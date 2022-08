Nano Shield Spray für das Auto kaufen – Test, Erfahrungen und Bewertung

Die meisten Autofahrer lieben ihren PKW. Sie lassen diesen in der Waschanlage reinigen, so oft es geht. Sie suchen den Lack und die Felgen auf feine Kratzer ab.

Der liebevolle Blick gleitet häufig über die Farben und Formen des Fahrzeugs. Selbst dessen vertrauter Geruch wirkt magisch. Viele Menschen betrachten ihr Auto als Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Es ermöglicht Ihnen, schnell von A nach B zu kommen, ist mit Erlebnissen und Begegnungen verbunden – und erhält gelegentlich sogar einen Namen. Die Pflege des eigenen Fahrzeuges erfolgt mit viel Liebe und mit Blick für Details.

Nano Shield Spray Bewertung Die finale Bewertung aus untenstehendem Testbericht: 98 (98 von 100 möglichen Punkten – SEHR GUT)

Nano Shield Spray kaufen Das Produkt direkt beim Hersteller bestellen

Das Produkt direkt beim Hersteller bestellen Express Versand nach Deutschland, Österreich und Schweiz

Express Versand nach Deutschland, Österreich und Schweiz Momentan mit starkem Preisnachlass verfügbar

Gratis Tücher erhalten Den Testsieger Nano Shield Spray bestellen

SALE mit starkem Rabatt nutzen

Nano Shield Test und Erfahrungen

Unter allen bisher erhältlichen Auto-Pflegemittel ragt jetzt eines heraus: das Nano Shield Car Protection Spray. Wer nach dem Lesen dieses Artikels davon überzeugt ist, greift zum Dreierpack, das jetzt bedeutend günstiger angeboten wird als die Einzelflasche. Was ist das Geheimnis des Nano Shield Sprays? Es handelt sich um eine neuartige und sprayförmige Nano-Keramik-Beschichtung.

Diese sorgt nicht nur für zusätzlichen Schutz der Lackierung am Fahrzeug. Sie eignet sich auch, um mikrofeine Kratzer im Lack verschwinden zu lassen. Das damit behandelte Fahrzeug wirkt aber nicht nur wie frisch gewaschen und nachgewachst. Der Lack sieht erfreulicherweise so gut wie neu aus. Einfach makellos.

Mit dafür verantwortlich ist das Graphen schwarz 0X. Diese bahnbrechende physikalische Entdeckung ist zu 97 Prozent transparent. Sie wirkt wie eine unsichtbare und selbstregenerierende Schutzschicht für den Fahrzeuglack. Graphen schwarz OX ist zudem 200 Mal strapazierfähiger als Beton. Graphen gilt zu Recht als eine der vielversprechendsten Nano-Substanzen der Zukunft. Der Grund: die erstaunliche Vielzahl an Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten bei unzähligen Zukunftstechnologien.

Die Erfinder Andre Geim und Konstantin Novoselov haben dafür anno 2004 den Nobelpreis für Physik erhalten. Graphen wird vermutlich die Industrie revolutionieren. Der zweite Schutzfaktor im Nano Shield Spray ist ein Silikon Emulator. Dieser sorgt für eine spiegelglatte Lack-Oberfläche. Regen- und Spritzwasser können einfach daran abperlen. Aggressive UV-Strahlung kann dem Lack nichts anhaben.

Der Schutz vor Streusalz, Korrosionsschäden oder Chemikalien ist perfekt. Mit dem Nano Shield Spray können Sie Ihrem Fahrzeug zu glanzvollen Auftritten verhelfen.

Was ist Nano Shield Spray?

Ein bisschen haben Sie nun schon über das neuartige Nano Shield Car Protection Spray erfahren. Es bedurfte einer zweijährige Entwicklungsphase, bis die Wissenschaftler von BadassLabs die Formulierung für dieses Car Protection-Spray ersonnen hatten. Es ist bisher die einzige Nano-Schutzformel, die auf Graphen basiert.

Während der Entwicklung des Nano Shield Sprays entdeckten die Wissenschaftler von Badass, dass nicht jede Art von Graphen gleichermaßen gut taugt. Nachdem diverse Herstellerprodukte getestet worden waren, stießen die Forscher auf „Graphene Black 0X“. Dabei handelt es sich um eine spezielle Graphen-Mischung von NanoXplore, einem kanadischen Startup. Dieses befasst sich mit der industriellen Graphen-Herstellung. Das Nano Shield Spray basiert also auf einem einzigartigen wissenschaftlichen Durchbruch in Sachen Nanotechnologie.

Das Spray beruht auf einer fortschrittlichen, aus drei Substanz-Schichten zusammengesetzten Formel, deren Basis Graphen darstellt. Der Anteil an Graphen steuert als ultra-widerstandsfähiges Atom den wichtigsten Bestandteil bei. Auf der molekularen Ebene ist Graphen 200-mal stärker als Stahl. Trotzdem ist es sechsmal flexibler und leichter als Beton.

