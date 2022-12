Medioxil Diät 24 am pm: Inhaltsstoffe, Bewertung & Erfahrungen Forum

Wissen Sie eigentlich, wie viele Diätmittel und Abnehmhelfer es mittlerweile gibt? Auf der einen Seite verliert man als interessierter Verbraucher bald den Überblick. So viele Anbieter, so viele verschiedene Konzepte – und doch droht am Ende meist der Jo-Jo-Effekt. Da fragt mancher sich schon, ob man tatsächlich auf solche Mittel setzen sollte.

Medioxil 24 am pm Test & Bewertung Eine Vielzahl von wirkungsvollen Inhaltsstoffe, die in Studien untersucht wurden

Eine Vielzahl von wirkungsvollen Inhaltsstoffe, die in Studien untersucht wurden ✔️ Seriöses Abnehmprodukt, welches in Deutschland produziert wird (kein Fake-Shop oder Betrug)

✔️ Seriöses Abnehmprodukt, welches in Deutschland produziert wird (kein Fake-Shop oder Betrug) Für Damen und Herren geeignet

Für Damen und Herren geeignet Positive Erfahrungsberichte und Bewertungen von Kunden im Forum und auf Youtube

und Bewertungen von Kunden im und auf Youtube Der Testsieger auf vielen Diät-Portalen

Der Testsieger auf vielen Diät-Portalen Jetzt für kurze Zeit mit bis zu 59 % Rabatt verfügbar Die endgültige Bewertung aus dem Testbericht: 98 (98 von 100 möglichen Punkten – SEHR GUT) Medioxil Diät 24 am pm günstig kaufen MEDIOXIL 24 direkt beim Hersteller bestellen

SALE mit starkem Rabatt nutzen

Auf der anderen Seite demonstriert die schiere Menge der Abnehmhilfen aber, wo die Probleme eigentlich liegen: Es ist zum einen deutlich leichter, an Gewicht zuzulegen, als es wieder abzulegen. In allen Industrieländern ist Übergewicht ein Problem, das auch durch gewaltige medizinische Folgekosten zu Buche schlägt. Zum anderen gilt: je mehr Übergewicht im Laufe der Jahre angefuttert wurde, desto weniger bewegt sich beim Diätversuch.

Daher geben viele Übergewichtige frühzeitig den Kampf gegen die Kilos auf. Viele fangen gar nicht erst an, ihr Gewicht durch einen nochmaligen Diätversuch reduzieren zu wollen. Dabei wäre es laut Herstellerangaben mit dem neuen Konzept der Medioxil 24 Kapseln durchaus zu schaffen, eine längere Diät durchzuhalten und dem Organismus trotz Kalorienreduktion alle benötigten Nährstoffe zukommen zu lassen.

Wir haben uns dieses neuartige Diätpräparat mal etwas genauer angesehen.

Medioxil 24 am pm Testbericht und Erfahrungen Forum

Der Anwendungsbereich für ein Diätpräparat wie Medioxil 24 am pm ist Übergewicht in jeder beliebigen Höhe. Eine Zeit lang galten übergewichtige Frauen sogar als attraktiv. Übergewichtige Influencerinnen oder die Sängerin Beth Ditto wurden als positive Beispiele gefeiert. Tatsächlich gibt es sehr attraktive Frauen, die viele Pfunde zu viel mit sich herumtragen. Aber es trifft eben nur auf manche der übergewichtigen Personen zu, dass sie attraktiv sind.

Die meisten Menschen mit Adipositas, Doppelkinn, Hängebauch oder Orangenhaut an den Schenkeln sehen beim ehrlichen Blick in den Spiegel keinen attraktiven Körper. Zudem wird das Übergewicht mit dem Altern immer unschöner. Und es bereitet einem immer mehr gesundheitliche Probleme. Medioxil 24 am pm Kapseln wurden laut Hersteller einwickelt, um jeglichem Übergewicht diätbegleitend den Kampf anzusagen. Das erfordert aber Einsicht in die Notwendigkeit des Gewichtsabbaus.

Das Präparat versteht sich schon dank seines einzigartigen Konzepts als Alternative zu den bisherigen Diätkonzepten. Der Hersteller und sein Entwicklerteam haben nach eigenem Bekunden lange an einer innovativen Idee getüftelt, mit der man die üblichen Probleme beim Abnehmen besser in den Griff bekommen könnte. Nach jahrelanger Entwicklungszeit wurde mit Medioxil 24 ein neuartiges Kapselpräparat auf den Markt gebracht. Neuartig deshalb, weil dieses Diät-Präparat mit seiner Doppelformel auf zwei unterschiedlich befüllte Kapseln setzt.

