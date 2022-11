Diaetostat Bewertung, Test und Erfahrungen – Wo günstig kaufen?

Wer möchte nicht wirkungsvoll abnehmen? Dieses Ziel lässt sich mit Diaetostat Kapseln leichter erreichen. Bereits der Name macht deutlich, um welche Art Kapseln es geht. Es handelt sich in der Tat um ein Diätprodukt, welches sich auf das leichtere Abnehmen von Gewichtsüberschüssen fokussiert.

Diaetostat Bewertung und Testbericht

Keine Frage: Übergewicht gilt heute als regelrechte Volkskrankheit. Hierzulande zählen etwa zwei Drittel der Männer sowie ein wenig mehr als fünfzig Prozent der Frauen zu den Übergewichtigen. Übergewicht erweist sich vielfach nicht lediglich als optisches, sondern auch als gesundheitliches und soziales Problem. Es ist bekannt, dass viele Menschen mit Übergewicht unter Bluthochdruck, hohem Blutzucker wie auch Gelenkschmerzen leiden.

Meistens führen Diäten nicht zu dem anvisierten Ergebnis. Eine falsche Diät führt in der Regel zu einem wochenlangen starken Hungergefühl — häufig anschließender Jojo-Effekt inklusive. Dies bedeutet, dass Sie nach der Gewichtsabnahme schneller zunehmen. Damit war die ganze Arbeit letztlich vergebens. Auch wenn einige Hersteller von Diätpräparaten damit werben, dass für die angestrebte Gewichtsabnahme weder Sport noch Ernährungsumstellung notwendig sind, sollten Sie sich auf diese Aussagen besser nicht verlassen. Bewegen Sie sich so oft wie möglich. Achten Sie auch darauf, dass Sie möglichst kein Fastfood oder fettreiche Kost konsumieren.

Der Hersteller des Präparats, also der Diaetostat Kapseln, macht öffentlich, dass mit der besonderen Kombination der Inhaltsstoff seines Produkts vor allem der Fettstoffwechsel angeregt werden soll.

Der Hersteller kommt aus England. Gleichwohl erfolgt die Herstellung der Diaetostat Kapseln in Deutschland. Auf der Hersteller-Website finden sich einige Studienberichte, welche die Wirksamkeit des Präparats bestätigen.

Diaetostat Kapseln Testbericht und Erfahrungen

Als Anwendungsbereich für die Kapseln gilt jede Form von Übergewicht. Dies beinhaltet auch großes Übergewicht, also auch einen BMI im Adipositas-Bereich. Es ist keinesfalls verwunderlich, dass viele nach Hilfsmitteln suchen, welche Ihnen das Abnehmen erleichtern.

Mit den Kapseln behalten Sie zudem die Gewichtskontrolle: Die selbst angestrebte beziehungsweise vom Arzt auferlegte Gewichtsreduktion wird unterstützt. Damit erhalten Gesundheit und Wohlbefinden einen großen Schub. Übergewicht gilt zweifellos als einer der größten Risikofaktoren in puncto Erkrankungen — allen voran Herzinfarkt und Hirnschlag wie auch Diabetes Typ 2.

Untersuchungen haben ergeben, dass Diabetiker bereits durch einen Gewichtsverlust von lediglich fünf Kilo bessere Blutzuckerwerte besitzen. Jeder Übergewichtige kann viel Gutes für seinen Körper tun — vor allem via Gewichtsabnahme. Einige Fakten verdeutlichen dies: Verfettete Blutgefäße verstopfen/ verkalken auch schneller.

In der Folge schickt das Bauchfett Entzündungsstoffe in den Körper, welche bestimmt nichts Gutes anrichten — hierzu wird die Forschung sicherlich noch Genaueres liefern. Wie auch immer — zwecks Risikominimierung erscheint selbst bei leichtem Übergewicht ein Gewichtsverlust angezeigt.

Wenn Sie über mehrere Stunden auf einem Bürostuhl sitzen und/oder sich auch in Ihrer freien Zeit zu wenig bewegen, dann sind Sie im Falle von Übergewicht ein Kandidat für Diaetostat Kapseln.

Klar ist, dass sich der Stoffwechsel mit fortschreitendem Alter verlangsamt. In der Folge geht das Zunehmen schneller, es beschleunigt sich. Dies bedeutet im Umkehrschluss: Die Gewichtsabnahme erweist sich als mühsamer. Ohne die notwendige Unterstützung geht dann kaum noch etwas.

Diaetostat Kapseln eignen sich für Männer und Frauen. Eingenommen werden können sie in jedem Lebensalter. Die Kapseln sind rezeptfrei. Nebenwirkungen brauchen Sie nicht zu befürchten — die natürlichen Inhaltsstoffe machen es möglich. Sie können der Rezeptur von Diaetostat vertrauen — Wissenschaftler haben sie entwickelt. In die Entwicklung sind modernste Erkenntnisse in puncto Stoffwechsel und Wirkung der Inhaltsstoffe eingeflossen.

Diaetostat Wirkung im Test

Eines an dieser Stelle vorweg: Diaetostat Kapseln tragen zur Beschleunigung des Fettstoffwechsels bei. Die Wirkung der Kapseln basiert auf einem speziellen und extra hierfür entwickelten Konzept. Abnehmwilligen sollte etwas an die Hand gegeben werden, welches natürliche Zutaten beinhaltet und das gewünschte Körpergewicht schnellstmöglich erzielt. In diesem Kontext sollten Inhaltsstoffe zur Anwendung kommen, die eine synergetische Wirkung versprechen. Diese Stoffe sind also in der Lage, sich gegenseitig in der Wirkung zu unterstützen.

Die Substanzen der Kapseln vermögen fetthaltige Nahrungskalorien zu binden. Sie tragen zur Beeinflussung des Fettstoffwechsels bei — auch bereits eingelagerte Fettmoleküle werden abgebaut. Normalerweise „nimmt“ sich der Organismus die in großem Maße verfügbaren Kohlenhydrate aus Mahlzeiten. Auf diese Weise lässt sich Energie erzeugen. Der Wirkstoffkomplex hat die Aufgabe, den Organismus zu animieren in Richtung der bevorzugten Verbrennung von Fettmolekülen zur Energiegewinnung.

Nicht zu vergessen ist, dass der Kapselinhalt darüber hinaus für ein schnelleres Sättigungsgefühl sorgt. Keine Frage: Wer schneller ein Gefühl der Sättigung besitzt, der isst auch weniger aus eigenem Antrieb. Ein Verzicht auf Nachschläge oder ein kalorienreiches Dessert ist die Folge. Damit wird die Kalorienzufuhr reduziert. Damit aber noch nicht genug. Eine weitere Forcierung des Abnehmens ergibt sich aus folgendem Sachverhalt: Diaetostat ist überdies als Appetithemmer konzipiert. Damit wird deutlich, dass die Kapseln Fatburner-Eigenschaften sowohl mit Appetithemmung als auch mit einem aktivierten Fettstoffwechsel verbinden.

Wann ist der Abnahmeerfolg am größten? Internationale Studien mit den in Rede stehenden Kapseln haben ergeben, dass sich in den Wochen von acht bis zwölf der größte Annahmeerfolg einstellt. Deshalb wundert auch nicht die Empfehlung einer entsprechend langen Einnahmezeit der Kapseln. Wer demgegenüber seine Diät relativ früh abbricht, darf leider nicht auf hohe Gewichtsverluste hoffen. Klar ist auch, dass Nahrungsergänzungsmittel eine gewisse Anlaufzeit benötigen. In dieser Zeit wird der Organismus erst sukzessive darauf gebracht, dass er viele neue Impulse via Nahrung erhält.

Der Organismus braucht im Anschluß daran eine gewisse Umstellungszeit. So sind das Aktivieren des Fettstoffwechsels wie auch das Zurückfahren des Kohlenhydratstoffwechsels erforderlich. Doch nach der zweiten Woche ist es dem Organismus möglich, sein neues Programm durchzuführen. Lediglich die kontinuierliche Einnahme der Kapseln bewirkt das stetige Abschmelzen der Fettpolster. Dies haben entsprechende Studien bestätigt.

Als interessant hat sich herausgestellt, dass muskelbepackte Sportler Fettpolster abgebaut haben, obwohl deren Gewichtsverlust kaum nachweisbar war. Ihnen ist es aber gelungen, in derselben Zeit via konstantem Training mehr Muskelmasse anzulegen. Nicht zu vergessen ist, dass trainierte Muskulatur automatisch mehr Kalorien verbrennt — beim Training wird immerhin mehr Energie verbraucht. Noch ein Hinweis: Muskeln wiegen im Übrigen mehr als Fettpolster. Logisch betrachtet hätten die Sportler damit an Gewicht zunehmen müssen.

Diaetostat Inhaltsstoffe

Diaetostat beinhaltet eine besondere Wirkstoffkombination, welche sich gegenseitig perfekt ergänzt. Die Inhaltsstoffe vermitteln einen „grünen" Touch — angefangen beim Grüntee-Extrakt. Letzterer ist kein Unbekannter. Dieser Wirkstoff zählt mittlerweile zu den beliebtesten Inhaltsstoffen bei Nahrungsergänzungsmitteln. Viele natürliche Diätmittel enthalten ihn. Der Grüntee-Extrakt gilt als Stimulator der Fettverbrennung — das enthaltene Koffein regt schließlich an und besitzt eine belebende sowie stimmungsaufhellende Wirkung. Noch ein schöner Nebeneffekt: Während der Diät sinkt die Leistungsfähigkeit nicht auf „Null".

Aber über den Grüntee-Extrakt hinaus sind noch weitere Ingredienzen in den Kapseln enthalten. Dazu zählen verschiedene Extrakte wie Feigenkaktus-Extrakt, Bittermelonen-Extrakt, Mangosamen-Extrakt, Kelp-Extrakt, Hagebutten-Extrakt, Extrakt aus weißen Kidneybohnen wie auch grüner Hafer-Extrakt.

Widmen wir uns doch einmal dem Feigenkaktus-Extrakt — er ist ein natürlicher Fettbinder. Er findet sich in vielen modernen Diätmitteln. Dieser Extrakt zeichnet sich durch seine magenschonende wie auch säurebindende Wirkung aus. Zudem vermag er, den Cholesterinspiegel zu senken.

Bittermeleonen-Extrakt ist wertvoll wegen seines Bitterstoffgehalts. Mit letzterem gelingt es, den Fettstoffwechsel sowie die Gallentätigkeit anzuregen. Darüber hinaus kommt es zu einer Stimulierung der Darmperistaltik, Regulierung des Blutzuckerspiegels und Verdauung im Turbo-Modus. Damit rückt eine Verstopfung in weite Ferne — die Mahlzeiten werden schneller verdaut und somit die Gewichtsabnahme unterstützt.

Mangosamen-Extrakt erweist sich als natürlicher Appetitzügler. Dabei reguliert er den Cholesterin- wie auch Blutzuckerspiegel. Der Kelp-Extrakt hat großen Einfluss auf die Schilddrüse. Dabei kommt es zum Ausgleich eines latenten Jod-Mangels bei gleichzeitiger Optimierung des Sättigungsgefühls.

Selbst auf den Blutdruck übt Kelp eine positive Wirkung aus.

Kommen wir jetzt zum Hagebutten-Extrakt, der bekanntermaßen viel Vitamin C enthält. Letzteres führt zur Entgiftung des Körpers von Verdauungstoxinen. Überdies beugen C-Vitamine diätbegleitenden Verdauungsbeschwerden vor.

Nicht ungewöhnlich erscheint, dass der Extrakt aus weißen Kidney-Bohnen ballaststoffreich ist. Dabei quellen die Ballaststoffe im Verdauungstrakt auf. Die Sättigung erfolgt nicht nur schneller, sondern auch anhaltender. Daneben zügelt der Bohnen-Extrakt auch den Appetit. Die Ausscheidung erfolgt in unverdauter Form.

Bleibt jetzt noch der grüne Hafer-Extrakt — er wirkt durchaus anregend auf den Verdauungstrakt. Er verhindert etwaige diätbegleitende Magen-Darm-Beschwerden. Die Vorteile der Wirkung des Hafer-Extrakts liegen in Stressminderung, Schlafförderung wie auch allgemeiner Beruhigung.

Insgesamt addieren sich die Wirkungen der betreffenden Inhaltsstoffe zu einer wirkungsvollen Komposition.

Anwendung und Einnahme

Eine Packung Diaetostat enthält 60 Kapseln. Dies entspricht einem Monatsvorrat. Dementsprechend sollten Sie zwei Kapseln pro Tag einnehmen.

Die angestrebte Gewichtsreduktion sollte sich nach einigen Wochen/Monaten einstellen. Dabei spielt die Einnahmedauer eine nicht zu unterschätzende Rolle. Die Einnahmedauer sollte sich auf mindestens acht Wochen erstrecken — täglich sollten zwei Kapseln Diaetostat eingenommen werden.

