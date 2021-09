Prima Kapseln zum Abnehmen: Erfahrungsberichte & Inhaltsstoffe

Zahlreiche Menschen haben mit Übergewicht zu kämpfen. Trotz reichlich Sport und Diäten gelingt es Ihnen nicht, auf ihr Wunschgewicht zu kommen. Mit den Prima-Abnehmkapseln (die zu recht niedrigen Kosten erhältlich sind) soll eine Diät besser funktionieren. Dieses Produkt wurde extra hergestellt, um Menschen bei der Therapie von Übergewicht, Adipositas und bei ihrer Gewichtskontrolle zu unterstützen.

Erfahrungsberichte

Prima Kapseln Erfahrungsberichte, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.

Prima Kapseln Test & Erfahrungen

Diese Abnehmkapseln enthalten den rein pflanzlichen Wirkstoff Garcinia Cambogia sowie die Aminosäuren L-Carnitin und L-Arginin. Die Inhaltsstoffe sind völlig natürlich und sind in der Lage Fettsäuren zur Gewinnung von Energie zu nutzen sowie die Fettverbrennung anzukurbeln. Auf diese Weise soll eine effektivere und schnellere Abnahme erfolgen.

Die Kapseln mit dem Namen Prima eignen sich für Frauen und Männer gleichermaßen. Sie unterstützen eine Diät und können auch zum Halten des Gewichtes eingenommen werden. Nachdem eine Diät beendet wurde, passiert es häufig schnell, dass die mühsam abgenommenen Pfunde wieder zurückkommen. Der Hersteller gibt an, dass nach Beendigung der Diät eine Kapsel jeden zweiten Tag ausreicht.

Selbstverständlich ist eine langfristig angelegte Ernährungsumstellung das Beste, um sein Wunschgewicht zu erhalten. Die ausschließliche Einnahme der Diätkapseln ist für eine dauerhafte Gewichtsabnahme nicht ausreichend. Mit den Prima-Kapseln ist nur eine unterstützende Diät möglich.

Prima sind spezielle Kapseln, um dem Körper eine Hilfe beim Abnehmen zu sein. Die enthaltene Wirkstoffkombination ist wegen ihrer Synergieeffekte dabei sehr erfolgreich.

Prima ist ein bewährtes Präparat zum Abnehmen. Es ist ein Mittel, dass die enthaltenen Fettkalorien der eingenommenen Nahrung bindet und die Fettverbrennung ankurbelt. Dadurch werden auch bereits eingelagerte Fette als vordergründige Energiezufuhr verwendet.

Wirkung

Gemäß dem Hersteller würden die Kapseln den Körper optimal auf Fettverbrennung umstellen. Die Inhaltsstoffe sind natürlich und in einer guten Dosierung vorhanden. Sie werden gut vertragen und sind wirksam. Der Extrakt aus der Pflanze Garcinia Cambogia sowie die Aminosäure L-Arginin sind seit einigen Jahren im Einsatz, um Unterstützung bei einer Gewichtsreduktion zu geben.

Die Kapseln sollten jeden Tag mit ausreichend Wasser geschluckt werden. Allerdings tritt eine sichtbare Wirkung erst auf, wenn die Kapseln bereits einige Wochen eingenommen wurden. Also sollte das Produkt mit Garcinia Cambogia stets über längere Zeit angewendet werden. Um sich von den Kapseln und ihrer Wirksamkeit zu überzeugen, ist es ratsam, zunächst ein Päckchen zu kaufen. Sollten die Kapseln einen positiven Effekt auf die Diät haben, ist es sinnvoll, einen gewissen Vorrat von ihnen anzulegen. Ohne Umstellung der Ernährung wird die Gewichtsabnahme nicht sehr einfach, denn die Kapseln wirken nur unterstützend.

Eigenschaften der Prima-Kapseln im Kurzüberblick:

fördern eine gute Fettverbrennung

keine körperliche Abhängigkeit

auch länger einnehmbar

ausschließlich naturbasierte Wirkstoffe

blockiert Heißhungerattacken

Die Inhaltsstoffe und die Wirksamkeit der Prima-Diätkapseln wurden schon in diversen Studien untersucht. Die hauptsächliche Gewichtsabnahme tritt in der Regel in den ersten 2 bis 3 Monaten auf.

In diesen Studien wurde die Gewichtsabnahme in dieser Zeitspanne untersucht. Die Teilnehmer waren Frauen und Männer aus diversen Altersgruppen.

Die Studien belegten außerdem, dass Prima bei regelmäßiger Einnahme den Körperfettanteil kontinuierlich senkte. Das ist durchaus bemerkenswert, denn die Muskeln besitzen ein höheres Gewicht als das Körpergewicht. Auch sehr aktive Teilnehmer und Sportler haben messbar Körperfett verloren.

Die Inhaltsstoffe der Prima-Diätkapseln erleichtern das Abnehmen durch verschiedene Faktoren.

