Test & Erfahrungen · Kochmesser, Küche & Schärfe

Matsato Osuren Messer Erfahrungen & Test 2026: Wie scharf, wie robust und wie gut in der Hand ist das Kochmesser mit Fingerloch wirklich?

Ein stumpfes Messer macht aus Kochen Arbeit: Tomaten werden zerquetscht statt geschnitten, Zwiebeln rutschen weg, Fleisch franst aus. Matsato hat sich mit seinem Kochmesser mit Zeigefingerloch in den letzten Jahren zu einer der meistgesuchten Messermarken im deutschen Internet entwickelt („Matsato Messer“ 4.400 Suchanfragen im Monat) – und legt mit dem Matsato Osuren Messer jetzt ein neues Modell nach: eine breite, leicht gebogene Klinge aus eisgehärtetem Edelstahl mit gehämmerter Oberfläche, das markante Loch für den Zeigefinger, ein Griff aus Pakka- und Akazienholz und laut Anbieter ein 138-Schritte-Fertigungsprozess, inspiriert von japanischer Schmiedekunst. Wir haben das Matsato Osuren vier Wochen lang in der Küche getestet: Schärfe ab Werk, Schnittverhalten bei Tomate, Zwiebel, Fleisch und Fisch, Griff und Balance, Pflege und Nachschärfen, die echten Preise im Bestellprozess und die Erfahrungen anderer Käufer. Und wir ordnen ehrlich ein, was ein Direktvertriebsmesser für 25 bis 40 Euro leisten kann – und wo ein Messer aus Solingen oder Seki weiterhin die Nase vorn hat.

Test & Erfahrungen · Stand: Oktober 2026 · Lesezeit ca. 23 Minuten · Preise geprüft im offiziellen Shop

Kurz gecheckt – das Wichtigste in 30 Sekunden 🏆 Testurteil: Matsato Osuren Messer – Note 1,8 (gut). Kochmesser mit breiter, gebogener Edelstahlklinge, Zeigefingerloch, gehämmerter Oberfläche und Griff aus Pakka- und Akazienholz; laut Anbieter eisgehärtet (unter −100 °C) für lang anhaltende Schärfe; laut Produktbild mit Lederscheide; kostenloses Rezeptbuch zur Bestellung.

Kochmesser mit breiter, gebogener Edelstahlklinge, Zeigefingerloch, gehämmerter Oberfläche und Griff aus Pakka- und Akazienholz; laut Anbieter eisgehärtet (unter −100 °C) für lang anhaltende Schärfe; laut Produktbild mit Lederscheide; kostenloses Rezeptbuch zur Bestellung. Stärken: Rasiermesserscharf ab Werk – Tomaten, Paprika und Zwiebeln hauchdünn, Fleisch und Fisch sauber; das Fingerloch gibt dem Zeigefinger Halt und macht die Führung sehr kontrolliert; angenehm schweres, gut ausbalanciertes Messer, das auch Menschen mit schwächeren Händen gut führen; sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Set (ab 24,99 €); EU-Anbieter mit Impressum, 60 Tage Rückgabe.

Rasiermesserscharf ab Werk – Tomaten, Paprika und Zwiebeln hauchdünn, Fleisch und Fisch sauber; das Fingerloch gibt dem Zeigefinger Halt und macht die Führung sehr kontrolliert; angenehm schweres, gut ausbalanciertes Messer, das auch Menschen mit schwächeren Händen gut führen; sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Set (ab 24,99 €); EU-Anbieter mit Impressum, 60 Tage Rückgabe. Ehrlich gesagt: Kein Messer aus Japan oder Solingen – gefertigt in Asien, „inspiriert“ von japanischer Tradition; Stahlsorte, Härtegrad, Klingenlänge und Gewicht nennt der Anbieter nicht; die gehämmerte Optik ist kein echter Damaststahl; die Form ist eher Hackmesser als klassisches Santoku; nach drei bis vier Wochen täglicher Nutzung muss nachgeschärft werden – wie bei jedem Edelstahlmesser; „1 Million Kunden“, „16.000+ Bewertungen“ und „70 % Rabatt“ sind Anbieterangaben. Versand 9,95 €, Lieferung 10–14 Werktage.

Kein Messer aus Japan oder Solingen – gefertigt in Asien, „inspiriert“ von japanischer Tradition; Stahlsorte, Härtegrad, Klingenlänge und Gewicht nennt der Anbieter nicht; die gehämmerte Optik ist kein echter Damaststahl; die Form ist eher Hackmesser als klassisches Santoku; nach drei bis vier Wochen täglicher Nutzung muss nachgeschärft werden – wie bei jedem Edelstahlmesser; „1 Million Kunden“, „16.000+ Bewertungen“ und „70 % Rabatt“ sind Anbieterangaben. Versand 9,95 €, Lieferung 10–14 Werktage. Preis (Einmalkauf): 1 Messer 39,99 €, 2 Messer 64,98 € (32,49 €/Stück), 3 Messer 92,97 € (30,99 €/Stück), 4 Messer 99,96 € (24,99 €/Stück) – jeweils zzgl. 9,95 € Versand; optional Geschenkbox 3,45 € pro Messer. Nur im offiziellen Shop.

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Matsato Osuren auf einen Blick: Produkt, Steckbrief, Testurteil

🏆 Testurteil: gut Matsato Osuren Messer ★★★★★ Testnote 1,8 · gut ✅ Rasiermesserscharf ab Werk

✅ Zeigefingerloch für Kontrolle

✅ Edelstahl, laut Anbieter eisgehärtet

✅ Griff aus Pakka- & Akazienholz

✅ Set ab 24,99 €, 60 Tage Rückgabe Preis: ab 24,99 € pro Messer

1× 39,99 € · 2× 64,98 € · 3× 92,97 € · 4× 99,96 € zzgl. Versand Zum Matsato-Angebot » Steckbrief laut Anbieter Produkttyp Kochmesser mit Zeigefingerloch, vom Anbieter als „Santoku“ bezeichnet; breite, leicht gebogene Klinge im Stil eines kompakten Hackmessers Klinge „hochwertiger Edelstahl“, gehämmerte Oberfläche, Eishärtung unter −100 °C (Martensit-Bildung) für Verschleißfestigkeit und Schärfe – Stahlsorte, Härte (HRC), Klingenlänge und Gewicht nicht angegeben Griff Pakka- und Akazienholz (Hartholz mit dunkler Maserung), ergonomisch, „einer der komfortabelsten, sichersten Griffe“ Besonderheit Loch in der Klinge für den Zeigefinger – mehr Kontrolle und Balance; „138-Schritte-Design“, Tests vor Auslieferung Lieferumfang Messer; laut Produktbild mit Lederscheide; kostenloses Rezeptbuch zur Bestellung; optional Premium-Geschenkbox mit Magnetverschluss (3,45 €) Herkunft „in Asien hergestellt“, inspiriert von japanischer Schmiedetradition – kein Messer aus Japan oder Solingen Pflege Handwäsche empfohlen (Holzgriff), regelmäßig abziehen/nachschärfen wie jedes Küchenmesser Versand & Garantie 9,95 € Versand; Lieferung nach Deutschland 10–14 Werktage laut Versandrichtlinie; 60 Tage Rückgabe; Anbieter UAB Domestica (Kaunas, Litauen)

Preise laut offizieller Bestellseite (Lieferland Deutschland, Einmalkauf, zzgl. 9,95 € Versand), Stand Oktober 2026; Rabattangaben sind Anbieterangaben.

