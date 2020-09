Die Zeitschrift Gala ist ein in Hochglanzoptik gehaltenes Format aus dem Hause Gruner + Jahr, das wöchentlich über das Leben der Schönen und Reichen dieser Welt, zu der natürlich auch die Royals gehören, berichtet. Die Leser informieren sich über die neuesten Erlebnisse und Gerüchte.

Gala 3 Monate kostenlos lesen – Gratis Probeabo Mit dem Gutscheincode HGF5307523TH können Sie ein dreimonatiges kostenloses Gala Abo (Print Ausgabe) erhalten.

können Sie ein dreimonatiges kostenloses Gala Abo (Print Ausgabe) erhalten. 12 Ausgaben werden Ihnen als Probeabo gratis nach Hause geliefert. Hier klicken, den Gutscheincode HGF5307523TH eingeben und das kostenlose Gala Abo nach Hause geliefert bekommen:

Zum kostenlosem Gala Abo

Gala gratis testen – Mehr über die Zeitschrift

In der Rubrik Stars plaudern Schauspieler, Musiker und weitere Persönlichkeiten aus dem Nähkästchen und berichten über ihr Privat- und Berufsleben. Eingerahmt werden diese Reportagen mit großformatigen Fotos. Gezeigt werden auch allgemeine Fotostrecken ohne Bezug zu einem bestimmten Interview. Abgelichtet werden die Stars in den unterschiedlichsten Situationen, zum Beispiel im Sommer- oder Winterurlaub, auf Partys oder auf sonstigen, für Prominente wichtigen Veranstaltungen. Die Rubrik Style zeigt den Lesern die neuesten Mode- und Beautytrends.

Design und Verkaufszahlen

Das besondere Wiedererkennungsmerkmal ist der Heftdruck mit einer Größe von 229 x 315 mm. Gruner + Jahr verwendet das Tiefdruckverfahren, der Umschlag wird mit Offset gestaltet. Ein weiteres typisches Merkmal ist die Hochglanzoptik sowie die zahlreichen und häufig sehr großen Fotos. Die Erstausgabe der Gala erschien 1994. Die Digitalisierung ist jedoch auch an diesem Format nicht vorbeigegangen, denn die Anzahl der verkauften Magazine ist seit 1998 regelmäßig zurückgegangen und beträgt derzeit etwa 161.600 Exemplare.

Damit verzeichnet die im Einzelhandel erhältliche Gala einen Rückgang von ungefähr 140.000 Exemplaren. Trotz dieses Rückgangs erreicht das Magazin 2,48 Millionen Leser. Die weiblichen Leser stellen den Hauptanteil von 86 Prozent an den Verkaufszahlen. Der Anteil der Abonnements liegt bei 26 Prozent. Die Gala erscheint jedoch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen, Kroatien, Frankreich, den Niederlanden und Russland.

Positive Berichterstattung im Gala Magazin Schnupperabo

Chefredakteurin ist die deutsche Sachbuchautorin und Journalisten Brigitte Huber, die auch für die Magazine Barbara, Guido und Brigitte verantwortlich zeichnet. Von Dezember 2001 bis Oktober 2012 hatte ihr Ex-Ehemann Peter Lewandowski diese Position inne. Er bezeichnete die Gala als People Magazin und führte das Motto der noch heute geltenden positiveb Berichterstattung ein.

Während andere Magazine häufig dramatische und skandalträchtige Storys mit reißerischen Überschriften bringen, fällt bei der Gala die überwiegend positive Berichterstattung, eingerahmt von schönen Bildern auf. Lewandowski war der Meinung, ein hochwertiges Magazin wie die Gala müsse Stars und andere Prominente als Vorbilder in Szene setzen. Schließlich hätten die Leser in ihrem eigenen Leben sicherlich schon genug Probleme und Drama.

Die Gala solle den Lesern daher eine schöne Zeit und Ablenkung von ihren eigenen Sorgen bieten. Frei erfundene Storys mit auffälligen Überschriften, die die Auflage erhöhen sollen, findet man bei der Gala nicht. Auch keine Berichterstattung, von der schon beim Lesen klar wird, dass die Texte lediglich das wiederholen, was ohnehin schon bekannt ist oder die auf reine Spekulationen der Autoren zurückgehen. Aufgrund dieser Tatsachenberichterstattung war Gala bisher noch nicht in der Position, eine Richtigstellung abzudrucken.

Lifestyle

Ein weiterer interessanter Teil der Gala ist die Style-Rubrik. Hier stellt das Magazin die neuesten Düfte, Mode und Accessoires vor. Auch Fitness, Kosmetik und Reisetipps kommen nicht zu kurz. Die Leser erfahren, was welche Fitness- und Ernährungsvorlieben bei den Stars gerade angesagt sind und welche Reiseziele einen Abstecher wert sind.

Das Hochglanzmagazin Gala ist für alle Leser interessant, die Wert auf eine wahrheitsgemäße Berichterstattung mit aussagekräftigen Fotos im qualitativ hochwertigen Design legen. Tipps und Trends aus den Bereichen Lifestyle und Mode vervollständigen das positive Bild.