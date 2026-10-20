Test & Erfahrungen · Bluetooth-Tracker, Geldbörse & Gepäck

Ondrela Erfahrungen & Test 2026: Was die goldene Tracker-Karte fürs Portemonnaie wirklich kann – Technik, Einrichtung mit iPhone und Android, Preis

Die Geldbörse liegt noch im Café, der Reisepass im Taxi, der Koffer irgendwo zwischen zwei Flughäfen – und das nagende Gefühl beim Verlassen des Hauses, dass etwas fehlt. Ondrela (gesucht als „Ondrela Tracker“, „Ondrela Karte“, „Ondrela Gold“ oder „Ondrela Card“) verspricht Abhilfe in Kreditkartenform: eine 1,7 Millimeter dünne, goldene Tracker-Karte, die in jedes Kartenfach passt, sich mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk oder Googles „Find Hub“ verbindet, Alarm schlägt, wenn man sie liegen lässt, auf Knopfdruck klingelt und laut Anbieter sechs Monate durchhält, bevor sie kabellos wieder aufgeladen wird – ohne App-Abo und monatliche Gebühren. Wir haben die Ondrela Tracker-Karte vier Wochen lang mit iPhone und Android getestet: Einrichtung, Ortung in der Stadt und auf Reisen, Lautstärke des Alarms, Trennungs-Benachrichtigung, Akku und Ladevorgang, die echten Preise im Bestellprozess und die Erfahrungen anderer Nutzer. Und wir ordnen ehrlich ein, was ein Bluetooth-Tracker kann, was er nicht kann – und worin sich Ondrela von AirTag, Chipolo und den Tracker-Karten vom Discounter unterscheidet.

Test & Erfahrungen · Stand: Oktober 2026 · Lesezeit ca. 23 Minuten · Preise geprüft im offiziellen Shop

Kurz gecheckt – das Wichtigste in 30 Sekunden 🏆 Testurteil: Ondrela Gold Tracker-Karte – Note 1,7 (gut). Bluetooth-Tracker im Kreditkartenformat (1,7 mm dünn), kompatibel mit Apple „Wo ist?“ (iPhone) und Google Find Hub (Android), integrierter Alarmton, Vergessen-Benachrichtigung, laut Anbieter 6 Monate Akkulaufzeit, kabellos aufladbar, wasserabweisend – ohne Abo und monatliche Gebühren.

Bluetooth-Tracker im Kreditkartenformat (1,7 mm dünn), kompatibel mit Apple „Wo ist?“ (iPhone) und Google Find Hub (Android), integrierter Alarmton, Vergessen-Benachrichtigung, laut Anbieter 6 Monate Akkulaufzeit, kabellos aufladbar, wasserabweisend – ohne Abo und monatliche Gebühren. Stärken: Passt wirklich ins Kartenfach, wo ein AirTag nicht hineinpasst; Einrichtung in unter zwei Minuten ohne eigene App oder Konto; Ortung im Test zuverlässig über das riesige Apple- bzw. Google-Netzwerk – auch 300 km entfernt im Koffer; Trennungsalarm hat die Geldbörse im Test zweimal gerettet; wiederaufladbar statt Wegwerf-Batterie; EU-Anbieter mit Impressum, 60 Tage Rückgabe.

Passt wirklich ins Kartenfach, wo ein AirTag nicht hineinpasst; Einrichtung in unter zwei Minuten ohne eigene App oder Konto; Ortung im Test zuverlässig über das riesige Apple- bzw. Google-Netzwerk – auch 300 km entfernt im Koffer; Trennungsalarm hat die Geldbörse im Test zweimal gerettet; wiederaufladbar statt Wegwerf-Batterie; EU-Anbieter mit Impressum, 60 Tage Rückgabe. Ehrlich gesagt: Kein GPS – die Ortung braucht fremde iPhones oder Android-Handys in der Nähe; die Karte lässt sich nur mit einem Ökosystem gleichzeitig verbinden (Apple oder Google); keine Ultrabreitband-Zielsuche wie beim AirTag; Smartphones warnen Diebe vor unbekannten Trackern; der Alarm ist im Lärm leise; Bluetooth-Version, Reichweite und Schutzklasse nennt der Anbieter nicht. „19.314+ Kunden“, „4,4/5“ und „70 % Rabatt“ sind Anbieterangaben. Lieferung nach Deutschland 10–14 Werktage.

Kein GPS – die Ortung braucht fremde iPhones oder Android-Handys in der Nähe; die Karte lässt sich nur mit einem Ökosystem gleichzeitig verbinden (Apple oder Google); keine Ultrabreitband-Zielsuche wie beim AirTag; Smartphones warnen Diebe vor unbekannten Trackern; der Alarm ist im Lärm leise; Bluetooth-Version, Reichweite und Schutzklasse nennt der Anbieter nicht. „19.314+ Kunden“, „4,4/5“ und „70 % Rabatt“ sind Anbieterangaben. Lieferung nach Deutschland 10–14 Werktage. Preis (Einmalkauf, kein Abo): 1 Karte 44,99 €, 2 Karten 69,98 € (34,99 €/Stück), 3 Karten 89,97 € (29,99 €/Stück), 4 Karten 99,96 € (24,99 €/Stück) – jeweils zzgl. 4,95 € Versand. Nur im offiziellen Shop.

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Ondrela auf einen Blick: Produkt, Steckbrief, Testurteil

🏆 Testurteil: gut Ondrela Gold Smart-Tracking-Karte ★★★★★ Testnote 1,7 · gut ✅ 1,7 mm dünn – passt ins Kartenfach

✅ Apple „Wo ist?“ & Google Find Hub

✅ Alarmton, Vergessen-Benachrichtigung

✅ 6 Monate Akku, kabellos aufladbar

✅ Kein Abo, 60 Tage Rückgabe Preis: ab 24,99 € pro Karte

1× 44,99 € · 2× 69,98 € · 3× 89,97 € · 4× 99,96 € zzgl. Versand Zum Ondrela-Angebot » Steckbrief laut Anbieter Produkttyp Bluetooth-Tracker im Kreditkartenformat (Smart-Tracking-Karte), goldfarben Maße Kreditkartengröße, 1,7 mm dick – „gleitet in jedes Standard-Geldbörsenfach“ Kompatibilität iPhone über Apple „Wo ist?“ (Find My), Android über Google Find Hub – keine eigene App, kein Konto nötig Funktionen Live-Standort auf der Karte, Benachrichtigung beim Zurücklassen (mit letztem bekannten Standort), Klingeln per App, Ortung über das Netzwerk fremder Geräte Akku ca. 6 Monate Laufzeit; kabelloses Laden auf jedem Standard-Qi-Ladegerät („ein paar Stunden, zweimal im Jahr“) Schutz „100 % wasserabweisend“ – keine IP-Schutzklasse angegeben Kosten im Betrieb keine monatlichen Gebühren, kein Abo, keine SIM-Karte Einsatz Geldbörse, Reisepasshülle, Rucksack, Koffer, Schlüssel, Fahrrad – alles, woran sich eine Karte befestigen lässt Versand & Garantie 4,95 € Versand; Lieferung nach Deutschland 10–14 Werktage laut Versandrichtlinie; 60 Tage Rückgabe; Anbieter UAB Domestica (Kaunas, Litauen)

Preise laut offizieller Bestellseite (Lieferland Deutschland, Einmalkauf, zzgl. 4,95 € Versand), Stand Oktober 2026; Rabattangaben sind Anbieterangaben.

Was ist Ondrela – und warum eine Karte statt eines Anhängers?

Geldbörse, Rucksack, Schlüssel, Fahrrad – die Karte geht überall dorthin, wo ein Kartenfach oder eine Tasche ist.

Ondrela ist eine Marke der UAB Domestica mit Sitz in Kaunas (Litauen), einem Direktvertriebsunternehmen, das nach eigenen Angaben in über 90 Länder liefert. Das Produkt – offiziell „Ondrela Gold Smart-Tracking-Karte“ – ist ein Bluetooth-Tracker im Format einer Kreditkarte: 1,7 Millimeter dünn, goldfarben, mit integriertem Lautsprecher, wiederaufladbarem Akku und einem Funkchip, der sich in die Netzwerke von Apple („Wo ist?“) oder Google („Find Hub“, früher „Mein Gerät finden“) einklinkt. Steckt die Karte in der Geldbörse, zeigt das Smartphone auf einer Karte an, wo die Geldbörse ist; bleibt sie liegen, meldet sich das Telefon; ist sie in der Nähe, lässt man sie klingeln.

Warum eine Karte? Der Klassiker unter den Trackern – Apples AirTag – ist eine 8 Millimeter dicke Münze, die in keinem Kartenfach Platz findet und in der Geldbörse eine Beule hinterlässt; Schlüsselanhänger-Tracker wie Chipolo ONE oder Samsung SmartTag haben dasselbe Problem. Für Geldbörse, Reisepasshülle, Kartenetui und Laptop-Tasche hat sich deshalb das Kartenformat durchgesetzt („Tracker Karte“ wird in Deutschland 2.400-mal im Monat gesucht, „AirTag Karte“ 1.000-mal, „Wallet Tracker“ 590-mal). Ondrela setzt dabei auf zwei Besonderheiten: Die Karte sieht aus wie eine goldene Kreditkarte – „zu wertvoll, als dass ein Dieb sie wegwerfen würde, aber zu unauffällig, um Verdacht zu erregen“, so der Anbieter – und sie ist kabellos wiederaufladbar, während viele Tracker-Karten eine fest verbaute Batterie haben, die nach zwei bis drei Jahren das Ende der Karte bedeutet.

Das Interesse ist spürbar: „Ondrela“ wird rund 480-mal pro Monat gesucht, „Ondrela Tracker“ 390-mal, „Ondrela Erfahrungen“ 210-mal, „Ondrela Karte“ 110-mal – Google ergänzt die Suche um „Tracking Card Erfahrungen“, „Test“, „Preis“, „laden“ und „Scam“. Der Markt dahinter: „Schlüsselfinder“ 5.400 Suchanfragen, „Koffer Tracker“ 1.300, „Bluetooth Tracker“ 1.300, „Portemonnaie verloren“ 1.000, „AirTag Alternative Android“ 590. Dieser Test beantwortet die Fragen, die dahinterstecken.

Geldbörse verloren, Koffer verschwunden: Was Bluetooth-Tracker leisten – und was nicht

Damit die Erwartung an Ondrela stimmt, lohnt sich ein Blick auf die Technik, die hinter allen Tracker-Karten steckt. Ein Bluetooth-Tracker hat kein GPS und keine SIM-Karte. Er sendet alle paar Sekunden ein verschlüsseltes Bluetooth-Signal mit einer Reichweite von einigen Dutzend Metern. Ist das eigene Smartphone in Reichweite, zeigt es die Karte direkt an und kann sie klingeln lassen. Ist es außer Reichweite, übernimmt das Netzwerk: Jedes iPhone (bei Apple „Wo ist?“) bzw. jedes Android-Handy (bei Google Find Hub), das zufällig am Tracker vorbeikommt, empfängt das Signal und meldet anonym und verschlüsselt den Standort an die Cloud – der Besitzer sieht den Punkt auf seiner Karte, der fremde Handybesitzer merkt nichts. In einer deutschen Innenstadt, im Zug, am Flughafen passiert das praktisch ständig; auf einem Feldweg oder in einer Lagerhalle ohne Smartphones in der Nähe bleibt der letzte bekannte Standort stehen.

Verlegt in der Wohnung oder im Büro: Die Paradedisziplin. Karte klingeln lassen, der Geldbörse hinterherhören – erledigt in Sekunden. Voraussetzung: Die Karte ist in Bluetooth-Reichweite und nicht unter drei Kissen und einer Jacke erstickt.

Die Paradedisziplin. Karte klingeln lassen, der Geldbörse hinterherhören – erledigt in Sekunden. Voraussetzung: Die Karte ist in Bluetooth-Reichweite und nicht unter drei Kissen und einer Jacke erstickt. Liegen gelassen im Café, Taxi, Zug: Der Trennungsalarm meldet sich, sobald sich das Telefon von der Karte entfernt – mit dem letzten bekannten Standort. Danach aktualisiert das Netzwerk die Position, sobald ein fremdes Smartphone vorbeikommt.

Der Trennungsalarm meldet sich, sobald sich das Telefon von der Karte entfernt – mit dem letzten bekannten Standort. Danach aktualisiert das Netzwerk die Position, sobald ein fremdes Smartphone vorbeikommt. Koffer auf Reisen: Hier glänzen Netzwerk-Tracker, weil Flughäfen voller Smartphones sind. Man sieht, ob der Koffer im Flieger ist, am Band liegt oder noch am Abflugort steht – ohne Roaming, ohne SIM.

Hier glänzen Netzwerk-Tracker, weil Flughäfen voller Smartphones sind. Man sieht, ob der Koffer im Flieger ist, am Band liegt oder noch am Abflugort steht – ohne Roaming, ohne SIM. Diebstahl: Der Standort hilft, Polizei und Fundbüro zu informieren – selbst hingehen sollte man nicht. Einschränkung: Moderne Smartphones warnen ihren Besitzer, wenn ein fremder Tracker längere Zeit mit ihm reist (Anti-Stalking-Schutz). Ein aufmerksamer Dieb kann die Karte also finden und entsorgen. Die goldene Optik soll laut Anbieter dagegen helfen – ein Argument, aber keine Garantie.

Der Standort hilft, Polizei und Fundbüro zu informieren – selbst hingehen sollte man nicht. Einschränkung: Moderne Smartphones warnen ihren Besitzer, wenn ein fremder Tracker längere Zeit mit ihm reist (Anti-Stalking-Schutz). Ein aufmerksamer Dieb kann die Karte also finden und entsorgen. Die goldene Optik soll laut Anbieter dagegen helfen – ein Argument, aber keine Garantie. Personen, Haustiere, Fahrzeuge live verfolgen: Dafür sind Bluetooth-Tracker nicht gemacht. Wer ein Auto, einen Hund oder ein Kind in Echtzeit orten will, braucht einen GPS-Tracker mit SIM-Karte („GPS Tracker ohne SIM“ wird 480-mal im Monat gesucht – es gibt ihn so nicht). Personen heimlich zu orten ist zudem verboten.