Als optimaler Einnahmezeitpunkt gilt: fünfzehn bis dreißig Minuten vor einer der Hauptmahlzeiten — vorzugsweise morgens oder abends. Am besten nehmen Sie die Kapseln in unzerkauter Form ein im Verbund mit jeweils etwa 250 ml Wasser. Insgesamt sollten Sie etwa 500 ml Wasser einnehmen — so lassen sich die Wirkstoffe relativ schnell an die Orte transportieren, wo sie ihre Wirkung entfalten können. Wem es schwerfällt, die Kapseln richtig zu schlucken, dem sei empfohlen, den Inhalt der Kapseln vor der Einnahme via Wasser aufzulösen.

Möglicherweise machen sich die enthaltenen Bitterstoffe letztlich auch geschmacklich bemerkbar. Sollte Ihnen der Geschmack der Kapseln eher nicht zusagen oder Sie haben prinzipiell Probleme damit, Kapseln einzunehmen, können Sie diese auch ganz einfach aufbrechen.

Steigerung des Grundumsatzes

Der Inhalt der Kapseln steigert den Grundumsatz des Organismus und damit den natürlichen Kalorienverbrauch — beschleunigter Gewichtsverlust inklusive. Darüber hinaus soll der Gegenspieler des Gewichtsverlusts, der Heißhunger, via Kapselinhalt effektiv zur Strecke gebracht werden. Diaetostat Kapseln bremsen also den Heißhunger.

Demgegenüber sind viele der Diätmaßnahmen zum Scheitern verurteilt — zum einen weil wegen des Verzichts auf kalorische Speisen immer wieder Heißhunger auftritt, zum anderen wegen des Auftretens von Appetit auf nahezu alles, was die Diätmaßnahme nicht zulässt. Am Ende kommt es zu einem sogenannten „Nachholeffekt“, welcher ein höheres Gewicht befördert. Als sinnvoller erweist sich die langfristige Einnahme der Kapseln und parallele Entschärfung Ihrer Ernährung von üblichen Dickmachern.

In diesem Kontext interessiert auch, wer von der Einnahme absehen sollte. Der Hersteller hat sich auch dazu geäußert — er rät, die Einnahme der Kapseln bei einer Schwangerschaft und während der Stillzeit zu vermeiden. Wer das Präparat trotzdem in Erwägung zieht, sollte wenigstens zuvor seinen Arzt konsultieren. Gleiches gilt bei der Einnahme von Medikamenten. So könnten einige der Inhaltsstoffe möglicherweise Wechselwirkungen auslösen.

Diaetostat Bewertungen und Erfahrungsberichte von Nutzern

Beginnen wir mit drei veröffentlichten Kundenerfahrungen — stellvertretend für die übrigen.

„Diaetostat hilft definitiv beim Abnehmen. Ich nehme die Kapseln erst seit vier Wochen und habe schon einiges an Gewicht verloren. Habe mir direkt nochmal eine Packung nachbestellt. Natürlich bin ich durch mein leichteres Gewicht auch viel fitter und werde nicht mehr so schnell schlapp. Auch mein Schlaf hat sich deutlich verbessert.“

Dies schrieb Kornelia. Schauen wir jetzt, was Barbara schrieb: „Schnelle Lieferung und top Wirkung. Die Diaetostat Kapseln sind leicht zu schlucken und lassen sich meiner Meinung nach auch gut in den Alltag integrieren. Ich habe bereits nach zwei Wochen Einnahme die ersten Kilos verloren.“

Schauen wir uns jetzt noch an, was Jenny schrieb: „Also ich habe jetzt zwei Monate getestet und habe 10,4 Kilo abgenommen. Meiner Mutter ist es direkt in der dritten Woche aufgefallen als sie mich wieder gesehen hat und sie wusste nichts von meinem kleinen Experiment. Ich habe immer eine Kapsel vor dem Mittagessen gegessen und kein einziges Mal vergessen. Ich glaube, das ist sehr wichtig dabei, immer am Ball zu bleiben.“

Keine Frage: Die positiven Kundenerfahrungen überwiegen ganz eindeutig bei Diaetostat. Im Internet finden sich entsprechende Kundenmeinungen, Bewertungen und Testberichte. In letzteren lassen sich keine Hinweise auf Nebenwirkungen finden. Dies kann beispielsweise auch daran liegen, dass es sich um ein zu 100 Prozent natürliches Produkt handelt. Sie müssen offenbar auch nicht mit allergischen Reaktionen rechnen.

