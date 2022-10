Sleep Connection Anti Schnarch Armband: Test, Erfahrungen, Bewertung & Preis

Schnarchen raubt nicht nur dem Schnarchendem und dem Partner den Schlaf. Es birgt auch ernsthafte gesundheitliche Gefahren. Einige beginnen zu Schnarchen, wenn sie auf dem Rücken schlafen. Das Sleep Connection Anti Schnarch Armband kann in diesem Fall helfen. Es bewirkt, dass die Schlafposition gewechselt wird. Daraufhin kann die Luft wieder ungehindert fließen. Das Schnarchen verstummt.

Der Schlaf wird auch während des Impulses nicht unterbrochen. Jeder Mensch wechselt während einer Nacht häufig seine Lage. Diese unwillkürliche Bewegung sorgt dafür, dass immer die erholsamste Position gefunden wird. Wie im Traum wird der Schnarcher sich vom Rücken auf die Seite drehen.

Sleep Connection Anti Schnarch Armband Testbericht und Erfahrungen

Schnarchen kann verschiedene Ursachen haben. Übergewicht ist nur eine Möglichkeit. Das hohe Körpergewicht sorgt dafür, dass der Druck auf die Atemwege belastet wird. Diese Personen benötigen mehr Kraft, um die Luft zirkulieren zu lassen. Alkoholkonsum sorgt dafür, dass die Muskeln im Rachenraum ihre Spannung verlieren. Die Luft bewegt das Zäpfchen im Rachen und verursacht das bekannte Schnarchgeräusch. Kinder von Schnarchern haben eine genetische Vorbelastung, diese Schlafstörung selber zu entwickeln. Manche Menschen zeigen das Schnarchen nur dann, wenn sie in Rückenlage schlafen. Dieses Lagerungsschnarchen kann durch eine veränderte Schlafposition verhindert werden.

Beginnt der Partner zu Schnarchen, kann das zu erheblichen Beziehungsproblemen führen. Durch den Sauerstoffmangel während des Schlafs wird die Aufmerksamkeit des Schnarchers beeinträchtigt. Selbst die Libido kann langfristig darunter leiden. Der gestörte Schlaf sorgt für Ärger und Streitigkeiten. Ein Hilfsmittel wie das Sleep Connection Anti Schnarch Armband kann diesen Kreislauf unterbrechen. Ansonsten sehen viele Paare nur die Möglichkeit, die Nacht in getrennten Schlafzimmern zu verbringen. In einigen Fällen ist das dann der erste Schritt, der später zur Trennung führt.

Was ist Sleep Connection Original?

Dieses Hilfsmittel ist ein unauffälliges Armband. Es sieht aus wie eine Armbanduhr. Es verfügt über ein leitfähiges Gummi, das direkt auf der Haut liegt. Der Schnarchdetektor wird von einer kleinen Batterie versorgt. Eine LED-Anzeige stellt sicher, dass das Anti Schnarch Armband angeschaltet ist. Der Sensor nimmt die Schnarchgeräusche wahr. Unmittelbar wird ein elektrischer Impuls an den Arm abgegeben. Die Stärke des Impulses können die Betroffenen auf ihre eigenen Bedürfnisse anpassen.

Das Original Anti-Schnarch-Armband sendet immer dann eine elektrische Rückmeldung, wenn das Schnarchen beginnt. Das Signal weckt den Betroffenen dabei nicht auf. Der Impuls ist schwach genug, dass es den Schlaf nicht unterbricht. Es ist aber ausreichend wahrnehmbar, damit eine neue Schlafposition eingenommen wird. Viele Menschen schnarchen ausschließlich in Rückenlage. Andere Hilfsmittel wie ein besonderes Kissen oder die eingenähten Tennisbälle sind unangenehm.

Der Schnarcher kann sich während des Schlafes nicht mehr frei bewegen. Diese Einschränkung führt dann zu neuen Schwierigkeiten. Der Nacken und die Rückenmuskulatur können dadurch verkrampfen. Das Sleep Connection Original Anti Schnarch Armband behindert die Bewegungen im Schlaf nicht. Das unauffällige Anti-Schnarch-Armband liegt am Handgelenk an. Der Arm kann wie gewohnt unter dem Kopfkissen oder an der Seite abgelegt werden.

Sleep Connection Anti Schnarch Armband Testberichte: Vorteile und Eigenschaften

Das unauffällige Armband stört den Schlaf nicht. Es ist leicht und liegt angenehm am Arm. Die Stärke der Stromimpulse können die Schnarcher ihrem Empfinden entsprechend regeln. Menschen, die eine dünne und empfindliche Haut haben, werden schon auf einen leichten Impuls reagieren. Ein zu starker Reiz würde sie aufwecken und im Schlaf unterbrechen. Personen mit einer unempfindlicheren Haut benötigen eventuell einen deutlicheren Impuls. Menschen mit Armhaaren reagieren oft nur, wenn die Einstellung stärker eingestellt ist.