Kurz: Für Geldbörse, Schlüssel, Rucksack, Gepäck und alles, was man verlegt oder liegen lässt, ist eine Netzwerk-Tracker-Karte ohne Folgekosten das richtige Werkzeug – vorausgesetzt, man versteht sie als Finder, nicht als GPS-Peilsender.

Technik & Ausstattung im Check

Der Aufbau laut Anbieter: Funkchip, Ladespule und Akku, Lautsprecher – alles in 1,7 mm Kartenstärke.

Merkmal Was der Anbieter sagt Unsere Einordnung Format Kreditkartengröße, 1,7 mm dick Eine normale Kreditkarte ist 0,76 mm dick – Ondrela entspricht also etwa zwei Karten übereinander. Im Test passte sie in jedes Kartenfach, in sehr engen Slim-Wallets sitzt sie stramm. Netzwerk Kompatibel mit Apple „Wo ist?“ und Google Find Hub, keine eigene App Der größte Pluspunkt: Statt einer kleinen Hersteller-Community nutzt die Karte Hunderte Millionen iPhones bzw. Android-Geräte als Suchnetz. Wichtig: Die Karte ist entweder mit Apple oder mit Google gekoppelt, nicht mit beiden gleichzeitig. Alarm Eingebauter Lautsprecher, „lauter Signalton“ In der Wohnung gut hörbar, auch aus der geschlossenen Geldbörse; in lauter Umgebung oder unter einer Jacke leise. Eine Dezibel-Angabe fehlt. Vergessen-Benachrichtigung Sofortige Benachrichtigung mit letztem bekannten Standort Funktion des Apple-/Google-Netzwerks („Beim Zurücklassen benachrichtigen“); im Test nach 2–5 Minuten Entfernung ausgelöst. Vertraute Orte wie Zuhause lassen sich ausnehmen. Akku 6 Monate, kabelloses Laden auf jedem Standard-Ladegerät Wiederaufladbar ist bei Tracker-Karten noch die Ausnahme – ein echter Vorteil gegenüber Karten mit fest verbauter 2–3-Jahres-Batterie. Nach vier Testwochen zeigte die App noch einen vollen Akku; die 6 Monate konnten wir noch nicht prüfen. Wasser „100 % wasserabweisend“ Regen, verschüttetes Wasser, feuchte Geldbörse: ja. Eine IP-Schutzklasse nennt der Anbieter nicht – Baden oder die Waschmaschine sollte man ihr nicht zumuten. Nicht angegeben – Bluetooth-Version, Reichweite in Metern, Lautstärke in dB, Akkukapazität, Ultrabreitband (UWB) für die Zielsuche – all das fehlt auf der Produktseite. Wer diese Daten braucht, muss den Support fragen.

Unsere Einordnung: Die Ausstattung entspricht dem, was gute Tracker-Karten heute bieten – mit dem Bonus des kabellosen Ladens und der Wahl zwischen Apple- und Google-Netzwerk. Was fehlt, ist technische Transparenz: Ein Datenblatt mit Bluetooth-Version, Reichweite und Schutzklasse wäre bei einem Produkt in dieser Preisklasse angemessen.

So funktioniert Ondrela: Bluetooth, Netzwerk, Alarm – und die Grenzen der Ortung

Alle verfolgten Gegenstände – und auf Wunsch die geteilten Standorte der Familie – auf einer Karte in der Telefon-eigenen App.

Koppeln. Die Karte wird einmalig in der Telefon-App registriert: beim iPhone in „Wo ist?“ unter „Objekte“, bei Android in Google Find Hub. Ab dann erscheint „Geldbörse“ (oder wie man die Karte nennt) in der Liste der eigenen Geräte – neben AirPods, Apple Watch oder Pixel Buds. In der Nähe finden. Ist die Karte in Bluetooth-Reichweite, zeigt die App „in der Nähe“ und bietet „Ton abspielen“ an. Die Karte piept, bis man sie hat. Eine Richtungsanzeige mit Pfeil (Ultrabreitband) wie beim AirTag mit iPhone gibt es nicht – man geht nach Gehör. Aus der Ferne orten. Außer Reichweite zeigt die Karte den letzten bekannten Standort; sobald ein fremdes iPhone bzw. Android-Handy vorbeikommt, aktualisiert sich der Punkt – mit Zeitstempel. In Städten im Minutentakt, auf dem Land seltener. Zurücklassen-Alarm. Aktiviert man „Beim Zurücklassen benachrichtigen“, meldet das Telefon, wenn es sich von der Karte entfernt – mit dem Ort, an dem die Verbindung abriss. Vertraute Orte (Zuhause, Büro) lassen sich ausnehmen, damit es nicht jedes Mal piept, wenn die Geldbörse auf der Kommode liegt. Verloren-Modus. In beiden Netzwerken lässt sich die Karte als verloren markieren; Finder, die sie mit dem Smartphone scannen, sehen eine Kontaktmöglichkeit – ohne dass der Besitzer seine Daten preisgibt.

Gut zu wissen: Datenschutz und Anti-Stalking Die Standortmeldungen fremder Geräte sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt – weder Apple oder Google noch Ondrela sehen, wo die Karte ist; nur der Besitzer kann die Position entschlüsseln. Umgekehrt warnen iPhones und Android-Handys ihre Nutzer, wenn ein fremder Tracker längere Zeit mit ihnen unterwegs ist, und die Karte piept nach einiger Zeit ohne Besitzer in der Nähe von selbst. Das schützt vor Missbrauch – und bedeutet zugleich, dass auch ein Dieb auf die Karte aufmerksam werden kann. Personen ohne deren Wissen zu orten ist in Deutschland strafbar; Ondrela ist ein Finder für Gegenstände.

Der Anbieter wirbt mit „4,4/5“ und „mehr als 19.314 zufriedenen Kunden“, zeigt datierte Kundenstimmen über wiedergefundene Geldbörsen und Reisepässe und räumt im Kleingedruckten ein, negative Bewertungen normalerweise nicht zu veröffentlichen. Zur Einordnung: Das sind Anbieterangaben ohne unabhängige Quelle. Was wir bestätigen können, steht im Praxistest.

So haben wir getestet

Eine Tracker-Karte muss in die Geldbörse passen, sich ohne Frust einrichten lassen, zuverlässig orten, hörbar klingeln und lange durchhalten. Unsere Bewertung folgt sechs Kriterien:

Verarbeitung & Format: Dicke, Steifigkeit, Kanten, Passform in Geldbörse, Kartenetui und Passhülle, Optik. Einrichtung & Kompatibilität: Kopplung mit iPhone („Wo ist?“) und Android (Find Hub), Dauer, Hürden, Wechsel zwischen den Systemen. Ortung & Zuverlässigkeit: Genauigkeit in Wohnung, Innenstadt, Zug und Flughafen; Aktualisierungsrate über das Netzwerk; Trennungsalarm. Alarmton & Finden in der Nähe: Lautstärke in Geldbörse, Rucksack, unter Kleidung; Reaktionszeit. Akku & Laden: Ladestand nach vier Wochen, Ladevorgang auf Qi-Pad, Handhabung. Anbieter & Preis-Leistung: Transparenz der Angaben, Impressum, Rückgabe, Lieferzeit, Preis pro Karte im echten Checkout.

Getestet haben drei Personen über vier Wochen mit vier Karten: eine am iPhone 15 (Geldbörse), eine am Samsung Galaxy S24 (Rucksack), eine am Google Pixel 8 (Schlüsselbund im Kartenetui) und eine im Koffer auf einer Bahn- und Flugreise. Preise und Bedingungen haben wir im offiziellen Bestellprozess nachvollzogen.

Ondrela im Praxistest: iPhone, Android, Stadt, Reise

Auspacken, verbinden, verfolgen – die Einrichtung dauerte im Test unter zwei Minuten pro Karte.

Auspacken und Verarbeitung

Die Karte kommt in einer schlichten Schachtel mit Kurzanleitung. Sie ist steif, mit sauber gerundeten Kanten, goldfarben gebürstet mit dezentem Ondrela-Schriftzug – aus einem Meter Entfernung tatsächlich nicht von einer Premium-Kreditkarte zu unterscheiden. Mit 1,7 Millimetern ist sie spürbar dicker als eine Bankkarte, aber dünner als zwei Münzen; im Kartenfach einer normalen Geldbörse verschwand sie problemlos, im Slim-Wallet mit sechs Karten wurde es eng. Ein kleiner Taster an der Kante dient zum Koppeln. Was fehlt: eine Öse zum Anhängen an den Schlüsselbund – für Schlüssel braucht es ein Kartenetui oder eine Hülle.

Einrichtung: iPhone und Android

Am iPhone: „Wo ist?“ öffnen, Reiter „Objekte“, „Objekt hinzufügen“, „Anderes unterstütztes Objekt“, Taster an der Karte drücken – nach etwa 40 Sekunden war „Geldbörse“ registriert, mit Emoji, Namen und der Option „Beim Zurücklassen benachrichtigen“. Am Samsung und am Pixel: Taster drücken, das Telefon zeigt von selbst eine Kopplungsanfrage (Fast Pair), bestätigen, in Find Hub benennen – ebenfalls unter zwei Minuten. Kein Konto, keine App, kein Newsletter. Der Wechsel von Apple zu Google funktionierte nach dem Entfernen aus „Wo ist?“ und einem Reset der Karte; gleichzeitig in beiden Netzwerken geht nicht – wer iPhone und Android parallel nutzt, muss sich entscheiden.

Ortung: Wohnung, Innenstadt, Zug, Flughafen

In der Wohnung fand die App die Karte in jedem Raum, der Klingelton führte auch aus der geschlossenen Geldbörse in der Jackentasche zum Ziel – in ruhiger Umgebung aus fünf, sechs Metern hörbar, bei laufendem Fernseher musste man näher heran. In der Innenstadt haben wir die Geldbörse testweise in einem Café liegen lassen: Nach drei Minuten Fußweg meldete das iPhone „Geldbörse zurückgelassen“ mit dem Café als Standort; die Position aktualisierte sich über fremde iPhones im Minutentakt, bis wir sie abholten. Im ICE lag die Karte im Rucksack im Gepäckfach – die Position wanderte live mit dem Zug über die Karte. Das Highlight war die Flugreise: Der Koffer mit Karte war am Zielflughafen auf dem Gepäckband schon zu sehen, bevor er auftauchte; bei einem Umstieg zeigte die App den Koffer noch am Abflugort, als wir längst saßen – er kam mit der nächsten Maschine, und wir wussten es, bevor der Schalter es wusste. Auf dem Land am Wochenende dagegen blieb der Punkt stundenlang „vor 3 Std. gesehen“: ohne fremde Smartphones in der Nähe passiert nichts.

Akku, Laden, Alltag

Nach vier Wochen zeigten alle vier Karten in den Apps noch einen vollen bzw. hohen Akkustand – die versprochenen sechs Monate konnten wir noch nicht prüfen, die Tendenz passt. Das Laden funktioniert auf jedem Qi-Ladepad: Karte flach auflegen, eine kleine LED signalisiert den Ladevorgang, nach gut zwei Stunden war eine testweise entleerte Karte voll. Eine Sache ist gewöhnungsbedürftig: Auf manchen Ladepads muss man die Karte etwas verschieben, bis die Spule trifft. Im Alltag vergaß man die Karte komplett – bis sie sich meldete, weil die Geldbörse im Auto lag.

Unser Eindruck nach vier Wochen Ondrela macht genau das, was eine Tracker-Karte soll – und zwar mit dem Apple- bzw. Google-Netzwerk im Rücken, das jede Hersteller-eigene Lösung alt aussehen lässt. Zweimal hat der Trennungsalarm im Test eine vergessene Geldbörse gerettet, einmal hat die Karte die Nerven am Gepäckband geschont. Dass sie kabellos lädt statt nach zwei Jahren im Müll zu landen, ist ein echtes Argument. Die Grenzen sind die aller Bluetooth-Tracker: kein GPS, kein Pfeil zur Karte, Alarm nicht für laute Umgebungen – und ein Anbieter, der technische Daten lieber für sich behält.

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Was Ondrela nicht kann – ehrlich eingeordnet

Ein gutes Testurteil braucht klare Grenzen. Deshalb hier, was Ondrela nicht ist und nicht kann:

Kein GPS-Tracker. Die Karte ortet sich nicht selbst, sondern wird von fremden Smartphones „gesehen“. In belebten Gegenden funktioniert das hervorragend, im Wald, im Keller oder in einer Lagerhalle ohne Handys bleibt der letzte bekannte Standort stehen. Live-Verfolgung eines fahrenden Autos leistet sie nicht.

Die Karte ortet sich nicht selbst, sondern wird von fremden Smartphones „gesehen“. In belebten Gegenden funktioniert das hervorragend, im Wald, im Keller oder in einer Lagerhalle ohne Handys bleibt der letzte bekannte Standort stehen. Live-Verfolgung eines fahrenden Autos leistet sie nicht. Ein Netzwerk zur Zeit. Entweder Apple „Wo ist?“ oder Google Find Hub – nicht beides gleichzeitig. Wer das Smartphone-Lager wechselt, muss die Karte zurücksetzen und neu koppeln.

Entweder Apple „Wo ist?“ oder Google Find Hub – nicht beides gleichzeitig. Wer das Smartphone-Lager wechselt, muss die Karte zurücksetzen und neu koppeln. Keine Ultrabreitband-Zielsuche. Den Pfeil mit Entfernungsangabe, den ein AirTag am iPhone bietet, gibt es nicht; in der Nähe findet man die Karte nach Gehör.

Den Pfeil mit Entfernungsangabe, den ein AirTag am iPhone bietet, gibt es nicht; in der Nähe findet man die Karte nach Gehör. Alarm mit Grenzen. In ruhiger Umgebung gut hörbar, in Lärm oder unter dicker Kleidung leise – wie bei allen flachen Karten mit kleinem Lautsprecher.

In ruhiger Umgebung gut hörbar, in Lärm oder unter dicker Kleidung leise – wie bei allen flachen Karten mit kleinem Lautsprecher. Diebe werden gewarnt. Anti-Stalking-Funktionen von iOS und Android melden einem Dieb mit Smartphone nach einiger Zeit, dass ein unbekannter Tracker mitreist. Die goldene Tarnung ist ein Argument des Anbieters, keine Garantie. Die Karte ist ein Finder, kein Diebstahlschutz.

Anti-Stalking-Funktionen von iOS und Android melden einem Dieb mit Smartphone nach einiger Zeit, dass ein unbekannter Tracker mitreist. Die goldene Tarnung ist ein Argument des Anbieters, keine Garantie. Die Karte ist ein Finder, kein Diebstahlschutz. Technische Daten fehlen. Bluetooth-Version, Reichweite, Lautstärke, Akkukapazität und IP-Schutzklasse nennt der Anbieter nicht; „100 % wasserabweisend“ ist keine Norm.

Bluetooth-Version, Reichweite, Lautstärke, Akkukapazität und IP-Schutzklasse nennt der Anbieter nicht; „100 % wasserabweisend“ ist keine Norm. Werbezahlen sind Anbieterangaben. „19.314+ Kunden“, „4,4/5“, „70 % Rabatt“ mit Countdown, die Kundenstimmen und die „Wolfgang aus Weihenzell hat gerade gekauft“-Einblendungen stammen vom Anbieter; negative Bewertungen veröffentlicht er nach eigener Aussage normalerweise nicht.

„19.314+ Kunden“, „4,4/5“, „70 % Rabatt“ mit Countdown, die Kundenstimmen und die „Wolfgang aus Weihenzell hat gerade gekauft“-Einblendungen stammen vom Anbieter; negative Bewertungen veröffentlicht er nach eigener Aussage normalerweise nicht. Preis, Lieferzeit, Rückgabe. 44,99 € für eine einzelne Karte sind mehr als Chipolo oder Discounter-Karten kosten; attraktiv wird es im Set ab 24,99 €. Lieferung nach Deutschland laut Richtlinie 10–14 Werktage. Rückgabe 60 Tage für Ware im Originalzustand, Rücksendekosten trägt der Kunde. Die Service-Hotline ist eine US-Nummer; Support läuft am besten per E-Mail.

Nichts davon spricht gegen das Produkt – es sind die Grenzen der Bluetooth-Tracker-Klasse plus die Eigenheiten eines Direktvertriebsanbieters. Innerhalb dieser Grenzen hat Ondrela im Test überzeugt.

Unsere Bewertung im Detail

Das spricht für Ondrela Kreditkartenformat, 1,7 mm – passt ins Kartenfach, wo AirTag & Co. nicht hinpassen

Apple „Wo ist?“ oder Google Find Hub – größtes Suchnetz der Welt, keine eigene App

Einrichtung in unter zwei Minuten, kein Konto, kein Abo

Ortung im Test zuverlässig – Café, Zug, Flughafen, 300 km entfernt

Trennungsalarm und Klingeln funktionieren wie versprochen

Kabellos wiederaufladbar statt Wegwerf-Batterie

EU-Anbieter mit Impressum, 60 Tage Rückgabe, Sets ab 24,99 € pro Karte Das solltest du wissen Kein GPS – ohne fremde Smartphones in der Nähe keine Aktualisierung

Nur ein Netzwerk gleichzeitig (Apple oder Google)

Keine Ultrabreitband-Richtungsanzeige, Alarm im Lärm leise

Anti-Stalking-Warnungen können Diebe auf die Karte aufmerksam machen

Bluetooth-Version, Reichweite, dB und IP-Klasse nicht angegeben

Kundenzahlen, Sterne und Rabatte sind Anbieterangaben

Einzelkarte 44,99 € – günstig erst im Set; Lieferung 10–14 Werktage

Unsere Bewertung: Ondrela Gold Tracker-Karte Verarbeitung & Format 9,0 Einrichtung & Kompatibilität 9,2 Ortung & Zuverlässigkeit 8,6 Alarmton & Finden in der Nähe 7,4 Akku & Laden 8,8 Anbieter & Preis-Leistung 7,2 Gesamtnote: 1,7 – gut ★★★★★

Die Abzüge gehen auf den im Lärm leisen Alarm, die fehlende Zielsuche, die fehlenden technischen Daten, die vollmundige Werbung und den hohen Einzelpreis zurück – nicht auf Format, Einrichtung oder Ortung. Impressum (UAB Domestica, Kaunas, mit EU-Umsatzsteuernummer), E-Mail-Support und detaillierte Richtlinien sind vorhanden. In der Kategorie „Tracker-Karte fürs Portemonnaie“ gehört Ondrela zu den besten Produkten, die wir getestet haben – vor allem wegen Netzwerkwahl und Wiederaufladbarkeit.

Ondrela vs. AirTag, Chipolo CARD, Tile Slim, Samsung SmartTag & GPS-Tracker

„AirTag Karte“ (1.000 Suchanfragen im Monat), „Chipolo Card“ (720), „Tile Slim“ (140), „AirTag Alternative Android“ (590), „GPS Tracker ohne SIM“ (480) – die Alternativen unterscheiden sich stark. So ordnet sich Ondrela ein:

Lösung Stärken Schwächen Preis (ca.) Ondrela Gold Tracker-Karte Kartenformat, Apple- oder Google-Netzwerk wählbar, kabellos aufladbar, Alarm, kein Abo Kein UWB, nur ein Netzwerk gleichzeitig, wenig technische Daten, nur online 25–45 € pro Karte Apple AirTag Ultrabreitband-Zielsuche mit Pfeil, Knopfzelle wechselbar, günstig im 4er-Pack, riesiges Netzwerk 8 mm dick – passt in kein Kartenfach, nur iPhone, Zubehör nötig 30–39 € (4er ca. 120 €) Chipolo CARD (Point / Spot) Etablierte Marke, Kartenformat, sehr lauter Alarm, Apple- oder Google-Version, im Handel Fest verbaute Batterie (ca. 2 Jahre, dann Austauschprogramm), Version beim Kauf festlegen 35–40 € Tile Slim Kartenformat, iOS und Android über eigene App, 3-Jahres-Batterie Eigenes, kleineres Netzwerk; Komfortfunktionen teils im Abo; Batterie nicht wechselbar 30–40 € (+ Abo optional) Samsung Galaxy SmartTag2 Großes Samsung-Netzwerk, UWB-Zielsuche mit Galaxy, Batterie wechselbar Anhänger-Format, nur Samsung-Smartphones 25–35 € Tracker-Karte vom Discounter (Action, Aldi & Co.) Sehr günstig, Kartenformat, oft Find-My-kompatibel Wechselnde Hersteller, Verarbeitung und Alarm schwankend, Batterie meist fest, Support kaum 8–20 € GPS-Tracker mit SIM Echte Live-Ortung überall, Geofencing, für Auto, Hund, Koffer in abgelegenen Regionen Groß, Akku nur Tage bis Wochen, SIM/Abo 3–10 € im Monat, passt in keine Geldbörse 40–150 € + Abo

Unser Fazit zum Vergleich: Wer ein iPhone hat und einen Tracker für Schlüssel oder Rucksack sucht, ist mit dem AirTag und seiner Zielsuche gut bedient – fürs Portemonnaie passt er nicht. Für die Geldbörse ist das Kartenformat Pflicht, und hier bietet Ondrela die beste Kombination aus Netzwerkwahl (Apple oder Google), Wiederaufladbarkeit und Optik; Chipolo punktet mit lauterem Alarm und Handelsverfügbarkeit, verliert aber bei der fest verbauten Batterie. Für Live-Ortung von Fahrzeugen oder Tieren bleibt der GPS-Tracker mit SIM die richtige Klasse. Darum unsere Empfehlung in der Kategorie „Tracker-Karte fürs Portemonnaie“.

