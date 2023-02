LIBA Kapseln kaufen – Inhaltsstoffe, Preis, Test, Erfahrungen und Bewertung

Viele Kunden von Diätmittel suchen nach Testberichten. Leider kümmern sich renommierte Institute wie „Öko Test“ oder „Stiftung Warentest“ nie um Produkte, die es nur direkt vom Hersteller gibt. Zudem ist es schon angesichts der Vielzahl solcher Produkte schier unmöglich, einige Produkte herauszugreifen, ohne andere Präparate links liegen zu lassen. Daher testen wir gelegentlich Nahrungsergänzungsprodukte, die uns als neuartig ins Auge fallen.

Schon die Optik der LIBA Kapseln hat uns überrascht: Die Kapseln sind durchsichtig. Sie enthalten einen Mix aus weißen Mikro-Perlen bzw. Kristallen und einem klaren Flüssigextrakt. Bei beidem handelt es sich augenscheinlich um CLA. Die Optik der Kapseln wirkt fast futuristisch. Üblicherweise sind Kapseln mit Flüssig-Inhalten undurchsichtig. Kapseln mit pulverförmigen Feststoffen sind durchsichtig, aber die eingefüllten Stoffe sind durch die darin enthaltenen Substanzen meist bräunlich, gelblich oder weiß.

Uns haben die neuen LIBA Abnehmkapseln neugierig gemacht, zumal es sich um Nahrungsergänzung zum Abnehmen handelt. In dieser Art sind bereits zahllose Naturprodukte am Markt zu finden. Was also unterscheidet dieses Diätprodukt von allen anderen? Unsere Recherchen und unser Test haben zu interessanten Ergebnissen geführt. Diese möchten wir heute teilen.

LIBA Kapseln Test & Bewertung 100% natürliche und wirkungsvolle Inhaltsstoffe , die in Studien untersucht wurden

, die in Studien untersucht wurden Vegan, laktosefrei, glutenfrei

Vegan, laktosefrei, glutenfrei Neuartige CLA Duo-Formel

✔️ Ein seriöses Abnehmprodukt, das in der EU produziert wird (kein Betrug oder Fake-Shop)

✔️ Ein seriöses Abnehmprodukt, das in der EU produziert wird (kein Betrug oder Fake-Shop) Für Damen und Herren geeignet

Für Damen und Herren geeignet Sehr gute Erfahrungsberichte von Nutzern im Diät-Forum und auf Gesundheitsportalen

Sehr gute Erfahrungsberichte von Nutzern im Diät-Forum und auf Gesundheitsportalen Express Versand in Deutschland, Schweiz und Österreich

Express Versand in Deutschland, Schweiz und Österreich Deutscher Kundenservice

Deutscher Kundenservice Für kurze Zeit mit 46 % Rabatt verfügbar Die finale Bewertung aus dem Testbericht: 98 (98 von 100 möglichen Punkten – SEHR GUT) LIBA Kapseln günstig kaufen LIBA direkt beim Hersteller bestellen

Hohen Rabatt sichern

Was ist LIBA?

Bei LIBA Kapseln handelt es sich um einen neuartigen Diäthelfer, der auf flüssigen und festen Substanzen beruht. Hersteller ist das niederländische Unternehmen Premium Health Europe B.V. Zu kaufen sind die Abnehm-Kapseln nur über die Hersteller-Webseite, nicht aber in Drogeriemärkten oder bei Amazon. Klar ist, dass es sich um ein neues Produkt in einem bereits gut besetzten und sehr lukrativen Markt handelt.

Sind LIBA Kapseln seriös oder Fake?

Mit dem Abnehmen verdienen sich bereits zahllose Unternehmen dumm und dusselig, ohne dass das Problem der Fettleibigkeit aus der Welt geschafft wurde. Daher haben wir eine kritische Einstellung gegenüber allen Diätprodukten, die mit unseriösen Versprechen um Käufer werben. Zugleich besteht bei uns ein großes Interesse, seriöse Diät-Präparate bekannter zu machen. Nahrungsergänzungsmittel sind in Deutschland sehr beliebt. Der Umsatz in der Branche lag 2022 bei etwa 2,68 Milliarden Euro.