Kaum negative Diaetostat Bewertungen

Sollte das Produkt dennoch mal kritisiert werden, dann ist eine solche Bewertung nicht selten auf eine zu kurze Einnahmedauer zurückzuführen. Wer von einem Nahrungsergänzungsmittel überproportional schnelle Erfolge erwartet, weiß nicht, wie sich nachhaltige Abnahmeerfolge einstellen.

Auch reagiert jeder Organismus in einer anderen Weise — es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Stoffwechsel eines jeden Menschen total individuell funktioniert. Doch wissen dies auch die Übergewichtigen? Die Antwort lautet: „Nein!“ Die Mehrzahl der Übergewichtigen weiß es also nicht. Was bedeutet dies? Die meisten Übergewichtigen gehen also davon aus, dass sie auch dasselbe Abnahmeergebnis erzielen wie beispielsweise Bekannter A oder B. Zudem kann der „verspätete“ Abnehmerfolg auch daran liegen, dass es einfach unterschiedlich lange dauert, bis die Pfunde purzeln. Ein trägerer Stoffwechsel ist kein Grund zur Beunruhigung.

Nachhaltig abnehmen mit Diaetostat

Lassen Sie sich nicht von einer relativ schnellen Gewichtsabnahme täuschen. Meist wandern die Pfunde in kürzester Zeit wieder auf die Hüfte. Das Zauberwort lautet hier „Nachhaltigkeit“. Um letztere zu erreichen, bedarf es eher eines langsamen und gleichzeitig stetigen Abnehmprozesses. Zweifellos sind die meisten Käufer der Kapseln von diesen besonders angetan. Auch die Verträglichkeit erweist sich als gut. Die Nutzer bestätigen im Prinzip genau das, was bereits in den wissenschaftlichen Studien zutage gefördert wurde: Signifikanter Gewichtsverlust tritt im dritten Monat beziehungsweise ab der Woche acht bis in die Woche 12 hinein auf.

Doch ein Großteil der Menschen hält seine Diät nicht so lange durch. Zu Anfang der Diät scheidet der Organismus erst einmal lediglich Gewebewasser aus. Dieser Umstand macht sich allerdings nicht gerade mit besonderen Gewichtsverlusten auf einer Waage bemerkbar. Bei ausreichender Aktivierung des Fettstoffwechsels nach etwa ein bis zwei Wochen verliert der Abnehmwillige durchaus einige Pfunde. Doch für den Abnehmwilligen kommt der ersehnte Diäterfolg zu spät — alles dauert einfach zu lange. Wer ungeduldig ist, setzt die Kapseln schon in der dritten Woche ab und übt Kritik. Nicht ausgeschlossen ist, dass er ziemlich bald schon die nächste Diät probiert und auch in diesem Fall wieder den ausbleibenden Erfolg moniert. Was entgeht ihm dann? Gewichtsabnahmen in einem Rahmen von bis zu 12 Kilogramm erweisen sich mit Diaetostat innerhalb von acht bis zwölf Wochen als durchaus möglich.

Wie auch immer — die publizierten Erfahrungen von Menschen, welche ein Produkt bereits auf „Herz und Nieren“ getestet/geprüft haben, beweisen in der Regel, ob es letztlich die angekündigten Wirkungen erzielen konnte, ob die „Tester“ auch zufrieden waren. Vor allem bei Nahrungsergänzungsmitteln erweisen sich diese Erfahrungen als extrem aufschlussreich. Daraus können Sie ableiten, OB und gegebenenfalls auch WIE Sie ebenfalls von der typischen Anwendung profitieren können.

Die Zielgruppen von Diaetostat sind umfassend: Prinzipiell kann jeder, der abnehmen möchte, die Vorteile von Diaetostat nutzen. Dabei erscheint es unerheblich, ob Sie die Entscheidung treffen, außerdem Sport zu treiben und/oder Ihre Ernährung umzustellen. Keine Sorge: In beiden Fällen erweist sich die Einnahme der Kapseln als sinnvoll.

Insgesamt werden Diaetostat folgende positiven Eigenschaften zugesprochen: Diaetostat hat sich als gutes Abnehmpräparat erwiesen, die Anwendung gestaltet sich durchaus einfach, die Kapseln weisen zu 100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe auf, die Herstellung des Produkts erfolgt in Deutschland, die Kapseln wurden ausreichend durch internationale Studien getestet.