Unsere spezielle Graphen-Schicht schützt jedes Auto vor mikrofeinen Kratzern, Sandabschliff, Staubablagerungen, aggressiven Chemikalien, Witterungseinflüssen oder Korrosionsschäden. Das Nano Shield Spray ist eine innovative und leicht aufzusprühende Lackschutz-Beschichtung. Deren synergistisch wirkende Komponenten sind Graphen, Nano-Keramik-Partikel und flüssiges Silikon.

Mit dem Nano Shield Spray können Sie Automobile, Caravans, Motorräder, Boote, Flugzeuge oder LKWs pflegen. Das Nano Shield Spray wurde ausgiebig auf sämtlichen Fahrzeug-Arten getestet. Das Ergebnis dieser Tests stellte die Wissenschaftler, die das Spray entwickelt hatten, auf ganzer Linie zufrieden.

Die innovative Drei-Schichten-Schutzformel sorgt für anhaltende Haltbarkeit und optimalen Schutz. Sie reinigt die Lackoberfläche, poliert diese und schützt sie. Aufgetragen wird das Nano Shield Spray in drei simplen Schritten.

Wie wirkt es?

Nano Shield Spray sorgt für eine ultraschnelle Fahrzeugaufbereitung – und zwar ohne das lästige Wachsen, mit dem jemand sein Fahrzeug bisher gepflegt und geschützt hat. Diese neuartige Hochglanz-Beschichtung kann einfach aufgesprüht werden. Statt die veraltete Methode zu nutzen, setzen Sie lieber auf zukunftsweisende Innovation. Denn eines steht fest: die Methode des Wachsens hält zu kurze Zeit und ist eher mühselig in der Umsetzung.

Für das Auftragen der sprühfähigen dreischichtigen Nano-Schutzformel benötigen Sie ganze 20 bis 25 Minuten. Danach glänzt der Lack an Ihrem Fahrzeug wie neu. Er ist zudem optimal und anhaltend vor dem Zugriff zahlreicher Substanzen mit Schädigungspotenzial geschützt. Darunter sind aggressiver Vogelkot, Streusalz, Sandpartikel, Rost oder Ungeziefer. Die Langzeitwirkung des Nano Shield Sprays überraschte selbst die Entwickler.

Im ultimativen Praxistest wurde nur eine Autohälfte mit Nano Shield Spray behandelt. Danach wurde der Wagen drei Stunden lang in einer Waschanlage mit aggressiven Detergenzien und Besenrollen traktiert. Der Nano Shield-Auftrag auf der einen Hälfte des Wagens widerstand allen Strapazen mit glänzendem Ergebnis. Selbst wenn Sie nicht über einen Neuwagen verfügen, lohnt die Behandlung mit Nano Shield Spray.

Auch bereits angegriffener Fahrzeuglack mit Mikro-Abrasionen erhält nach der Behandlung ein glattes und glänzendes Finish. Wenn Sie die Nano-Beschichtung alle drei Wochen erneuern, liegen Sie genau richtig. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen kann die neue Nano Shield-Beschichtung auch etwas eher aufgebracht werden. Gut geschützte Automobile überstehen bis zu 60 Waschanlagen-Behandlungen problemlos.

Falls Sie es gewohnt sind, Dinge vorübergehend auf dem Dach oder Kühler Ihres Wagens zwischenzuparken, kann es sein, dass sie einfach heruntergleiten. Eine Folge des spiegelglatten Silikonemulators. Spätestens wenn jemand Sie fragt, womit Sie Ihren Wagen derart glänzen lassen, wissen Sie, dass das Nano Shield Spray eine gute Investition war.

Zusammensetzung

Die innovative Formel dieses Nano Shield Sprays basiert auf genau drei Zutaten: Titandioxid, Silikon und Graphen. Der wichtigste Bestandteil ist das Graphen. Es sorgt für die enorme Widerstandsfähigkeit des Lacks gegenüber Vogelkot, Sand-Abrasionen und korrosiven Prozessen.

Jeder Inhaltsstoff hat eine Funktion: Die Keramikschicht geht eine enge Verbindung mit der Lackoberfläche ein. Sie sorgt für Widerstandsfähigkeit und anhaltenden Glanz. Die unsichtbare Graphen-Schicht leistet einen verbesserten Kratzschutz. Sie sorgt für mehr Widerstandsfestigkeit. Die ultraglatte Silikonschicht bietet den finalen Schutzfilm. Dieser widersteht Korrosionsschäden, UV-bedingte Schäden und schädlichen Umwelteidflüssen.

Die Anwendung des Sprays ist kinderleicht und zeitsparend. Das gewohnte Wachsen entfällt. Nano Shield Spray ist für jeden Autotyp geeignet. Es kann auch auf Oberflächen-Lackierungen von Caravans, Booten oder Motorrädern angewendet werden. Der Inhalt einer Flasche Nano Shield genügt für zwei Behandlungen Ihres Mittelklasse-Wagens.

Anwendung

Benutzerfreundlichkeit und beste Ergebnisse waren das erklärte Ziel bei der Entwicklung des Nano Shield Sprays. Es benötigt drei Zutaten und drei kleine Schritte, um das Nano Shield aufzutragen. Optimal ist es, wenn Sie Ihr Fahrzeug zuvor in der Waschanlage gesäubert haben.

Schritt 1: Schütteln Sie die Sprayflasche kräftig. Die drei Zutaten müssen sich miteinander vermischen, um vor der Nutzung aktiviert zu werden.

Schütteln Sie die Sprayflasche kräftig. Die drei Zutaten müssen sich miteinander vermischen, um vor der Nutzung aktiviert zu werden. Schritt 2: Sprühen Sie das Nano Shield Spray auf die Lack-Oberfläche. Tragen Sie es dann unter mäßigem Druck und kreisenden Bewegungen mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch (Aufschrift: Coating Fiber 1, Farbe: Grau) auf. Lassen Sie das Spray dann ein, zwei Minuten einwirken.

Sprühen Sie das Nano Shield Spray auf die Lack-Oberfläche. Tragen Sie es dann unter mäßigem Druck und kreisenden Bewegungen mit einem angefeuchteten Mikrofasertuch (Aufschrift: Coating Fiber 1, Farbe: Grau) auf. Lassen Sie das Spray dann ein, zwei Minuten einwirken. Schritt 3: Nun polieren Sie den Lack mit dem zweiten Mikrofasertuch (Aufschrift: Buffing Fiber 2, Farbe: blau. Alle Schlieren sollten nach dem Polieren vollständig verschwunden sein. Nun lassen Sie das Fahrzeug vier Stunden zum Aushärten der Nano-Schicht stehen, bevor Sie es wieder den Elementen aussetzen. Und das war es dann auch schon.

Preis

Kaufen Sie das Spray direkt beim Hersteller, kostet eine Flasche 24,95 Euro plus Versandkosten. Beim Kauf von drei Flaschen kostet jede Flasche nur noch 18,66 Euro. Die Versandkosten werden extra berechnet. Das wäre ein Gesamt-Preis von 55,98 Euro plus Versandkosten (Inland oder Ausland).

Am meisten Geld sparen Sie beim Kauf des zeitlich befristet angebotenen Sonderangebotes für 56,00 Euro. Bei diesem erwerben Sie drei Flaschen Nano Shield Spray und sechs kostenfreie Mikrofasertücher – drei in Blau und drei in Grau. Damit sind sechs Behandlungen an einem Mittelklassewagen durchführbar.

Erfahrungsberichte und Bewertungen von Kunden

Viele Kunden teilen Ihre Erfahrungen leider nicht – zumindest nicht mit dem Hersteller. Mit dem neugierigen Nachbarn oder seinem Vorgesetzten aber schon. „Nö, ich habe kein neues Auto. Ich habe mein altes Fahrzeug auch nicht lackieren lassen. Ich nutze jetzt das Nano Shield Car Protektion Spray. Sie sehen ja, dass es Wunder bewirkt.“, könnte so ein Kommentar lauten.

Ein verifizierter Käufer namens Michael D. schreibt dem Hersteller: „Wenn Sie wie ich sind, lieben Sie es, Ihr Auto zu polieren. Nano Shield erleichtert diese Aufgabe ungemein!“ Und Linda B. fügt hinzu, was Sie natürlich schon wissen: „Es schützt Ihr Auto vor so vielen Dingen wie Kratzern, Wetter, Chemikalien, Korrosion usw.!“

Die meisten Anwender sind sehr zufrieden. Über 1.000 haben Ihre Kommentare schon geteilt – aber diese besagen oft dasselbe. Wie oft das Nano Shield Spray weiter empfohlen wurde, weiß niemand. Der Hersteller gibt aus guten Gründen keine Auskunft über die aktuellen Verkaufszahlen. Dass man das Nano Shield Car Protection Spray jedoch nur direkt über ihn bestellen kann, hat gute Gründe: Es verhindert, dass Sie eine billige Kopie „Made in Asien“ kaufen und enttäuscht werden.

Wer sich mit den vielen Kundenkommentaren intensiver auseinandersetzen möchte, kann Fotos und Kurzkommentare auf der Herstellerwebseite finden. Häufig dürften die Geld-zurück-Garantie, der simple Bestellvorgang und die Auswahl der Zahlungsmethoden dazu beitragen, dass die Kundenzufriedenheit überdurchschnittlich hoch ist. George P. schrieb: „Wenn Sie Ihr Auto mögen, werden Sie Nano Shield lieben.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.