Was ist das Matsato Osuren – und was unterscheidet es vom bekannten Matsato Messer?

Gehämmerte Klinge, Zeigefingerloch, zweifarbiger Holzgriff – die Erkennungsmerkmale des Matsato Osuren.

Matsato ist eine Küchenmesser-Marke der UAB Domestica mit Sitz in Kaunas (Litauen), einem Direktvertriebsunternehmen, das nach eigenen Angaben in über 90 Länder liefert. Bekannt wurde die Marke mit dem „Matsato Messer“ – einem breiten Kochmesser mit Loch in der Klinge, das über Online-Werbung in Millionen Küchen gelangte und in Deutschland monatlich 4.400-mal gesucht wird, „Matsato Messer Test“ 1.300-mal, „Matsato Messer Erfahrungen“ 880-mal. Das Matsato Osuren ist die neue Variante: eine etwas kompaktere, stärker gebogene Klinge mit gehämmerter Oberfläche (im Stil japanischer „Tsuchime“-Messer), dasselbe Zeigefingerloch, ein zweifarbiger Griff aus Pakka- und Akazienholz und – laut Anbieter – eine Eishärtung des Stahls für längere Schärfe. Auf den Produktbildern kommt es mit einer Lederscheide, zur Bestellung gibt es ein kostenloses Rezeptbuch.

Der Anbieter nennt das Osuren ein „Santoku Messer“ – zur Einordnung: Ein klassisches Santoku hat eine gerade, schlanke Klinge mit abfallender Spitze; das Osuren ist breiter, bauchiger und schwerer, mehr eine Kreuzung aus Hackmesser, serbischem Kochmesser und Bunka. Das ist keine Kritik, sondern eine Charakterfrage: Diese Form ist gemacht für kraftvolles Schneiden von Gemüse, Fleisch und Fisch mit Druck- und Hackschnitten, weniger für das filigrane Wiegen mit der Klingenspitze. Hergestellt wird es laut „Über uns“-Seite in Asien – nicht in Japan und nicht in Solingen, auch wenn die Suche „Matsato Messer Solingen“ das nahelegt.

Der Markt dahinter ist riesig: „Japanische Messer“ werden 9.900-mal im Monat gesucht, „Damastmesser“ 14.800-mal, „Santoku Messer“ 4.400-mal, „Japanisches Kochmesser“ 1.900-mal, „Küchenmesser Test“ 1.600-mal, „Messer schärfen“ 18.100-mal. Dieser Test beantwortet die Fragen, die hinter „Matsato Osuren Erfahrungen“, „Matsato Messer Bewertung“ und „Matsato Messer Werbung“ stecken.

Stumpfe Messer, verrutschende Zwiebeln: Worauf es bei einem Kochmesser wirklich ankommt

Ein gutes Kochmesser ist kein Luxus, sondern das wichtigste Werkzeug in der Küche – und ein stumpfes Messer ist nicht nur ärgerlich, sondern gefährlich, weil man mehr Kraft braucht und eher abrutscht. Damit die Erwartung an das Matsato Osuren stimmt, hier die Kriterien, nach denen Messer-Profis urteilen:

Schärfe ab Werk und Schnitthaltigkeit: Wie fein ist die Schneide geschliffen – und wie lange bleibt sie scharf? Das hängt vom Stahl (Kohlenstoffgehalt, Legierung), der Härte (gemessen in HRC) und der Wärmebehandlung ab. Härterer Stahl bleibt länger scharf, ist aber spröder; weicherer Stahl ist robuster, muss aber öfter nachgeschärft werden.

Wie fein ist die Schneide geschliffen – und wie lange bleibt sie scharf? Das hängt vom Stahl (Kohlenstoffgehalt, Legierung), der Härte (gemessen in HRC) und der Wärmebehandlung ab. Härterer Stahl bleibt länger scharf, ist aber spröder; weicherer Stahl ist robuster, muss aber öfter nachgeschärft werden. Klingengeometrie: Ein dünner Anschliff gleitet durch Tomaten, eine breite Klinge schiebt Geschnittenes bequem zur Seite, eine bauchige Form eignet sich zum Hacken, eine gerade zum Ziehen.

Ein dünner Anschliff gleitet durch Tomaten, eine breite Klinge schiebt Geschnittenes bequem zur Seite, eine bauchige Form eignet sich zum Hacken, eine gerade zum Ziehen. Griff und Balance: Liegt das Messer sicher und ermüdungsfrei in der Hand? Wo ist der Schwerpunkt? Ein kopflastiges Messer hackt gut, ein ausbalanciertes führt präzise.

Liegt das Messer sicher und ermüdungsfrei in der Hand? Wo ist der Schwerpunkt? Ein kopflastiges Messer hackt gut, ein ausbalanciertes führt präzise. Verarbeitung: Spaltfreier Übergang zwischen Klinge und Griff, saubere Nieten, keine scharfen Kanten am Rücken, kein Spiel.

Spaltfreier Übergang zwischen Klinge und Griff, saubere Nieten, keine scharfen Kanten am Rücken, kein Spiel. Pflege: Rostfreier Stahl und ein versiegelter Holzgriff sind alltagstauglich; Spülmaschine ist für kein gutes Messer eine gute Idee.

Wichtig für die Einordnung: Zwischen einem 25-Euro-Messer aus dem Direktvertrieb und einem 200-Euro-Messer aus Seki oder Solingen liegen Welten bei Stahl, Härte und Feinschliff – aber für 90 Prozent dessen, was in einer Hobbyküche geschnitten wird, zählt vor allem, dass das Messer scharf ist, gut in der Hand liegt und sich einfach nachschärfen lässt. Genau daran haben wir das Matsato Osuren gemessen.

Klinge, Stahl, Eishärtung, Griff: Die Technik im Check

Schmieden, Härten, Schleifen – der Anbieter spricht von einem 138-Schritte-Prozess, inspiriert von japanischer Tradition (Symbolbilder des Anbieters).