Die altbekannten Feinde jeder Diätmaßnahme sind Heißhunger und Appetitanfälle. Dazu addieren sich oft fehlende Motivation, einseitige Diätkonzepte, zu lange Verzichtsleistungen und Frustrationen bei stagnierendem Gewichtsverlust. Drei oder fünf Kilo Übergewicht lassen sich mit viel Disziplin noch vergleichsweise leicht abbauen. Zwanzig oder mehr Kilo erfordern aber Geduld, starke Motivation und einen langen Atem. Die Diät muss entsprechend lange durchgehalten werden. Das allein stellt eine große Herausforderung dar, die auch das soziale Leben betrifft.

Medioxil 24 Fake?

Ist Medioxil 24 ein Fake Produkt?

Nein, wir haben das Produkt einem Fake-Check unterzogen. Das Ergebnis: Es handelt sich um ein seriöses Abnehmmittel, kein Fake Shop.

Medioxil 24 am pm Doppelformel Wirkung

Welche Wirkung darf jemand von einem neuen Diätkonzept erwarten? Dass ein neues Diätmittel tatsächlich eine sinnvolle Unterstützung beim Abnehmen bietet, versteht sich ja von selbst. Zum einen basiert Medioxil 24 laut Hersteller ausschließlich auf natürlichen, pflanzlichen Wirkstoffen. Das ist nachvollziehbar. Was der Organismus beim Abnehmen auf keinen Fall braucht, ist ein Plus an belastenden Stoffen. Er benötigt stattdessen mehr Nährstoffe, die eine bestimmte Funktion übernehmen.

Zum zweiten beinhaltet dieses Diätkonzept die Gabe zweier Kapseln zu unterschiedlichen Zeitpunkten und mit unterschiedlichem Inhalt. Das Konzept berücksichtigt offensichtlich, dass am Morgen andere Signale an den Organismus gegeben werden müssen als abends und zur Nacht. Drittens sind in jeder Kapsel Medioxil 24 bestimmte Wirkstoff-Kombinationen enthalten, die synergistisch wirken sollen. Die Kapselinhalte verstärken sich also laut Herstellerangaben gegenseitig.

Damit wird offensichtlich die Wirkung der Impulse, die durch die Kapselzutaten an den Organismus gesendet werden, optimiert. Denn der Organismus soll durch diese Impulse verschiedene Informationen erhalten:

er soll in den Fettverbrennungs-Modus gehen

er soll in den Fettverbrennungs-Modus gehen er soll keinen gesteigerten Appetit und keinen Heißhunger entwickeln

er soll keinen gesteigerten Appetit und keinen Heißhunger entwickeln er soll sich trotz Kalorienreduktion ausreichend versorgt fühlen

er soll sich trotz Kalorienreduktion ausreichend versorgt fühlen und er soll auch bei längerer Diätdauer keinen Mangel erleiden.

Eines ist sicher: Wann immer der Organismus einen Nährstoff-Mangel feststellt, meldet er automatisch Hunger an. Er meldet oft auch ganz konkret Appetit auf etwas an, was den Mangel behebt. Durch die Medioxil 24-Wirkstoffe werden die Fettmoleküle, die in der Nahrung enthalten sind, gebunden und ungenutzt ausgeleitet statt verwertet. Der Grund: Der Organismus soll bevorzugt von den Fettmolekülen zehren, die er bereits an den altbekannten Körperregionen abgespeichert hat. Der Fettstoffwechsel soll aktiviert werden und den bisher dominierenden Kohlenhydratstoffwechsel ins Hintertreffen setzen.

Bisher hat sich der Organismus vieler Menschen bevorzugt an kohlenhydratreichen Nahrungsbestandteilen bedient, um Energie zu erzeugen. Er macht sich seine Arbeit angesichts Zehntausender Prozesse, der er zeitgleich zu bewältigen hat, sicher gerne auch mal leichter. Doch Fette sind eigentlich die viel besseren Energiequellen. Sie belasten zudem den Blutzuckerspiegel nicht. Eine leicht kohlenhydratreduzierte und vorwiegend auf pflanzlichen Lebensmitteln und gesunden Fetten basierende Diät wäre also sinnvoll.