Der Schlaf wird durch den speziell eingestellten Sensor nicht unterbrochen. Das Schnarchen wird sofort im Entstehen gestoppt. Der Partner oder die Partnerin können den Nachtschlaf ungestört fortsetzen. Andere Geräte auf dem Markt sind für den Träger unangenehm. Eine Schlafmaske mit einem angeschlossenen Sauerstoffgerät gibt ununterbrochen Geräusche ab. Beides ist sehr gewöhnungsbedürftig.

Die betroffene Person und der Partner oder die Partnerin werden dauerhaft davon beeinflusst. Eine Schnarchschiene, die im Mund getragen wird, muss an den Kiefer und die Zähne angepasst werden. Sie wird das „Liebesleben“ verändern. Ein spontanes Gespräch wird damit schwierig. Die Verschiebung des Unterkiefers kann Schmerzen hervorrufen. All diese Nachteile treffen auf das Anti Schnarch Armband nicht zu.

Bedienungsanleitung und Anwendung

Das Anti Schnarch Armband mit dem Namen Sleep Connection wird mit der Batterie verbunden und eingeschaltet. Dann werden die leitfähigen Gummipads am Armband befestigt. Wird der Schalter auf ein geschoben, sollte die LED grün leuchten. Wenn diese ordnungsgemäß funktioniert, drücken Sie die Drucktesttaste dreimal langsam.

Nach kurzer Zeit werden Sie den leichten Impuls fühlen. Nehmen Sie dieses Signal zu schwach wahr, stellen Sie die Intensität höher ein. Bei einer Lautstärke von mehr als 45 dB kann das Armband nicht funktionieren. Der Sensor kann daher beim Fernsehen oder bei lauten Hintergrundgeräuschen das Schnarchen nicht registrieren.

Es gibt nur wenige Faktoren, die die Anwendung des Sleep Connection Anti Schnarch Armbands ausschließen. Menschen mit einem Herzschrittmacher sollten auf ein anderes Hilfsmittel zurückgreifen. Andere medizinische Implantate, die elektronische Bauteile beinhalten, sollten auf das Anti-Schnarch-Armband verzichten. Die elektrischen Impulse könnten die Arbeit der anderen Bauteile beeinflussen.

Erfahrungsberichte, Testberichte und Erfahrungen von Nutzern

Schnarcher berichten in Erfahrungsberichten davon, dass sie mit dem Armband seit langer Zeit wieder durchschlafen konnten. Oft führt Schnarchen dazu, dass die Partner in getrennten Betten schlafen. Die Geräusche im Schlaf sind nicht nur für den Betroffenen selber unangenehm. Der Partner kann ebenfalls keine Ruhe mehr finden.

Führte das Schnarchen dann noch zu einer Apnoe, beginnt der Partner die Sekunden zu zählen, bis der Atem wieder einsetzt. Dieser Zustand ist gefährlich und für den Lebenspartner beängstigend. Das Sleep Connection Anti Schnarch Armband sorgte nach dem ersten Einsatz direkt für Besserung. Die Partner wollten wieder in einem Bett schlafen. Das Liebesleben hat sich dadurch verbessert.

Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat das Sleep Connection Anti Schnarch Armband noch nicht getestet.

Testbericht Fazit und Bewertung

Wer einmal mit einem Schnarcher zusammengelebt hat, kennt die Not. Jeder Nachtschlaf wird immer wieder von dem ohrenbetäubenden Lärm unterbrochen. Setzt dann noch die Schlafapnoe ein, beginnt der Partner die Sekunden zu zählen, bis der Atem mit lautem Schnarchen erneut einsetzt. Danach ist die Frage, ob die Ruhe während der Apnoe unangenehmer ist als der Krach des Schnarchens.

Der Partner oder die Partnerin wird fortan nicht nur von dem lauten Geräusch wach, sondern auch von der unheimlichen Stille in den Atempausen. Es ist sehr wichtig, dass ein Mittel gegen dieses Schnarchen gefunden wird. Wirkt das Sleep Connection Anti Schnarch Armband, ist die Nachtruhe wieder hergestellt. Die Gesundheit des Schnarchers und des Partners werden dadurch drastisch verbessert. Der Betroffene wird es nach wenigen Nächten deutlich wahrnehmen. Vorher waren die Tage oft anstrengend, denn die Nachtruhe hatte gefehlt.

Nun ist die Person deutlich leistungsfähiger. Gespräche am Abend werden nicht mehr durch das plötzliche Einschlafen unterbrochen. Die Lebensqualität des Partners steigt ebenfalls. Der Schlaf sorgt dafür, dass sich die Laune und Stimmung verbessert. Das gemeinsame Einschlafen ist nun kein Problem mehr. Das Armband reagiert bereits auf ein leises Schnarchgeräusch. Der Positionswechsel führt dazu, dass es sofort wieder verstummt. Beide Partner finden ab dem Augenblick wieder einen langen und gesunden Schlaf.