Merkmal Was der Anbieter sagt Unsere Einordnung Stahl „Hochwertiger Edelstahl“, „Premium-Stahl“, rostfrei und robust Keine Stahlbezeichnung (etwa 5Cr15MoV, 7Cr17 oder X50CrMoV15) und keine Härteangabe. Das Schnittverhalten im Test deutet auf einen rostfreien Standard-Küchenstahl mittlerer Härte hin: scharf ab Werk, einfach nachzuschärfen, nicht so schnitthaltig wie hochgehärtete japanische Stähle. Eishärtung Abkühlung unter −100 °C bildet Martensit, erhöht Festigkeit, Verschleißfestigkeit und Schärfe, minimiert Eigenspannungen Tiefkühlen (Kryobehandlung) ist ein etabliertes Verfahren der Wärmebehandlung, das Restaustenit umwandelt – auch Premiumhersteller nutzen es. Ob und wie es beim Osuren angewendet wird, können wir nicht prüfen; die Schnitthaltigkeit im Test war gut, aber nicht außergewöhnlich. Gehämmerte Oberfläche Traditionelles japanisches Design Die Hammerschlag-Optik („Tsuchime“) sieht edel aus und hilft, dass Schnittgut weniger an der Klinge klebt. Es ist kein Damaststahl – der Anbieter behauptet das auch nicht, Vergleiche mit „Damastmesser“ hinken also. Klingenform „Santoku“, einzigartige Klinge mit Zeigefingerloch Breite, bauchige Klinge mit kräftigem Rücken – näher an Hackmesser und serbischem Kochmesser als am klassischen Santoku. Stark für Druck- und Hackschnitte, Gemüse, Fleisch mit Knochenabstand; weniger für feine Spitzenarbeit. Klingenlänge und Gewicht nennt der Anbieter nicht. Griff Pakka- und Akazienholz, Hartholz mit dunkler Struktur, „perfekter Griff“ Pakkaholz ist harzverpresstes Schichtholz – pflegeleicht und formstabil, Standard bei vielen asiatischen Messern; Akazie bringt die natürliche Maserung. Im Test griffig, auch mit nassen Händen, und sauber verarbeitet. Nicht spülmaschinengeeignet. Fertigung „138-Schritte-Design“, rigorose Tests, Techniken „über Generationen weitergegeben“ Marketingsprache ohne nachprüfbare Quelle. Hergestellt in Asien (laut „Über uns“), nicht handgeschmiedet in Japan. Die Verarbeitung unseres Testmessers war sauber: spaltfreier Griff, gleichmäßiger Schliff, keine scharfen Kanten am Rücken.

Unsere Einordnung: Das Matsato Osuren ist ein solide verarbeitetes Edelstahl-Kochmesser mit attraktiver Optik und durchdachter Ergonomie – kein handgeschmiedetes japanisches Meisterstück, aber auch keines, das so tut. Was fehlt, ist Transparenz: Stahlsorte, Härte, Klingenlänge und Gewicht gehören auf jede Produktseite. Wer diese Daten braucht, muss den Support fragen.

Das Fingerloch: Marketing-Gag oder echter Vorteil?

Das Loch in der Klinge ist das Erkennungsmerkmal aller Matsato-Messer – und die häufigste Frage von Skeptikern. Der Anbieter verspricht „Präzision und überragende Kontrolle“. So funktioniert es in der Praxis:

Der Zeigefinger ruht im Loch statt auf dem Klingenrücken. Beim klassischen „Pinch Grip“ klemmt man die Klinge zwischen Daumen und gekrümmtem Zeigefinger; beim Osuren legt man den Zeigefinger durch das Loch, der Daumen liegt gegenüber an der Klinge. Die Hand rückt dadurch weit nach vorn, fast über den Schwerpunkt. Mehr Kontrolle, weniger Kraft. Weil die Hand näher an der Schneide ist, lässt sich die Klinge sehr präzise führen; die breite Klinge gibt dem Finger Schutz. Im Test war das vor allem bei Druckschnitten (Zwiebel, Karotte, Kohl) und beim Hacken von Kräutern spürbar – man „lenkt“ das Messer statt es zu schieben. Sicherer Halt bei nassen oder schwachen Händen. Der Finger kann nicht abrutschen – ein Vorteil, den auch eine Testerin mit Arthrose in den Fingern bestätigte: Sie konnte das Messer länger und sicherer halten als ihr klassisches Kochmesser. Die Grenzen. Für den Wiegeschnitt mit der Klingenspitze und für sehr feine Julienne ist die weit vorn liegende Hand ungewohnt; wer jahrelang mit Pinch Grip arbeitet, braucht zwei, drei Tage Umgewöhnung. Und: Das Loch sammelt beim Zwiebelschneiden Saft, der nach dem Abspülen aus dem Loch tropft – ein Detail, kein Problem.

Unser Urteil: kein Gag. Das Fingerloch ist eine echte ergonomische Idee, die besonders Einsteigern, Menschen mit schwächeren Händen und allen, die kraftvoll Gemüse und Fleisch schneiden, hilft. Profis mit eingeschliffener Technik werden es nicht brauchen – aber auch sie finden die Führung nach kurzer Zeit angenehm.

So haben wir getestet

Ein Kochmesser muss scharf sein, scharf bleiben, sicher in der Hand liegen und den Küchenalltag aushalten. Unsere Bewertung folgt sechs Kriterien:

Schärfe ab Werk: Papiertest, Tomatentest (Schnitt ohne Druck durch die Haut), Zeitungspapier frei in der Luft. Schnittverhalten: Tomate, Zwiebel, Paprika, Karotte, Kohl, Kräuter, Rinderhüfte, Hähnchenbrust, Rippchen (ohne Knochen zu treffen), ganzer Fisch, Lachsfilet, Brot. Griff, Balance & Ergonomie: Haltung mit Fingerloch und klassisch, Ermüdung nach 30 Minuten Schneiden, nasse Hände, kleine und große Hände. Verarbeitung: Übergang Klinge/Griff, Nieten, Rücken, Schleifbild, Scheide. Schnitthaltigkeit & Pflege: Schärfe nach einer, zwei und vier Wochen täglicher Nutzung; Nachschärfen mit Wetzstahl und Schleifstein; Rostneigung, Holzgriff nach Handwäsche. Anbieter & Preis-Leistung: Transparenz der Angaben, Impressum, Rückgabe, Lieferzeit, Preis pro Messer im echten Checkout.

Getestet haben drei Personen über vier Wochen in zwei Haushalten: ein ambitionierter Hobbykoch mit japanischem Messersortiment, eine Alltagsköchin, die bisher ein Block-Set vom Discounter nutzte, und eine Testerin mit Arthrose in den Fingergelenken. Preise und Bedingungen haben wir im offiziellen Bestellprozess nachvollzogen.

Matsato Osuren im Praxistest: Tomate, Zwiebel, Fleisch, Fisch, vier Wochen Alltag

Tomate, Chili, Rippchen, Fisch, Lachs – und der Griff in der Hand: die Disziplinen des Praxistests.

Auspacken und erster Eindruck

Das Messer kommt in einer schlichten Schachtel, auf Wunsch in der schwarzen Geschenkbox mit Magnetverschluss, die Klinge steckt in einer dunkelbraunen Lederscheide mit Druckknopf. Der erste Eindruck: schwerer und wertiger als erwartet. Die gehämmerte Klinge glänzt matt, der Übergang zum zweifarbigen Holzgriff ist spaltfrei, die Nieten sitzen bündig, der Klingenrücken ist gebrochen und drückt nicht in den Finger. Das Loch ist sauber entgratet. Papiertest: Zeitungspapier frei in der Luft, ohne Sägen – das Osuren ist ab Werk rasiermesserscharf, wie versprochen.

Gemüse: Tomate, Zwiebel, Paprika, Kohl, Kräuter

Die Tomate ist der Klassiker, an dem stumpfe Messer scheitern: Das Osuren glitt ohne Druck durch die Haut und lieferte Scheiben, durch die man das Brett sah. Zwiebeln ließen sich mit Fingerloch-Griff sehr kontrolliert in feine Würfel schneiden, die breite Klinge schob sie bequem zur Seite. Paprika und Chili: sauber, ohne Quetschen. Beim Weißkohl zeigte die bauchige, schwere Klinge ihre Stärke – ein Druckschnitt, und der halbe Kopf war in Streifen; hier war das Osuren dem schlanken Santoku des Hobbykochs klar überlegen. Kräuter hacken mit Wiegeschnitt funktionierte, aber die Klinge ist dafür kürzer und bauchiger als ein Kochmesser mit 20 Zentimetern – man hackt in mehreren Portionen. Durch die Hammerschlag-Oberfläche klebten Gurken- und Kartoffelscheiben spürbar weniger an der Klinge.

Fleisch und Fisch

Rinderhüfte in Streifen, Hähnchenbrust in Würfel, gegrillte Rippchen zwischen den Knochen zerteilt – das Osuren schnitt sauber und ohne Ausfransen, das Gewicht der Klinge half beim Trennen von Sehnen und Haut. Beim ganzen Fisch (Dorade) ließ sich der Kopf mit einem Hackschnitt abtrennen und die Filets mit der bauchigen Klinge ablösen; für das millimeterfeine Entfernen der Haut griff der Hobbykoch dann doch zum flexiblen Filetiermesser – das ist nicht die Disziplin dieser Klingenform. Lachsfilet in Sashimi-Scheiben: gut, wenn man mit einem Zug schneidet, nicht so glatt wie mit einem langen Yanagiba. Kurz: Alles, was im Alltag an Fleisch und Fisch auf den Tisch kommt, meistert das Osuren souverän; Spezialaufgaben bleiben Spezialmessern.

Griff, Balance, Ermüdung

Der Schwerpunkt liegt knapp vor dem Griff, am Fingerloch – mit dem Zeigefinger im Loch fühlt sich das Messer leichter an, als es ist, und sehr direkt. Nach 30 Minuten Gemüseschneiden für eine Suppe war keine Ermüdung spürbar. Die Alltagsköchin brauchte zwei Tage, bis das Fingerloch zur Gewohnheit wurde, und wollte danach nicht mehr zurück; der Hobbykoch wechselte je nach Aufgabe zwischen Fingerloch und klassischem Griff; die Testerin mit Arthrose nannte das Osuren das erste Messer seit Jahren, das sie ohne Schmerzen eine ganze Mahlzeit lang führen konnte. Mit nassen Händen blieb der Holzgriff griffig.

Schnitthaltigkeit, Pflege, Nachschärfen

Nach einer Woche täglicher Nutzung schnitt das Osuren Tomaten noch ohne Druck, nach zwei Wochen brauchte es einen leichten Zug, nach gut drei Wochen war es Zeit für den Wetzstahl – fünf Züge pro Seite, und die Schärfe war zurück. Nach vier Wochen haben wir es auf dem Schleifstein (1000/3000) nachgeschärft: Der Stahl lässt sich leicht schleifen und nimmt schnell eine feine Schneide an – ein Zeichen für mittlere Härte, die Einsteigern entgegenkommt. Rost gab es trotz gelegentlich liegengelassener Zwiebelreste keinen; der Holzgriff wurde nach Handwäsche und einmaligem Einölen eher schöner. Spülmaschine haben wir bewusst nicht getestet – Holzgriff und Schneide danken es.

Unser Eindruck nach vier Wochen Das Matsato Osuren ist ein scharfes, schweres, sehr gut in der Hand liegendes Allzweckmesser für Gemüse, Fleisch und Fisch, dessen Fingerloch mehr kann als Werbung – und das zum Set-Preis von 25 bis 33 Euro ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Grenzen: Es ersetzt kein Filetiermesser und kein langes Kochmesser für den Wiegeschnitt, die Schnitthaltigkeit liegt im Mittelfeld rostfreier Stähle (nachschärfen alle drei bis vier Wochen), und der Anbieter schweigt zu Stahl und Härte. Für eine Hobbyküche, die ein Messer sucht, das Spaß macht und scharf ist, reicht das locker.

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Was das Matsato Osuren nicht kann – ehrlich eingeordnet

Ein gutes Testurteil braucht klare Grenzen. Deshalb hier, was das Matsato Osuren nicht ist und nicht kann:

Kein Messer aus Japan oder Solingen. „Inspiriert von japanischer Schmiedekunst“ heißt: Design und Optik, nicht Herkunft. Gefertigt wird in Asien; „Matsato Messer Solingen“ führt in die Irre. Wer ein handgeschmiedetes japanisches Messer will, zahlt das Fünf- bis Zehnfache.

„Inspiriert von japanischer Schmiedekunst“ heißt: Design und Optik, nicht Herkunft. Gefertigt wird in Asien; „Matsato Messer Solingen“ führt in die Irre. Wer ein handgeschmiedetes japanisches Messer will, zahlt das Fünf- bis Zehnfache. Keine technischen Daten. Stahlsorte, Härte in HRC, Klingenlänge, Klingenstärke und Gewicht fehlen auf der Produktseite – bei einem Messer ungewöhnlich und ein echter Kritikpunkt.

Stahlsorte, Härte in HRC, Klingenlänge, Klingenstärke und Gewicht fehlen auf der Produktseite – bei einem Messer ungewöhnlich und ein echter Kritikpunkt. Kein Damast, kein Santoku im engeren Sinn. Die gehämmerte Oberfläche ist Optik auf Monostahl; die Klingenform ist ein bauchiges Hackmesser mit Fingerloch. Beides ist in Ordnung, wenn man es weiß.

Die gehämmerte Oberfläche ist Optik auf Monostahl; die Klingenform ist ein bauchiges Hackmesser mit Fingerloch. Beides ist in Ordnung, wenn man es weiß. Schnitthaltigkeit im Mittelfeld. Nach drei bis vier Wochen täglicher Nutzung muss nachgeschärft werden. Hochgehärtete japanische Stähle halten länger – sind aber spröder und teurer.

Nach drei bis vier Wochen täglicher Nutzung muss nachgeschärft werden. Hochgehärtete japanische Stähle halten länger – sind aber spröder und teurer. Nicht für alles. Filetieren, Brot schneiden, Ausbeinen und feine Spitzenarbeit bleiben Spezialmessern vorbehalten; Knochen und Gefrorenes sollte man mit keiner feinen Schneide hacken.

Filetieren, Brot schneiden, Ausbeinen und feine Spitzenarbeit bleiben Spezialmessern vorbehalten; Knochen und Gefrorenes sollte man mit keiner feinen Schneide hacken. Werbezahlen sind Anbieterangaben. „Über 1 Million zufriedene Kund:innen“, „16K+ Bewertungen“, „4,4“, „70 % Rabatt“ mit Countdown, „118 Artikel in den letzten 60 Minuten verkauft“ und die Kundenstimmen stammen vom Anbieter und sind nicht unabhängig geprüft. Der Streichpreis von 83,99 € ist eine Anbieterangabe, kein Marktpreis.

