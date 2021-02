Slimy Liquid CBD kaufen: Erfahrungen, Preis, Kritik und Test

Bei Slimy Liquid handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel in Flüssigform. Es unterstützt die Reduktion von Gewicht.

Was ist Slimy Liquid?

Slimy Liquid oder Slimy Liquid CBD Öl zählt zu den neuen Diätpräparaten. Gemeint ist damit ein neues Nahrungsergänzungsmittel in Form von Tropfen. Die Darreichungsform als Tropfen gilt als großer Pluspunkt des Produkts, da nur wenige Diätmittel in dieser Darreichungsart angeboten werden. Üblich sind dagegen Suspensionen, Tabletten oder Kapseln.

Durch Slimy Liquid kommt es im menschlichen Organismus zu einer verstärkten Verbrennung von Fett. Eine Umstellung der Ernährung oder größere sportliche Aktivität ist dabei nicht erforderlich.

Slimy Liquid CBD kaufen Momentan werden die Slimy Liquid Abnehmtropfen zu einem günstigeren Preis angeboten.

Der effektive Preis pro Flasche liegt im Bundle-Angebot bei 29,90€. Dies ist der günstigste Preis im Preisvergleich

Dieser Preis ist so nur für kurze Zeit verfügbar. Slimy Liquid günstig online kaufen: Direkt zum Angebot

Slimy Liquid CBD im Test Über unsere Probandin Nadine B. arbeitet als Laborassistentin in Tübingen und ist 32 Jahre alt. Sie wiegt bei einer Größe von 168 cm 76 Kg zu Beginn des Tests und hat das Produkt über vier Wochen getestet. Da sie im Labor viel sitzt und durch lange Arbeitszeiten wenig bis kaum Sport treibt, lassen sich die Effekte des Experiments auf das Produkt zurückführen. Auch ihre Essgewohnheiten hat sie während des Experiments nicht absichtlich verändert. Slimy Liquid CBD Erfahrungen 1. Woche: Der Start Zu Beginn des kritischen Slimy Liquid Tests haben wir Nadine beim Arzt getroffen. Dabei wurden Größe und Gewicht ermittelt, sowie ihr Gesundheitszustand gecheckt. Während des Tests ist es wichtig ihre Körperwerte zu checken, um zu sehen in wie weit sie sich mit Einnahme von Slimy Liquid verändern. Bei unserem Treffen mit Nadine haben wir außerdem Folgendes zum Experiment festgelegt: Tägliche Update-Calls & wöchentliche Treffen

Die Einnahme erfolgt 100% nach Vorgabe des Herstellers

Keine Veränderung der Bewegungs- und Essgewohnheiten 2. Woche: Der erste Kontrolltermin Nach einer Woche Einnahme von Slimy Liquid konnte Nadine schon erste Erfolge feststellen. Die Anwendung verlief direkt problemlos und brachte keine unvorhergesehenen Nebenwirkungen mit sich. Erfreulich war dabei auch, dass sich direkt eine Wirkung auf der Waage zeigte: 1,8 Kilo weniger im Vergleich zu unserem ersten Termin beim Arzt. 3. Woche: Test-Halbzeit Dieses Mal fand unser Treffen wieder beim Arzt statt um sicherzugehen, dass Nadine’s Körper wirklich positiv auf das Produkt reagiert. Nadine sah super aus, hatte einen frischen Teint und fühlte sich nach eigenen Angaben schon deutlich wohler. Die Messungen bestätigten ihren Eindruck: Sie war nach wie vor gesund und hatte nach zwei Wochen bereits 4,5 Kilo abgenommen. 4. Woche: Das Ergebnis Das letzte Treffen fand ebenfalls in der Arztpraxis statt. Vier Wochen nach unserem ersten Treffen ist Nadine schon deutlich erschlankt und erzählte von positiven Veränderungen in ihrem privaten Umfeld. Ihr Eindruck hat sich ebenfalls auf der Waage bestätigt: Sie hat innerhalb von vier Wochen 7 kg abgenommen und somit ihr Körpergewicht auf 69 Kg reduziert. Alle Werte wurden außerdem vom Arzt als gesund abgesegnet. Unser Test mit Nadine war somit überraschend ein voller Erfolg ohne Nebenwirkungen. Sie hat sich jederzeit fit gefühlt, fand die Anwendung problemlos und einfach. Nadine wird Slimy Liquid weiterhin zur Erreichung ihres Wohlfühlgewichts verwenden.

