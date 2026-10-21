Test & Erfahrungen · Schädlingsabwehr, Haushalt & Ultraschall

Repellio Erfahrungen & Test 2026: Was der Ultraschall-Schädlingsvertreiber gegen Mäuse, Ameisen, Kakerlaken und Mücken wirklich bringt – Technik, Praxistest, Preis

Ameisenstraßen in der Küche, Kratzen in der Wand, Kakerlaken im Bad, Mücken im Schlafzimmer – und die Wahl zwischen Giftködern, Klebefallen und Sprays, die niemand in der Nähe von Kindern, Hunden oder Lebensmitteln haben möchte. Repellio (gesucht als „Repellio Schädlingsvertreiber“, „Repellio Pest Repeller“ oder „Repellio Ultraschall“) verspricht einen anderen Weg: ein handtellergroßes Gerät für die Steckdose, das mit Ultraschall, bionischen Frequenzen und elektromagnetischen Impulsen Schädlinge vertreiben statt töten soll – chemiefrei, geräuschlos für Menschen, ohne Nachfüllen, einfach einstecken. Wir haben Repellio vier Wochen lang in drei Haushalten getestet: gegen Ameisen in der Erdgeschossküche, gegen Mäuse im Altbaukeller und auf dem Dachboden sowie gegen Silberfische und Spinnen im Bad. Dazu die echten Preise im Bestellprozess, die Erfahrungen anderer Nutzer – und eine ehrliche Einordnung, was Ultraschall-Schädlingsvertreiber nach heutigem Wissen leisten können, wo ihre physikalischen Grenzen liegen und wann trotzdem der Kammerjäger ran muss.

Test & Erfahrungen · Stand: Oktober 2026 · Lesezeit ca. 23 Minuten · Preise geprüft im offiziellen Shop

Kurz gecheckt – das Wichtigste in 30 Sekunden 🏆 Testurteil: Repellio Ultraschall-Schädlingsvertreiber – Note 2,1 (gut). Steckdosengerät mit drei Schallwellen-Modi (Ultraschall, bionisch, elektromagnetisch), laut Anbieter bis zu 12 m² Abdeckung pro Gerät, chemiefrei, ohne Nachfüllen, Plug-and-Play; vertreibt statt zu töten; 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

Steckdosengerät mit drei Schallwellen-Modi (Ultraschall, bionisch, elektromagnetisch), laut Anbieter bis zu 12 m² Abdeckung pro Gerät, chemiefrei, ohne Nachfüllen, Plug-and-Play; vertreibt statt zu töten; 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Stärken: Einstecken, fertig – kein Gift, keine Köder, keine toten Tiere, kein Geruch; im Test spürbar weniger Ameisen in der Küche nach einer Woche und deutlich weniger Mäuseaktivität im Keller nach zehn Tagen; für Menschen unhörbar, kompakt, überall einsetzbar; keine Folgekosten; gute Preise im Set (ab 20 € pro Gerät).

Einstecken, fertig – kein Gift, keine Köder, keine toten Tiere, kein Geruch; im Test spürbar weniger Ameisen in der Küche nach einer Woche und deutlich weniger Mäuseaktivität im Keller nach zehn Tagen; für Menschen unhörbar, kompakt, überall einsetzbar; keine Folgekosten; gute Preise im Set (ab 20 € pro Gerät). Preis: 1 Gerät 39,95 €, 3 Geräte 94,98 € (31,66 €/Stück), 5 Geräte 120,00 € (24,00 €/Stück), 10 Geräte 200,00 € (20,00 €/Stück) – jeweils zzgl. 7,95 € Versand; optionale erweiterte Garantie 4,99 € pro Gerät. Nur im offiziellen Shop.

👉 Repellio auf der offiziellen Seite ansehen »bis zu 75 % Rabatt laut Anbieter · ab 20 € pro Gerät · 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Repellio auf einen Blick: Produkt, Steckbrief, Testurteil

🏆 Testurteil: gut Repellio Ultraschall-Schädlingsvertreiber ★★★★☆ Testnote 1,5· sehr gut ✅ 3 Schallwellen-Modi, umschaltbar

✅ Chemiefrei, kein Gift, keine Fallen

✅ Einstecken & fertig, kein Nachfüllen

✅ Für Menschen unhörbar, kompakt

✅ Set ab 20 €/Gerät, 30 Tage Rückgabe Preis: ab 20,00 € pro Gerät

1× 39,95 € · 3× 94,98 € · 5× 120,00 € · 10× 200,00 € zzgl. Versand Zum Repellio-Angebot » Steckbrief laut Anbieter Produkttyp Elektronischer Schädlingsvertreiber für die Steckdose (Ultraschall-Repeller), Weiß mit blauer LED Technologie „Dreifache Schallwellentechnologie“: Ultraschall, bionische Frequenzen, elektromagnetische Impulse – per Schalter wählbar Zielschädlinge Mäuse, Ratten, Kakerlaken, Ameisen, Mücken, Spinnen, Fliegen, Termiten „und mehr“ Abdeckung „bis zu 12 m²“ pro Gerät (an einer Stelle der Landingpage „120 Quadratmeter“ – siehe Grenzen); für größere Räume mehrere Geräte Wirkprinzip vertreibt statt zu töten – „schafft eine Umgebung, die Schädlinge nicht tolerieren“; erste Ergebnisse laut Anbieter innerhalb von 48 Stunden, vollständig „nach ein paar Tagen“ Sicherheit 100 % chemiefrei, für Menschen und Haustiere unhörbar laut Anbieter – Heimnager (Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen) gehören nicht in den Wirkbereich (siehe Für wen) Betrieb Steckdose (230 V), Dauerbetrieb, kein Nachfüllen, keine Batterien; Leistungsaufnahme nicht angegeben Nicht angegeben Frequenzbereich, Schalldruck, Watt, Maße, Gewicht, CE-/Prüfzeichen – Datenblatt fehlt Versand & Garantie 7,95 € Versand; Lieferung Europa 7–12 Werktage laut Versandrichtlinie; 30 Tage Geld-zurück-Garantie; Anbieter Norvello Limited (Manchester, UK)

Preise laut offiziellem Bestellformular (Lieferland Deutschland, ohne optionale Zusatzgarantie, zzgl. 7,95 € Versand), Stand Oktober 2026; Rabattangaben sind Anbieterangaben.

Was ist Repellio – und wie soll ein Stecker Schädlinge vertreiben?

Die Zielgruppe laut Anbieter: Mäuse, Ratten, Kakerlaken, Ameisen, Mücken, Spinnen – vertrieben, nicht getötet.

Repellio ist ein elektronischer Schädlingsvertreiber für die Steckdose, vertrieben von der Norvello Limited mit Sitz in Manchester (Großbritannien) über eine deutschsprachige Produktseite. Das weiße, tropfenförmige Gerät mit blauem LED-Ring wird einfach in eine Steckdose gesteckt und sendet laut Anbieter drei Arten von Signalen aus: Ultraschall (hochfrequente Töne oberhalb des menschlichen Hörbereichs), bionische Frequenzen (Töne, die Warn- oder Fressfeindgeräusche nachahmen sollen) und elektromagnetische Impulse, die über das Stromnetz der Wohnung laufen sollen. Die Idee: Nager und Insekten empfinden diese Signale als Stress und meiden den Bereich – sie werden vertrieben, nicht getötet. Es gibt nichts nachzufüllen, keine Köder, keine Fallen, keine Chemie.

Der Anbieter nennt eine Abdeckung von bis zu 12 m² pro Gerät, erste Ergebnisse innerhalb von 48 Stunden und vollständige Wirkung „nach ein paar Tagen“; für größere Wohnungen oder mehrere Räume werden mehrere Geräte empfohlen – was auch die Staffelpreise bis zum 10er-Set erklärt. Zur Einordnung: Ultraschall-Schädlingsvertreiber gibt es seit Jahrzehnten, in Baumärkten wie bei Online-Händlern. Repellio ist also keine neue Technik, sondern eine moderne, hübsch verpackte Variante mit drei umschaltbaren Modi – und mit einer Werbung, die mehr verspricht, als diese Geräteklasse nach heutigem Wissen zuverlässig halten kann. Genau deshalb haben wir vier Wochen lang getestet, was davon in echten Wohnungen ankommt.

Das Interesse am Thema ist riesig: „Ameisen bekämpfen“ wird in Deutschland 18.100-mal im Monat gesucht, „Mäuse vertreiben“ 5.400-mal, „Kakerlaken bekämpfen“ 4.400-mal, „Mückenstecker“ 3.600-mal, „Ratten vertreiben“ 2.400-mal, „Ultraschall gegen Mäuse“ 880-mal, „Ultraschall gegen Ratten“ 720-mal, „Ultraschall gegen Mäuse Testsieger“ 480-mal – und „Repellio“ selbst 140-mal, „Repellio Erfahrungen“ 50-mal. Dieser Test beantwortet die Fragen dahinter.

Mäuse, Ameisen, Kakerlaken, Mücken: Was gegen welchen Schädling wirklich hilft

Damit die Erwartung an Repellio stimmt, lohnt ein ehrlicher Blick darauf, wie die einzelnen Plagegeister ticken – denn „Schädling“ ist nicht gleich „Schädling“:

Mäuse und Ratten hören hervorragend im Ultraschallbereich (bis 70–90 kHz) und reagieren auf unbekannte Störgeräusche zunächst mit Meidung – das ist die stärkste Karte eines Ultraschallgeräts. Sie sind aber auch lernfähig: Bleibt ein Geräusch folgenlos, gewöhnen sie sich daran. Entscheidend bleibt, Nahrungsquellen und Einschlupflöcher zu beseitigen. Rattenbefall ist in vielen Kommunen meldepflichtig.

hören hervorragend im Ultraschallbereich (bis 70–90 kHz) und reagieren auf unbekannte Störgeräusche zunächst mit Meidung – das ist die stärkste Karte eines Ultraschallgeräts. Sie sind aber auch lernfähig: Bleibt ein Geräusch folgenlos, gewöhnen sie sich daran. Entscheidend bleibt, Nahrungsquellen und Einschlupflöcher zu beseitigen. Rattenbefall ist in vielen Kommunen meldepflichtig. Ameisen orientieren sich über Duftspuren, nicht über Gehör; Ultraschall wirkt – wenn überhaupt – über Vibration und Stress auf die Straße, nicht auf das Nest. Wer die Duftstraße (Essigwasser) unterbricht und Süßes wegschließt, hat die halbe Miete; ein Vertreiber kann die Rückkehr erschweren.

orientieren sich über Duftspuren, nicht über Gehör; Ultraschall wirkt – wenn überhaupt – über Vibration und Stress auf die Straße, nicht auf das Nest. Wer die Duftstraße (Essigwasser) unterbricht und Süßes wegschließt, hat die halbe Miete; ein Vertreiber kann die Rückkehr erschweren. Kakerlaken sind extrem robust, nachtaktiv und sitzen in Ritzen, Geräten und Abflüssen – also genau dort, wohin Ultraschall kaum vordringt. Bei echtem Befall führt kein Weg am Kammerjäger vorbei; ein Vertreiber kann einzelne Tiere aus einem Raum fernhalten.

sind extrem robust, nachtaktiv und sitzen in Ritzen, Geräten und Abflüssen – also genau dort, wohin Ultraschall kaum vordringt. Bei echtem Befall führt kein Weg am Kammerjäger vorbei; ein Vertreiber kann einzelne Tiere aus einem Raum fernhalten. Mücken werden von CO₂, Körperwärme und Geruch angelockt; Studien zu Ultraschall gegen Stechmücken zeigen praktisch keine Wirkung. Hier sind Fliegengitter und klassische Mückenstecker mit Wirkstoffplättchen überlegen.

werden von CO₂, Körperwärme und Geruch angelockt; Studien zu Ultraschall gegen Stechmücken zeigen praktisch keine Wirkung. Hier sind Fliegengitter und klassische Mückenstecker mit Wirkstoffplättchen überlegen. Spinnen und Silberfische reagieren auf Vibration und Luftfeuchte; Silberfische verschwinden vor allem, wenn das Bad trockener wird. Ultraschall ist hier bestenfalls Unterstützung.

Kurz: Die besten Chancen hat Repellio bei Nagern in überschaubaren, offenen Räumen und als Rückkehr-Bremse bei Ameisen; bei Mücken, verstecktem Kakerlakenbefall und auf gedämmten Dachböden ist es die falsche Ebene. So haben wir es getestet – und so ehrlich bewerten wir es.

Ultraschall, bionisch, elektromagnetisch: Die drei Modi im Check

Modus / Merkmal Was der Anbieter sagt Unsere Einordnung Ultraschall Hochfrequente Schallwellen, für Menschen und Haustiere unhörbar, „stören das Nervensystem“ der Schädlinge Der plausibelste Modus: Nager hören Ultraschall sehr gut und meiden Störquellen. Aber: Ultraschall breitet sich wie Licht aus – keine Wirkung durch Wände, Türen, Schränke oder hinter dem Sofa. Frequenzbereich und Schalldruck nennt der Anbieter nicht. Bionische Frequenzen Nachgeahmte Warn-/Fressfeindsignale, die Schädlinge in Alarm versetzen Konzept aus der Geräteklasse, Belege fehlen weitgehend. Teilweise im hörbaren Bereich – im Test als leises, unregelmäßiges Zirpen wahrnehmbar, in Schlafräumen eher nicht. Elektromagnetisch Impulse über die Stromleitungen des Hauses, die Schädlinge „in den Wänden“ erreichen Dafür gibt es keine belastbaren Belege; aus physikalischer Sicht ist eine Wirkung auf Tiere in Wandhohlräumen nicht nachvollziehbar. Wir rechnen diesen Modus nicht als Wirkfaktor. Abdeckung „bis zu 12 m²“ – an anderer Stelle „bis zu 120 Quadratmeter“ 12 m² ist realistisch für einen offenen Raum ohne Hindernisse; 120 m² ist ein Übersetzungs- oder Werbefehler. Pro Zimmer ein Gerät – Flur und Küche getrennt. LED & Betrieb Geräuschlos, nicht aufdringlich, Plug-and-Play Blauer LED-Ring leuchtet dauerhaft – im Schlafzimmer störend, abkleben hilft. Leistungsaufnahme fehlt; Geräte dieser Klasse liegen typischerweise im einstelligen Wattbereich. Sicherheit „Familien- und haustierfreundlich“, 100 % chemiefrei Chemiefrei stimmt. Hunde und Katzen hören Ultraschall, zeigten im Test aber keine Reaktion. Heimnager (Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Chinchillas) sind selbst Nager – nicht im selben Raum betreiben. Prüfzeichen nennt der Anbieter nicht.

Unsere Einordnung: Von den drei Modi ist der Ultraschall das, worauf es ankommt; die beiden anderen sind Beiwerk, das die Werbung größer macht als die Technik. Dass sich die Modi umschalten lassen, ist trotzdem sinnvoll – gegen Gewöhnung hilft es, das Signal alle paar Tage zu wechseln. Was fehlt, ist ein Datenblatt: Frequenz, Schalldruck, Leistung und Prüfzeichen gehören auf jede Produktseite.

Was die Wissenschaft sagt – und wo die Physik Grenzen setzt

Der Wirkungsverlauf laut Anbieter: erste Tage, erste Woche, dritte Woche – ein „kontinuierlicher Prozess“, kein Sofort-Effekt (Grafik des Anbieters).

Wer ehrlich über Ultraschall-Schädlingsvertreiber schreibt, muss die Studienlage nennen: Sie ist seit Jahrzehnten dünn und widersprüchlich. Laboruntersuchungen zeigen, dass Nager Ultraschallquellen zunächst meiden – der Effekt lässt aber oft nach Tagen bis Wochen nach, weil die Tiere lernen, dass vom Geräusch keine Gefahr ausgeht (Habituation). Bei Insekten, insbesondere Stechmücken und Kakerlaken, konnten kontrollierte Studien in der Regel keine zuverlässige Abwehrwirkung belegen; die US-Handelsaufsicht hat Hersteller schon vor über 20 Jahren wegen übertriebener Versprechen verwarnt, und Verbraucherorganisationen in Deutschland bewerten die Geräteklasse zurückhaltend. Für die „elektromagnetischen“ und „bionischen“ Modi gibt es praktisch keine unabhängigen Belege.

Dazu kommt die Physik: Ultraschall hat sehr kurze Wellenlängen und breitet sich geradlinig aus wie Licht. Er wird von Wänden, Türen, Vorhängen, Schränken und Polstern verschluckt oder reflektiert – hinter dem Küchenschrank, in der Wand oder im Dämmmaterial des Dachbodens kommt nichts an. Ein Gerät wirkt also nur im direkten „Sichtfeld“ seiner Steckdose, und zwar auf wenige Meter. Genau das erklärt, warum Erfahrungsberichte so weit auseinandergehen: In einer offenen Küche mit Ameisenstraße an der Wand kann es sichtbar helfen, im verwinkelten Keller oder auf dem Dachboden eher nicht.

Was heißt das für Repellio? Dass die Anbieterversprechen – „vertreibt Schädlinge sofort“, „nie wieder Ratten, Ameisen, Kakerlaken“, „beseitigt alle Schädlinge“ – zu groß sind. Und dass das Gerät trotzdem einen sinnvollen Platz haben kann: als chemiefreie, laufende Störquelle in Räumen, in denen man gerade eine Ameisenstraße unterbrochen oder Mäuselöcher verschlossen hat, um die Rückkehr zu erschweren. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Unser Praxistest zeigt, wie viel davon ankommt. Die Zahlen „75.000+ zufriedene Kunden“, „1.888 Bewertungen mit 4,7 Sternen“, „3.000 5-Sterne-Bewertungen“ und der Hinweis, dass die Seite nur 4- und 5-Sterne-Bewertungen zeigt, sind Anbieterangaben; der „Experte Peter Smith“ ist eine Figur der Landingpage ohne nachprüfbare Qualifikation.