Einrichtung Schritt für Schritt: iPhone und Android

iPhone (Apple „Wo ist?“)

Voraussetzungen prüfen: aktuelles iOS, Bluetooth an, „Wo ist?“ aktiviert, Ortungsdienste erlaubt. Karte aktivieren: Taster an der Kartenkante gedrückt halten, bis sie piept. Hinzufügen: App „Wo ist?“ → Reiter „Objekte“ → „Objekt hinzufügen“ → „Anderes unterstütztes Objekt“ → Karte wird gefunden → Namen und Emoji wählen (z. B. „Geldbörse“ 👛). Trennungsalarm einschalten: Objekt antippen → „Beim Zurücklassen benachrichtigen“ aktivieren → Zuhause als Ausnahme hinzufügen. Testen: „Ton abspielen“ antippen – die Karte sollte aus der Geldbörse piepen.

Android (Google Find Hub)

Voraussetzungen prüfen: Android mit Google-Diensten, Bluetooth und Standort an, Find Hub (früher „Mein Gerät finden“) installiert und das Netzwerk in den Einstellungen aktiviert („Mit Netzwerk in allen Gebieten“ für beste Ergebnisse). Karte aktivieren: Taster gedrückt halten – das Telefon zeigt eine Kopplungsanfrage (Fast Pair) an. Verbinden: Anfrage bestätigen, Karte benennen; sie erscheint in Find Hub unter „Geräte“. Benachrichtigungen aktivieren: In Find Hub die Karte öffnen → Benachrichtigung beim Zurücklassen einschalten (je nach Android-Version und Gerät). Testen: „Ton abspielen“ – fertig.

Tipp aus dem Test Lege die Karte in das Kartenfach, das am weitesten außen liegt – dort ist der Lautsprecher am wenigsten gedämpft und der Alarm am besten zu hören. Und: Setze dir eine Erinnerung im Kalender für das Laden alle fünf Monate; die Apps melden sich zwar, wenn der Akku zur Neige geht, aber eine leere Karte im Koffer nützt nichts. Wer zwei Smartphones (iPhone privat, Android dienstlich) nutzt, koppelt die Karte mit dem Gerät, das immer dabei ist.

Für wen eignet sich Ondrela – und was ist rechtlich zu beachten?

Ondrela ist nach unserem Test eine gute Wahl für:

Alle, die regelmäßig die Geldbörse suchen oder liegen lassen – in der Wohnung, im Büro, im Café, im Auto.

– in der Wohnung, im Büro, im Café, im Auto. Vielreisende , die Koffer, Reisepasshülle und Handgepäck im Blick behalten wollen – ohne Roaming und ohne Abo.

, die Koffer, Reisepasshülle und Handgepäck im Blick behalten wollen – ohne Roaming und ohne Abo. Android-Nutzer, die eine „AirTag-Alternative“ suchen , und iPhone-Nutzer, denen der AirTag für die Geldbörse zu dick ist.

, und iPhone-Nutzer, denen der AirTag für die Geldbörse zu dick ist. Angehörige älterer Menschen , die Geldbörse oder Schlüsseletui mit einem Finder ausstatten möchten – die Einrichtung übernimmt die Familie, danach läuft es von selbst.

, die Geldbörse oder Schlüsseletui mit einem Finder ausstatten möchten – die Einrichtung übernimmt die Familie, danach läuft es von selbst. Menschen, die keine Lust auf Wegwerf-Tracker haben und lieber alle paar Monate kabellos laden.

Weniger geeignet ist Ondrela für die Live-Verfolgung von Fahrzeugen, Haustieren oder Gegenständen in abgelegenen Gegenden ohne Smartphones in der Nähe (dafür: GPS-Tracker mit SIM), für Nutzer ohne Apple- oder Google-Dienste (etwa Huawei-Smartphones ohne Google-Dienste) und als Diebstahlschutz im engeren Sinn. Nicht geeignet ist sie zum Orten von Personen.

Rechtlich wichtig Tracker dürfen nur für eigene Gegenstände oder mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person eingesetzt werden. Einen Tracker heimlich in der Tasche des Partners, im Auto eines anderen oder bei Kindern ohne deren altersgerechte Einbindung zu platzieren, kann als Nachstellung (§ 238 StGB) und Verstoß gegen das Datenschutzrecht strafbar sein. Bei Diebstahl gilt: Standort an die Polizei weitergeben, nicht selbst zur Adresse fahren. Und: Wer einen fremden Tracker in seinen Sachen findet (das Smartphone warnt davor), kann ihn über die App identifizieren und sollte sich an die Polizei wenden.

Ondrela Erfahrungen & Bewertungen: Was Nutzer berichten

„Ondrela Erfahrungen“ wird rund 210-mal im Monat gesucht, dazu „Ondrela Tracker Erfahrungen“, „Ondrela Card Erfahrungen“, „Ondrela Tracker Bewertungen“ und – wie bei vielen Online-Marken – „Ondrela Gold Scam“. Der Anbieter spricht von „4,4 von 5“ und „mehr als 19.314 zufriedenen Kunden“ und zeigt Kundenstimmen über die gestohlene Geldbörse in der U-Bahn, den vergesslichen Ehemann und die Passhülle im Taxi; er räumt ein, negative Bewertungen normalerweise nicht zu veröffentlichen. Das sind Anbieterangaben, die wir nicht prüfen können. Aussagekräftiger sind die wiederkehrenden Muster, die wir in Rückmeldungen gesichtet haben:

Was häufig gelobt wird Passt endlich in die Geldbörse – „kein Klotz wie der AirTag“

Einrichtung in zwei Minuten, keine extra App

Trennungsalarm hat Geldbörse im Restaurant / Taxi gerettet

Koffer auf Reisen jederzeit sichtbar

Wiederaufladbar, keine Batterie, kein Abo Was kritisch angemerkt wird Alarmton könnte lauter sein

Auf dem Land aktualisiert sich der Standort selten

Lieferung dauerte länger als erwartet

Werbung mit Countdown und „70 % Rabatt“ wirkt aufdringlich

Keine technischen Daten, keine Öse für den Schlüsselbund

Unser Praxistest deckt sich damit: Format, Einrichtung und Netzwerk-Ortung sind die Stärken; Lautstärke, Land-Ortung und Transparenz die Schwächen. Zur Frage „Ist Ondrela seriös oder Scam?“: Betreiber ist die UAB Domestica mit Sitz in Kaunas, Litauen – ein EU-Unternehmen mit Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-ID, vollständigem Impressum, E-Mail-Support sowie detaillierten Richtlinien zu Versand, Rückgabe und Widerruf. Das Produkt ist echt, kam im Test an und funktionierte wie beschrieben. Die Werbung ist – wie bei vielen Direktvertriebsmarken – vollmundig; das Produkt selbst hat uns überzeugt.

Stiftung Warentest und „Tracker Karte Testsieger“ – was gilt für Ondrela?