Anwendungsgebiete

Slimy Liquid CBD Öl dient zur Reduktion von Gewicht. Der Hersteller verspricht den Abbau von überschüssigen Pfunden durch das Öl bereits nach kurzer Zeit. Durch Slimy Liquid fällt den Anwendern das Abnehmen leichter. So verfügt das Nahrungsergänzungsmittel über Inhaltsstoffe, die Heißhungerattacken, die als größte Bedrohung einer erfolgreichen Diät gelten, entgegenwirken. Daher eignen sich die Tropfen besonders gut für Menschen, die häufig unter Heißhungerattacken leiden.

Wirkung

Die Inhaltsstoffe von Slimy Liquid CBD bewirken das gezielte Aktivieren des Fettverbrennungsmodus im Organismus des Menschen. Außerdem kurbeln sie den Verbrauch von Energie an den Fetteinlagerungen an. Die Aufnahme der enthaltenen Wirkstoffe erfolgt über die Mundschleimhäute. Bei einer regelmäßigen Einnahme der Tropfen zeigt sich nach wenigen Tagen eine positive Wirkung.

Durch Slimy Liquid wird der Körper in die Lage versetzt, Fett anstatt Kohlenhydrate für Energie zu verbrennen. Diesen Zustand eigenständig zu erreichen, ist für den Organismus nicht möglich. Durch die Slimy Liquid CBD Tropfen kann der Organismus diesen Zustand jedoch rasch erreichen.

Aufgrund der umfangreichen Menge an Kohlenhydraten in den Nahrungsmitteln werden vom Körper Kohlenhydrate und nicht Fette für Energie verbrannt. So stellen die Kohlenhydrate eine leichter zu verbrauchende Energiequelle dar. Das Problem dabei ist, dass das Fett weiter vom Organismus gespeichert wird. Auf diese Weise nimmt der Mensch immer mehr zu. Weil Kohlenhydrate nicht die beste Energiequelle für den Körper sind, kommt es am Ende des Tages oft zu Müdigkeit, Erschöpfung und Stresszuständen.

Fett gilt dagegen als perfekte Energiequelle für den Körper. Durch die regelmäßige Gabe von Slimy Liquid lässt sich ein guter Fettverbrennungszustand erreichen, was wiederum zur Abnahme von Gewicht führt.

Kontrollierte Herstellung der Erzeugnisse

Die Produkte von Slimy Liquid werden komplett in der Europäischen Union hergestellt. Dadurch lässt sich eine konstante Wirkung der Produkte gewährleisten. In unabhängigen Laboratorien werden die Produkte regelmäßig Qualitätskontrollen unterzogen. Dadurch lässt sich ein guter Wirkungsgrad erzielen.

Der Hersteller legt großen Wert auf eine regelmäßige Überprüfung seiner Erzeugnisse durch unabhängige Laboratorien. Dabei konnte Slimy Liquid bereits einige Tests erfolgreich absolvieren.

Inhaltsstoffe von Slimy Liquid

Slimy Liquid CBD setzt sich aus effizienten Wirkstoffen zusammen, die exakt aufeinander abgestimmt sind. Zu den Inhaltsstoffen zählen:

Mangosamen

Mangosamen enthalten das Sättigungshormon Leptin. Dieser unterstützende Effekt erfolgt auch bei vielen anderen Appetitzüglern. In den bioaktiven Verbindungen der Mangosamen sind essenzielle Aminosäuren sowie hochwertige Proteine enthalten, die das Verbrennen von eingelagertem Fett fördern, weil sie den Stoffwechsel anregen.

Feigenkaktus

Feigenkaktus verfügt über eine entwässernde Wirkung und fördert die Verdauung. Weiterhin enthält er Ballaststoffe zur Prävention von Fettleibigkeit.