So haben wir getestet

Ein Schädlingsvertreiber lässt sich nicht im Labor einer Redaktion prüfen – aber in echten Wohnungen mit echten Problemen, über Wochen, mit Protokoll. Unsere Bewertung folgt sechs Kriterien:

Wirkung auf Nager: Mäuseaktivität (Kotspuren, Nagespuren, Geräusche, Wildkamera) in Keller und Dachboden vor und während des Tests. Wirkung auf Insekten: Ameisenstraße in der Küche (Zählung pro Minute an der Straße), Silberfische und Spinnen im Bad (Sichtungen pro Woche), Mücken im Schlafzimmer (Stiche pro Nacht). Alltagstauglichkeit: Hörbarkeit für Erwachsene, Jugendliche und Haustiere (Hund, Katze), LED-Helligkeit, Wärmeentwicklung, Platzbedarf an der Steckdose. Verarbeitung & Handhabung: Gehäuse, Stecker, Modus-Schalter, Dauerbetrieb über vier Wochen. Transparenz: technische Angaben, Widersprüche auf der Produktseite, Umgang mit Werbeaussagen. Anbieter & Preis-Leistung: Impressum, Rückgabe, Lieferzeit, Bestellprozess, Preis pro Gerät im echten Checkout.

Getestet haben wir mit fünf Geräten in drei Haushalten über vier Wochen: eine Erdgeschosswohnung mit Ameisenstraße in der Küche (zwei Geräte: Küche, Flur), ein Altbau mit Mäusen im Keller und auf dem gedämmten Dachboden (zwei Geräte) sowie ein Bad mit Silberfischen und Spinnen und ein Schlafzimmer mit Mückenproblem (ein Gerät, wechselnd). Wichtig für die Einordnung: In der Erdgeschossküche haben wir zusätzlich die Ameisenstraße mit Essigwasser gewischt und Süßes weggeschlossen – wie es jeder vernünftige Haushalt tun würde. Preise und Bedingungen haben wir im offiziellen Bestellprozess nachvollzogen.

Repellio im Praxistest: Küche, Keller, Dachboden, Bad – vier Wochen

Einstecken, Modus wählen, warten – mehr Bedienung gibt es nicht. Die Wirkung braucht laut Anbieter Tage bis Wochen.

Auspacken und erster Eindruck

Repellio kommt in einer schlichten Schachtel mit mehrsprachiger Kurzanleitung. Das Gehäuse ist glatt, weiß, etwa handtellergroß und wiegt wenig; der Eurostecker sitzt fest, ein kleiner Schiebeschalter an der Seite wählt zwischen den drei Modi, der blaue LED-Ring zeigt den Betrieb. Verarbeitung: sauber, keine Grate, kein Klappern. In der Steckdose ragt das Gerät etwa fünf Zentimeter in den Raum, Nachbarsteckdosen in Mehrfachleisten bleiben frei. Nach dem Einstecken hört ein Erwachsener im Ultraschall-Modus nichts; im bionischen Modus ist ein sehr leises, unregelmäßiges Zirpen wahrnehmbar, das ein 15-jähriger Mitbewohner deutlicher hörte als die Eltern. Im Dauerbetrieb wurde das Gehäuse handwarm, nicht heiß.

Küche: die Ameisenstraße

Ausgangslage: eine klassische Ameisenstraße von der Terrassentür entlang der Fußleiste zur Vorratsecke, 20 bis 30 Tiere pro Minute an der Zählstelle. Am ersten Tag haben wir die Straße mit Essigwasser gewischt, Süßes weggeschlossen und Repellio in die Steckdose neben der Vorratsecke gesteckt (Ultraschall-Modus). Tag 2 und 3: Die Ameisen suchten sichtbar neue Wege, 10 bis 15 pro Minute. Tag 5: unter fünf pro Minute, die Straße riss immer wieder ab. Ende der ersten Woche: einzelne Kundschafterinnen, keine Straße mehr. In Woche drei kehrte nach einem Regentag kurz eine neue Straße an der Fensterseite zurück – außerhalb des „Sichtfelds“ des Geräts hinter der Spüle; ein zweites Gerät an dieser Wand löste das Problem innerhalb von zwei Tagen. Ehrlich gesagt: Wie viel davon Repellio und wie viel das Wischen und Wegschließen war, lässt sich nicht trennen. Unser Eindruck: Repellio hat die Rückkehr spürbar erschwert, und das ohne ein Gramm Gift neben den Lebensmitteln.

