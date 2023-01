Beat Buds X1 kaufen – Test, Erfahrungen & Bewertung

Unterwegs Musik zu hören, ist heute auf mehreren Wegen möglich. Doch die vor einigen Jahren noch genutzten iPods und Walkmen sind längst out. Heutzutage steht man auf kabellose In-Ear-Kopfhörer, die Bluetooth-fähig sind.

In diesem Fall können die Kopfhörer ohne weiteres Musik vom Smartphone, vom Notebook oder anderen Bluetooth-kompatiblem Geräten drahtlos aufs Ohr übertragen. Das Entwirren der Kopfhörer vom Kabelsalat entfällt. Es braucht auch keine Kleidungsstücke, die Kabeldurchzüge aufweisen.

Hier stellen wir Ihnen die neuen Beat Buds X1 vor, die ab jetzt in schwarz und weiß erhätlich sind.

Beat Buds X1 Test & Bewertung Die wichtigsten Fakten: Sehr guter Klang in unserem Test



Lange Akkulaufzeit bei geringer Ladezeit



Positive Bewertungen und Erfahrungsberichte von Kunden im Forum



Sehr günstiger Preis und jetzt mit bis zu 50% Rabatt erhältlich Bewertung: EXZELLENT (⭐⭐⭐⭐⭐) Sehr gute Alternative zu den teuren Produkten von Apple und Samsung.

Beat Buds X1 Testbericht und Erfahrungen

Die Bluetooth-fähigen In-Ear-Kopfhörer Beat Buds X1 kommen in einer handlichen Transport-Schachtel zum Kunden. Sie können in der Hosen- oder Jackentasche mitgenommen werden. Unser Test auf Herz und Nieren umfasst Eigenschaften, die solche Kopfhörer haben sollten. Der Kauf von Beat Buds X1 lohnt sich jetzt, weil es die Bluetooth-fähigen Mini-Kopfhörer dank einer Preisreduzierung von über 50 Prozent einzeln oder zu mehreren besonders günstig zu kaufen gibt.

Mit dem Kauf von drei oder vier Beat Buds X1 hat man schon einige Geschenke für Geburtstage oder andere Gelegenheiten auf Lager. Klar ist, dass man als Schenkender nicht möchte, dass die Beschenkten schon nach kurzer Nutzungsdauer enttäuscht sind. Insofern ist es klug, auf Testergebnisse zu vertrauen und seine Kaufentscheidung danach zu richten.

Was sind die Beat Buds X1?

Junge Leute hören unterwegs gerne Musik oder telefonieren mit anderen. Mittlerweile gehören In-Ear-Kopfhörer zum gewohnten Bild auf deutschen Straßen. Niemand regt sich darüber auf, wenn jemand im Bus oder an der Haltestelle Musik hört. Doch mit den herkömmlichen Kopfhörern gab es eine Menge Probleme. Bevor man sie zum Hören von Musik nutzen konnte, musste man erst einmal die zuführenden Kabelstränge entwirren.

Beim Musikhören musste man ständig darauf achten, nicht mit den herumhängenden Kabeln zwischen Abspielgerät und Kopfhörer in Kontakt zu kommen. Beim Sport war das besonders prekär. Es lag nahe, dass die Nutzer solcher Kopfhörer sich irgendwann für einen drahtlosen „True Wireless“-Kopfhörer entscheiden würden. Allerdings hatten die meisten Nutzer auch gewisse Ansprüche an die Klangqualität oder die Passform der im Ohr zu tragenden Kopfhörer. Nicht jeder Kopfhörer auf dem Markt erfüllte diese. Meist lohnten sich vor allem die teuren Wireless Kopfhörer.