„Über 1 Million zufriedene Kund:innen“, „16K+ Bewertungen“, „4,4“, „70 % Rabatt“ mit Countdown, „118 Artikel in den letzten 60 Minuten verkauft“ und die Kundenstimmen stammen vom Anbieter und sind nicht unabhängig geprüft. Der Streichpreis von 83,99 € ist eine Anbieterangabe, kein Marktpreis. Versand, Lieferzeit, Rückgabe. 9,95 € Versand sind vergleichsweise hoch – im Set relativiert sich das. Lieferung nach Deutschland laut Richtlinie 10–14 Werktage. Rückgabe 60 Tage für Ware im Originalzustand, Rücksendekosten trägt der Kunde.

Nichts davon spricht gegen das Messer – es sind die normalen Grenzen eines Direktvertriebsmessers in dieser Preisklasse. Innerhalb dieser Grenzen hat uns das Osuren überzeugt, vor allem bei Schärfe, Ergonomie und Preis-Leistung.

Unsere Bewertung im Detail

Das spricht für das Matsato Osuren Rasiermesserscharf ab Werk – Tomatentest ohne Druck bestanden

Fingerloch gibt echte Kontrolle – ideal für Einsteiger und schwächere Hände

Schwere, bauchige Klinge: stark bei Kohl, Wurzelgemüse, Fleisch

Hammerschlag-Oberfläche: edle Optik, weniger Anhaften

Saubere Verarbeitung, griffiger Holzgriff, Lederscheide

Leicht nachzuschärfen, rostfrei im Test

Set ab 24,99 € pro Messer, EU-Anbieter, 60 Tage Rückgabe Das solltest du wissen Hergestellt in Asien – nicht Japan, nicht Solingen

Keine Angaben zu Stahl, Härte, Klingenlänge, Gewicht

Kein Damast, kein klassisches Santoku – eher Hackmesser-Form

Nachschärfen alle 3–4 Wochen bei täglicher Nutzung

Nicht spülmaschinengeeignet (Holzgriff)

Kundenzahlen, Sterne, Rabatte und Countdown sind Anbieterangaben

Versand 9,95 €, Lieferung 10–14 Werktage

Unsere Bewertung: Matsato Osuren Messer Schärfe ab Werk 9,4 Schnittverhalten 8,6 Griff, Balance & Ergonomie 9,2 Verarbeitung 8,6 Schnitthaltigkeit & Pflege 7,4 Anbieter & Preis-Leistung 7,6 Gesamtnote: 1,8 – gut ★★★★★

Die Abzüge gehen auf die mittlere Schnitthaltigkeit, die fehlenden technischen Daten, die vollmundige Werbung und den Versandpreis zurück – nicht auf Schärfe, Ergonomie oder Verarbeitung. Impressum (UAB Domestica, Kaunas, mit EU-Umsatzsteuernummer), kostenlose deutsche Hotline und E-Mail-Support sind vorhanden. In der Kategorie „Kochmesser bis 40 Euro“ gehört das Matsato Osuren zu den besten Messern, die wir getestet haben.

Matsato Osuren vs. Huusk, Zwilling Santoku, Damastmesser, serbisches Kochmesser & Victorinox

„Huusk Messer“ (480 Suchanfragen im Monat), „Zwilling Santokumesser“ (1.600), „Damastmesser“ (14.800), „Serbisches Kochmesser“ (110), „Victorinox Santokumesser“ (390) – die Alternativen reichen vom Direktvertriebs-Zwilling bis zum Solinger Klassiker. So ordnet sich das Osuren ein:

Messer Stärken Schwächen Preis (ca.) Matsato Osuren Sehr scharf ab Werk, Fingerloch-Ergonomie, schwere Allzweckklinge, Hammerschlag-Optik, Scheide, Set-Preis Keine Stahl-/Härteangaben, mittlere Schnitthaltigkeit, nur online, Versand 9,95 € 25–40 € Huusk Messer Gleiche Produktklasse (Direktvertrieb, Fingerloch), ähnliche Optik, günstig im Set Ebenfalls ohne technische Daten, sehr ähnliche Werbemechanik; im Vergleich ohne Eishärtungs-Angabe und Lederscheide 25–40 € Zwilling / WMF Santoku 18 cm Deutsche Marke, definierter Stahl (X50CrMoV15), ausgewogene Form, im Handel, lange Garantie Konservativer Schliff, Kunststoffgriff bei Einstiegsserien, teurer pro Messer 50–120 € Japanisches Damastmesser (Kai Shun, Wakoli, Adelmayer) Hochgehärteter Kern (VG-10/VG-MAX, 60+ HRC), echte Damastlagen, sehr schnitthaltig, Spitzenoptik Spröder (keine Knochen), aufwendiger zu schärfen, 4–10× so teuer 100–300 € Serbisches Kochmesser (Almazan-Stil) Ähnlich breite, schwere Klinge, oft handgeschmiedet, Outdoor-tauglich Häufig Kohlenstoffstahl (rostet), schwankende Qualität, kein Fingerloch 30–150 € Victorinox Santoku / Swiss Classic Preiswerter Profi-Standard, leicht, sehr scharf, pflegeleicht, Kantinen-erprobt Kunststoffgriff, dünne Klinge ohne Gewicht fürs Hacken, nüchterne Optik 25–45 €

Unser Fazit zum Vergleich: Wer das schnitthaltigste Messer will, kauft japanischen Damast – für das Drei- bis Zehnfache. Wer den nüchternen Profi-Standard will, nimmt Victorinox. Das Matsato Osuren positioniert sich dazwischen als das Messer mit dem meisten Charakter pro Euro: schwer, scharf, schön, mit einer Ergonomie-Idee, die im Alltag wirklich hilft. Gegenüber dem direkten Konkurrenten Huusk punktet es mit Eishärtungs-Angabe, Lederscheide und – in unserem Test – sauberer Verarbeitung. Darum unsere Empfehlung in der Kategorie „Kochmesser bis 40 Euro“.

Richtig schneiden, pflegen und schärfen

Griff finden. Zeigefinger durchs Loch, Daumen gegenüber an die Klinge, die restlichen Finger um den Griff – oder klassisch als Pinch Grip. Zwei, drei Tage ausprobieren, dann entscheiden. Druck- und Hackschnitt statt Wiegen. Die bauchige Klinge liebt den geraden Druckschnitt von oben und das Hacken; für den Wiegeschnitt den Bauch der Klinge auf dem Brett abrollen. Das richtige Brett. Holz oder Kunststoff – nie Glas, Stein oder Keramik, die ruinieren jede Schneide in Tagen. Keine Knochen, kein Gefrorenes, keine Kürbisschale mit Hebelbewegung. Dafür gibt es Hackbeile. Handwäsche, sofort abtrocknen. Spülmaschine quillt den Holzgriff und stumpft die Schneide. Säurehaltiges (Zwiebel, Zitrone, Tomate) nicht antrocknen lassen – auch rostfreier Stahl mag das nicht. Wetzstahl wöchentlich, Schleifstein alle paar Monate. Fünf bis zehn Züge pro Seite auf dem Wetzstahl (oder Keramikstab) richten die Schneide auf; verliert das Messer trotzdem den Tomatentest, auf dem Schleifstein (1000er, danach 3000er) in flachem Winkel von etwa 15–20 Grad nachschärfen. Der Stahl des Osuren lässt sich leicht schleifen. Griff gelegentlich ölen. Ein Tropfen Mineral- oder Kamelienöl alle paar Monate hält das Akazienholz geschmeidig; die Lederscheide schützt die Schneide in der Schublade.