Klettenwurzel Flüssigextrakt

Die Klettenwurzel wird zu den Fängern von freien Radikalen gezählt. Zum Einsatz kam sie bereits bei dem berühmten Naturheilkundler Sebastian Kneipp (1821-1897). Zu ihren positiven Eigenschaften gehört eine antibakterielle Wirkung. Außerdem wirkt sich die Wurzel positiv auf die Fettverbrennung aus.

Hagebutten

In Hagebutten kommt reichlich Vitamin C vor. Außerdem unterstützt die Sammelfrucht den Körper, wenn er unter einer Erkältung oder Frühjahrsmüdigkeit leidet. Weiterhin wird der Stuhlgang gefördert und der Organismus leicht entwässert.

Bittermelonen

Die Bittermelone gilt als nützlich zur Behandlung unterschiedlicher Beschwerden. Zur Anwendung gelangt sie u. a. gegen zu hohen Blutdruck oder die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). Bittermelone erleichtert zudem die Verstoffwechselung von Fett und Glukose.

Kaktusbirne

Durch die Kaktusbirne sinkt der Cholesterinspiegel im Blut ab. Die Gesundheit des Herzens wird durch den Wirkstoff gefördert und ist außerdem hilfreich bei der Reduktion von Gewicht. Darüber hinaus besitzt die Kaktusbirne entzündungshemmende Eigenschaften.

Anwendung und Dosierung

Angeboten wird das Slimy Liquid Öl in einer Glasflasche, in der 30 Milliliter Tropfen enthalten sind. Das Produkt ist ohne Rezept erhältlich.

Die Einnahme von Slimy Liquid CBD Öl erfolgt oral in Form von Tropfen. Mithilfe der tropffreien Pipette werden die Tropfen unmittelbar auf die Zunge gegeben. Dort zergehen sie für etwa 30 bis 60 Sekunden, bevor sie geschluckt werden. Die Einnahme der Tropfen sollte vor einer Mahlzeit stattfinden. Nach der Gabe wird empfohlen, 300 Milliliter Wasser zu trinken. Auf diese Weise gelangen die Wirkstoffe leichter in die Magenschleimhaut.

Die empfohlene Dosis von Slimy Liquid beträgt 10 Tropfen pro Tag. Vor dem Gebrauch ist die Flasche mit den Tropfen zu schütteln. Die Dosis sollte nicht eigenmächtig erhöht werden.

Ist eine spezielle Diät bei der Anwendung von Slimy Liquid nötig?

Die Durchführung einer speziellen Diät im Rahmen der Anwendung von Slimy Liquid ist nicht erforderlich. Auch ohne Diät entfalten die Tropfen ihre positive Wirkung.

Besteht das Risiko einer Abhängigkeit von Slimy Liquid?

Es besteht keinerlei Gefahr, von den Slimy Liquid Tropfen abhängig zu werden. Das Nahrungsergänzungsmittel kann auf Wunsch jederzeit wieder abgesetzt werden.

Nebenwirkungen

Störende Nebenwirkungen durch die Einnahme von Slimy Liquid sind nicht bekannt. So handelt es sich um rein natürliche Inhaltsstoffe. Allerdings kann es auch bei Produkten dieser Art zu Überempfindlichkeiten oder Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe kommen. In diesem Fall ist die Darreichung vorher mit einem Arzt abzuklären.

Das Produkt gilt als allgemein gut verträglich. Zeigen sich jedoch bei der Einnahme die Symptome einer Allergie, muss das Öl abgesetzt werden.

Seriös?

Ist Slimy Liquid CBD ein seriöses Produkt?

Ja, es ist ein seriöses Produkt (kein Fake) mit legalen und natürlichen Inhaltsstoffen.

Ist Slimy Liquid auch in der Apotheke erhältlich?

Bislang ist Slimy Liquid noch nicht in der Apotheke erhältlich, da keine PZN (Pharmazentralnummer) vorliegt. Das Produkt kann direkt beim Hersteller oder bei einigen Online-Anbietern erworben werden.

Höhle der Löwen

Das Produkt Slimy Liquid CBD wird gelegentlich mit einem Auftritt bei Höhle der Löwen beworben.

Aufbewahrung von Slimy Liquid

Aufbewahrt wird das Slimy Liquid Öl am besten in einem dunklen Raum, in dem Zimmertemperatur herrschen sollte.