Telefonieren

Mit einem Kopfhörer im Ohr kann man zwar prima Musik hören, sich aber nicht dabei unterhalten. Es kann aber gelegentlich wichtig sein, auch mit dem Kopfhörer im Ohr ansprechbar zu bleiben – zum Beispiel in Gefahrensituationen. Außerdem kann man mit Beat Buds X1 via Smartphone-Verbindung telefonieren. Mit dem Kauf der Beat Buds X1 gehören die geschilderten Probleme der Vergangenheit an. Beat Buds X1 sind kabellos und Bluetooth-fähig. Man kann damit Musik von jedem Bluetooth-fähigen Abspielgerät empfangen.

Beat Buds X1 bieten sehr gute Klangqualität. Man bleibt ansprechbar, falls notwendig. Doch das Beste ist: Bei den derzeitigen Sonderangeboten kann sich wirklich jeder den Kauf der Beat Buds X1 leisten. Laut Herstellerangaben sollen die Beat Buds X1 sich als überdurchschnittlich gute Kopfhörer bewähren. Das Hören von Musik soll einen Genuss darstellen, oauch beim telefonieren.

Folgende Vorteile sprechen für die Kopfhörer:

die Klangqualität ist wegen strategischer Belüftungsöffnungen ausgezeichnet

die Klangqualität ist wegen strategischer Belüftungsöffnungen ausgezeichnet dank neuen Designs werden Klangverluste oder Qualitätsmängel beim Hörerlebnis vermieden

dank neuen Designs werden Klangverluste oder Qualitätsmängel beim Hörerlebnis vermieden es handelt sich trotz geringer Größe um Bluetooth-fähige Stereo-Kopfhörer

es handelt sich trotz geringer Größe um Bluetooth-fähige Stereo-Kopfhörer der Ladestand kann an einer LED-Anzeige im dazu gehörigen Transport-Case überprüft werden.

der Ladestand kann an einer LED-Anzeige im dazu gehörigen Transport-Case überprüft werden. und die Beat Buds X1 überzeugen durch eine Akkulaufzeit von 21 Stunden max.

Das sind Versprechen, die einiges erwarten lassen. Was Belüftungsöffnungen mit der Klangqualität gemein haben, erschließt sich Laien allerdings nicht sofort. Im Vergleich kann die gebotene Leistung der Beat Buds X1 mit den marktgängigen Konkurrenten gleichziehen. Zudem punkten die Beat Buds X1 derzeit im Preis. Sie können daher mit den hochpreisigen Konkurrenten mithalten.

Anspruchsvolleren Verbrauchern und Kopfhörer-Nutzern geht es bei True Wireless-Kopfhörern vor allem um gute Hörerlebnisse ohne Rauschen und blecherne Hintergrundgeräusche. Punkt zwei auf der Liste der Erwartungen ist der Tragekomfort der Kopfhörer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis solcher Kopfhörer sollte im Sinne der Nutzer ebenfalls stimmig sein. Fakt ist, dass kein Kopfhörer ewig hält. Außerdem gehen manche In-Ear-Plugs durch Unachtsamkeit verloren.

Ein Faktor ist aber an einem In-Ear-Kopfhörer prinzipiell vorteilhaft: Er muss niemals wegen eines Wackelkontaktes am Kabelende oder eines Kabelabrisses nach versehentlichem Hängenbleiben ausgetauscht werden. Die Lebensdauer der Beat Buds X1 ist also ungleich höher als die aller herkömmlichen Mini-Kopfhörer mit Kabel. Zudem sind sie bruchfest und gegen den Verlust eines der beiden Ohrstöpsel gesichert in ihrem Case aufzubewahren.

Für unseren Test haben wir uns alle versprochenen und durch die Nutzung ermittelbaren Eigenschaften der Beat Buds X1 vorgenommen. Fakt ist, dass Beat Buds X1 nicht nur zum Musikhören geeignet sind, sondern auch zum Telefonieren genutzt werden können. In diesem Fall muss die Musik vom Smartphone übertragen werden.

Vorteile und Eigenschaften

Zwei Dinge sollten unterschieden werden: die reine Akkulaufzeit der Kopfhörer im Ohr – und die gesamte Laufzeit der Kopfhörer-Akkus nach dem Aufladen der Beat Buds X1 im Case.