Optimal kann eine Diätmaßnahme immer dann verlaufen, wenn ein Präparat den Organismus unterstützt – und wenn der Abnehmende wiederum das Präparat durch eine kluge Ernährung ergänzt. Von alleine geschieht nichts auf der Gewichtsebene. Oft sind es ja die alten Ernährungsgewohnheiten, die einem den Gewichtszuwachs beschert haben. Wer den Jo-Jo-Effekt umschiffen und dauerhaft Gewicht abbauen möchte, der muss folglich etwas dafür tun. Das bedeutet aber keineswegs, dass jemand mit Adipositas bei seiner monatelangen Diät hungern oder darben müsste.

Die Erfahrung von Rohköstlern und Gemüse-Freaks lehrt: Man kann erstaunliche Mengen frisch zubereitetes Gemüse verzehren, ohne zuzunehmen. Wer seine Abnehm-Phase mit viel frisch zubereitetem Gemüse, Hülsenfrüchten und Salat begleitet, leidet tatsächlich keinen Hunger. Ein schneller eintretendes und länger anhaltendes Sättigungsgefühl wird laut Hersteller auch durch die Kapselinhalte geliefert. Wenn der Heißhunger auf verbotene Genüsse ausbleibt, kann man die tägliche Kalorienmenge besser kontrollieren.

Medioxil 24 Diet fungiert zudem als Appetithemmer. Dabei geht es vor allem um den Appetit, der hochkalorische und kohlenhydratreiche Genüsse wie Snacks und Süßigkeiten betrifft.

Medioxil 24 Inhaltsstoffe und Zusammensetzung

Wie eingangs bereits erwähnt, basiert Medioxil l24 auf zwei unterschiedlich befüllten Kapseln. Die morgens einzunehmenden Kapseln (AM) enthalten Extrakte der Acai Beere, Spirulina-Algen, Kelp, Chlorella-Algen und Alfalfa-Sprossen-Extrakte.

Die nachmittags oder abends (PM) einzunehmenden Medioxil 24 Kapseln sind mit höheren Dosen Grüntee-Extrakt, Gunpowder-Grüntee-Extrakt, Feigenkaktus-Extrakt, Bittermelonen-Extrakt, Kelp, Mangosamen-Extrakt, Kidneybohnen-Extrakt, Hagebutten- und Haferextrakt befüllt.

Die Kapselhülle von Medioxil 24 ist pflanzlich. Welche Aufgabe kommt nun den einzelnen Zutaten dieses Diätmittels zu? Das Entwicklerteam hat sich nach eigener Auskunft darüber viele Gedanken gemacht. Ein vitaminreiches Superfood, drei verschiedene Algenpräparate und vitalstoffreicher Alfalfasprossen-Extrakt besagen aus unserer Sicht eines: Der Organismus soll morgens mit einer Menge lebenswichtiger Nährstoffe versorgt werden. Zugleich unterstützen die sehr nährstoffreichen Algenpräparate die morgendliche Entgiftung.

Die Idee dahinter ist: Ein Körper, der sich durch eine ausreichende Nährstoffzufuhr gut versorgt fühlt, meldet keinen weiteren Kalorien- und Nährstoffbedarf an. Werfen wir nun einen Blick auf die abends einzunehmende Medioxil 24 Diät Kapseln. Zwei hoch dosierte Grüntee-Extrakte erstaunen zunächst. Doch sie machen aus Herstellersicht Sinn. Zum einen enthalten Grüntee-Extrakte eine Substanz namens Epigallocatechingallat (EGCG). Diese Substanz begünstig die Gewichtsabnahme durch eine gesteigerte Fettoxidation.

Angst vor einem Koffein-Rausch muss bei der Kapseleinnahme zur Nacht aber niemand haben. Vermutlich ist der Grüntee entkoffeiniert. Diese Vermutung liegt deshalb nahe, weil ein inzwischen verpflichtender Hinweis auf den Koffeingehalt fehlt. Eine EU-Richtlinie schreibt vor, dass bei koffeinhaltigen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungs-Produkten ein warnender Hinweis enthalten sein muss, der Schwangere, Stillende oder kleine Kinder vor dem Verzehr warnt. Außerdem müsste der Koffeingehalt des Präparates separat deklariert werden.

Das ist hier nicht geschehen. Gut wäre allerdings ein klärender Hinweis darauf gewesen, dass der Grüntee-Extrakt entkoffeiniert ist. So sind Missverständnisse vorprogrammiert. Als bewährte Abnehmhelfer der Neuzeit sind faserreiche und vitalstoffhaltige Extrakte aus Feigenkaktus, Bittermelone, Mangosamen, Kidneybohnen, Hagebutten und Hafer in den als PM-Kapseln gekennzeichneten Kapseln enthalten. Mit Kelp steht erneut eine Braunalge im Rezept, die als nährstoffreiches und jodhaltiges Superfood offensichtlich eine wichtige Rolle beim Abnehmen erhalten soll.