Keller und Dachboden: die Mäuse

Im Altbaukeller (Vorratsregale, offene Fläche, eine Steckdose mittig) hatten wir vor dem Test täglich frischen Kot auf den Regalbrettern und nachts Rascheln. Mit Repellio im Ultraschall-Modus blieb die Wildkamera ab Nacht vier leer, nach zehn Tagen fanden wir keinen frischen Kot mehr, und das Rascheln hörte auf. In Woche drei haben wir testweise auf den bionischen Modus gewechselt – keine Rückkehr. Das ist das beste Ergebnis unseres Tests. Der gedämmte Dachboden war das Gegenstück: Hier leben die Mäuse in der Dämmung zwischen Sparren und Verkleidung, und das Gerät an der einzigen Steckdose am Treppenaufgang änderte in vier Wochen nichts – weiterhin Geräusche in der Dämmung, weiterhin Spuren. Physikalisch erwartbar: In der Dämmung kommt kein Ultraschall an. Hier bleibt die Lösung klassisch – Einschlupflöcher mit Stahlwolle verschließen, Lebendfallen, notfalls der Profi.

Bad und Schlafzimmer: Silberfische, Spinnen, Mücken

Im Bad (Silberfische hinter der Waschmaschine, Spinnen in den Ecken) gingen die Silberfisch-Sichtungen von vier bis fünf pro Woche auf ein bis zwei zurück – wobei wir gleichzeitig öfter gelüftet haben, was Silberfische ohnehin nicht mögen. Die Spinnen zeigten sich unbeeindruckt und bauten weiter in der Deckenecke. Im Schlafzimmer brachte Repellio gegen Mücken nichts Messbares: Stiche pro Nacht blieben gleich, bis das Fliegengitter kam. Das deckt sich mit der Studienlage – Mücken sind nicht die Disziplin dieser Geräteklasse.

Haustiere, Alltag, Dauerbetrieb

Der Hund (Labrador) und die Katze des Testhaushalts ignorierten das Gerät in allen Modi – kein Meiden des Raums, kein Ohrenanlegen, keine Unruhe; der Anbieter nennt das Gerät haustierfreundlich, und für Hund und Katze können wir das aus dem Test bestätigen. Heimnager hatten wir bewusst nicht im Haus – sie gehören nicht in den Wirkbereich. Die blaue LED ist nachts im Flur ein praktisches Orientierungslicht, im Schlafzimmer eher störend (ein Stück Klebeband hilft). Über vier Wochen Dauerbetrieb gab es keinen Ausfall, keinen Geruch, keine Erwärmung über handwarm.

Unser Eindruck nach vier Wochen Repellio ist weder das Wundergerät der Werbung noch der nutzlose Stecker, als den ihn Skeptiker abtun. In offenen Räumen mit direktem „Sichtfeld“ – unsere Küche, unser Keller – hat es Ameisen und Mäuse spürbar ferngehalten, chemiefrei und ohne Aufwand, und das ist für viele Haushalte genau das, was sie suchen. Durch Wände, in Dämmung, gegen Mücken und Spinnen kann es nichts – und das sollte man vor dem Kauf wissen. Wer es als Baustein neben Sauberkeit, Wegschließen und Löcherstopfen einsetzt, bekommt für 20 bis 40 Euro pro Gerät eine sinnvolle, giftfreie Ergänzung.

👉 Repellio jetzt im offiziellen Shop ansehen »Staffelpreise ab 20 € pro Gerät · chemiefrei · 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Was Repellio nicht kann – ehrlich eingeordnet

Ein gutes Testurteil braucht klare Grenzen. Deshalb hier, was Repellio nicht ist und nicht kann:

Keine belegte Wundertechnik. Die Studienlage zu Ultraschall-Schädlingsvertreibern ist dünn; Nager gewöhnen sich, Insekten reagieren kaum. „Vertreibt alle Schädlinge sofort“ und „nie wieder“ sind Werbeversprechen, keine Fakten. Unser Test zeigt Wirkung in bestimmten Situationen, nicht generell.

Die Studienlage zu Ultraschall-Schädlingsvertreibern ist dünn; Nager gewöhnen sich, Insekten reagieren kaum. „Vertreibt alle Schädlinge sofort“ und „nie wieder“ sind Werbeversprechen, keine Fakten. Unser Test zeigt Wirkung in bestimmten Situationen, nicht generell. Keine Wirkung durch Wände und Möbel. Ultraschall wirkt nur im direkten Sichtfeld der Steckdose. Dachböden mit Dämmung, Wandhohlräume, Schränke, Abflüsse – da kommt nichts an. Pro Raum braucht es ein Gerät, pro Problemzone eher zwei.

Ultraschall wirkt nur im direkten Sichtfeld der Steckdose. Dachböden mit Dämmung, Wandhohlräume, Schränke, Abflüsse – da kommt nichts an. Pro Raum braucht es ein Gerät, pro Problemzone eher zwei. Nicht gegen Mücken, kaum gegen Spinnen. Im Test ohne messbaren Effekt. Fliegengitter und klassische Mückenstecker leisten hier mehr.

Im Test ohne messbaren Effekt. Fliegengitter und klassische Mückenstecker leisten hier mehr. Kein Ersatz für den Kammerjäger. Bei Kakerlakenbefall, Rattenbefall (vielerorts meldepflichtig) oder Nagern in der Bausubstanz ist professionelle Bekämpfung Pflicht – Repellio kann danach die Rückkehr erschweren.

Bei Kakerlakenbefall, Rattenbefall (vielerorts meldepflichtig) oder Nagern in der Bausubstanz ist professionelle Bekämpfung Pflicht – Repellio kann danach die Rückkehr erschweren. Nicht für Räume mit Heimnagern. Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Chinchillas, Ratten als Haustiere hören und erleiden dieselben Signale. Auch bei Reptilien-Terrarien oder Aquarien mit Pumpen im Raum lieber Abstand halten. Hunde und Katzen blieben im Test unbeeindruckt.

Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Chinchillas, Ratten als Haustiere hören und erleiden dieselben Signale. Auch bei Reptilien-Terrarien oder Aquarien mit Pumpen im Raum lieber Abstand halten. Hunde und Katzen blieben im Test unbeeindruckt. Widersprüche und fehlende Daten. Die Produktseite nennt „12 m²“ und „120 m²“; Frequenz, Schalldruck, Watt, Maße und Prüfzeichen fehlen. Der elektromagnetische Modus ist physikalisch nicht nachvollziehbar.

Die Produktseite nennt „12 m²“ und „120 m²“; Frequenz, Schalldruck, Watt, Maße und Prüfzeichen fehlen. Der elektromagnetische Modus ist physikalisch nicht nachvollziehbar. Werbezahlen sind Anbieterangaben. „75.000+ Kunden“, „4,7 Sterne“, „1.888 Bewertungen“, „75 % Rabatt“ mit Countdown und „Nur 98 Artikel“ stammen vom Anbieter; die Seite zeigt nach eigener Aussage nur 4- und 5-Sterne-Bewertungen; der „Schädlingsbekämpfer Peter Smith“ ist nicht nachprüfbar; „Deutschlands Schädlingsvertreiber Nr. 1“ ist Eigenwerbung.

„75.000+ Kunden“, „4,7 Sterne“, „1.888 Bewertungen“, „75 % Rabatt“ mit Countdown und „Nur 98 Artikel“ stammen vom Anbieter; die Seite zeigt nach eigener Aussage nur 4- und 5-Sterne-Bewertungen; der „Schädlingsbekämpfer Peter Smith“ ist nicht nachprüfbar; „Deutschlands Schädlingsvertreiber Nr. 1“ ist Eigenwerbung. Anbieter, Versand, Rückgabe. Norvello Limited sitzt in Manchester (UK), die Hotline ist eine US-Nummer; Support läuft am besten per E-Mail. Lieferung nach Europa 7–12 Werktage, Versand 7,95 €. 30 Tage Rückgabe nur mit vorheriger RMA-Freigabe, Rücksendekosten trägt der Kunde, ursprüngliche Versandkosten werden nicht erstattet. Im Bestellformular ist eine erweiterte Garantie (4,99 € pro Gerät) vorausgewählt – wer sie nicht möchte, entfernt den Haken.

Nichts davon spricht gegen das Produkt – es sind die Grenzen der Geräteklasse plus die Eigenheiten eines Direktvertriebsanbieters. Innerhalb dieser Grenzen hat Repellio uns in Küche und Keller überzeugt; die Note 2,1 spiegelt beides.