Offensichtlich vertrauen viele Menschen solchen Produkten mehr als manchem Medikament. Vor allem steht hinter der Einnahme eines Kapsel-Diätproduktes oft der Wunsch, ohne große Anstrengung Übergewicht abzubauen. Die wichtige Frage ist aber, ob es sich um ein seriöses Präparat handelt – oder eines der vielen mit Füllstoffen und sinnlosen Zutaten hergestelltes Fake-Produkt aus dem Ausland. Unser Faktencheck und unser Test mit einer Freiwilligen gehen der Frage nach, ob man mit LIBA Slim Kapseln tatsächlich erfolgreich abnehmen kann.

Der Hersteller bewirbt sein Diät-Präparat als vegan, GVO-frei, glutenfrei, allergenfrei und zu 100 Prozent mit sicheren und hochwertigen Inhaltsstoffen befüllt. Schon die Optik einer Kapsel suggeriert größtmögliche Transparenz. Sie wirkt zudem fast futuristisch. Und das bleibt nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal.

Anwendungsbereich

Der breite Anwendungsbereich für Diätprodukte ergibt sich schon aus der Feststellung, dass immer mehr Menschen – auch sehr junge – von teils erheblichem Übergewicht betroffen sind. Adipositas steht immer häufiger in Diagnoseblättern von Ärzten.

Es ist kein Zufall, dass die Forscher in den nächsten 25 Jahren mit einem Boom an Diabetes-Erkrankungen vom Typ 2 rechnen. Zudem sind die dadurch zu erwartenden Folgekosten für das Gesundheitssystem eine enorme Belastung. Insofern liegt es nahe, Bemühungen um Gewichtsreduktion wichtiger zu nehmen als in der Nachkriegszeit. Viele Menschen schaffen den Gewichtsabbau aber nicht ohne Unterstützung – und sei es nur für den Kopf. Inwieweit viele Diätprodukte einen Placebo-Effekt haben, soll hier allerdings nicht das Thema sein. Wir interessieren uns vielmehr für die Inhaltsstoffe, die dieser Hersteller mit seinen LIBA Metabolism Kapseln anbietet.

Auch wenn sich dieses Diätprodukt optisch sehr modern gibt und daher eine junge Klientel anspricht, muss es nicht schlecht sein. Im Gegenteil: Wenn sich effektive Diätprodukte durch einen Hype in sozialen Netzwerken verbreiten und aus Sicht der Verwender hilfreich sind, sei ihnen der Erfolg gegönnt. Placebo-Effekt oder nicht, das ist hier also nicht die Frage. Denn wenn die Antwort lautet, dass man ohne Sport, Heißhungerattacken und strikte Diät-Anstrengungen mit LIBA Kapseln Übergewicht abbauen kann, ist es egal, ob dieser Effekt auf reinem Glauben oder tatsächlichen Wirkungen beruht.

Vorsicht bei solchen Diätprodukten ist immer geboten, wenn jemand gerade schwanger ist. Das Ungeborene benötigt alle Vitalstoffe, derer es habhaft werden kann. Deshalb ist es keine Option, gerade jetzt eine Diät zu machen. Genießen Sie Ihre Schwangerschaft und probieren Sie die LIBA Metabolism Kapseln aus, wenn Sie abgestillt haben. Laut Hersteller ist es nicht notwendig, eine strenge Diät oder eine Low Carb-Ernährung durchzuhalten, um Übergewicht abzubauen. Die „Duo-CLA-Formel“ soll die Fettverbrennung erhöhen und den Stoffwechsel aktivieren.

Wirkung

Das Konzept der LIBA Metabolism Kapseln basiert auf einer neu entwickelten Formel. Die innovative CLA-Formel soll dabei unterstützen, ohne Diätplan oder Sport überschüssiges Körpergewicht zu reduzieren. Das klingt vielversprechend. In den LIBA Slim Kapseln befindet sich CLA. Damit in konjugierte Linolsäure – auf Englisch „Conjugated Linoleic Acid“ – gemeint. Genau gesagt handelt es sich bei CLA um eine Gruppe von Säuren. Diese besteht aus Linolsäure und um diese herum gruppierte zweifach ungesättigte Fettsäuren.

