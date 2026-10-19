Test & Erfahrungen · Kniepflaster, Kräuterpflaster & Knieschmerzen

Wellnee Kniepflaster Erfahrungen & Test 2026: Was die Kräuterpflaster gegen Knieschmerzen wirklich bringen – Inhaltsstoffe, Anwendung, Preis

Ziehen im Knie beim Aufstehen, steife Gelenke am Morgen, ein dumpfer Schmerz nach dem Spaziergang – wer Knieschmerzen hat, greift oft zu Tabletten oder Schmerzgel und wünscht sich eigentlich etwas, das einfach wirkt, ohne den Magen zu belasten. Die Wellnee Kniepflaster (auch „Wellnee Pflaster“, „Wellnee Schmerzpflaster“, „Herbal Knee Patch“ oder „Pain Relief Patch“ gesucht) versprechen genau das: ein knieförmiges Kräuterpflaster mit zehn pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Wermut, Ingwer, Capsaicin, Kampfer und Menthol, das einfach aufgeklebt wird, bis zu acht Stunden angenehm wärmt und das Knie spürbar entlasten soll. Wir haben die Wellnee Pflaster getestet: Inhaltsstoffe, Klebkraft, Wärmeentwicklung, Hautverträglichkeit, Wirkung auf Schmerz und Steifigkeit, die echten Preise im Bestellprozess und die Erfahrungen anderer Anwender. Und wir ordnen ehrlich ein, was ein pflanzliches Pflaster leisten kann – und wo bei Arthrose, Meniskusschaden oder Entzündung die Grenze zur ärztlichen Behandlung verläuft.

Test & Erfahrungen · Stand: Oktober 2026 · Lesezeit ca. 22 Minuten · Preise geprüft im offiziellen Shop

Kurz gecheckt – das Wichtigste in 30 Sekunden 🏆 Testurteil: Wellnee Kniepflaster – Note 1,6 (gut bis sehr gut). Knieförmiges Kräuterpflaster mit zehn pflanzlichen Inhaltsstoffen (u. a. Wermut, Ingwer, Capsaicin, Kampfer, Menthol, Zimt), drei Schichten, hautfreundlicher Kleber, bis zu 8 Stunden Tragezeit; 10 Pflaster pro Box.

Knieförmiges Kräuterpflaster mit zehn pflanzlichen Inhaltsstoffen (u. a. Wermut, Ingwer, Capsaicin, Kampfer, Menthol, Zimt), drei Schichten, hautfreundlicher Kleber, bis zu 8 Stunden Tragezeit; 10 Pflaster pro Box. Stärken: In Sekunden aufgeklebt, sitzt dank Knieform auch beim Gehen und Beugen; nach 10–20 Minuten spürbar wärmendes, leicht kribbelndes Gefühl, das Steifigkeit und dumpfen Schmerz überlagert; medikamentenfrei, kein Magen, keine Tabletten; unauffällig unter der Hose; angenehmer Kräuterduft; 30 Tage Geld-zurück.

In Sekunden aufgeklebt, sitzt dank Knieform auch beim Gehen und Beugen; nach 10–20 Minuten spürbar wärmendes, leicht kribbelndes Gefühl, das Steifigkeit und dumpfen Schmerz überlagert; medikamentenfrei, kein Magen, keine Tabletten; unauffällig unter der Hose; angenehmer Kräuterduft; 30 Tage Geld-zurück. Ehrlich gesagt: Kräuterpflaster, kein Arzneimittel und kein Medizinprodukt – es lindert über Wärme und Gegenreiz, heilt aber keinen Knorpel. „200.000 Kunden“, „Schmerz von 7,6 auf 3,9“ und die Sternebewertungen sind Anbieterangaben. Capsaicin kann die Haut röten; nicht mit Wärmflasche, Sauna oder enger Kleidung kombinieren, nicht auf verletzter Haut. Rückgabe laut Richtlinie nur ungeöffnet. Bei akuter Schwellung, Verletzung oder fortgeschrittener Arthrose zuerst zum Arzt.

Kräuterpflaster, kein Arzneimittel und kein Medizinprodukt – es lindert über Wärme und Gegenreiz, heilt aber keinen Knorpel. „200.000 Kunden“, „Schmerz von 7,6 auf 3,9“ und die Sternebewertungen sind Anbieterangaben. Capsaicin kann die Haut röten; nicht mit Wärmflasche, Sauna oder enger Kleidung kombinieren, nicht auf verletzter Haut. Rückgabe laut Richtlinie nur ungeöffnet. Bei akuter Schwellung, Verletzung oder fortgeschrittener Arthrose zuerst zum Arzt. Preis: 1 Box (10 Pflaster) 27,25 €, 5 Boxen (50 Pflaster) 77,17 € (1,54 €/Pflaster), 10 Boxen (100 Pflaster) 112,81 € (1,13 €/Pflaster) – Gesamtbeträge inkl. 4,95 € Versand und MwSt. laut Bestellübersicht. Staffelpreise und Garantie nur im offiziellen Shop.

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Wellnee Pflaster auf einen Blick: Produkt, Steckbrief, Testurteil

🏆 Testurteil: gut bis sehr gut Wellnee Herbal Knee Patch – Kniepflaster ★★★★★ Testnote 1,6 · gut bis sehr gut ✅ 10 pflanzliche Inhaltsstoffe, medikamentenfrei

✅ Knieform, hält beim Gehen und Beugen

✅ Bis zu 8 Stunden wärmende Linderung

✅ Einfach aufkleben, unsichtbar unter der Hose

✅ Auch für Rücken, Schulter, Nacken; 30 Tage Geld-zurück Preis: ab 1,13 € pro Pflaster

1 Box 27,25 € · 5 Boxen 77,17 € · 10 Boxen 112,81 € Zum Wellnee-Angebot » Steckbrief laut Anbieter Produkttyp Kräuterpflaster für das Knie (transdermales Wellness-Pflaster) – kein Arzneimittel, kein Medizinprodukt Inhalt 10 Pflaster je Box; Sets mit 5 oder 10 Boxen (50 bzw. 100 Pflaster) Inhaltsstoffe Wermut, Borneol, Ingwer, Zimt, Capsaicin, Safran, Radix Aconiti, Kampfer, Menthol, Sibirischer Engelwurz Aufbau drei Schichten: hautverträgliche Klebeschicht, Wirkstoffschicht, weiche Deckschicht; knieförmig zugeschnitten Wirkprinzip wärmende und durchblutungsfördernde Pflanzenstoffe auf der Haut (Gegenreiz), Überlagerung des Schmerzsignals, Entspannung Tragezeit bis zu 8 Stunden pro Pflaster (Anbieter nennt stellenweise 8–12 Stunden); ein Pflaster pro Anwendung Einsatzorte Knie; laut Anbieter auch Rücken, Nacken, Schulter, andere Gelenke – nicht im Gesicht, nicht auf Wunden Herstellung laut Anbieter in einer GMP-zertifizierten Einrichtung in den USA formuliert Versand & Garantie 4,95 € Versand; Lieferung 2–3 Tage laut Bestellseite, 5–11 Werktage laut Versandrichtlinie; 30 Tage Geld-zurück

Preise laut offizieller Bestellseite (Lieferland Deutschland, Einmalkauf, Gesamtbetrag inkl. Versand und MwSt.), Stand Oktober 2026; Rabattangaben sind Anbieterangaben.

Was sind die Wellnee Kniepflaster – und was unterscheidet sie von Wärme- und Schmerzpflastern?

Die Box „Herbal Knee Patch“ enthält zehn knieförmige Kräuterpflaster – die Verpackung wirbt mit der „Special Wormwood Formula“ (Wermut).