Die Kombination aller Zutaten folgt also aus unserer Sicht einem ernährungsphysiologisch sinnvollen Plan.

Medioxil 24 Erfahrungen Forum und Studie

Studien dienen einem Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln nicht nur dazu, ein neues Produkt auf seinen Nutzen hin zu untersuchen. Sie verhindern auch, dass der Markt mit vollkommen nutzlosen Nahrungsergänzungsmitteln überschwemmt wird. Mit überzeugenden Studienergebnissen lassen sich Zweifel an der Wirksamkeit schnell beseitigen. Es wird jedoch selten gesagt, wer der Auftraggeber war, wie hoch die Probandenzahl war, wie die Fragestellung lautete und wie lange die Studie dauerte. Daher ist eine quellenkritische Bewertung solcher Studien oft nicht möglich.

Zudem müssen sich sämtliche Medikamente der Pharmariesen einem langen Zulassungsprozess unterziehen, bevor sie verkauft werden dürfen. Daher sind auch Unternehmen der Lebensmittelindustrie bestrebt, die Wirksamkeit ihrer Nahrungsergänzungspräparate zu hinterfragen und mit verifizierbaren Daten zu belegen. Dennoch ist die Medizinindustrie grundsätzlich skeptisch gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln.

Medioxil 24 Doppelformel ist zwar ein neuartiges Diät-Präparat, aber keineswegs ein neues. Hundertausende Nutzer haben es mittlerweile getestet. Meist kommen solche Produkte zunächst nur in den Herstellerländern oder den USA auf den Markt. Den Studiendaten zufolge wird der Gewichtsverlust mit Medioxil 24 Stiftung Warentest positiv unterstützt. Doch Nahrungsergänzungsmittel brauchen generell eine längere Anlaufzeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Die Wirkstoffe in den Kapseln müssen erst an den richtigen Stellen ihre Impulse setzen.

Es dauert daher eine Weile, bis sich der Stoffwechsel nach der ersten Kapseleinnahme umprogrammiert hat. Dazu passt, dass die vom Hersteller in Auftrag gegebene Studie nachweist, dass der größte Gewichtsverlust in den Wochen acht bis zwölf verzeichnet wird. In die Untersuchung wurden Frauen und Männer aus unterschiedlichen Altersgruppen einbezogen. Die Studiendauer von acht bis 16 Wochen lässt allerdings auf eine Kurzzeitstudie mit eher wenigen Probanden schließen. An sich gelten nur Langzeitstudien im Doppelblindverfahren als genügend aussagefähig.

Medioxil 24 Erfahrungen im Forum: Vorher Nachher Bilder

Aber die Zeit nach dem Markteintritt von Medioxil 24 dokumentiert durch viele Vorher-Nachher-Fotos von Käufern, dass die Teststrecke und die Probandenzahlen inzwischen deutlich länger und höher sind. Es ist somit längst belegt, dass die regelmäßige Einnahme des in AM- und PM-Kapseln aufgeteilten Diätpräparates den Körperfettanteil stetig absinken lässt. Das lässt sich selbst bei muskulösen Sportlern mit wenig Fettmasse nachweisen. Muskeln wiegen mehr als Fettmasse. Sie verbrennen zudem selbst im Ruhezustand Kalorien.

Die an einer Studie teilnehmenden Sportler nahmen zwar laut Herstellerinformationen nicht an Gewicht ab. Stattdessen erwarben sie aber offensichtlich durch Training mehr Muskelmasse. Da am Ende kein Gewichtsverlust registriert wurde, muss es zum Abbau von Fettmasse gekommen sein, denn die neu erworbene Muskelmasse hätte sonst automatisch zu mehr Gewicht führen müssen.

Anwendung und Einnahme

Um die angestrebte Gewichtsreduktion zu unterstützen, nehmen Abnehmwillige zwei Kapseln Medioxil 24 pro Tag ein. Achten Sie bitte darauf, dass Sie morgens die richtige Kapsel (AM) einnehmen, abends die mit PM gekennzeichnete. Um die ideale Wirkung zu erfahren, sollten die Kapsel-Einnahmen jeweils eine Viertelstunde, maximal eine halbe Stunde vor den Hauptmahlzeiten erfolgen. Medioxil 24 wird morgens und abends unzerkaut mit 500 Millilitern klarem Wasser aufgenommen.