In unserer Nahrung, vor allem in Milchprodukten und Fleisch, ist CLA von Natur aus enthalten. Der Grund dafür ist simpel: CLA wird in den Mägen von Wiederkäuern gebildet. Die für uns interessante Funktion der konjugierten Linolsäure ist, dass sie den Muskelaufbau fördert und die Fettverbrennung steigert. CLA kann nicht nur den Gewichtsabbau erleichtern, sondern dient auch der allgemeinen Gesundheit. Durch das CLA werden neu aufgenommene Nahrungsfette verbrannt statt als Fettpolster abgespeichert zu werden.

Es ist übrigens gar keine schlechte Idee, beim Abnehmen ein bisschen Sport zu machen. CLA ist auch für den Muskelaufbau zuständig. Trainierte Muskulatur verbessert den Körpern auch optisch. Nicht nur das: Muskeln verbrennen auch mehr Energie. Sie sorgen selbst im Schlaf dafür, dass Kalorien in Energie umgewandelt werden. Etwas mehr Fitness gewährleistet zudem, dass der Gewichtsverlust nachhaltig ist. CLA kann bei längerer Einnahme auch dem Cholesterinspiegel nützen. Gewichtsverluste verbessern meist auch die Cholesterinwerte, die Blutfettwerte und den Blutzuckerwert.

Selbst das Immunsystem profitiert von der Einnahme der LIBA Abnehmkapseln. Dafür sollen die enthaltenen Antioxidantien sorgen. Die Befüllung der Kapseln basiert also auf unverfälschten Naturstoffen. Der Look der Kapseln mit ihrer Füllung von flüssigem und kristallinnen CLA ist wirklich eindrucksvoll. Chemische Substanzen sind in den LIBA Tabletten nicht enthalten. Das ist ein Vorteil gegenüber anderen Nahrungsergänzungsmitteln in diesem Segment. Vor allem Diätmittel aus den USA oder Fernost enthalten oft verunreinigte oder in Europa nicht zugelassene Substanzen. Füllstoffe, billige Stimulanzien wie Koffein oder fragwürdige Chemikalien sind in der Zutatenliste der LIBA Kapseln nicht zu finden. Auch auf Farbstoffe oder Süßungsmittel wird gänzlich verzichtet.

LIBA Kapseln Erfahrungsbericht – Anita (34) testet die Abnehmkapseln Aus unserer Sicht sind LIBA Kapseln im Kapselgehalt also definitiv besser zu beurteilen als viele andere Produkte. Doch die tatsächliche Wirkung der LIBAslim Kapseln wollten wir anhand einer Freiwilligen auf die Probe stellen. Unsere Freiwillige (34) litt schon seit ihrer Jugend über Übergewicht. Mittlerweile hatte sie seit Jahren etwa 20 Kilo Übergewicht. Anita hatte gerade eine Diabetes-Diagnose erhalten. Deswegen stand der Gewichtsabbau als Erstmaßnahme samt einer Ernährungsumstellung um Raum. Anita war bereit, es mit den LIBA Tabletten zu versuchen und uns einmal wöchentlich über Erfolg oder Nicht-Erfolg Bericht zu erstatten. Woche 1 : Wir stellen Anitas aktuelles Gewicht fest. Sie lässt sich von ihrer Hausärztin durchchecken. Anita ist recht attraktiv. Sie wirkt sehr gepflegt und ist 170 cm groß. Sie wiegt bei Beginn der Einnahme 89,7 Kilo. Ihr Idealgewicht läge altersgemäß etwa 67 Kilo. Das Normalgewicht könnte bei 70 Kilo liegen. Anita wird aufgeklärt, dass sie täglich nur eine LIBA Tabletten zuführen und sich jeden Sonntagmorgen nüchtern wiegen soll. In der ersten Woche tat sich kaum etwas. Doch der Check in Woche zwei ergab, dass Anita tatsächlich anderthalb Kilo an Gewicht abgebaut hatte.

: Wir stellen Anitas aktuelles Gewicht fest. Sie lässt sich von ihrer Hausärztin durchchecken. Anita ist recht attraktiv. Sie wirkt sehr gepflegt und ist 170 cm groß. Sie wiegt bei Beginn der Einnahme 89,7 Kilo. Ihr Idealgewicht läge altersgemäß etwa 67 Kilo. Das Normalgewicht könnte bei 70 Kilo liegen. Anita wird aufgeklärt, dass sie täglich nur eine LIBA Tabletten zuführen und sich jeden Sonntagmorgen nüchtern wiegen soll. In der ersten Woche tat sich kaum etwas. Doch der Check in ergab, dass Anita tatsächlich anderthalb Kilo an Gewicht abgebaut hatte. Unsere Testkandidatin aß lediglich etwas weniger Kohlenhydrate und etwas öfter Gemüse und Salat. Sie veränderte aber sonst ihren Speiseplan nicht. In der dritten Woche luden wir Anita erneut zum Gang auf die Waage. Ihre Hausärztin war mittlerweile als Zeugin dabei, weil sie interessiert an den Ergebnissen dieses Tests war. Möglicherweise könnten LIBA Kapseln als Tipp für andere Diabetes-Patienten hilfreich sein. Erfahrungsgemäß tun sich Diabetiker schwer damit, den erreichten Gewichtsverlust dauerhaft zu erhalten.

Unsere Testkandidatin aß lediglich etwas weniger Kohlenhydrate und etwas öfter Gemüse und Salat. Sie veränderte aber sonst ihren Speiseplan nicht. luden wir Anita erneut zum Gang auf die Waage. Ihre Hausärztin war mittlerweile als Zeugin dabei, weil sie interessiert an den Ergebnissen dieses Tests war. Möglicherweise könnten LIBA Kapseln als Tipp für andere Diabetes-Patienten hilfreich sein. Erfahrungsgemäß tun sich Diabetiker schwer damit, den erreichten Gewichtsverlust dauerhaft zu erhalten. Anita war überzeugt, nicht weiter abgenommen zu haben. Wegen möglicher Enttäuschung hatte sie es unterlassen, in der vierten Woche auf die Waage zu gehen. Doch die Waage zeigte statt 88,2 Kilo nur noch 86,1 Kilogramm an. Immer noch zu viel, aber deutlich besser als zu Beginn. Anita meinte, sie fühle sich tatsächlich etwas fitter. Sie war insgesamt zufrieden, wollte aber gerne weitermachen. Das passt zum Konzept des Herstellers, die Einnahme der LIBA Slim Kapseln über mehrere Wochen fortzusetzen. Wir vereinbarten einen letzten Test-Termin in 14 Tagen, da eine Dienstreise bei Anita anstand.

Anita war überzeugt, nicht weiter abgenommen zu haben. Wegen möglicher Enttäuschung hatte sie es unterlassen, in der auf die Waage zu gehen. Doch die Waage zeigte statt 88,2 Kilo nur noch 86,1 Kilogramm an. Immer noch zu viel, aber deutlich besser als zu Beginn. Anita meinte, sie fühle sich tatsächlich etwas fitter. Sie war insgesamt zufrieden, wollte aber gerne weitermachen. Das passt zum Konzept des Herstellers, die Einnahme der LIBA Slim Kapseln über mehrere Wochen fortzusetzen. Wir vereinbarten einen letzten Test-Termin in 14 Tagen, da eine Dienstreise bei Anita anstand. Beim Wiegen in Woche fünf konnten wir einen Gesamt-Gewichtsverlust von 7,2 Kilo vermelden. Anita wog nur noch 82,5 Kilogramm. Auch ihre Blutzuckerwerte hatten sich verbessert. Der HbA1c -Wert lag nun bei 6,3. Die Hausärztin war recht angetan von diesem Testergebnis. Anita strahlte vor Glück. Um das Gewicht weiter abzusenken, will sie sich nun einen Sportverein suchen. Sie hat eingesehen, dass trainierte Muskulatur aus mehreren Gründen von Vorteil ist und zu viel Fettmasse spätestens im Alter unschön wirkt.

Die einzelnen Inhaltsstoffe und deren Wirkung

Der Blick auf die Inhaltsstoffe der Liba Abnehmkapseln offenbart ein anderes Diät-Konzept als allgemein üblich. Wir haben es hier mit 300 Milligramm CLA als Hauptwirkstoff zu tun. Außerdem sind Saflor-Öl, Linolsäure, Vitamin A und Vitamin Q10, Omega-3 Fettsäuren, kristalline CLA-Perlen und als Kapselhülle vegane Hydroxypropylmethylcellulose enthalten.