Wellnee ist eine Marke für Knie- und Gelenkprodukte, die in Deutschland vor allem mit zwei Artikeln bekannt wurde: der Wellnee Kniebandage (die wir separat getestet haben) und den hier getesteten Wellnee Kniepflastern, international „Herbal Knee Patch“ oder „Pain Relief Patch“ genannt. Das Pflaster ist auffällig grün, etwa handtellergroß und knieförmig zugeschnitten – mit einer Einbuchtung, die sich um die Kniescheibe legt, sodass es beim Beugen nicht abhebt. Auf der Haut haftet eine mit Pflanzenextrakten getränkte Wirkstoffschicht, die nach einigen Minuten eine angenehme Wärme und ein leichtes Kribbeln entwickelt.

Damit sitzt Wellnee zwischen drei Produktgruppen, die oft verwechselt werden: Wärmepflaster (z. B. ThermaCare, ABC) erzeugen Wärme chemisch über Eisenpulver oder pharmazeutisch über Capsicum-Extrakt; Schmerzpflaster aus der Apotheke (Voltaren, Flector, Nurofen) geben ein Schmerzmittel wie Diclofenac oder Ibuprofen über die Haut ab und sind Arzneimittel; Kräuterpflaster nach dem Vorbild der Traditionellen Chinesischen Medizin – wie Wellnee – kombinieren mehrere Pflanzenstoffe, die lokal wärmen, kühlen, die Durchblutung anregen und das Schmerzempfinden überlagern. Wellnee ist ausdrücklich kein Arzneimittel und kein Medizinprodukt; der Anbieter positioniert die Pflaster als „ergänzende Maßnahme“ – eine Einordnung, die wir im Test ernst nehmen.

Das Interesse ist beachtlich: „Wellnee Kniepflaster“ wird in Deutschland rund 1.000-mal pro Monat gesucht, dazu „Wellnee Schmerzpflaster“, „Wellnee Pflaster“, „Wellnee Kniepflaster Erfahrungen“ und „Wellnee Herbal Knee Patch“. Google ergänzt die Suche automatisch um „Apotheke“, „Amazon“, „Test“, „Nebenwirkungen“, „Inhaltsstoffe“ und „wie oft anwenden“ – genau diese Fragen beantwortet dieser Testbericht. Der Markt dahinter ist riesig: „Wärmepflaster“ kommt auf 18.100, „Schmerzpflaster“ auf 5.400 und „Capsaicin Pflaster“ auf 2.400 Suchanfragen monatlich.

Knieschmerzen: Wann ein Pflaster hilft – und wann nicht

Knieschmerzen sind mit rund 49.500 Google-Suchen im Monat eines der häufigsten Gesundheitsthemen überhaupt. Die Ursachen reichen von harmloser Überlastung bis zur behandlungsbedürftigen Verletzung – und davon hängt ab, ob ein Kräuterpflaster überhaupt der richtige Ansatz ist:

Kniearthrose (Gonarthrose): Knorpelverschleiß mit Anlaufschmerz, Steifigkeit und Belastungsschmerz – die größte Gruppe der Wellnee-Anwender. Wärme und durchblutungsfördernde Reize lindern erfahrungsgemäß Steifigkeit und dumpfen Schmerz, den Knorpel reparieren sie nicht. Wärmeanwendungen gelten in der Arthrose-Behandlung als bewährte ergänzende Maßnahme – allerdings nur, wenn das Gelenk nicht akut entzündet ist.

Knorpelverschleiß mit Anlaufschmerz, Steifigkeit und Belastungsschmerz – die größte Gruppe der Wellnee-Anwender. Wärme und durchblutungsfördernde Reize lindern erfahrungsgemäß Steifigkeit und dumpfen Schmerz, den Knorpel reparieren sie nicht. Wärmeanwendungen gelten in der Arthrose-Behandlung als bewährte ergänzende Maßnahme – allerdings nur, wenn das Gelenk nicht akut entzündet ist. Verspannung, Überlastung, muskuläre Schmerzen: Nach Sport, Gartenarbeit oder langem Stehen. Hier wirkt das Prinzip „Wärme plus Gegenreiz“ am direktesten – die Muskulatur rund ums Knie entspannt, der Schmerz tritt in den Hintergrund.

Nach Sport, Gartenarbeit oder langem Stehen. Hier wirkt das Prinzip „Wärme plus Gegenreiz“ am direktesten – die Muskulatur rund ums Knie entspannt, der Schmerz tritt in den Hintergrund. Degenerative Meniskusbeschwerden: Viele Anwender berichten von Linderung; der Riss selbst wird dadurch nicht kleiner. Bei Blockaden oder Einklemmungsgefühl gehört das Knie zum Orthopäden.

Viele Anwender berichten von Linderung; der Riss selbst wird dadurch nicht kleiner. Bei Blockaden oder Einklemmungsgefühl gehört das Knie zum Orthopäden. Akute Entzündung, Schwellung, Erguss: Ein heißes, geschwollenes, gerötetes Knie braucht Kühlung und ärztliche Abklärung – keine Wärme . Hier ist ein wärmendes Kräuterpflaster kontraproduktiv.

Ein heißes, geschwollenes, gerötetes Knie braucht Kühlung und ärztliche Abklärung – . Hier ist ein wärmendes Kräuterpflaster kontraproduktiv. Verletzungen (Bänder, Kreuzband, Kniescheibe) und Instabilität: Kein Fall für ein Pflaster. Hier sind Diagnostik und oft eine stabilisierende Bandage oder Orthese gefragt – für leichtere Fälle haben wir die Wellnee Kniebandage getestet.

Kurz: Für chronische, verschleiß- und verspannungsbedingte Knieschmerzen ohne akute Entzündung ist ein wärmendes Kräuterpflaster ein sinnvoller, nebenwirkungsarmer Baustein – neben Bewegung, Kräftigung und ärztlicher Begleitung. Für akute Entzündungen und Verletzungen ist es das falsche Werkzeug.

Die 10 Inhaltsstoffe im Check: Wermut, Ingwer, Capsaicin & Co.

Zehn Pflaster pro Box – die grüne Farbe stammt von den Pflanzenextrakten der Wirkstoffschicht.

„Wellnee Pflaster Inhaltsstoffe“ gehört zu den häufigsten Suchanfragen rund um das Produkt. Der Anbieter nennt zehn pflanzliche Komponenten – die meisten davon kennt man aus der Traditionellen Chinesischen Medizin und aus klassischen Wärme- und Rheumasalben. So ordnen wir sie ein (Mengenangaben macht der Anbieter nicht):

Inhaltsstoff Traditionelle Verwendung Was man realistisch erwarten kann Wermut (Artemisia) Namensgeber der „Wormwood Formula“; in der TCM äußerlich bei Gelenk- und Muskelbeschwerden, auch in der Moxibustion (Beifuß) Bitterstoffe und ätherische Öle mit mildem Hautreiz; sorgt mit für den charakteristischen Kräuterduft Capsaicin Scharfstoff der Chili; Wirkstoff klassischer Wärmepflaster aus der Apotheke Der am besten untersuchte Bestandteil: erzeugt Wärme und Rötung, aktiviert Schmerzrezeptoren und dämpft sie bei wiederholter Anwendung – verantwortlich für den spürbaren „Wärmekick“ des Pflasters Ingweröl-Extrakt Wärmendes Gewürz, in der TCM und Volksmedizin bei Gelenkschmerzen Gingerole wirken auf der Haut leicht wärmend und durchblutungsfördernd; unterstützt das Wärmegefühl Kampfer & Menthol Klassiker jeder Sport- und Rheumasalbe (Tigerbalsam, Franzbranntwein) Kühlend-prickelnder Gegenreiz, der Schmerzsignale überlagert („Gate Control“); Menthol gibt dem Pflaster die frische Note Borneol Kampferartiger Pflanzenstoff, in TCM-Pflastern als „Leitsubstanz“ Soll die Aufnahme anderer Stoffe über die Haut fördern; kühlend Zimt & Safran Wärmende Gewürze der TCM Zimtaldehyd wärmt leicht; Safran ist eher Tradition als messbare Wirkung Radix Aconiti Verarbeitete Eisenhutwurzel, seit Jahrhunderten in chinesischen Schmerzpflastern Traditionell betäubend-wärmend. Eisenhut ist als Pflanze giftig – äußerlich in verarbeiteter Form üblich, aber ein Grund, das Pflaster nie auf verletzter Haut oder im Mund-/Augenbereich anzuwenden und von Kindern fernzuhalten Sibirischer Engelwurz Angelica-Art der TCM, „Dang Gui“-verwandt, bei Gelenk- und Rheumabeschwerden Ätherische Öle, leicht durchblutungsfördernd; eher traditioneller Bestandteil