Du kannst locker vier Stunden hintereinander Musik hören – aber danach müssen die In-Ear-Kopfhörer in das Case, um aufzuladen. In der Summe kommen so 21 Stunden Akkulaufzeit zusammen. Diese können unabhängig von einer Docking-Station erreicht werden. Du kannst Deine Beat Buds X1 also 5,25-mal im Kopfhörer-Case nachladen. Wenn Du wissen möchtest, wie der Ladestand gerade aussieht, kannst Du diesen am LED-Display im Transport-Case ablesen.

Beat Buds X1 sind kompatibel mit diversen Betriebssystemen, beispielsweise mit Android oder iOS. Mit diesen Betriebssystemen können sie über One-Touch-Technologie verbunden werden. Mit der Bedienung hat niemand Probleme, sie ist simpel. Jeder kann mit den Beat Buds X1 zurechtkommen, auch wenn er das erste Mal einen kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth-Eignung benutzt. Bisher haben weder die Stiftung Warentest noch das Ökotest-Magazin solche Kopfhörer bewertet. Es finden sich auch keine Gütesiegel, an denen Kaufinteressierte sich orientieren könnten. Unsere Testergebnisse lassen jedoch den Schluss zu, dass die Beat Buds X1 zu den besseren True Wireless Kopfhörern gehören.

Es lohnt sich also, auch selbst den Test aufs Exempel zu machen. Die Bestellung von Beat Buds X1 ist nur direkt beim Hersteller möglich. Das ist insofern vorteilhaft, als damit eine unkomplizierte Kaufabwicklung gewährleistet wird. Man kann so in den Genuss der derzeitigen Super-Spar-Angebote kommen statt bei anderen Händlern den vollen Preis bezahlen zu müssen. Die Lieferfrist war nicht besonders lang. Nach Kurzem hatten wir die bestellten Beat Buds X1 schon in den Händen.

Als erstes müssen die In-Ear-Kopfhörer natürlich aufgeladen werden. Das lässt sich nach dem Lesen der Gebrauchsanleitung spielend leicht umsetzen. Der erste Blick auf Case und Kopfhörer ergibt ein wertiges Bild. Die Materialqualität scheint hoch zu sein. Auch die tolle Optik lässt darauf schließen, dass Beat Buds X1 kein Billig-Produkt aus Fernost sind. Die Verbindung des Kopfhörers mit iOS- oder Android-Smartphones ist problemlos. Damit ergeben sich Nutzerzahlen, die nicht systemabhängig begrenzt werden.

Die Beat Buds X1 sind True Wireless-Kopfhörer, die auch beim Klang sehr solide Ergebnisse liefern. Die Klangqualität ist so hoch wie erwartet. Telefonate wurden ebenfalls geführt. Auch hier punkten die Beat Buds X1 mit guter Qualität. In der Summe halten sie, was sie versprechen. Die Beat Buds X1 gehören aus unserer Sicht ins Oberfeld unter den Konkurrenten. Auch im Dauertest konnten uns die Beat Buds X1 überzeugen. Auf einem Wochenend-Tripp oder einem langen Urlaubsflug können so die vollen 21 Stunden Akkuladung ausgenutzt werden.

Zuhause oder im Hotel kann man das Case und die Kopfhörer dann wieder komplett volltanken. Normalerweise sind True Wireless Modelle mit einiger Qualität ziemlich teuer. Beat Buds X1 sind aber auch dank der derzeitigen Sonderpreise mit einem kleinen Budget zu erwerben. Vergleicht man den Preis und die gebotene Leistung, kann man nur zufrieden sein. Auch mit einem kleinen Etat muss man nicht auf Klangqualität verzichten. Die Reichweite der Bluetooth-Verbindung wird vom Hersteller mit 33 Fuß – entspricht umgerechnet 10,0584 Metern – angegeben.

Bedienungsanleitung (deutsch) und Verwendung

Die Verwendung dieses Bluetooth-fähigen In-Ear-Kopfhörers ist nicht nur simpel. Sie ist auch nützlich: Denn Beat Buds X1 können sowohl zum Musikhören wie zum Telefonieren genutzt werden. Wenn Dich jemand auf Deinem Smartphone erreichen möchte, kannst Du das Gespräch ohne Probleme führen, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Das Gespräch kann einfach so angenommen werden. Technische Geräte, die mehrere Nutzungen erlauben, liegen voll im Trend. Je kleiner, simpler und handlicher sie sind, desto beliebter sind sie bei Jung und Alt.

Es erfordert kein technisches Know-how, diese Kopfhörer zu bedienen. Wer mit billigen Kopfhörer-Konkurrenten schlechte Erfahrungen gemacht hat, zögert vielleicht mit dem Kauf. Doch wenn ein superteures Kopfhörer-Modell mit Deinem Budget nicht finanzierbar ist, stellen die Beat Buds X1 eine gute Alternative dar. Sie sind für Einsteiger im Bereich der True Wireless-Kopfhörer ebenso interessant wie für Menschen, die etwas höhere Ansprüche an die Klangqualität der Beat Buds haben.

Diese Mini-Kopfhörer können problemlos mit allen Bluetooth-fähigen Geräten verbunden werden. Sie eignen sich also für Verbindungen zum eigenen iPhone, einem Android-Smartphone, Deinem iOS-Tablet oder dem Notebook. Dank der One-Touch Technologie haben die Nutzer immer die Kontrolle über die damit verbundenen Gerätschaften. Dank der LED-Anzeige im Transport-Case hat der Nutzer einen Überblick über die noch verbliebene Akkuladung.

Preise

Preise stellen neben der gewünschten Klangqualität ein gewichtiges Kaufargument für Bluetooth-fähige In-Ear-Kopfhörer dar. Schauen wir uns also die Preise für die Beat Buds X1 einmal genauer an. Der Normalpreis eines Einzelexemplars ist nachvollziehbarer etwas teurer als der Preis für vier Stück.

Preisvergleich

Ein einzelnes Beat Bud X1 kostet derzeit nur 59,95 Euro statt des üblicherweise anfallenden Preises von 119,95 Euro. Die derzeit mögliche Ersparnis von satten 60 Euro sollte sich niemand entgehen lassen. Beim Kauf von zwei Beat Buds X1 wären normalerweise 239,90 Euro fällig geworden. Doch wer jetzt zugreift, kann gerade 128 Euro einsparen. Er bezahlt für zwei In-Ear-Kopfhörer nur 111,90 Euro. Der vergünstigte Einzelpreis hat sich mal eben um weitere 4 Euro je Stück heruntergeschraubt.

Beat Buds X1 Erfahrungsberichte und Bewertungen von Kunden Es ist wenig erstaunlich, dass sich die Beat Buds X1 bei den Verwendern als erfreuliche Anschaffung oder tolles Geschenk erwiesen haben. Besonders gut kamen die ansprechende Optik, die Akkulade-Möglichkeit unterwegs, die LED-Anzeige oder die langen Akkulaufzeiten an. Auch die simple Handhabung und die Konnektivität mit allen Musik abspielenden Bluetooth-Geräten kam gut an. Das derzeitige Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht nur aus unserer Sicht stimmig. Sandra M. hört gerne Musik, während sie zuhause dem Hausputz und anderen Tätigkeiten nachgeht. Auch bei der Joggingrunde oder beim Spazierengang nimmt sie die Beat Buds X1 mit. So kann sie ihre Lieblingspodcasts anhören. Sandra sagt „Diese kabellosen Ohrhörer halten länger als einen Tag und das aufladbare Case macht echt einen Unterschied. Ich kann die Beat Buds X1 nur weiterempfehlen.“