Inwieweit kann diese Kapsel-Befüllung glaubhaft zu einem Gewichtsverlust führen? Wie bereits angedeutet, soll CLA den Stoffwechsel anregen und insbesondere für eine schnellere Fettverbrennung sorgen. So weit, so gut. Auch der dadurch verbesserte Muskelaufbau wirkt glaubwürdig – aber nur, sofern man sich ausreichend oft bewegt. Von alleine entstehen nun einmal keine Muskelfasern. Muskelfasern entstehen zudem nicht beim Sport, sondern in der Regenerationsphase danach. Hat man jedoch nicht die Bedingungen dafür geschaffen, klappt der Muskelaufbau auch mit harten Training nicht.

Saflor-Öl – hier als Safflower Oil bezeichnet – ist von Natur aus vitaminreich. Sie kennen es vielleicht unter den Bezeichnung Färberdistel-Öl. Es enthält außerdem viele ungesättigte Fettsäuren und ist reich an Linolsäure. Die Inhaltsstoffe der Färberdistel unterstützen die Entgiftungsfunktion und den Abbau von Übergewicht. Dabei helfen gesunde Fette, die der Organismus für seine komplexen Prozesse dringend benötigt. Das klingt wie ein Widerspruch – aber wir nehmen im Industriezeitalter oft ungesunde Fette auf, die der Organismus nicht brauchen kann. Er muss sie entweder ausscheiden, umbauen oder einlagern.

– hier als Safflower Oil bezeichnet – ist von Natur aus vitaminreich. Sie kennen es vielleicht unter den Bezeichnung Färberdistel-Öl. Es enthält außerdem viele ungesättigte Fettsäuren und ist reich an Linolsäure. Die Inhaltsstoffe der Färberdistel unterstützen die Entgiftungsfunktion und den Abbau von Übergewicht. Dabei helfen gesunde Fette, die der Organismus für seine komplexen Prozesse dringend benötigt. Das klingt wie ein Widerspruch – aber wir nehmen im Industriezeitalter oft ungesunde Fette auf, die der Organismus nicht brauchen kann. Er muss sie entweder ausscheiden, umbauen oder einlagern. Das Co-Enzym Q10 stellt in den LIBA Abnehmen Kapseln einen wichtigen Beitrag zur Zellgesundheit dar. Inwieweit trägt das zum Abnehmerfolg bei? Übergewichtige Menschen weisen interessanterweise oft einen Mangel an diesem Co-Enzym auf. Q10 wirkt im Organismus ähnlich wie ein Vitamin. Ein latenter Mangel an Q10 erschwert jedoch das Abbauen von Übergewicht. Die Zufuhr über LIBA Kapseln macht also Sinn, um einen möglichen Mangel an Q10 auszugleichen. Das würde dann den Abbau von Übergewicht begünstigen.

stellt in den LIBA Abnehmen Kapseln einen wichtigen Beitrag zur Zellgesundheit dar. Inwieweit trägt das zum Abnehmerfolg bei? Übergewichtige Menschen weisen interessanterweise oft einen Mangel an diesem Co-Enzym auf. Q10 wirkt im Organismus ähnlich wie ein Vitamin. Ein latenter Mangel an Q10 erschwert jedoch das Abbauen von Übergewicht. Die Zufuhr über LIBA Kapseln macht also Sinn, um einen möglichen Mangel an Q10 auszugleichen. Das würde dann den Abbau von Übergewicht begünstigen. Das CLA selbst wird aus Distelöl gewonnen. Auch hier haben wir es mit einer essenziellen Fettsäure zu tun, die der menschliche Organismus nicht selbst produzieren kann. CLA enthält mehrfach ungesättigte Omega-6-Fettsäuren. Ein Zuviel davon ist zwar nicht sinnvoll, aber ohne Omega-6-Fettsäuren kann der Organismus eben auch nicht auskommen. Die Balance mit den ebenfalls benötigten Omega3-Fettsäuren muss stimmig sein. Die CLA-Duo-Formel des Herstellers berücksichtigt die hochkonzentrierte CLA-Zufuhr, um eine maximale Fettsäure-Aufnahme zu erzielen.

Anwendung und Einnahme

Um mit LIBA Capsules erfolgreich abzunehmen, ist nur eine Kapsel täglich nötig. Die LIBA Kapsel wird zu einer der drei Hauptmahlzeiten unzerkaut zusammen mit mindestens 250 Milliliter stillem Wasser eingenommen. Ideal ist es, die Kapsel zu der Mahlzeit einzunehmen, die den höchsten Kalorien- und Fettgehalt hat.

Das Besondere ist, dass LIBA nur fünf Tage lang eingenommen werden. An Tag sechs und sieben wird nämlich eine Einnahmepause eingelegt. Danach wird mit diesem Einnahme-Schema weitergemacht, solange man möchte. Eine Packung LIBA enthält 20 Kapseln. Sie reicht also für vier Zyklen von je fünf Kapseln bzw. für einen Monat. Die Einnahme der Kapseln über einen längeren Zeitraum ist unbedenklich. Wer mehr Gewicht abbauen muss, der sollte sich einfach gleich zwei oder drei Packungen LIBA sichern.

Die CLA-Flüssigkeit und die CLA-Kristalle in der Kapsel können sehr schnell vom Organismus absorbiert werden. Nebenwirkungen sind keine zu erwarten. Dennoch sollte man die Einnahme-Pause nicht weglassen oder die Kapselmenge in Eigenregie erhöhen, um schneller voranzukommen. Es hat sich erwiesen, dass nur mit diesem Einnahme-Schema der sichere Erfolg garantiert werden kann. Der Gewichtsverlust wird anders nicht besser oder schneller vorangehen. Zu beachten ist beim Abnehmen grundsätzlich, dass jeder Stoffwechsel individuell auf eine Diätmaßnahme reagiert. Selbst die Darmflora ist erwiesenermaßen individuell zusammengesetzt.

Daher wirken auch Diät-Kapseln wie LIBAslim bei manchen Menschen schneller, bei manchen langsamer. Das ist kein Zeichen von mangelnder Wirkung, sondern nur ein klarer Beleg für die individuelle Reaktion eines Organismus auf die zugeführten Substanzen. Aus dem gleichen Grund werden manche Menschen gefühlt schon vom puren Ansehen eines Tortenstücks dicker – und andere futtern locker drei Stück Sahnetorte, ohne ein Gramm zuzunehmen. Manche Menschen nehmen mit LIBA Pillen sehr schnell einige Kilogramm Hüftspeck ab, aber dann stagniert die Gewichtsabnahme über Wochen. Andere erleben zunächst keinen nennenswerten Gewichtsverlust. Dann kommt es durch die LIBA Kapseln aber zu einem langsamen, aber stetigen Abbau von überschüssigen Pfunden.

So individuell wie unsere Persönlichkeit oder unsere Ernährungsgewohnheiten sind, so einzigartig ist auch unser Stoffwechsel. Das sollte jeder wissen und wertschätzen – und zwar ohne sich schlecht zu fühlen, weil jemand anders sofort schlanker wirkt. Die entscheidende Frage ist doch, ob eine Hollywood-Radikalkur am Ende wirklich effektiver ist als eine schonende und nachhaltige Gewichtsabnahme mit LIBA. Am Ende kommt es darauf an, dem JoJo-Effekt ein Schnippchen zu schlagen und das erreichte Gewicht durch eine Ernährungsumstellung zu halten.

Das neue Körpergefühl sollte gefeiert werden – egal, wann jemand es erreicht hat. Und natürlich dürfen Sie gerne verraten, was Ihnen beim Abnehmen geholfen hat.

LIBA Preise

Der Preis von LIBA Kapseln ändert sich mit der Menge an Packungen und der Dauer der von Ihnen geplanten Diät. Wenn sie 30 Kilo Übergewicht abbauen müssen, sollten Sie vielleicht gleich die günstigen Mehrfachangebote nutzen.

Preisvergleich

Möchten Sie aber erst einmal einen Test der LIBA Kapseln vornehmen, investieren Sie vorsichtshalber nur in eine Packung LIBA. Je Kapsel fällt in diesem Fall ein Preis von 2,49 Euro an. Das ist eine gute Investition, denn diese Summe sparen Sie bestimmt während Ihrer moderaten Ernährungsumstellung durch einen nicht gegessenen Kalorienträger je Tag ein.