Unsere Einordnung: Die Mischung ist eine klassische TCM-Rezeptur, wie man sie auch in asiatischen Apotheken findet – mit Capsaicin, Kampfer und Menthol sind drei Stoffe dabei, deren schmerzlindernder Gegenreiz-Effekt auf der Haut gut belegt ist. Dass die Pflaster „Entzündungen bekämpfen“ oder „Erholungszeiten verkürzen“, wie der Anbieter schreibt, ist dagegen eine Werbeaussage; eine Studie zu diesem Pflaster liegt uns nicht vor. Dass die Pflaster „zu 100 % naturbelassen“ und „ohne Chemikalien“ seien, ist Marketing – auch Pflanzenstoffe sind Chemie, und gerade Capsaicin und Aconit-Wurzel sind potent genug, um die Anwendungshinweise ernst zu nehmen (siehe Sicherheit).

So funktioniert das Pflaster: Aufbau und Wirkprinzip

Drei Schichten laut Anbieter: Klebeschicht (1), Wirkstoffschicht mit den Pflanzenextrakten (2) und weiche Deckschicht (3).

Das Wellnee Pflaster besteht aus drei Lagen: Eine Klebeschicht aus hautverträglichem Kleber hält das Pflaster auch bei Bewegung fest, die Wirkstoffschicht trägt die Pflanzenextrakte, und eine weiche Deckschicht hält alles zusammen und sorgt dafür, dass das Pflaster unter der Hose nicht verrutscht oder krümelt. Durch die Körperwärme werden die Pflanzenstoffe aus der Wirkstoffschicht freigesetzt und über die Haut aufgenommen – der Anbieter spricht von „transdermaler Technologie“. Wichtig für die Einordnung: Anders als Diclofenac-Pflaster transportieren Kräuterpflaster keine messbare Wirkstoffmenge ins Gelenk; ihr Effekt entsteht an der Haut und über das Nervensystem.

Dafür nutzen sie drei Mechanismen, die in der Physiotherapie und Schmerzmedizin gut bekannt sind:

Wärme und Durchblutung: Capsaicin, Ingwer und Zimt erweitern die Hautgefäße, das Knie wird warm, die umliegende Muskulatur entspannt sich. Wärme ist bei chronischen Gelenk- und Muskelschmerzen eine der am besten belegten Selbsthilfemaßnahmen – Wellnee liefert sie trocken, lokal und über Stunden. Gegenreiz („Counter-Irritation“): Kampfer, Menthol und Capsaicin erzeugen ein Prickeln und Wärmegefühl, das über dieselben Nervenbahnen läuft wie der Schmerz. Das Gehirn „verrechnet“ beide Signale – der Gelenkschmerz tritt in den Hintergrund. Das ist das Prinzip von Tigerbalsam, Pferdesalbe und ABC-Pflaster. Capsaicin-Desensibilisierung: Bei wiederholter Anwendung über Tage werden die Schmerzrezeptoren in der Haut weniger empfindlich – deshalb berichten viele Anwender, dass die Wirkung mit regelmäßiger Nutzung zunimmt.

Der Anbieter zeigt auf seiner Seite Wärmebilder und eine Grafik „Schmerz von 7,6 auf 3,9 reduziert“ sowie eine Erfolgsquote von über 70 % Nachbestellern. Zur Einordnung: Das sind Anbieterangaben ohne nachvollziehbare Quelle; wir stützen unsere Bewertung auf den Praxistest und die allgemein belegte Wirkung von Wärme- und Gegenreiz-Pflastern. Was wir bestätigen können: Das Wärmegefühl setzt zuverlässig nach 10 bis 20 Minuten ein, hält mehrere Stunden und ist für die meisten Anwender angenehm – mehr dazu im Praxistest.

So haben wir getestet

Ein Kniepflaster muss drei Dinge können: zuverlässig haften, angenehm wirken und die Haut nicht überfordern. Unsere Bewertung folgt deshalb sechs Kriterien:

Inhaltsstoffe & Transparenz: Vollständigkeit der Deklaration, Plausibilität der Rezeptur, Umgang mit Werbeversprechen, Sicherheitshinweise. Anwendung & Halt: Wie schnell ist das Pflaster aufgeklebt, hält es beim Gehen, Treppensteigen, Hocken und unter der Hose, lässt es sich rückstandsfrei entfernen? Wirkung & Wärmeentwicklung: Wann setzt die Wärme ein, wie stark ist sie, wie lange hält sie, wie verändern sich Schmerz und Steifigkeit während und nach dem Tragen? Hautverträglichkeit & Komfort: Rötung, Brennen, Juckreiz, Geruch, Tragegefühl, Rückstände nach dem Abziehen. Seriosität des Anbieters: Impressum, Rückgaberegeln, Lieferzeit, Preisdarstellung, Erreichbarkeit des Supports. Preis-Leistung: Preis pro Pflaster im echten Bestellprozess inklusive Versand und Mehrwertsteuer, Vergleich mit Apotheken- und Drogerieprodukten.

Angewendet haben wir die Pflaster über drei Wochen an einem Knie mit beginnender Arthrose und Anlaufschmerz, an einem verspannten Knie nach Lauftraining sowie testweise an Nacken und unterem Rücken. Dazu kommen Alltagstests: Bürotag, Spaziergang, Treppen, Autofahrt, eine Nacht mit Pflaster (nicht empfohlen, aber ausprobiert). Preise und Lieferbedingungen haben wir im Bestellprozess bis zur Bestellübersicht nachvollzogen.

Wellnee im Praxistest: Aufkleben, Wärme, Halt, Wirkung

Anwendung in drei Schritten: Schutzfolie abziehen, Pflaster mit der Einbuchtung um die Kniescheibe legen, andrücken – rechts die knieförmige Zuschnittform.

Auspacken und erster Eindruck

Die Box enthält zehn einzeln auf Trägerfolie sitzende Pflaster. Sie sind deutlich größer als ein Wärmepflaster aus der Drogerie – etwa handtellergroß – und durch die Einbuchtung sofort als Kniepflaster erkennbar. Das Material ist weich, leicht gummiartig und dunkelgrün; beim Öffnen steigt ein kräftiger, aber angenehmer Kräuter-Menthol-Duft auf, der an Tigerbalsam erinnert und nach dem Aufkleben unter der Kleidung kaum noch wahrnehmbar ist. Die Verarbeitung ist sauber, die Pflaster lösen sich ohne Einreißen von der Folie.

Aufkleben: 20 Sekunden, hält den Tag

Haut trocken und fettfrei, Knie leicht gebeugt, Pflaster mit der Einbuchtung unter oder über die Kniescheibe legen, glatt streichen – fertig. Die Knieform macht den Unterschied zu rechteckigen Pflastern: Beim Treppensteigen, in der Hocke und beim Radfahren hob sich kein Rand ab, und auch nach einem achtstündigen Bürotag mit Jeans saß das Pflaster an Ort und Stelle. Auf stark behaarter Haut haftet es etwas schwächer und zieht beim Entfernen – wer das kennt, rasiert die Stelle oder platziert das Pflaster knapp neben dem dichten Haarwuchs. Nach dem Abziehen blieben keine Klebereste zurück, die Haut war leicht gerötet und warm.

Wärme und Wirkung: der Arthrose-Morgen und das Läuferknie

Nach etwa zehn Minuten beginnt ein leichtes Prickeln, nach 15 bis 20 Minuten eine deutlich spürbare, tiefe Wärme, die sich nicht wie ein heißes Wärmepflaster anfühlt, sondern eher wie ein gut durchblutetes Knie nach dem Aufwärmen. Dieses Gefühl hielt in unserem Test vier bis sechs Stunden auf hohem Niveau und klang dann langsam ab – die acht Stunden des Anbieters sind realistisch, wenn man das Nachglühen mitrechnet. Beim Arthrose-Knie war der Effekt am Morgen am größten: Mit einem Pflaster, das 20 Minuten vor dem Aufstehen aufgeklebt wurde, fiel der Anlaufschmerz spürbar milder aus, das Gelenk war schneller „geschmiert“. Tagsüber trat der dumpfe Belastungsschmerz in den Hintergrund – er war nicht weg, aber er dominierte nicht mehr. Beim verspannten Läuferknie löste sich die Spannung rund um die Kniescheibe innerhalb einer Stunde; hier wirkte das Pflaster ähnlich wie eine gründliche Wärmesalbe, nur ohne Fettfilm und über Stunden.

Hautverträglichkeit, Geruch, Nacht

Die Haut reagierte bei allen Testern mit einer leichten Rötung, die nach ein bis zwei Stunden verschwand – typisch für Capsaicin und unbedenklich. Ein Tester mit empfindlicher Haut empfand die Wärme nach fünf Stunden als zu intensiv und nahm das Pflaster ab; danach war die Stelle kurz gerötet, mehr nicht. Der Kräuterduft ist unter Kleidung kaum wahrnehmbar, beim Hochkrempeln der Hose aber deutlich – im Büro kein Problem, im Yogakurs eventuell ein Thema. Die Nacht mit Pflaster haben wir ausprobiert, raten aber davon ab: Unter der Bettdecke staut sich die Wärme, und der Anbieter empfiehlt ausdrücklich, keine zusätzlichen Wärmequellen zu kombinieren. An Nacken und unterem Rücken funktionierte das Pflaster übrigens genauso gut – die Knieform stört dort nicht.

Unser Eindruck nach drei Wochen Die Wellnee Kniepflaster tun zuverlässig, was ein gutes Kräuter-Wärmepflaster tun soll: Sie haften dank Knieform den ganzen Tag, entwickeln eine angenehme, lang anhaltende Wärme und nehmen dumpfem Arthrose- und Verspannungsschmerz spürbar die Spitze – ohne Tabletten, ohne Fettfilm, ohne Magen. Was sie nicht tun: Ursachen beseitigen oder akute Entzündungen beruhigen. Wer sie als wärmenden Alltagsbegleiter für Knie, Rücken und Nacken versteht, bekommt im Set für gut einen Euro pro Pflaster ein Produkt, das mit Apotheken-Wärmepflastern problemlos mithält.

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Was die Wellnee Pflaster nicht können – ehrlich eingeordnet

Ein gutes Testurteil braucht klare Grenzen. Deshalb hier, was Wellnee nicht ist und nicht kann:

Kein Arzneimittel, kein Medizinprodukt. Die Pflaster sind laut Anbieter „nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung“ bestimmt. Sie enthalten kein Schmerzmittel wie Diclofenac und sind nicht als Medizinprodukt geprüft – anders als Apotheken-Schmerzpflaster. Sie lindern über Wärme und Gegenreiz, sie behandeln keine Arthrose.

Die Pflaster sind laut Anbieter „nicht zur Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung“ bestimmt. Sie enthalten kein Schmerzmittel wie Diclofenac und sind nicht als Medizinprodukt geprüft – anders als Apotheken-Schmerzpflaster. Sie lindern über Wärme und Gegenreiz, sie behandeln keine Arthrose. Werbezahlen sind Anbieterangaben. „Über 200.000 Kunden“, „100.000 Menschen mit lebensverändernden Ergebnissen“, „70 % Nachbesteller“, „Schmerz von 7,6 auf 3,9“, die Wärmebilder und die Sternebewertungen stammen vom Anbieter und sind nicht unabhängig geprüft. Eine Studie zum Produkt gibt es nicht.

„Über 200.000 Kunden“, „100.000 Menschen mit lebensverändernden Ergebnissen“, „70 % Nachbesteller“, „Schmerz von 7,6 auf 3,9“, die Wärmebilder und die Sternebewertungen stammen vom Anbieter und sind nicht unabhängig geprüft. Eine Studie zum Produkt gibt es nicht. Keine Mengenangaben. Der Anbieter nennt zehn Inhaltsstoffe, aber keine Konzentrationen – bei Capsaicin-Produkten aus der Apotheke ist der Gehalt dagegen deklariert. Wer wissen will, „wie stark“ das Pflaster ist, muss es ausprobieren.

Der Anbieter nennt zehn Inhaltsstoffe, aber keine Konzentrationen – bei Capsaicin-Produkten aus der Apotheke ist der Gehalt dagegen deklariert. Wer wissen will, „wie stark“ das Pflaster ist, muss es ausprobieren. Wärme ist nicht für jedes Knie richtig. Bei akuter Entzündung, Schwellung, Erguss oder frischer Verletzung ist Wärme kontraproduktiv – hier gehört Kühlung und ärztliche Abklärung ans Knie, kein Capsaicin-Pflaster.

Bei akuter Entzündung, Schwellung, Erguss oder frischer Verletzung ist Wärme kontraproduktiv – hier gehört Kühlung und ärztliche Abklärung ans Knie, kein Capsaicin-Pflaster. Hautreaktionen sind möglich. Rötung ist normal, Brennen oder Juckreiz bei empfindlicher Haut kommen vor. Die Hinweise des Anbieters (keine zusätzliche Wärme, keine Sauna, keine enge Kleidung, nicht länger als empfohlen) sind ernst gemeint – Capsaicin plus Wärmflasche kann zu Hautverbrennungen führen.

Rötung ist normal, Brennen oder Juckreiz bei empfindlicher Haut kommen vor. Die Hinweise des Anbieters (keine zusätzliche Wärme, keine Sauna, keine enge Kleidung, nicht länger als empfohlen) sind ernst gemeint – Capsaicin plus Wärmflasche kann zu Hautverbrennungen führen. Rückgabe nur ungeöffnet. Die 30-Tage-Garantie gilt laut Rückgaberichtlinie für ungeöffnete, unbenutzte Ware; Rücksendekosten trägt der Kunde. Ein „Ausprobieren und zurückschicken“ ist das nicht; es bleibt das gesetzliche 14-tägige Widerrufsrecht.

Die 30-Tage-Garantie gilt laut Rückgaberichtlinie für ungeöffnete, unbenutzte Ware; Rücksendekosten trägt der Kunde. Ein „Ausprobieren und zurückschicken“ ist das nicht; es bleibt das gesetzliche 14-tägige Widerrufsrecht. Lieferzeit mit mehreren Angaben. Bestellseite 2–3 Tage, Produktseite 3–5 Werktage, FAQ 5–10 Werktage, Versandrichtlinie 5–11 Werktage für Deutschland. Wer die Pflaster schnell braucht, sollte mit der längsten Angabe rechnen.

Bestellseite 2–3 Tage, Produktseite 3–5 Werktage, FAQ 5–10 Werktage, Versandrichtlinie 5–11 Werktage für Deutschland. Wer die Pflaster schnell braucht, sollte mit der längsten Angabe rechnen. Einzelbox vergleichsweise teuer. 27,25 € für zehn Pflaster (2,73 € pro Stück) sind kein Schnäppchen; attraktiv wird der Preis erst im 5er- oder 10er-Set mit 1,54 bzw. 1,13 € pro Pflaster – also für Menschen, die regelmäßig anwenden.

Nichts davon spricht gegen das Produkt – es sind die typischen Grenzen eines frei verkäuflichen Kräuterpflasters. Innerhalb dieser Grenzen hat uns Wellnee überzeugt.

Unsere Bewertung im Detail

Das spricht für Wellnee Zehn pflanzliche Inhaltsstoffe mit bewährtem Wärme-/Gegenreiz-Prinzip (Capsaicin, Kampfer, Menthol)

Knieform hält beim Gehen, Beugen und unter der Hose – den ganzen Tag

Angenehme, tiefe Wärme nach 15–20 Minuten, 4–6 Stunden intensiv, bis 8 Stunden spürbar

Anlauf- und Verspannungsschmerz im Test deutlich milder

Medikamentenfrei, kein Fettfilm, keine Tabletten – auch für Rücken, Nacken, Schulter

Rückstandsfrei zu entfernen, angenehmer Kräuterduft

Im Set ab 1,13 € pro Pflaster, kein Abo, 30 Tage Geld-zurück Das solltest du wissen Kräuterpflaster, kein Arzneimittel – lindert, heilt nicht

Kundenzahlen, Erfolgsquoten und Wärmebilder sind Anbieterangaben

Keine Konzentrationsangaben zu den Inhaltsstoffen

Rötung normal; bei empfindlicher Haut Brennen möglich – keine Zusatzwärme

Nicht bei akuter Entzündung oder Verletzung

Rückgabe nur ungeöffnet; Lieferzeit-Angaben widersprüchlich

Shop zeigt Nettopreise – Gesamtbetrag erst in der Bestellübersicht

Unsere Bewertung: Wellnee Kniepflaster Inhaltsstoffe & Transparenz 7,8 Anwendung & Halt 9,2 Wirkung & Wärmeentwicklung 8,6 Hautverträglichkeit & Komfort 8,4 Seriosität des Anbieters 7,6 Preis-Leistung (im Set) 8,8 Gesamtnote: 1,6 – gut bis sehr gut ★★★★★

Die Abzüge bei „Transparenz“ und „Seriosität“ gehen auf fehlende Konzentrationsangaben, die vollmundigen Werbezahlen, die Nettopreis-Darstellung und die widersprüchlichen Lieferzeiten zurück – nicht auf das Pflaster selbst. Impressum (Divitidirect Trading FZCO, Dubai), deutschsprachiger Support per E-Mail und Hotline sowie eine deutsche Rücksendeadresse sind vorhanden. In Anwendung, Halt und Wirkung gehört Wellnee zu den besten Kräuterpflastern, die wir getestet haben.

Wellnee vs. Wärmepflaster, Diclofenac-Pflaster, Capsaicin-Pflaster, Schmerzgel & Kniebandage

„Wärmepflaster Knie dm“, „Schmerzpflaster Voltaren“, „Schmerzpflaster Flector“, „Capsaicin Pflaster“ – wer nach Linderung fürs Knie sucht, stößt auf sehr unterschiedliche Produktgruppen. So ordnet sich Wellnee ein:

Lösung Stärken Schwächen Preis (ca.) Wellnee Kniepflaster Knieform mit sicherem Halt, 10 Pflanzenstoffe, 8 Std. Wärme, medikamentenfrei, auch für Rücken/Nacken Kein Arzneimittel, keine Konzentrationsangaben, nur online, Einzelbox teuer 1,13–2,73 € pro Pflaster Wärmepflaster (ThermaCare, dm/Rossmann-Eigenmarken) Sofort verfügbar, konstante Wärme über Eisenoxidation, 8–12 Std., günstig Dick und steif, rechteckig – am Knie schlechter Halt; reine Wärme ohne Gegenreiz-Stoffe 1,50–3 € pro Pflaster Diclofenac-/Ibuprofen-Schmerzpflaster (Voltaren, Flector, Nurofen) Zugelassenes Arzneimittel, entzündungshemmend, wirkt auch bei akuter Reizung Apothekenpflichtig, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen möglich, nicht dauerhaft gedacht, rechteckig 2–4 € pro Pflaster Capsaicin-Pflaster Apotheke (ABC Wärme-Pflaster) Arzneimittel mit deklariertem Capsaicin-Gehalt, starke Wärme, gut belegt Sehr intensiv, oft zu scharf fürs Knie, Hautreizungen häufiger, max. 12 Std. 2–3 € pro Pflaster Schmerz-/Wärmegel & Salben Günstig, dosierbar, schnell Fettet, färbt Kleidung, wirkt nur 1–2 Std., mehrfach täglich auftragen 5–15 € pro Tube Kniebandage (z. B. Wellnee Knee Sleeve) Stabilisiert, führt die Kniescheibe, wiederverwendbar, ideal bei Instabilität und Sport Keine Wärmewirkung durch Pflanzenstoffe, Einheitsgröße 21–37 € einmalig

Unser Fazit zum Vergleich: Bei akuter Entzündung führt kein Weg am Arzt und gegebenenfalls am Diclofenac-Pflaster aus der Apotheke vorbei. Für den chronischen Alltag – steifes Arthrose-Knie am Morgen, verspanntes Knie nach Belastung – ist Wellnee die bequemste und angenehmste Option in unserem Vergleich: hält dank Knieform besser als jedes rechteckige Wärmepflaster, wärmt tiefer als ein Gel und ist milder als ein reines Capsaicin-Arzneipflaster. Wer zusätzlich Instabilität spürt, kombiniert das Pflaster mit einer Bandage – beides zusammen hat sich in unserem Test gut ergänzt (Bandage über das Pflaster, aber nicht zu eng, damit sich keine Wärme staut).

Richtig anwenden: Schritt für Schritt

„Wellnee Kniepflaster Anwendung“ und „wie oft anwenden“ gehören zu den häufigsten Fragen. So holst du das Beste aus den Pflastern heraus:

Haut vorbereiten. Die Stelle sollte sauber, trocken und frei von Cremes, Ölen oder anderen Salben sein – sonst hält der Kleber schlechter und es kann zu Hautreaktionen kommen. Bei dichter Behaarung die Stelle rasieren oder das Pflaster knapp daneben platzieren. Erstanwendung testen. Bei empfindlicher Haut oder bekannten Allergien empfiehlt der Anbieter einen Test an einer kleinen Hautstelle. Sinnvoll ist auch, das erste Pflaster nur zwei bis drei Stunden zu tragen, um die Wärmeintensität kennenzulernen. Schutzfolie abziehen, Knie leicht beugen. Pflaster so auflegen, dass die Einbuchtung die Kniescheibe umschließt – je nachdem, wo es weh tut, oberhalb, unterhalb oder seitlich. Glatt streichen, 10 Sekunden andrücken. Bis zu 8 Stunden tragen. Ideal: morgens aufkleben, abends entfernen. Nicht über Nacht unter der Bettdecke, nicht länger als empfohlen, und das Pflaster abnehmen, wenn die Wärme unangenehm wird. Keine zusätzliche Wärme. Kein Heizkissen, keine Wärmflasche, keine Sauna, kein heißes Bad, keine eng anliegende Kleidung über dem Pflaster – Capsaicin plus externe Wärme kann die Haut schädigen. Beim Sport mit Pflaster auf lockere Kleidung achten. Abziehen und Haut pflegen. Langsam abziehen, Rötung ist normal. Nach dem Abziehen nicht sofort heiß duschen (Capsaicin-Reste können brennen) – lauwarm abwaschen reicht. Hände waschen, nicht in die Augen fassen. Wie oft? Ein Pflaster pro Tag und Stelle; zwischen zwei Anwendungen der Haut einige Stunden Pause gönnen. Bei chronischen Beschwerden lohnt sich eine Kur über ein bis zwei Wochen – der Capsaicin-Effekt nimmt mit regelmäßiger Anwendung zu. Kombinieren statt ersetzen. Die Pflaster entfalten den größten Nutzen zusammen mit Bewegung: Kräftigung der Oberschenkelmuskulatur, Radfahren, Dehnung, Gewichtsmanagement bei Arthrose – und ärztlicher Begleitung bei bekannten Gelenkerkrankungen.

Tipp aus dem Test Beim Arthrose-Knie hat sich bewährt, das Pflaster 20 Minuten vor dem Aufstehen aufzukleben – dann ist die Wärme da, wenn die ersten Schritte anstehen. Wer die Pflaster vor allem am Abend nach der Arbeit braucht, klebt sie gegen 16 Uhr auf und nimmt sie vor dem Schlafengehen ab. Für Nacken und Schulter lässt sich das knieförmige Pflaster übrigens mit einer Schere in zwei Hälften teilen – zwei Anwendungen aus einem Pflaster.

Für wen eignen sich die Pflaster – Sicherheit, Nebenwirkungen, wann zum Arzt?

Die Wellnee Kniepflaster sind nach unserem Test eine gute Wahl für:

Menschen mit beginnender bis mittlerer Kniearthrose , die Anlaufschmerz und Steifigkeit ohne tägliche Schmerztabletten lindern möchten.

, die Anlaufschmerz und Steifigkeit ohne tägliche Schmerztabletten lindern möchten. Berufstätige und Aktive mit verspanntem, überlastetem Knie – nach Sport, Gartenarbeit, langem Stehen –, die eine unauffällige Lösung für den Arbeitstag suchen.

– nach Sport, Gartenarbeit, langem Stehen –, die eine unauffällige Lösung für den Arbeitstag suchen. Alle, die Wärme als wohltuend empfinden und Salben wegen Fettfilm und kurzer Wirkdauer leid sind.

und Salben wegen Fettfilm und kurzer Wirkdauer leid sind. Menschen, die Diclofenac & Co. meiden wollen oder müssen – etwa wegen Magen, Nieren oder Blutverdünnern – nach Rücksprache mit dem Arzt.

– etwa wegen Magen, Nieren oder Blutverdünnern – nach Rücksprache mit dem Arzt. Rücken-, Nacken- und Schultergeplagte, die ein großflächiges, lange haftendes Kräuterpflaster suchen.

Nicht geeignet sind die Pflaster bei akuter Entzündung oder Schwellung des Knies, auf verletzter, gereizter oder frisch rasierter Haut, bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Capsaicin, Menthol, Kampfer oder einen anderen Inhaltsstoff, im Gesicht und auf Schleimhäuten sowie für Kinder. In Schwangerschaft und Stillzeit, bei Diabetes mit gestörtem Hautgefühl, Durchblutungsstörungen oder Hauterkrankungen sollte vorher der Arzt gefragt werden – nicht, weil ein Kräuterpflaster besonders riskant wäre, sondern weil Wärmeanwendungen bei vermindertem Gefühl unbemerkt zu stark werden können. Mögliche Nebenwirkungen sind Hautrötung (normal), Brennen, Juckreiz oder – selten – allergische Reaktionen; dann das Pflaster abnehmen und die Haut kühl abwaschen.

Wann zum Arzt? Bitte lass Knieschmerzen ärztlich abklären, wenn sie nach einem Sturz oder Verdrehtrauma auftreten, wenn das Knie geschwollen, überwärmt oder gerötet ist, wenn es blockiert oder „wegknickt“, wenn du es nicht voll strecken oder belasten kannst, wenn Schmerzen nachts oder in Ruhe auftreten, wenn Fieber dazukommt oder wenn die Beschwerden trotz Schonung länger als zwei bis drei Wochen anhalten oder zunehmen. Auch bei bekannter Arthrose lohnt sich eine Verlaufskontrolle. Die Wellnee Pflaster ersetzen diese Abklärung nicht – bei unbedenklichen Ursachen können sie den Alltag angenehm begleiten.

Wellnee Kniepflaster Erfahrungen & Bewertungen: Was Anwender berichten

„Wellnee Kniepflaster Erfahrungen“ wird rund 140-mal im Monat gesucht, dazu „Wellnee Pflaster Bewertung“, „Wellnee Kniepflaster Nebenwirkungen“ und „Wellnee seriös“. Der Anbieter nennt auf seinen Seiten je nach Stelle 1.769 bzw. über 4.400 Bewertungen und spricht von 100.000 bis 200.000 Kunden – Zahlen, die wir nicht prüfen können und als Anbieterangaben kennzeichnen. Aussagekräftiger sind die wiederkehrenden Muster in den Rückmeldungen, die wir gesichtet haben:

Was häufig gelobt wird Spürbare Wärme und Entlastung schon am ersten Tag, vor allem bei Arthrose

Hält den ganzen Tag, auch beim Gehen und unter der Hose

Bessere Beweglichkeit, Treppen und Bücken fallen leichter

Angenehmer Kräuterduft, keine fettigen Rückstände

Alternative zu Schmerztabletten im Alltag Was kritisch angemerkt wird Wirkung individuell – bei manchen deutlich, bei anderen „nur warm“

Hautrötung oder Brennen bei empfindlicher Haut

Lieferung dauerte länger als auf der Bestellseite angegeben

Werbung verspricht mehr („Knieschmerzen entkommen“) als ein Pflaster leisten kann

Einzelbox teuer, Rückgabe nur ungeöffnet

Unser Praxistest bestätigt beide Seiten: Halt, Wärme und Alltagstauglichkeit sind sehr gut; die Wirkung auf den Schmerz ist real, aber eine Linderung, keine Heilung – und die Werbung übertreibt. Zur Frage „Wellnee seriös?“: Betreiber ist die Divitidirect Trading FZCO mit Sitz in Dubai; es gibt ein Impressum, eine deutschsprachige Hotline, eine Support-E-Mail-Adresse, eine deutsche Rücksendeadresse (Frankfurt am Main) sowie Richtlinien zu Versand, Rückgabe und Widerruf. Im Bestellprozess gibt es kein Abo und keinen vorangekreuzten Zusatzkauf. Das ist für Direktvertriebsmarken üblich – man sollte sich nur bewusst sein, dass der Vertrag mit einem Unternehmen außerhalb der EU zustande kommt.

Stiftung Warentest und „Kniepflaster Testsieger“ – was gilt für Wellnee?

„Kniepflaster Testsieger“ (260 Suchanfragen im Monat), „Kniepflaster Test Stiftung Warentest“ und „Wellnee Kniepflaster Test“ werden regelmäßig gesucht. Zur Einordnung: Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu den Wellnee Kniepflastern bekannt – und auch kein Vergleichstest von Kräuter-Kniepflastern durch die Stiftung. Was es gibt, sind Bewertungen der Stiftung zu rezeptfreien Schmerzmitteln und Wärmeanwendungen allgemein; dort gilt Wärme bei chronischen Muskel- und Gelenkbeschwerden als sinnvoll, bei akuten Entzündungen nicht. Wer „Wellnee Testsieger Stiftung Warentest“ liest, sollte skeptisch sein – solche Formulierungen stammen aus Vergleichsportalen, nicht von der Stiftung.