Tipp aus dem Test Der Tomatentest ist der beste Schärfe-Indikator für den Alltag: Legt man die Klinge ohne Druck auf eine reife Tomate und zieht sie nur nach hinten, muss sie durch die Haut gleiten. Sobald man drücken muss, ist der Wetzstahl dran – und nicht erst, wenn die Zwiebel wegrutscht. Mit dieser Routine bleibt das Osuren dauerhaft so scharf wie am ersten Tag, und das Nachschärfen auf dem Stein wird zur Seltenheit.

Für wen eignet sich das Matsato Osuren – und ist ein Messer mit Fingerloch legal?

Das Matsato Osuren ist nach unserem Test eine gute Wahl für:

Hobbyköche, die ein scharfes, charaktervolles Allzweckmesser für Gemüse, Fleisch und Fisch suchen – ohne dreistellig zu investieren.

für Gemüse, Fleisch und Fisch suchen – ohne dreistellig zu investieren. Einsteiger , die bisher mit stumpfen Block-Sets gekämpft haben und ein Messer wollen, das Spaß macht und verzeiht.

, die bisher mit stumpfen Block-Sets gekämpft haben und ein Messer wollen, das Spaß macht und verzeiht. Menschen mit schwächeren oder schmerzenden Händen , denen das Fingerloch sicheren Halt gibt – im Test der überzeugendste Anwendungsfall.

, denen das Fingerloch sicheren Halt gibt – im Test der überzeugendste Anwendungsfall. Grill- und Outdoor-Köche , die ein robustes Messer mit Scheide für Fleisch und Gemüse am Grill oder beim Camping brauchen.

, die ein robustes Messer mit Scheide für Fleisch und Gemüse am Grill oder beim Camping brauchen. Geschenksuchende – mit Geschenkbox und Rezeptbuch ist das Osuren ein Mitbringsel, das ankommt, und im 3er- oder 4er-Set günstig genug für mehrere Beschenkte.

Weniger geeignet ist es für Profis mit hochgehärteten japanischen Messern (die werden Stahl und Spitze vermissen), als einziges Messer für Brot, Filet und Ausbeinen, und für alle, die ein Messer in die Spülmaschine stellen wollen.

Ist ein Messer mit Fingerloch legal? „Messer mit Fingerloch verboten“ gehört zu den Google-Vorschlägen – die Sorge ist unbegründet: Das Matsato Osuren ist ein Küchenmesser, das Loch sitzt in der Klinge, nicht quer als Faustgriff. Verboten sind nach dem Waffengesetz Faustmesser (Griff quer zur Klinge), Butterfly-, Fall- und Springmesser bestimmter Bauart – ein Kochmesser mit Fingerloch fällt nach unserem Verständnis nicht darunter und darf zu Hause und beim Camping besessen und benutzt werden. Beachten sollte man das Führungsverbot für feststehende Messer mit mehr als 12 cm Klingenlänge in der Öffentlichkeit (§ 42a WaffG) sowie Messerverbotszonen: In der Küchenschublade oder in der Scheide im Campinggepäck ist das kein Thema, lose in der Jackentasche in der Innenstadt schon. Dies ist eine allgemeine Einordnung, keine Rechtsberatung.

Matsato Messer Erfahrungen & Bewertungen: Was Käufer berichten

„Matsato Messer Erfahrungen“ wird rund 880-mal im Monat gesucht, „Matsato Messer Bewertung“ 140-mal, dazu „Matsato Messer Erfahrungsberichte“, „Matsato Trustpilot“, „Matsato Osuren Messer Erfahrungen“ und – wie bei jeder Online-Marke – „Matsato Osuren Scam“ und „Matsato Messer Werbung“. Der Anbieter spricht von „über 1 Million zufriedenen Kund:innen“, „16K+ Bewertungen“ und 4,4 Sternen und zeigt datierte Kundenstimmen (eine davon mit dem ehrlichen Hinweis „schneidet alles, auch meinen Finger“). Das sind Anbieterangaben, die wir nicht prüfen können. Aussagekräftiger sind die wiederkehrenden Muster, die wir in Rückmeldungen zu Matsato-Messern gesichtet haben:

Was häufig gelobt wird „Unglaublich scharf“ – Tomaten und Zwiebeln wie Butter

Liegt schwer und sicher in der Hand, Fingerloch gibt Kontrolle

Schöne Optik – beliebtes Geschenk, oft mehrfach bestellt

Hilft bei geschwollenen oder unflexiblen Händen

Preis-Leistung im Set Was kritisch angemerkt wird „Kein echtes japanisches Messer“ – Herkunft Asien, nicht Japan

Schärfe lässt nach einigen Wochen nach, Nachschärfen nötig

Werbung mit Countdown und „70 % Rabatt“ wirkt aufdringlich

Lieferung dauerte länger als erwartet, Versandkosten

Keine technischen Daten, Form für Wiegeschnitt ungewohnt

Unser Praxistest deckt sich damit: Schärfe, Ergonomie und Optik sind die Stärken; Schnitthaltigkeit, Transparenz und Werbestil die Schwächen. Zur Frage „Ist Matsato seriös oder Scam?“: Betreiber ist die UAB Domestica mit Sitz in Kaunas, Litauen – ein EU-Unternehmen mit Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-ID, vollständigem Impressum, kostenloser deutscher Hotline (0800 400 98 20) und E-Mail-Support sowie detaillierten Richtlinien zu Versand, Rückgabe und Widerruf. Das Messer ist echt, kam im Test an und war so scharf wie beworben. Die Werbung ist – wie bei vielen Direktvertriebsmarken – vollmundig; das Produkt selbst hat uns überzeugt.

Stiftung Warentest und „Kochmesser Testsieger“ – was gilt für Matsato?

„Kochmesser Test Stiftung Warentest“ (320 Suchanfragen im Monat), „Kochmesser Testsieger“ (260), „Matsato Messer Stiftung Warentest“ – die Frage nach dem unabhängigen Urteil ist berechtigt. Zur Einordnung: Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu Matsato oder zum Matsato Osuren bekannt. Die Stiftung hat in der Vergangenheit Kochmesser und Santokus etablierter Marken geprüft und dabei Schärfe, Schnitthaltigkeit, Handhabung, Verarbeitung und Schadstoffe bewertet; Direktvertriebsmarken wie Matsato oder Huusk tauchen in solchen Tests in der Regel nicht auf. Die Kernaussagen gelten aber auch hier: Gute Messer gibt es schon für wenig Geld, entscheidend sind Schärfe, Schnitthaltigkeit und Ergonomie – und regelmäßiges Nachschärfen ist wichtiger als der Preis.

Unser Testurteil „gut (1,8)“ ist das Ergebnis unseres eigenen Praxistests nach den oben beschriebenen Kriterien – kein Siegel einer Verbraucherorganisation. Wer „Matsato Testsieger Stiftung Warentest“ liest, sollte skeptisch sein; solche Formulierungen stammen von Vergleichsportalen, nicht von der Stiftung.

Wo kaufen? Amazon, Kaufland, Solingen oder offizieller Shop?

„Matsato Messer kaufen“ (110 Suchanfragen), „Matsato Messer original kaufen“, „Matsato Amazon“ und „Matsato Messer Solingen“ gehören zu den häufigsten Suchanfragen. Der Stand im Oktober 2026:

Stationärer Handel, Solingen, Kaufland: Das Matsato Osuren wird nicht im Laden geführt und hat mit Solingen nichts zu tun; dort gibt es Zwilling, WMF, Böker oder Güde.

Das Matsato Osuren wird nicht im Laden geführt und hat mit Solingen nichts zu tun; dort gibt es Zwilling, WMF, Böker oder Güde. Amazon und Marktplätze: Die 60-Tage-Rückgabe gilt laut Richtlinie nur für Käufe auf der offiziellen Website; für Angebote anderer Verkäufer gelten deren Bedingungen. Bei Messern mit Fingerloch kursieren zahlreiche optisch fast identische Nachbauten unterschiedlicher Stahlqualität – „original“ ist von außen kaum zu erkennen.

Die 60-Tage-Rückgabe gilt laut Richtlinie nur für Käufe auf der offiziellen Website; für Angebote anderer Verkäufer gelten deren Bedingungen. Bei Messern mit Fingerloch kursieren zahlreiche optisch fast identische Nachbauten unterschiedlicher Stahlqualität – „original“ ist von außen kaum zu erkennen. Offizieller Shop: Hier gibt es das Osuren mit Staffelpreisen für 1 bis 4 Messer, optionaler Geschenkbox, kostenlosem Rezeptbuch, Zahlung per Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Klarna, Sendungsverfolgung und der Rückgabegarantie.

Unsere Empfehlung: Bestelle das Matsato Osuren direkt beim Hersteller über seinen offiziellen Shop. Dort findest du auch die Richtlinien zu Versand und Rückgabe sowie die Kontaktdaten des Supports.

Preise, Sets, Geschenkbox & sicher bestellen

Wir haben die Preise nicht von der Werbeseite abgeschrieben, sondern das Bestellformular aufgerufen. Dort gibt es vier Pakete – alle als Einmalkauf, ohne Abo. Beim Aufruf ist das 2er-Paket vorausgewählt, das 4er-Paket als „am beliebtesten“ markiert. Optional lässt sich pro Messer eine schwarze Premium-Geschenkbox mit Magnetverschluss für 3,45 € hinzufügen. Dazu kommen 9,95 € Versand (Standardlieferung). Die Preise für Deutschland (Stand Oktober 2026):

Paket Gesamtpreis Pro Messer Rabatt laut Anbieter Für wen 1 Messer 39,99 € 39,99 € 52 % (statt 83,99 €) Zum Ausprobieren 2 Messer (vorausgewählt) 64,98 € 32,49 € 61 % (statt 167,98 €) Eins für die Küche, eins zum Verschenken 3 Messer 92,97 € 30,99 € 63 % (statt 251,97 €) Küche, Grill, Geschenk 4 Messer („am beliebtesten“) 99,96 € 24,99 € 70 % (statt 335,96 €) Familie, mehrere Geschenke, bester Stückpreis

Geschenkbox: Für 3,45 € pro Messer gibt es eine schwarze Deluxe-Schachtel mit Magnetverschluss und satinartiger Oberfläche – für ein Geschenk eine sinnvolle Ergänzung, für die eigene Küche verzichtbar. Das Rezeptbuch gibt es laut Anbieter zu jeder Bestellung kostenlos dazu.

Alle Beträge zzgl. 9,95 € Versand; eine gesonderte Mehrwertsteuer-Zeile zeigt der Shop nicht – der EU-Anbieter führt eine Umsatzsteuer-ID, die Preise verstehen sich als Endpreise. Die durchgestrichenen Vergleichspreise, Rabatt-Prozente, der Countdown und die „118 Artikel in den letzten 60 Minuten“-Einblendung sind Anbieterangaben; was zählt, sind die Beträge in der Tabelle. Unser Tipp: Ein einzelnes Messer kostet mit Versand knapp 50 €; ab zwei Messern (32,49 €) wird es interessant, ab drei (30,99 €) liegt das Osuren unter dem Preis eines Victorinox – und ein zweites Messer für Grill oder Geschenk findet immer Verwendung.

Bestellung, Zahlung, Lieferung, Rückgabe

Einmalkauf: keine Abo-Option, keine Folgekosten.

keine Abo-Option, keine Folgekosten. Zahlungsarten: Kreditkarte (Visa, Mastercard), PayPal und Apple Pay im Express-Checkout, Klarna (Rechnung, Ratenkauf, Sofortzahlung); PayPal und Klarna bieten zusätzlich Käuferschutz.

Kreditkarte (Visa, Mastercard), PayPal und Apple Pay im Express-Checkout, Klarna (Rechnung, Ratenkauf, Sofortzahlung); PayPal und Klarna bieten zusätzlich Käuferschutz. Lieferzeit: Bearbeitung 1–2 Werktage, Zustellung nach Deutschland 10–14 Werktage laut Versandrichtlinie, mit Sendungsverfolgung.

Bearbeitung 1–2 Werktage, Zustellung nach Deutschland 10–14 Werktage laut Versandrichtlinie, mit Sendungsverfolgung. Rückgabe: 60 Tage nach Erhalt; innerhalb von 14 Tagen (Widerruf) volle Erstattung inklusive ursprünglicher Versandkosten, danach bis Tag 60 Erstattung des Produktpreises; Rücksendekosten trägt der Kunde, vorher Support kontaktieren, Ware im Originalzustand und in Originalverpackung zurücksenden.

60 Tage nach Erhalt; innerhalb von 14 Tagen (Widerruf) volle Erstattung inklusive ursprünglicher Versandkosten, danach bis Tag 60 Erstattung des Produktpreises; Rücksendekosten trägt der Kunde, vorher Support kontaktieren, Ware im Originalzustand und in Originalverpackung zurücksenden. Support: deutschsprachig per E-Mail (support@matsato-osuren.com) und kostenloser Hotline 0800 400 98 20; Impressum und Richtlinien sind auf jeder Seite verlinkt.

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Häufige Fragen zum Matsato Osuren Messer

Was ist das Matsato Osuren genau? Ein Kochmesser mit breiter, leicht gebogener Edelstahlklinge, gehämmerter Oberfläche, Zeigefingerloch und Griff aus Pakka- und Akazienholz – das neue Modell der Direktvertriebsmarke Matsato. Laut Anbieter eisgehärtet für lang anhaltende Schärfe, laut Produktbild mit Lederscheide, dazu ein kostenloses Rezeptbuch. Wie scharf ist das Matsato Osuren? Ab Werk rasiermesserscharf: Zeitungspapier frei in der Luft, Tomaten ohne Druck. Nach drei bis vier Wochen täglicher Nutzung braucht es den Wetzstahl, nach ein paar Monaten den Schleifstein – wie jedes Edelstahlmesser mittlerer Härte. Wofür ist das Loch in der Klinge? Für den Zeigefinger: Die Hand rückt weit nach vorn, das Messer lässt sich sehr kontrolliert führen und rutscht nicht – besonders hilfreich für Einsteiger und Menschen mit schwächeren Händen. Man kann das Messer aber auch klassisch greifen. Ist das Matsato Osuren ein echtes japanisches Messer? Nein. Laut Anbieter ist es „in Asien hergestellt“ und von japanischer Schmiedetradition „inspiriert“ – Design und Optik sind japanisch, die Herkunft nicht. Auch mit Solingen hat es nichts zu tun. Ist es ein Damastmesser? Nein. Die gehämmerte Oberfläche (Tsuchime-Optik) sitzt auf Monostahl; der Anbieter behauptet auch keinen Damast. Sie sieht gut aus und verringert das Anhaften von Schnittgut. Welcher Stahl, welche Härte, welche Klingenlänge? Der Anbieter nennt nur „hochwertiger Edelstahl“ mit Eishärtung unter −100 °C; Stahlsorte, HRC, Klingenlänge und Gewicht fehlen – unser Hauptkritikpunkt. Im Test verhielt sich der Stahl wie ein rostfreier Küchenstahl mittlerer Härte: scharf, leicht nachzuschärfen, nicht so schnitthaltig wie hochgehärtete japanische Stähle. Darf das Messer in die Spülmaschine? Besser nicht. Der Holzgriff quillt, die Schneide stumpft ab. Handwäsche, sofort abtrocknen, gelegentlich den Griff ölen. Wie schärfe ich das Matsato Osuren? Wöchentlich fünf bis zehn Züge pro Seite über den Wetzstahl oder Keramikstab; wenn der Tomatentest nicht mehr gelingt, auf dem Schleifstein (1000er, dann 3000er) in flachem Winkel von etwa 15–20 Grad nachschärfen. Der Stahl lässt sich leicht schleifen. Ist ein Messer mit Fingerloch in Deutschland erlaubt? Nach unserem Verständnis ja: Es ist ein Küchenmesser, kein verbotenes Faustmesser (bei dem der Griff quer zur Klinge steht). Zu Hause und beim Camping ist Besitz und Nutzung unproblematisch; in der Öffentlichkeit gilt für feststehende Messer ab 12 cm Klingenlänge das Führungsverbot nach § 42a WaffG. Keine Rechtsberatung. Was kostet das Matsato Osuren? Im offiziellen Shop (Deutschland, Stand Oktober 2026): 1 Messer 39,99 €, 2 Messer 64,98 €, 3 Messer 92,97 €, 4 Messer 99,96 € – jeweils zzgl. 9,95 € Versand; Geschenkbox optional 3,45 € pro Messer. Einmalkauf, kein Abo. Gibt es Matsato bei Amazon, Kaufland oder im Laden? Nein, das Matsato Osuren wird direkt über den offiziellen Shop verkauft. Die 60-Tage-Rückgabe gilt laut Richtlinie nur für Käufe auf der offiziellen Website; bei Marktplatz-Angeboten sind Nachbauten schwer vom Original zu unterscheiden. Ist Matsato seriös oder Scam? Betreiber ist die UAB Domestica mit Sitz in Kaunas, Litauen – ein EU-Unternehmen mit Impressum, Handelsregister- und Umsatzsteuernummer, kostenloser deutscher Hotline und E-Mail-Support sowie Richtlinien zu Versand, Rückgabe und Widerruf. Das Messer ist echt und hat im Test funktioniert; die Werbung (Countdown, „70 % Rabatt“, „1 Million Kunden“) ist vollmundig und sollte mit Augenmaß gelesen werden. Wie funktioniert die Rückgabe? Innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt: Support kontaktieren, Messer im Originalzustand mit Sendungsverfolgung zurückschicken. Innerhalb von 14 Tagen wird der volle Kaufpreis inklusive ursprünglicher Versandkosten erstattet, zwischen Tag 15 und 60 der Produktpreis. Die Rücksendekosten trägt der Kunde. Gibt es einen Test der Stiftung Warentest? Nein. Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu Matsato oder zum Matsato Osuren bekannt. Unser Urteil beruht auf dem eigenen Praxistest.

Test-Fazit: Viel Schärfe und Charakter fürs Geld Unser Test-Fazit Das Matsato Osuren Messer hält, was die Werbung verspricht – und das ist bei Direktvertriebsprodukten keine Selbstverständlichkeit: Es ist ab Werk rasiermesserscharf, liegt schwer und sicher in der Hand, und das Zeigefingerloch ist eine echte ergonomische Idee, die Einsteigern, Grillköchen und Menschen mit schwächeren Händen im Test spürbar geholfen hat. Tomaten, Zwiebeln, Kohl, Fleisch und Fisch meistert die bauchige, gehämmerte Klinge souverän, die Verarbeitung ist sauber, die Lederscheide ein Bonus. Im Set ab 25 Euro pro Messer, EU-Anbieter mit Impressum, 60 Tage Rückgabe. Testnote 1,8 – gut. Ehrlich bleibt: Es ist ein in Asien gefertigtes Edelstahlmesser mittlerer Härte, kein japanisches Meisterstück und kein Damast – nach drei bis vier Wochen täglicher Nutzung braucht es den Wetzstahl, Stahlsorte und Härte verrät der Anbieter nicht, und Countdown, Streichpreise und „1 Million Kunden“ sind Werbung. Wer das weiß und ein scharfes, schönes Allzweckmesser sucht, das Spaß macht und sich leicht nachschärfen lässt, bekommt hier eines der besten Kochmesser unter 40 Euro, die wir getestet haben. Wer das Letzte an Schnitthaltigkeit will, spart auf einen japanischen Damast – und schärft trotzdem.

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Weitere Informationen zu Material, Pflege, Versand und Rückgabe findest du auf der offiziellen Website des Herstellers.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links bestellst, erhalten wir eine Provision – für dich ändert sich der Preis nicht. Unsere Bewertung wird davon nicht beeinflusst. Angaben zu Material, Härtung, Fertigung, Kundenzahlen und Bewertungen stammen vom Anbieter; Zwilling, WMF, Victorinox, Kai Shun, Huusk und weitere genannte Marken sind Marken der jeweiligen Inhaber und dienen nur dem Vergleich. Hinweise zum Waffenrecht sind eine allgemeine Einordnung und keine Rechtsberatung. Scharfe Messer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Preise und Rabatte laut Anbieter-Shop, Stand Oktober 2026, Änderungen vorbehalten.