Möchten Sie aber erst einmal einen Test der LIBA Kapseln vornehmen, investieren Sie vorsichtshalber nur in LIBA. Je Kapsel fällt in diesem Fall ein Preis von 2,49 Euro an. Das ist eine gute Investition, denn diese Summe sparen Sie bestimmt während Ihrer moderaten Ernährungsumstellung durch einen nicht gegessenen Kalorienträger je Tag ein. Beim Kauf von zwei Monatspackungen LIBA können Sie bereits von einem Rabatt von 27 Prozent profitieren. Die Versandkosten sparen Sie außerdem, denn die trägt in diesem Fall der Hersteller. Statt für eine Packung 49,95 Euro zu bezahlen, werden jetzt nur 39,97 Euro fällig. Für zwei Packungen LIBA Kapseln zahlen Sie 79,94 Euro. Der Einzelpreis einer Kapsel hat sich somit auf 1,99 Euro vergünstigt. Hinter dem Angebot, gleich zwei Packungen LKIBA zu kaufen, steckt das Wissen, dass man bei einem spürbaren Gewichtsabbau niemals binnen einer Woche zum Ziel kommen kann.

Beim Kauf von LIBA können Sie bereits von einem Rabatt von 27 Prozent profitieren. Die Versandkosten sparen Sie außerdem, denn die trägt in diesem Fall der Hersteller. Statt für eine Packung 49,95 Euro zu bezahlen, werden jetzt nur 39,97 Euro fällig. Für zwei Packungen LIBA Kapseln zahlen Sie 79,94 Euro. Der Einzelpreis einer Kapsel hat sich somit auf 1,99 Euro vergünstigt. Hinter dem Angebot, gleich zwei Packungen LKIBA zu kaufen, steckt das Wissen, dass man bei einem spürbaren Gewichtsabbau niemals binnen einer Woche zum Ziel kommen kann. Der Kauf von drei Packungen LIBA Kapseln wird mit dem größten Rabatt und dem höchsten Gewichtsverlust belohnt. Sie dürfen sich bei diesem Set-Preis auf 46 Prozent Ersparnis freuen. Auf der Rechnung steht zwar die Summe von 109,95 Euro. Sie erhalten dafür aber drei Packungen LIBA Kapseln – also insgesamt 60 Kapseln. Diese reichen für eine Einnahme über drei Monate. Vergessen Sie bitte nicht den 5:2 Einnahmezyklus in jeder Woche. Aus den eben genannten Preisen ergibt sich ein reduzierter Packungspreis von 36,65 Euro je Einzelpackung. Eine einzelne Kapsel LIBA kostet Sie nun lediglich 1,83 Euro.

Mit dieser Investition nehmen Sie das an Gewicht ab, was Sie sich vorgestellt haben. Unrealistische Vorstellungen werden mit LIBA aber nicht erfüllt. Mit Nahrungsergänzung allein ist keine Model-Figur zu erreichen. Sie können Ihre LIBA Kapseln aus guten Gründen nur direkt beim Hersteller ordern. So sind Sie als Verbraucher sicher, immer das Original zu erhalten und keinem Fake-Produkt aus Fernost aufzusitzen.

Bezahlung

Der Hersteller der LIBA Kapseln ermöglicht die Zahlung über Kreditkarte, Banküberweisung, Sofortüberweisung, PayPal-Anweisung oder Klarna-Rechnung. Alle Zahlungswege sind dank SSL-Verschlüsselung absolut sicher.

LIBA Kapseln Erfahrungen, Rezensionen und Bewertungen von Nutzern Dass die meisten Kunden zufrieden mit dem Hersteller und der Wirkung der LIBA Kapseln sind, kann jeder an den Rezensionen verifizierter Kunden ablesen. In der Mehrzahl handelt es sich um Frauen. Das ist auch kein Wunder, denn Männer haben von Natur aus mehr Muskelmasse. Sie verbrennen daher mehr Kalorien. Viele verifizierte Käuferinnen nehmen mit dem Produkt erfolgreich ab. Manche, die anfangs eher skeptisch waren, bestellen nach dem Verbrauchen der ersten Liba-Packung nach. Das sagt doch alles. Der Hersteller bietet neben einem 24 Stunden erreichbaren Kundenservice auch eine Expresslieferung für sämtliche Bestellungen. Ab einer Bestellung von zwei Päckchen LIBA übernimmt er außerdem das Porto. Eine Käuferin namens Maria Mertens schrieb am 18.10.2022, sie könne die positiven Rezensionen nachvollziehen. Sie nahm die LIBA Kapseln schon seit zwei Wochen ein und hatte in dieser Zeit vier Kilo Gewicht abgebaut. Im Alter von 67 nimmt man nicht mehr so leicht ab, zumal Frau Mertens gestand, keinen Sport machen zu können.

Eine Käuferin namens schrieb am 18.10.2022, sie könne die positiven Rezensionen nachvollziehen. Sie nahm die LIBA Kapseln schon seit zwei Wochen ein und hatte in dieser Zeit vier Kilo Gewicht abgebaut. Im Alter von 67 nimmt man nicht mehr so leicht ab, zumal Frau Mertens gestand, keinen Sport machen zu können. Antonia Feldtmann berichtete am 17.10.2022, dass sie nach zwei Wochen schon ihren Bauchumfang reduzieren konnte, was bekanntermaßen schwierig ist. Sie bezeichnete die LIBA Kapseln als gut verträglich und nimmt diese vor dem Mittagessen ein. Auch Jutta Franke nutzte LIBA, um abzunehmen. Sie berichtete den anderen Nutzern, dass man sich nicht wundern soll, wenn die CLA-Kristalle manchmal nicht in der Flüssigkeit schweben. Sie fand heraus, dass es an der kalten Temperatur liegt. Wie viel sie schon abgenommen hat, vergaß sie zu berichten.

berichtete am 17.10.2022, dass sie nach zwei Wochen schon ihren Bauchumfang reduzieren konnte, was bekanntermaßen schwierig ist. Sie bezeichnete die LIBA Kapseln als gut verträglich und nimmt diese vor dem Mittagessen ein. Auch Jutta Franke nutzte LIBA, um abzunehmen. Sie berichtete den anderen Nutzern, dass man sich nicht wundern soll, wenn die CLA-Kristalle manchmal nicht in der Flüssigkeit schweben. Sie fand heraus, dass es an der kalten Temperatur liegt. Wie viel sie schon abgenommen hat, vergaß sie zu berichten. Käuferin Hariz Ceylan schrieb am 15.10.2022, dass sie nach einer Packung LIBA deutlich weniger Hunger verspürte. Gefühlt isst sie die Hälfte weniger als zuvor. Da sich das auch bei ihrem Aussehen positiv niedergeschlagen hat, hat sie eine Nachbestellung aufgegeben. Frank Meissner ist einer der männlichen Käufer, die sich mit einer Bewertung gemeldet haben. Ihm gefiel zwar die Farbe der Packung nicht so gut, aber als gut verträglichen Appetit-Killer fand er die Liba-Kapseln wunderbar.

Käuferin schrieb am 15.10.2022, dass sie nach einer Packung LIBA deutlich weniger Hunger verspürte. Gefühlt isst sie die Hälfte weniger als zuvor. Da sich das auch bei ihrem Aussehen positiv niedergeschlagen hat, hat sie eine Nachbestellung aufgegeben. Frank Meissner ist einer der männlichen Käufer, die sich mit einer Bewertung gemeldet haben. Ihm gefiel zwar die Farbe der Packung nicht so gut, aber als gut verträglichen Appetit-Killer fand er die Liba-Kapseln wunderbar. Betül Baraka berichtete am 5.10.2022, sie nähme das Präparat seit einer Woche und spüre, wie die Wirkung nach einer Viertelstunde einsetze. Frau Baraka kombinierte die Kapsel-Einnahme mit einer Dose „Red Bull“, weil sie so die Wirkung schneller spüre und die Kapseln sich schneller auflösen. Ob das nachahmenswert ist, sei dahingestellt. Wir würden die Nachahmung nicht empfehlen, fanden aber diesbezüglich keine Forschungsergebnisse. Immerhin teilte Frau Baraka mit, dank dieser ungewöhnlichen Lifestyle-Diätmethode drei Kilo abgenommen zu haben.

LIBA Kapseln günstig online bestellen