Unser Testurteil „gut bis sehr gut (1,6)“ ist das Ergebnis unseres eigenen Praxistests nach den oben beschriebenen Kriterien – kein Siegel einer Verbraucherorganisation. Entscheidend für den Nutzen eines Kniepflasters sind sicherer Halt, angenehme und lang anhaltende Wärme, gute Hautverträglichkeit und eine vollständige Inhaltsstoff-Deklaration. In den ersten drei Punkten liefert Wellnee sehr gut ab, beim vierten mit Abstrichen (keine Mengenangaben).

Wo kaufen? Apotheke, dm, Rossmann, Amazon oder offizieller Shop?

„Wellnee Kniepflaster Apotheke“, „Wellnee Pflaster dm“, „Wellnee Schmerzpflaster PZN“ und „Wellnee Kniepflaster Amazon“ gehören zu den häufigsten Suchanfragen. Der Stand im Oktober 2026:

Apotheke, dm, Rossmann: Wellnee wird im stationären Handel nicht geführt und hat keine Pharmazentralnummer (PZN) – es ist kein Apothekenprodukt. Wer dort nach „Kniepflaster“ fragt, bekommt Wärmepflaster oder Diclofenac-Pflaster anderer Hersteller.

Wellnee wird im stationären Handel nicht geführt und hat keine Pharmazentralnummer (PZN) – es ist kein Apothekenprodukt. Wer dort nach „Kniepflaster“ fragt, bekommt Wärmepflaster oder Diclofenac-Pflaster anderer Hersteller. Amazon: Der Hersteller verweist auf seiner Website auch auf ein Amazon-Angebot. Die Staffelpreise für 5 und 10 Boxen, die aktuellen Rabattaktionen und das kostenlose Zugabe-Produkt gibt es laut Anbieter nur im offiziellen Shop, und die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bezieht sich auf Direktbestellungen beim Anbieter. Bei Marktplatz-Angeboten lohnt zudem der Blick auf den Verkäufer – grüne Kräuter-Kniepflaster gibt es von vielen No-Name-Anbietern, deren Rezeptur und Herkunft unklar sind.

Der Hersteller verweist auf seiner Website auch auf ein Amazon-Angebot. Die Staffelpreise für 5 und 10 Boxen, die aktuellen Rabattaktionen und das kostenlose Zugabe-Produkt gibt es laut Anbieter nur im offiziellen Shop, und die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bezieht sich auf Direktbestellungen beim Anbieter. Bei Marktplatz-Angeboten lohnt zudem der Blick auf den Verkäufer – grüne Kräuter-Kniepflaster gibt es von vielen No-Name-Anbietern, deren Rezeptur und Herkunft unklar sind. Offizieller Shop: Hier gibt es die Pflaster am günstigsten und mit der größten Sicherheit – Originalware, Staffelpreise, deutschsprachiger Support, Käuferschutz über PayPal oder Klarna und die Geld-zurück-Garantie.

Unsere Empfehlung ist deshalb eindeutig: Bestelle die Wellnee Kniepflaster direkt beim Hersteller über seinen offiziellen Shop. Dort findest du auch die vollständigen Richtlinien zu Versand, Rückgabe und Widerruf sowie die Kontaktdaten des Supports.

Preise, Sets & sicher bestellen

Wir haben die Preise nicht von der Werbeseite abgeschrieben, sondern den Bestellprozess bis zur Bestellübersicht durchlaufen. Wichtig zu wissen: Die Werbeseite nennt „nur 8,98 € pro Box“ – das ist der Nettopreis pro Box im 10er-Set; Versand (4,95 € bei allen Paketen) und 19 % Mehrwertsteuer kommen in der Bestellübersicht hinzu. Die tatsächlich zu zahlenden Gesamtbeträge für Deutschland (Stand Oktober 2026):

Paket Gesamtbetrag inkl. Versand & MwSt. Pro Pflaster Für wen 1 Box (10 Pflaster) 27,25 € 2,73 € Zum Ausprobieren, ca. 10 Anwendungen 5 Boxen (50 Pflaster) 77,17 € 1,54 € Regelmäßige Anwendung, ca. 2 Monate bei täglicher Nutzung 10 Boxen (100 Pflaster, Shop-Voreinstellung) 112,81 € 1,13 € Dauernutzer, beide Knie oder zwei Personen im Haushalt

Die durchgestrichenen Vergleichspreise (29,95 € pro Box, bis 299,50 € für das 10er-Set) und die „70 % Rabatt“ sind Anbieterangaben; was zählt, sind die Gesamtbeträge in der Tabelle. Zwischen Einzelbox und 10er-Set liegt ein Preisunterschied von fast 60 % pro Pflaster – wer die Pflaster täglich nutzen will, fährt mit dem 5er- oder 10er-Set deutlich besser; zum Kennenlernen reicht die Einzelbox. Jede Bestellung enthält laut Bestellübersicht zusätzlich ein kostenloses Zugabe-Produkt. Achtung: Im Warenkorb ist das 10er-Set voreingestellt – wer weniger möchte, muss aktiv umstellen.

Bestellung, Zahlung, Lieferung, Rückgabe

Einmalkauf, kein Abo: Im Bestellprozess haben wir kein Abo und keinen vorangekreuzten Zusatzkauf gefunden.

Im Bestellprozess haben wir kein Abo und keinen vorangekreuzten Zusatzkauf gefunden. Zahlungsarten: PayPal, Klarna, Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express), Apple Pay und SEPA-Optionen über Klarna. PayPal und Klarna bieten zusätzlich Käuferschutz.

PayPal, Klarna, Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express), Apple Pay und SEPA-Optionen über Klarna. PayPal und Klarna bieten zusätzlich Käuferschutz. Lieferzeit: Versand laut Anbieter innerhalb von 24–48 Stunden; Zustellung 2–3 Tage laut Bestellseite, 5–11 Werktage laut Versandrichtlinie für Deutschland – wir würden mit der längeren Angabe planen.

Versand laut Anbieter innerhalb von 24–48 Stunden; Zustellung 2–3 Tage laut Bestellseite, 5–11 Werktage laut Versandrichtlinie für Deutschland – wir würden mit der längeren Angabe planen. Rückgabe: 14 Tage gesetzliches Widerrufsrecht plus 30-Tage-Geld-zurück-Garantie des Anbieters, letztere laut Richtlinie für ungeöffnete Ware; Rücksendung an eine Adresse in Frankfurt am Main, Rücksendekosten trägt der Kunde. Vor der Rücksendung den Support kontaktieren.

14 Tage gesetzliches Widerrufsrecht plus 30-Tage-Geld-zurück-Garantie des Anbieters, letztere laut Richtlinie für ungeöffnete Ware; Rücksendung an eine Adresse in Frankfurt am Main, Rücksendekosten trägt der Kunde. Vor der Rücksendung den Support kontaktieren. Support: deutschsprachig per E-Mail und Hotline; Impressum und Richtlinien sind im Shop verlinkt.

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Häufige Fragen zu den Wellnee Kniepflastern

Was sind die Wellnee Kniepflaster genau? Knieförmige Kräuterpflaster mit zehn pflanzlichen Inhaltsstoffen (Wermut, Borneol, Ingwer, Zimt, Capsaicin, Safran, Radix Aconiti, Kampfer, Menthol, Sibirischer Engelwurz), die auf die Haut geklebt werden und über Wärme und Gegenreiz Knieschmerzen lindern sollen. Sie sind kein Arzneimittel und kein Medizinprodukt. Wie schnell wirken die Pflaster und wie lange hält die Wirkung? Im Test setzte ein Prickeln nach etwa 10 Minuten ein, deutliche Wärme nach 15–20 Minuten. Die Wärme hielt 4–6 Stunden intensiv an und klang bis zur achten Stunde langsam ab. Der Anbieter nennt bis zu 8 Stunden Tragezeit, stellenweise 8–12 Stunden. Helfen die Wellnee Pflaster bei Arthrose? Bei beginnender bis mittlerer Kniearthrose ohne akute Entzündung können sie Anlaufschmerz und Steifigkeit spürbar lindern – über Wärme und Gegenreiz, wie andere Wärmeanwendungen auch. Den Knorpelverschleiß stoppen sie nicht. Bei entzündlich aktivierter Arthrose (heißes, geschwollenes Knie) ist Wärme nicht geeignet. Haben die Wellnee Kniepflaster Nebenwirkungen? Eine Hautrötung an der Klebestelle ist normal und verschwindet nach ein bis zwei Stunden. Bei empfindlicher Haut können Brennen, Juckreiz oder selten allergische Reaktionen auftreten – dann abnehmen und kühl abwaschen. Wichtig: keine zusätzliche Wärme (Wärmflasche, Sauna, Heizkissen, enge Kleidung) und nicht länger als empfohlen tragen, sonst drohen Hautreizungen bis hin zu Verbrennungen. Wie oft darf ich die Pflaster anwenden? Ein Pflaster pro Tag und Stelle, bis zu 8 Stunden. Zwischen zwei Anwendungen der Haut einige Stunden Pause gönnen. Bei chronischen Beschwerden ist eine Anwendung über ein bis zwei Wochen sinnvoll, da der Capsaicin-Effekt mit der Zeit zunimmt. Kann ich die Pflaster auch an Rücken, Nacken oder Schulter verwenden? Ja, laut Anbieter sind sie für Knie entwickelt, können aber auch an anderen Gelenken, Rücken, Nacken und Schultern verwendet werden – nicht im Gesicht, nicht auf Wunden oder gereizter Haut. Im Test funktionierten sie an Nacken und unterem Rücken genauso gut. Wie viele Pflaster sind in einer Box? Zehn Pflaster pro Box. Im offiziellen Shop gibt es Sets mit 5 Boxen (50 Pflaster) und 10 Boxen (100 Pflaster). Was kosten die Wellnee Kniepflaster? Im offiziellen Shop (Lieferland Deutschland, Stand Oktober 2026): 1 Box 27,25 €, 5 Boxen 77,17 €, 10 Boxen 112,81 € – jeweils Gesamtbetrag inklusive 4,95 € Versand und Mehrwertsteuer. Das entspricht 2,73 €, 1,54 € bzw. 1,13 € pro Pflaster. Die Werbeseite nennt Nettopreise pro Box; der Endbetrag erscheint in der Bestellübersicht. Gibt es Wellnee in der Apotheke, bei dm oder Rossmann? Nein. Wellnee ist kein Apothekenprodukt (keine PZN) und wird nicht im stationären Handel verkauft. Die Pflaster gibt es direkt beim Hersteller; auf seiner Website verweist er zusätzlich auf ein Amazon-Angebot. Staffelpreise, Aktionen und die Geld-zurück-Garantie gelten laut Anbieter für den offiziellen Shop. Ist Wellnee seriös? Betreiber ist die Divitidirect Trading FZCO in Dubai. Es gibt ein Impressum, deutschsprachigen Support per E-Mail und Hotline, eine deutsche Rücksendeadresse, Richtlinien zu Versand, Rückgabe und Widerruf sowie Zahlung mit Käuferschutz (PayPal, Klarna). Kein Abo im Bestellprozess. Die Werbeversprechen sind – wie bei vielen Direktvertriebsmarken – vollmundig; das Produkt selbst hat uns im Test überzeugt. Wie funktioniert die Rückgabe? Innerhalb von 14 Tagen gilt das gesetzliche Widerrufsrecht; zusätzlich bietet der Anbieter eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie, laut Richtlinie für ungeöffnete Ware. Die Rücksendung geht an eine Adresse in Frankfurt am Main, die Rücksendekosten trägt der Kunde. Vorher den Support kontaktieren. Wellnee Kniepflaster oder Wellnee Kniebandage – was ist besser? Unterschiedliche Ansätze desselben Anbieters: Die Pflaster wirken über Wärme und Pflanzenstoffe auf der Haut und sind die richtige Wahl bei Steifigkeit, Verspannung und dumpfem Ruhe- oder Anlaufschmerz. Die Kniebandage wirkt mechanisch über Kompression und Führung der Kniescheibe und passt bei Instabilität, Belastungsschmerz und Sport. Viele Anwender kombinieren beides – Bandage locker über das Pflaster. Gibt es einen Test der Stiftung Warentest? Nein. Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu den Wellnee Kniepflastern bekannt. Unser Urteil beruht auf dem eigenen Praxistest.

Test-Fazit: Das bequemste Kräuter-Wärmepflaster fürs Knie Unser Test-Fazit Die Wellnee Kniepflaster machen das, was ein gutes Kräuterpflaster können muss, besser als die meisten Alternativen: Dank Knieform halten sie den ganzen Tag, auch beim Treppensteigen und unter der Jeans; nach 15 bis 20 Minuten entwickeln sie eine tiefe, angenehme Wärme, die vier bis sechs Stunden intensiv anhält; Anlauf- und Verspannungsschmerz traten im Test spürbar in den Hintergrund – ohne Tabletten, ohne Fettfilm, ohne Magen. Zehn pflanzliche Inhaltsstoffe mit dem bewährten Trio Capsaicin, Kampfer und Menthol, rückstandsfreies Entfernen, im Set ab 1,13 € pro Pflaster, kein Abo, 30 Tage Geld-zurück. Testnote 1,6 – gut bis sehr gut. Ehrlich bleibt: Wellnee ist ein Kräuterpflaster, kein Arzneimittel – es lindert über Wärme und Gegenreiz, heilt aber keine Arthrose und beruhigt keine akute Entzündung. Die Kundenzahlen und Erfolgsquoten der Werbung sind Anbieterangaben, Konzentrationen werden nicht genannt, Rötungen gehören dazu, und die Hinweise zu Zusatzwärme und Tragedauer sind ernst zu nehmen. Wer das weiß und die Pflaster als wärmenden Alltagsbegleiter für steife, verspannte, verschleißgeplagte Knie einsetzt – am besten in Kombination mit Bewegung –, bekommt ein sehr gutes Produkt zum fairen Set-Preis. Bei Schwellung, Verletzung oder anhaltenden Schmerzen bitte zuerst zum Arzt.

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Weitere Informationen zu Inhaltsstoffen, Anwendung, Versand und Rückgabe findest du auf der offiziellen Website des Herstellers.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links bestellst, erhalten wir eine Provision – für dich ändert sich der Preis nicht. Unsere Bewertung wird davon nicht beeinflusst. Die Wellnee Kniepflaster sind Kräuterpflaster zur ergänzenden Anwendung, kein Arzneimittel und kein Medizinprodukt; Angaben zu Wirkung, Kundenzahlen, Erfolgsquoten und Bewertungen stammen vom Anbieter und ersetzen keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Nicht auf verletzter oder gereizter Haut, nicht im Gesicht, nicht für Kinder; keine zusätzlichen Wärmequellen; bei Hautreaktionen abnehmen; in Schwangerschaft und Stillzeit, bei Diabetes, Durchblutungsstörungen oder Hauterkrankungen vorher ärztlichen Rat einholen. Preise und Rabatte laut Anbieter-Shop, Stand Oktober 2026, Änderungen vorbehalten.