„Tracker Karte Testsieger“, „AirTag Karte Testsieger“, „Schlüsselfinder Test Stiftung Warentest“ (110 Suchanfragen im Monat) – die Frage nach dem unabhängigen Urteil ist berechtigt. Zur Einordnung: Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu Ondrela bekannt. Die Stiftung hat in der Vergangenheit Bluetooth-Tracker und Schlüsselfinder bekannter Marken geprüft und dabei vor allem Ortungsnetzwerk, Lautstärke, Datenschutz und Batterie bewertet – Direktvertriebsmarken wie Ondrela tauchen in solchen Tests in der Regel nicht auf. Die Kernaussagen gelten aber auch hier: Entscheidend ist das Netzwerk (Apple und Google liegen vorn), und der Alarm ist bei flachen Karten konstruktionsbedingt leiser als bei Anhängern.

Unser Testurteil „gut (1,7)“ ist das Ergebnis unseres eigenen Praxistests nach den oben beschriebenen Kriterien – kein Siegel einer Verbraucherorganisation. Wer „Ondrela Testsieger Stiftung Warentest“ liest, sollte skeptisch sein; solche Formulierungen stammen von Vergleichsportalen, nicht von der Stiftung.

Wo kaufen? Amazon, Media Markt, Action oder offizieller Shop?

„Ondrela kaufen“, „Ondrela Tracker Preis“ und „Ondrela Amazon“ gehören zu den häufigsten Suchanfragen. Der Stand im Oktober 2026:

Media Markt, Saturn, Action, Aldi: Ondrela wird im stationären Handel nicht geführt; dort gibt es AirTag, Chipolo, Samsung SmartTag und wechselnde No-Name-Tracker-Karten.

Ondrela wird im stationären Handel nicht geführt; dort gibt es AirTag, Chipolo, Samsung SmartTag und wechselnde No-Name-Tracker-Karten. Amazon und Marktplätze: Die 60-Tage-Rückgabe gilt laut Richtlinie nur für Käufe auf der offiziellen Website; für Angebote anderer Verkäufer gelten deren Bedingungen. Bei Tracker-Karten kursieren viele optisch ähnliche Produkte unterschiedlicher Qualität – Netzwerk-Zertifizierung und Akku sind von außen nicht zu erkennen.

Die 60-Tage-Rückgabe gilt laut Richtlinie nur für Käufe auf der offiziellen Website; für Angebote anderer Verkäufer gelten deren Bedingungen. Bei Tracker-Karten kursieren viele optisch ähnliche Produkte unterschiedlicher Qualität – Netzwerk-Zertifizierung und Akku sind von außen nicht zu erkennen. Offizieller Shop: Hier gibt es Ondrela mit Staffelpreisen für 1 bis 4 Karten, Zahlung per Kreditkarte, PayPal, Apple Pay oder Klarna, Sendungsverfolgung und der Rückgabegarantie.

Unsere Empfehlung: Bestelle Ondrela direkt beim Hersteller über seinen offiziellen Shop. Dort findest du auch die Richtlinien zu Versand und Rückgabe, die FAQ zur Einrichtung sowie die Kontaktdaten des Supports.

Preise, Sets & sicher bestellen

Wir haben die Preise nicht von der Werbeseite abgeschrieben, sondern den Bestellprozess bis zum Bestellformular durchlaufen. Dort gibt es vier Pakete – alle als Einmalkauf ohne Abo, ohne monatliche Gebühren und ohne SIM-Karte. Beim Aufruf ist das 2er-Paket vorausgewählt, das 4er-Paket als „am beliebtesten“ markiert. Dazu kommen jeweils 4,95 € Versand (Standardlieferung). Die Preise für Deutschland (Stand Oktober 2026):

Paket Gesamtpreis Pro Karte Rabatt laut Anbieter Für wen 1 Karte 44,99 € 44,99 € 46 % (statt 82,99 €) Nur die Geldbörse 2 Karten (vorausgewählt) 69,98 € 34,99 € 58 % (statt 165,98 €) Geldbörse + Reisepass oder Partner 3 Karten 89,97 € 29,99 € 64 % (statt 248,97 €) Geldbörse, Rucksack, Koffer 4 Karten („am beliebtesten“) 99,96 € 24,99 € 70 % (statt 331,96 €) Familie, Vielreisende, als Geschenk

Alle Beträge zzgl. 4,95 € Versand; eine gesonderte Mehrwertsteuer-Zeile zeigt der Shop nicht – der EU-Anbieter führt eine Umsatzsteuer-ID, die Preise verstehen sich als Endpreise. Die durchgestrichenen Vergleichspreise und Rabatt-Prozente sind Anbieterangaben; was zählt, sind die Beträge in der Tabelle. Unser Tipp: Eine einzelne Karte ist mit 44,99 € vergleichsweise teuer; ab zwei Karten (34,99 €) liegt Ondrela auf dem Niveau von Chipolo, ab drei (29,99 €) deutlich darunter – und eine zweite Karte im Koffer oder in der Passhülle macht sich auf der ersten Reise bezahlt.

Bestellung, Zahlung, Lieferung, Rückgabe

Einmalkauf: keine Abo-Option, keine monatlichen Gebühren, keine SIM-Karte – die Netzwerke von Apple und Google sind kostenlos.

keine Abo-Option, keine monatlichen Gebühren, keine SIM-Karte – die Netzwerke von Apple und Google sind kostenlos. Zahlungsarten: Kreditkarte (Visa, Mastercard), PayPal und Apple Pay im Express-Checkout, Klarna; PayPal und Klarna bieten zusätzlich Käuferschutz.

Kreditkarte (Visa, Mastercard), PayPal und Apple Pay im Express-Checkout, Klarna; PayPal und Klarna bieten zusätzlich Käuferschutz. Lieferzeit: Bearbeitung 1–2 Werktage, Zustellung nach Deutschland 10–14 Werktage laut Versandrichtlinie, mit Sendungsverfolgung.

Bearbeitung 1–2 Werktage, Zustellung nach Deutschland 10–14 Werktage laut Versandrichtlinie, mit Sendungsverfolgung. Rückgabe: 60 Tage nach Erhalt; innerhalb von 14 Tagen (Widerruf) volle Erstattung inklusive ursprünglicher Versandkosten, danach bis Tag 60 Erstattung des Produktpreises; Rücksendekosten trägt der Kunde, vorher Support kontaktieren, Ware im Originalzustand und in Originalverpackung zurücksenden.

60 Tage nach Erhalt; innerhalb von 14 Tagen (Widerruf) volle Erstattung inklusive ursprünglicher Versandkosten, danach bis Tag 60 Erstattung des Produktpreises; Rücksendekosten trägt der Kunde, vorher Support kontaktieren, Ware im Originalzustand und in Originalverpackung zurücksenden. Support: per E-Mail an support@ondrela.com; die angegebene Hotline ist eine US-Nummer – wir empfehlen den Weg per E-Mail. Impressum und Richtlinien sind auf jeder Seite verlinkt.