Eine fortlaufende Einnahme sorgt bei den Nutzern für ein schneller eintretendes Sättigungsgefühl. Es fällt leichter, die Kalorienmenge pro Tag zu kontrollieren und zu senken, denn die Heißhungerattacken bleiben aus. Prima funktioniert also als Appetithemmer. Die Nahrungsfette werden gebunden und nicht aufgenommen.

Diese Vorteile bringen die Prima-Kapseln noch:

Therapierung des Übergewichtes sowie Adipositas

verbesserte Gewichtskontrolle

Unterstützung bei einer Diät

Sind Nebenwirkungen möglich?

Vom Hersteller gibt es keine Angaben zu Nebenwirkungen, die der Einnahme der Kapseln zuzuschreiben sein könnten. Bekannt ist jedoch, das der pflanzliche Wirkstoff Garcinia Cambogia durchaus Nebenwirkungen, zum Beispiel Magenbeschwerden, Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall und Mundtrockenheit verursachen kann. Es können selten auch schwere Nebenwirkungen, beispielsweise Manie auftreten.

L-Arginin führt in manchen Fällen zu Verstopfung, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen sowie Bauchschmerzen.

L-Carnitin hat die Eigenschaft, bei übermäßiger Dosierung Durchfall sowie bei Langzeiteinnahme Arterien- und Herzschäden verursachen zu können.

Inhaltsstoffe

In den Prima-Kapseln stecken die folgenden Inhaltsstoffe:

Extrakt aus Garcinia Cambogia:

Dieser Wirkstoff enthält Hydroxyzitronensäure, die eine bewährtes Mittel zur Unterstützung einer Gewichtsreduktion ist.

L-Carnitin:

Dieser Inhaltsstoff ist eine Aminosäure, welche beim Menschen in seinem Fettstoffwechsel vorkommt. Wird L-Carnitin eingenommen, werden nicht die Kohlehydrate verbraucht, sondern die Fettdepots.

L-Arginin:

Dies ist eine halb-essentielle Aminosäure, die eine große Rolle im Stoffwechselprozess spielt. Sie fördert auch den Muskelaufbau.

Magnesium Stearate:

Prima enthält Magnesium Stearate, was eine Magnesium-Stearinsäure-Verbindung ist. Diese Verbindungen sind häufige Füllstoffe, Bindemittel oder Trägersubstanzen in Präparaten zur Nahrungsergänzung.

Talkum:

Bei Talkum handelt es sich um ein feines Pulver aus Magnesiumsilikathydrat. Der Körper nimmt es weder auf noch verwertet er es, sondern er scheidet es einfach aus. Es verhindert, dass die Wirkstoffe der Abnehmkapseln verklumpen und dass der Inhalt seine Rieselfähigkeit behält.

Gelatine:

Gelatine wird nicht direkt als Wirkstoff in den Kapseln eingesetzt. Nur die Kapselhüllen bestehen daraus. Die Gelatine ist tierischen Ursprungs, daher sind diese Kapseln kein geeignetes Produkt für Vegetarier und Veganer.

Der Produzent sagt aus, dass alle Inhaltsstoffe in den Kapseln exakt in ihrem Mischungsverhältnis abgestimmt wurden. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit hoher Dosierung. Das Befolgen der Herstellerempfehlung ist empfehlenswert, um eine übermäßige Einnahme zu vermeiden.

Die Hauptwirkstoffe Garcinia Cambogia, L-Carnitin und L-Arginin tragen lediglich zu einem besser funktionierenden Stoffwechsel sowie zu einer Reduzierung des Körpergewichtes bei. Sie bringen auch ein gutes Sättigungsgefühl mit sich. Mit Talkum und Gelatine lassen sich die Prima-Kapseln besser einnehmen.

Anwendung und Einnahme

Um eine erfolgreiche Gewichtsabnahme zu fördern, beträgt die Einnahmeempfehlung eine Prima-Kapsel je Tag.

Die Kapseln sollten idealerweise eine halbe Stunde vor dem Verzehr einer der Hauptmahlzeiten eingenommen werden. Am besten erfolgt die Einnahme vor der Mahlzeit mit den meisten Kalorien. Die Kapseln sollten mit einem halben Liter Wasser unzerkaut geschluckt werden.

Wer Schwierigkeiten mit dem Schlucken von Kapseln hat, sollte sie öffnen und den Inhalt mit Wasser verrühren. Die Kapselhüllen bestehen aus Gelatine und sind so leichter schluckbar.

Mit genügend Wasser ist der Geschmack fast gar nicht wahrnehmbar.

Optimal ist eine längerfristige Einnahmedauer, denn dann entfaltet das Präparat seine Wirksamkeit erst richtig.

dm und Rossmann

In den beiden Drogerien dm und Rossmann kann man die Prima Kapseln leider nicht kaufen.

Biggest Loser?

Oftmals wird online in verschiedenen Foren und auf Youtube die Behauptung aufgestellt, dass die Kandidaten von “The Biggest Loser” nur wegen der Hilfe von Prima Kapseln so stark abgenommen haben. Ob das stimmt lässt sich allerdings nicht einwandfrei beweisen.

Kosten

Prima Kapseln Kosten: Ab 36,95 €



Hier zum günstigsten Preis kaufen:

