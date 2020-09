Die Zeitschrift Grazia gehört zu einer der berühmtesten Frauenmagazine. Dabei hat das erfolgreiche Magazin eine Anhängerschaft von zahlreichen Leserinnen weltweit. Die beliebte Zeitschrift erreicht monatlich eine Auflage von mehr als vier Millionen Exemplaren. Mit 1500000 Anhängern monatlich erfreut sich Grazia ebenso in Deutschland einer großen Beliebtheit. Doch wer steckt eigentlich hinter der Zeitschrift? Und woher genau stammt das erfolgreiche Magazin für Mode und Lifestyle?

Grazia 3 Monate kostenlos lesen – Gratis Probeabo Mit dem Gutscheincode ANW7287262AG können Sie ein dreimonatiges kostenloses Grazia Abo (Print Ausgabe) erhalten.

können Sie ein dreimonatiges kostenloses Grazia Abo (Print Ausgabe) erhalten. 12 Ausgaben werden Ihnen als Probeabo gratis nach Hause geliefert. Hier klicken, den Gutscheincode ANW7287262AG eingeben und das kostenlose Grazia Abo nach Hause geliefert bekommen:

Zum kostenlosem Grazia Abo

Grazia kostenlos testen – Geschichte der Zeitschrift

Erstmals wurde das Magazin 1938 in Italien herausgegeben. Seit dem Jahr 2004 veröffentlicht Grazia überdies Ausgaben in weiteren europäischen Ländern sowie in China, Mexiko, Australien, Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Thailand und Indonesien. In Deutschland ist das Frauenmagazin erstmals am 11. Februar 2010 erschienen.

Themengebiete im Grazia Schnupperabo

Die Zeitschrift widmet sich den Lifestyle-Themen: Essen, Reisen, Wohnen, Fitness und Wellness. Besonders im Fokus liegt bei Grazia jedoch das Thema Fashion und Beauty. Somit erhalten die Leserinnen eine Menge Inspiration für den eigenen Style. Ebenso Promi-News und Tipps rund um das Thema Beziehung werden in dem Magazin veröffentlicht. Neben vielen Ratgeberartikeln stehen den Lesern ebenfalls Rezepte und Klatschberichte zur Verfügung. Hinzukommend sind in dem Magazin Kolumnen zu finden. Des Weiteren wird in jeder Ausgabe des Hochglanz-Fashion-Magazins ein Horoskop veröffentlicht. Aber auch spannende Reportagen und Interviews bereichern wöchentlich die Ausgaben.

Verlag

Die Frauenzeitschrift wird in Deutschland von dem Klambt Style-Verlag veröffentlicht. Dieser Verlag gehört zu der Mediengruppe Klambt. Der erfolgreiche Medienkonzern existiert bereits schon seit dem Jahr 1843 und gehört zu den ältesten Publikumsverlage in ganz Deutschland. Des Weiteren publiziert dieser Verlag zahlreiche andere bekannte Zeitschriften. Dazu zählen beispielsweise Jolie, OK! oder In. Zudem war ebenfalls der Verlag Gruner + vom 1. Juli 2011 bis zum 31. Dezember 2017 mit einem Gewinn von 50,1 % an der Zeitschrift beteiligt. Die Erstausgabe in Italien wurde von dem Verlag Mondadori herausgegeben.

Allgemeine Informationen

Grazia erscheint wöchentlich in Deutschland. Auf dem Cover sind meist vor allem namhafte Prominente und Berühmtheiten abgebildet. Der Chefredakteur des Magazins ist Tim Affeld. Der Hauptsitz der deutschen Zeitschrift liegt in Hamburg. Neben des Magazines veröffentlicht Grazia ebenso Artikel auf der eigenen Website, welche sich mit denselben Themengebieten beschäftigt wie die gedruckten Ausgaben.Die Zeitschrift lässt sich im Jahresabo erwerben sowie auch einzeln. Das Magazin wird überwiegend in Supermärkten, an Tankstellen, in Buchhandlungen oder an Kioskständen angeboten. Die aktuellen Ausgaben werden jedoch auch als ePaper Variante angeboten. Somit kann der Lesegenuss ebenfalls über das Tablet oder das Smartphone genossen werden. Die Zielgruppe des Magazins sind Frauen jeglichen Alters.

Grazia Print Magazin gratis Mini-Abo – Kostenlos testen

Hier klicken, den Gutscheincode ANW7287262AG eingeben und das kostenlose Grazia Abo nach Hause geliefert bekommen: