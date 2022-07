Beat Buds Pro kaufen – Test, Erfahrungsberichte, Bewertung & Preisvergleich

Bei den Beat Buds Pro handelt es sich um einen noch recht neuen Mitbewerber auf dem Markt der kabellosen Kopfhörer. Primär für die Anwendung über das Smartphone, Tablet oder den Laptop konzipiert sind die Buds für jedes Gerät mit Bluetooth-Kompatibilität nutzbar. Seit 2021 sind die Beat Buds Pro verfügbar – derzeit allerdings exklusiv online über das Onlineportal des Herstellers erhältlich.

Wie es um die technische und funktionelle Beschaffenheit der Beat Buds Pro steht und was bei der Verwendung der kabellosen Hörer zu beachten ist werden wir nun etwas genauer unter die Lupe nehmen.

Beat Buds Pro Test & Bewertung Die wichtigsten Fakten: Extrem guter Klang im Test



Beat Buds Pro kaufen Beat Buds Pro mit Rabatt kaufen

Beat Buds Pro Erfahrungen und Testbericht

Vorteile und Eigenschaften

Der Anbieter verspricht mit den Beat Buds Pro frei tragbare, kabellose Kopfhörer von ausgezeichneter Qualität zu einem, verglichen mit den üblichen Erfolgsprodukten auf dem Markt, sehr attraktiven Preis mit einem besonders klaren und hochwertigen Klangerlebnis. Durch speziell entwickelte Technologie werden laut eigener Aussage auf der Website, von welcher die Buds bezogen werden können, die Außengeräusche während des Hörens auf ein absolutes Minimum reduziert und herausgefiltert, so dass der Audiogenuss so gut wie kaum durch die Außenwelt beeinträchtigt wird.

Signalprozessor

Ein eingebauter Digitaler Signalprozessor (DSP-Chip) gewährleistet eine Verarbeitung und Optimierung der Audiosignale in Echtzeit. So werden durch diesen Chip unter anderem Frequenzfilter, Dynamikkompression und Rauschunterdrückung, Implementierung von Effekten und Echounterdrückung gewährleistet bzw. stark verbessert. Das bedeutet gleichzeitig natürlich auch, dass beim Hören in der Öffentlichkeit erhöhte Aufmerksamkeit ratsam ist, speziell beim Überqueren von Straßen oder Radwegen.

Klang

Der Hersteller hat die Buds so verarbeitet, dass kaum Klang bei der Übertragung ins Ohr verloren geht und die Hörer verfügen über authentischen Stereoklang. Somit ist also in punkto Hörerlebnis vom Hersteller eine sehr hohe Qualität in Aussicht gestellt. Auch der Bassklang der Beat Buds ist ansprechend. Selbst bei starkem Bass kommt es hier zu keinen unangenehmen Störgeräuschen wie Rauschen oder Rappler.

Bluetooth und Telefonieren

Die Reichweite der Bluetooth-Übertragung bei Verwendung der Kopfhörer ist durchaus sehr ordentlich: laut Angabe bis zu 33 Fuß, – was etwa 10 Metern entspricht,- kann sich der Anwender vom verwendeten Endgerät entfernen um weiterhin das Tonsignal zu empfangen. Dies gewährleistet also einen recht großzügigen Radius in dem man sich während Nutzung bewegen kann und gerade bei der Hausarbeit oder beim Sport hat man hier durchaus ausreichend Bewegungsfreiraum ohne zwangsläufig das Ausgabegerät ständig bei sich tragen zu müssen. Auch bei der Telefonie kann man sich entsprechend relativ weit ohne nennenswerten Qualitätsverlust der Übertragung vom Ausgabemedium entfernt aufhalten.

Passform und Komfort

Ein weiterer wichtiger Faktor bei Kopfhörern ist die entsprechende Passform beim Tragen der Hörer. Gerade kabellose Hörer sind natürlich immer mit dem Risiko verbunden dass insbesondere unterwegs einer oder beide Hörer herausfallen und man sich anschließend umständlich auf die Suche nach den leicht zu übersehenden Stöpseln begeben muss – gerade in belebten Fußgängerzonen oder dicht bewachsenen Gebieten ein sehr mühseliges und lästiges Unterfangen.

Die Beat Buds Pro verfügen aber erfreulicherweise über eine ergonomisch angepasste und gut ausgearbeitete Passform, die verhindert, dass die Hörer ungewollt aus dem Ohr fallen. Dies kann natürlich von Anwender zu Anwender variieren, da logischerweise auch die individuelle anatomische Beschaffenheit der Ohren einen Einfluss darauf hat, wie fest die Hörer tatsächlich im Ohr stecken bleiben.

Akku Laufzeit

Die maximale Laufzeit der aufladbaren Hörer beträgt rund 4 Stunden, was absolut in Ordnung ist. Sollte man z.B. auf Reisen oder längeren Unternehmungen eine längere Nutzung wünschen ist dies aber zum Glück ebenfalls gewährleistet. Jedes Paar Beat Buds Pro wird mit einer kompakten Ladestation im Hosentaschenformat ausgeliefert. Diese kann voll aufgeladen etwa 18 Stunden zusätzliche Ladezeit garantieren. Die Ladezeit der Hörer ist relativ kurz, das heißt man hat ausreichend Möglichkeiten unterwegs etliche Male erneut volle Ladung der Buds zu gewährleisten. Ein weiterer Vorteil der Aufbewahrung der In-Ears in der Ladestation ist, dass diese dort hervorragend vor schädlichen Außeneinflüssen wie Feuchtigkeit, Staub, Hitze oder sonstiger Beeinträchtigung geschützt sind.

Mikrofon

Ferner verfügen die Beat Buds Pro über ein recht hochwertiges HD-Mikrofon über welches sich problemlos Telefongespräche während der Nutzung führen lassen oder Audionotizen und Voicemails aufgenommen werden können.

Günstiger Preis

Besonders hervorheben sollte man obendrein neben allen technischen Details und der Verarbeitung aber insbesondere den Preis der Beat Buds. Dieser liegt nämlich mit regulär knapp 80,- € pro Paar deutlich unter den Kosten, die man ansonsten für drahtlose Hörer ähnlicher Qualität auf den Tisch legen muss. Zusätzlich zum ohnehin schon sehr fairen Preis bietet aber der Webshop, über den die Hörer bezogen werden noch zusätzliche Rabatte für Erstkunden und Besteller größerer Mengen an. Satte 50% Rabatt werden pro Paar angeboten, sprich man erhält seine Kopfhörer für unter 50 € pro Paar und erhält bei der Bestellung von zwei oder mehr Paaren weiteren Nachlass. Dies macht die Beat Buds Pro also durchaus bereits aus rein monetärer Sicht zu einer erwägenswerten Alternative zu den etablierten Anbietern auf dem Markt für kabellose Kopfhörer.

Beat Buds Pro bestellen

Die Lieferung über den exklusiv vertreibenden Online-Shop erfolgt nach der Bestellung innerhalb etwa einer Woche. Mengenrabatte werden bis zu einer Bestellmenge von 4 Paaren gewährleistet, bezahlen kann der Kunde direkt über die Website entweder per PayPal oder mit der Kreditkarte. Für einen relativen geringen Aufpreis von 8 € pro Kopfhörerpaar kann zudem eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen werden mit der das Produkt insgesamt 2 Jahre versichert ist. Der Anbieter ist telefonisch oder per Mail für Rückfragen verfügbar, beides ist auf der Website angegeben.

Verwendung und Anleitung

Die Beat Buds Pro sind recht schnell einsatzbereit und versprechen auch Nutzern mit geringer technischer Affinität eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme. Es muss im Prinzip nur auf dem Endgerät, sprich dem Smartphone, Tablet oder Laptop die Bluetooth-Funktion aktiviert werden. Es lassen sich anschließend sämtliche kompatiblen, in der Nähe befindlichen Geräte auf dem Display anzeigen und anwählen. Man muss nun also nicht mehr tun als entsprechend die Beat Buds Pro als zu koppelnden Endpunkt auswählen und sofort wird eine Verbindung zwischen Endgerät und den Kopfhörern aufgebaut. So lange diese besteht sind die Hörer nutzbar.

Die Beat Buds Pro selbst müssen vor der Nutzung natürlich aufgeladen sein. Dies funktioniert mit der bereits oben erwähnten kompakten Ladestation, die im Preis inbegriffen ist, aber hervorragend und die Ladestation verfügt wie bereits gesagt über eine beträchtliche Ladekapazität. Zum Laden müssen die Buds in die dafür vorgesehene Ladebuchsen gesteckt werden. Der Ladevorgang dauert nicht allzu lange was sowohl für die Hörer als auch die Ladestation selbst gilt. Man muss also nicht viel zeit verstreichen lassen bis beide Geräte bei schwacher Batterie wieder voll einsatzfähig sind.

Fazit und Bewertung

Im Fazit bieten die Beat Buds Pro also zu einem mehr als fairen Preis eine recht hohe und ansprechende Funktionalität mit einem überzeugenden Klangerlebnis an. Die Funktionalität und Verwendung gestaltet sich einfach und unkompliziert, Laufzeit der Batterie und Funktionsreichweite sind ebenfalls absolut akzeptabel. Die noch recht neuen Beat Buds Pro könnten sich also langfristig durchaus von einem Geheimtipp zu einer plausiblen Alternative gegenüber anderen auf dem Markt verfügbaren kabellosen In-Ear-Kopfhörern entwickeln.