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Häufige Fragen zu Ondrela

Was ist Ondrela genau? Eine goldfarbene Bluetooth-Tracker-Karte im Kreditkartenformat (1,7 mm dünn) mit Lautsprecher und wiederaufladbarem Akku. Sie wird mit Apple „Wo ist?“ (iPhone) oder Google Find Hub (Android) gekoppelt und zeigt den Standort von Geldbörse, Gepäck oder Schlüsseln auf der Karte an, klingelt auf Knopfdruck und meldet sich, wenn man sie zurücklässt. Brauche ich eine App oder ein Abo? Nein. Ondrela nutzt die auf dem Smartphone vorhandenen Apps „Wo ist?“ bzw. Find Hub. Es gibt kein Konto, kein Abo und keine monatlichen Gebühren. Funktioniert Ondrela mit Android? Ja, über Google Find Hub (früher „Mein Gerät finden“) mit dem Find-Hub-Netzwerk – getestet mit Samsung Galaxy und Google Pixel. Voraussetzung sind Google-Dienste auf dem Smartphone. Die Karte ist entweder mit Android oder mit iPhone gekoppelt, nicht mit beiden gleichzeitig. Hat Ondrela GPS? Nein. Wie AirTag, Chipolo und alle Tracker-Karten arbeitet Ondrela mit Bluetooth und dem Netzwerk fremder Smartphones, die den Standort anonym melden. In Städten, Zügen und an Flughäfen funktioniert das sehr zuverlässig; in abgelegenen Gegenden ohne Handys bleibt der letzte bekannte Standort stehen. Wie laut ist der Alarm? In ruhiger Umgebung gut hörbar, auch aus der geschlossenen Geldbörse; in lauter Umgebung oder unter dicker Kleidung leise. Eine Dezibel-Angabe macht der Anbieter nicht. Tipp: Karte ins äußerste Kartenfach stecken. Wie lange hält der Akku und wie lade ich die Karte? Laut Anbieter etwa sechs Monate. Geladen wird kabellos auf jedem Standard-Qi-Ladegerät: Karte flach auflegen, ein paar Stunden warten – zweimal im Jahr. Die Apps warnen, wenn der Akku zur Neige geht. Ist Ondrela wasserdicht? Der Anbieter nennt die Karte „100 % wasserabweisend“ – Regen und Spritzwasser sind kein Problem. Eine IP-Schutzklasse wird nicht angegeben; Untertauchen oder Waschmaschine sollte man vermeiden. Passt Ondrela in jede Geldbörse? Mit 1,7 mm ist die Karte etwa so dick wie zwei Kreditkarten. In normale Kartenfächer passt sie problemlos, in sehr engen Slim-Wallets mit vielen Karten sitzt sie stramm. Kann ich damit mein Auto oder meinen Hund orten? Nur eingeschränkt. Für Live-Ortung in Bewegung und abseits belebter Orte ist ein GPS-Tracker mit SIM-Karte die richtige Wahl. Ondrela ist ein Finder für Gegenstände, die man verlegt oder liegen lässt. Warnt das Smartphone eines Diebes vor der Karte? Möglich. iOS und Android warnen Nutzer vor unbekannten Trackern, die längere Zeit mit ihnen reisen – ein Schutz gegen Stalking, der auch Dieben auffallen kann. Die goldene Kreditkarten-Optik soll laut Anbieter die Entdeckung erschweren; eine Garantie ist das nicht. Was kostet Ondrela? Im offiziellen Shop (Deutschland, Stand Oktober 2026): 1 Karte 44,99 €, 2 Karten 69,98 €, 3 Karten 89,97 €, 4 Karten 99,96 € – jeweils zzgl. 4,95 € Versand, Einmalkauf ohne Abo. Gibt es Ondrela bei Amazon, Media Markt oder Action? Nein, Ondrela wird direkt über den offiziellen Shop verkauft. Die 60-Tage-Rückgabe gilt laut Richtlinie nur für Käufe auf der offiziellen Website. Ist Ondrela seriös oder Scam? Betreiber ist die UAB Domestica mit Sitz in Kaunas, Litauen – ein EU-Unternehmen mit Impressum, Handelsregister- und Umsatzsteuernummer, E-Mail-Support und Richtlinien zu Versand, Rückgabe und Widerruf. Das Produkt ist echt und hat im Test funktioniert; die Werbung (Countdown, „70 % Rabatt“, Kundenzahlen) ist vollmundig und sollte mit Augenmaß gelesen werden. Wie funktioniert die Rückgabe? Innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt: Support kontaktieren, Ware im Originalzustand mit Sendungsverfolgung zurückschicken. Innerhalb von 14 Tagen wird der volle Kaufpreis inklusive ursprünglicher Versandkosten erstattet, zwischen Tag 15 und 60 der Produktpreis. Die Rücksendekosten trägt der Kunde. Gibt es einen Test der Stiftung Warentest? Nein. Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu Ondrela bekannt. Unser Urteil beruht auf dem eigenen Praxistest.

Test-Fazit: Die Tracker-Karte, die wirklich ins Portemonnaie passt Unser Test-Fazit Die Ondrela Gold Tracker-Karte löst das Problem, an dem der AirTag scheitert: Sie passt ins Kartenfach. Dort tut sie unauffällig ihren Dienst, eingeklinkt in das größte Suchnetz der Welt – wahlweise Apples „Wo ist?“ oder Googles Find Hub –, ohne eigene App, ohne Konto, ohne Abo. Im Test war die Einrichtung in zwei Minuten erledigt, die Ortung in Café, Zug und am Flughafen zuverlässig, der Trennungsalarm hat zweimal eine vergessene Geldbörse gerettet, und statt nach zwei Jahren im Müll zu landen, wird die Karte alle paar Monate kabellos geladen. Im Set ab 24,99 € pro Karte, EU-Anbieter mit Impressum, 60 Tage Rückgabe. Testnote 1,7 – gut. Ehrlich bleibt: Ondrela ist ein Bluetooth-Finder, kein GPS-Peilsender – ohne fremde Smartphones in der Nähe steht der Punkt still. Es gibt keine Pfeil-Zielsuche, der Alarm ist im Lärm leise, die Karte kann nur ein Netzwerk zur Zeit, und der Anbieter schweigt zu Bluetooth-Version, Reichweite und Schutzklasse; Kundenzahlen und Rabatte sind Werbung. Wer das weiß und einen Finder für Geldbörse, Reisepass, Rucksack und Koffer sucht, der sich nach dem Einrichten von selbst vergisst, bekommt hier eine der besten Tracker-Karten, die wir getestet haben – zum Set-Preis auch eine der günstigsten mit Netzwerkwahl und Akku. Für Auto, Hund oder Diebstahlschutz bitte zum GPS-Tracker greifen.

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Weitere Informationen zu Kompatibilität, Einrichtung, Versand und Rückgabe findest du auf der offiziellen Website des Herstellers.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links bestellst, erhalten wir eine Provision – für dich ändert sich der Preis nicht. Unsere Bewertung wird davon nicht beeinflusst. Angaben zu Akkulaufzeit, Kompatibilität, Kundenzahlen und Bewertungen stammen vom Anbieter; Apple, „Wo ist?“, AirTag, Google, Find Hub, Samsung, Chipolo und Tile sind Marken der jeweiligen Inhaber und dienen nur der Beschreibung der Kompatibilität bzw. dem Vergleich. Tracker dürfen nur für eigene Gegenstände oder mit Einwilligung der betroffenen Personen eingesetzt werden. Preise und Rabatte laut Anbieter-Shop, Stand Oktober 2026, Änderungen vorbehalten.