wissens nicht bei Höhle der Löwen gezeigt, auch wenn man das immer wieder im Internet liest. Trotzdem handelt es sich bei Figur um ein seriöses Abnehmprodukt (kein Fake).

Sind Figur Kapseln auch in der Apotheke erhältlich?

Bislang sind Figur Kapseln noch nicht in der Apotheke erhältlich, da keine PZN (Pharmazentralnummer) vorliegt. Das Produkt kann nur direkt beim Hersteller gekauft werden.

Figur Kapseln Erfahrungsberichte und Bewertungen

Auf einer der Webseiten des Herstellers sind zahlreiche positive Kommentare zu finden, die mit Vorher-Nachher Fotos belegt werden. Solche Fotos sind in den USA üblich. Soziale Netzwerke wie Instagram oder Facebook haben diesen Trend auch in Deutschland etabliert.

Dadurch wetrden die eigene Motivation zum Abnehmen gestärk, Diäterfolge belegt und das Beispiel eines Menschen, der tatsächlich abgenommen hat, dient anderen Instagram-Followern dazu, den erträumten Gewichtsabbau mit FIGUR Kapseln zu schaffen.

Yasmin B. schrieb unter ihren Fotos: „Unterschied sieht man wirklich schnell. Ich habe im März die Figur Kapseln gekauft (zwischen den beiden Bildern liegen ca. 3 Monate) und bin super zufrieden. Habe schon so viele Diäten hinter mir und nichts hat so schnell und langanhaltend gewirkt. Bin echt happy soweit.“

schrieb unter ihren Fotos: „Unterschied sieht man wirklich schnell. Ich habe im März die Figur Kapseln gekauft (zwischen den beiden Bildern liegen ca. 3 Monate) und bin super zufrieden. Habe schon so viele Diäten hinter mir und nichts hat so schnell und langanhaltend gewirkt. Bin echt happy soweit.“ Wie Marcel T . geht es vielen Rezensenten: „Normalerweise schreibe ich keine Reviews aber diese Kapseln sind das einzige die bei mir WIRKLICH einen Unterschied gemacht hat.(…) kämpfe seit meiner Pubertät mit meinem Gewicht und habe es endlich geschafft. (…) Von daher 5/5 Sterne.“

Wie . geht es vielen Rezensenten: „Normalerweise schreibe ich keine Reviews aber diese Kapseln sind das einzige die bei mir WIRKLICH einen Unterschied gemacht hat.(…) kämpfe seit meiner Pubertät mit meinem Gewicht und habe es endlich geschafft. (…) Von daher 5/5 Sterne.“ Christina M. teilte mit: „Ich kämpfe schon lange mit der Gewichtsabnahme, da ich die meisten Diäten vielleicht eine Woche durchhalte. (…) Ich bin eine Mutter von 3 Kindern, also war es schwer, Gewicht zu verlieren und auf eine gute Diät und einen Trainingsplan zu kommen!“

teilte mit: „Ich kämpfe schon lange mit der Gewichtsabnahme, da ich die meisten Diäten vielleicht eine Woche durchhalte. (…) Ich bin eine Mutter von 3 Kindern, also war es schwer, Gewicht zu verlieren und auf eine gute Diät und einen Trainingsplan zu kommen!“ Auch im Figur Kapseln Testbericht bei mynewsdesk schneidet das Produkt sehr gut ab.

Wir könnten noch weitere Rezensenten zu Wort kommen lassen. Aber letzten Endes hilft nur, den Schritt zum Normalgewicht selbst zu tun.