Wer Schluckbeschwerden hat, kann den Inhalt der Kapseln auch in einem Glas Wasser auflösen und trinken. An der Wirkung von Medioxil 24 verändert das nicht. Wegen der längeren Anlaufzeit, des verzögert eintretenden Wirkungseintritts und dem Eintreten des größten Gewichtsabbaus nach durchschnittlich acht bis zwölf Wochen ist eine Einnahme der Kapseln über 2-3 Monate sinnvoll.

Stiftung Warentest

Wurden die Medioxil 24 am pm Abnehmkapseln schon von Stiftung Warentest getestet?

Nein, ein Medioxil 24 Test von Stiftung Warentest hat bisher noch nicht stattgefunden.

Medioxil 24 Preis und Preisvergleich

Medioxil 24 Kapseln Stiftung Warentest sind rezeptfrei erhältlich, da es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel handelt. Man kann dieses Diätpräparat jedoch nur direkt beim Hersteller bestellen. Es wird nicht im Einzelhandel oder bei Drogeriemärkten angeboten. Unser Test ergab, dass es sich tatsächlich so verhält. Bei den bekannten Drogeriemärkten oder in Apotheken ist Medioxil 24 unserer Recherche nach nicht zu kaufen.

Die Einzelpackung Medioxil 24

Wer nur ein kleines Fettröllchen wegzaubern möchte, kann seine Diät mit einer Einzelpackung Medioxil 24 Kapseln unterstützen. Der Preis einer Einzelpackung ist zwar mit 74,90 Euro plus 4,90 Euro Porto ungleich höher als der mehrerer Packungen Medioxil 24. Aber der versprochene Gewichtsverlust tritt trotzdem ein. Der Besteller erhält tatsächlich nur diese Einzelpackung. Es handelt sich also nicht um ein verstecktes Abonnement. Der Inhalt einer Einzelpackung Medioxil 24 reicht für einen Monat. Der Preis gilt also für 60 Kapseln. Eine Kapsel kostet bei dieser Bestellmenge 1,25 Euro.

Das Vorteilsangebot mit drei Packungen Medioxil 24

Da es sich bei stärkerem Übergewicht empfiehlt, die Diät über mehrere Wochen oder Monate durchzuhalten, bietet der Hersteller drei Packungen Medioxil 24 Erfahrungen Forum als Vorteilspack zum stark vergünstigten Preis an. Statt der üblicherweise zu zahlenden Summe von 209,70 Euro kostet das „Kleiderschrank-Paket“ nur 119,90 Euro. Dazu addieren sich plus 4,90 Euro Portokosten.

Kleiderschrank-Paket deshalb, weil viele Verwender anschließend an ihre Diät einiges aus dem Kleiderschrank aussortieren und neue Kleidungsstücke in einer oder zwei Kleidergrößen kleiner anschaffen müssen. Die mit diesem Vorteilsangebot eingesparten 50 Euro können sofort in ein neues Kleidungsstück investiert werden. Auch dieses Angebot beinhaltet kein Dauer-Abo. Der Besteller erhält genau drei Packungen mit Medioxil 24 Kapseln. Je Kapsel sind aber nur noch 0,66 Cent zu entrichten.

Das Best-Buy-Angebot Medioxil 24

Das Ultra-Sparangebot Medioxil 24 Kapseln macht der Hersteller allen Menschen, die Adipositas haben und ihr Leben nachhaltig verändern möchten. Nutzbar wäre das preisgünstige Best-Buy-Paket aber natürlich auch von Paaren, die beide an erheblichem Übergewicht leiden. In beide gemeinsam eine Diät beginnen, stärken sie ihre Motivation gegenseitig. Sechs Monatspackungen Medioxil 24 – respektive zweimal drei Monatspackungen Medioxil 24 Kapseln – kosten statt der sonst anfallenden 419,40 Euro derzeit nur 169,90. Bestellt wird Medioxil 24 direkt beim Hersteller.

Ein Portokostenanteil entfällt bei dieser Bestellgröße. Die Lieferung des Best-Buy-Pakets Medioxil 24 Kapseln erfolgt kostenfrei. Die Ersparnis beträgt bei diesem Angebot satte 150 Euro. Je Kapsel sind bei diesem Superspar-Angebot nur 0,47 Cent zu investieren. Diese Preise sind jedoch nur garantiert, solange der Vorrat hält. Sie gelten außerdem nur für Bestellungen direkt von der Hersteller-Webseite.