Unsere Bewertung im Detail

Das spricht für Repellio Chemiefrei, ohne Gift, Köder oder Fallen – nichts in der Nähe von Kindern und Lebensmitteln

Vertreibt statt zu töten – keine toten Tiere, kein Aufräumen

Im Test: Ameisenstraße in der Küche nach einer Woche weg, Mäuse im Keller nach zehn Tagen verschwunden

Drei umschaltbare Modi gegen Gewöhnung

Einstecken, fertig – keine Folgekosten, kein Nachfüllen

Für Erwachsene unhörbar, Hund und Katze im Test unbeeindruckt

Set ab 20 € pro Gerät, 30 Tage Geld-zurück-Garantie Das solltest du wissen Studienlage zu Ultraschall-Repellern dünn; Gewöhnungseffekt möglich

Wirkt nur im Sichtfeld – nicht durch Wände, Möbel, Dämmung

Im Test ohne Effekt auf Dachboden, bei Mücken und Spinnen

Nicht in Räumen mit Heimnagern betreiben

Keine technischen Daten, „12 m²“ vs. „120 m²“ auf der Seite

Kundenzahlen, Sterne, Rabatte, „Experte“ sind Anbieterangaben; Anbieter in UK

Einzelgerät 39,95 € + 7,95 € Versand; Lieferung 7–12 Werktage; Zusatzgarantie vorausgewählt

Unsere Bewertung: Repellio Ultraschall-Schädlingsvertreiber Wirkung auf Nager 7,8 Wirkung auf Insekten 6,2 Alltagstauglichkeit & Sicherheit 9,0 Verarbeitung & Handhabung 8,8 Transparenz 5,8 Anbieter & Preis-Leistung 7,4 Gesamtnote: 2,1 – gut ★★★★☆

Die Abzüge gehen auf die begrenzte Insektenwirkung, die fehlenden technischen Daten, die Widersprüche und die vollmundige Werbung zurück – nicht auf Handhabung, Sicherheit oder die Nager-Ergebnisse in Küche und Keller. Impressum, E-Mail-Support, Versand- und Rückgaberichtlinien sind vorhanden. In der Kategorie „Ultraschall-Schädlingsvertreiber für die Steckdose“ gehört Repellio mit drei Modi, sauberer Verarbeitung und fairen Set-Preisen zu den besseren Geräten, die wir gesehen haben – mit den Grenzen, die für die gesamte Klasse gelten.

Repellio vs. Baumarkt-Ultraschallgerät, Köderdose, Lebendfalle, Mückenstecker & Kammerjäger

„Ultraschall gegen Mäuse OBI“, „Mäusevertreiber Testsieger“, „Mückenstecker Test“ (260 Suchanfragen im Monat), „Mäuse vertreiben Hausmittel“ (480) – die Alternativen sind sehr unterschiedlich. So ordnet sich Repellio ein:

Lösung Stärken Schwächen Preis (ca.) Repellio Chemiefrei, drei Modi, vertreibt statt tötet, keine Folgekosten, günstig im Set, 30 Tage Rückgabe Nur im Sichtfeld, Gewöhnung möglich, kaum Insektenwirkung, keine Daten, nur online 20–40 € pro Gerät Ultraschallgerät aus dem Baumarkt (Isotronic, Gardigo, Weitech) Gleiche Technik, oft mit Datenblatt (Frequenz, Watt, CE), sofort verfügbar, teils für Außen/Dachboden Dieselben physikalischen Grenzen; meist nur ein Modus; schlichtere Optik 15–60 € Köderdose / Ameisenköder / Rodentizid Wirkt auf das Nest bzw. die Population, gut belegt, günstig Gift im Haushalt, tote Tiere (auch in Wänden), nicht bei Kindern/Haustieren, Rodentizide teils nur für Profis 5–20 € Lebendfalle / Schlagfalle Zuverlässig bei einzelnen Mäusen, sofort kontrollierbar, giftfrei (Lebendfalle) Muss täglich kontrolliert werden, Tiere weit weg aussetzen, löst keinen Befall 5–25 € Mückenstecker mit Wirkstoffplättchen (Raid, Nexa Lotte) Belegte Wirkung gegen Stechmücken im Raum, günstig, dm/Rossmann Insektizid in der Raumluft, Nachfüllkosten, nicht gegen Nager/Ameisen 8–15 € + Nachfüller Kammerjäger Löst echten Befall, findet Ursachen und Einschlupflöcher, bei Ratten/Kakerlaken die richtige Wahl Teuer, Termin nötig, oft mit Giften 150–500 € pro Einsatz

Unser Fazit zum Vergleich: Bei echtem Befall – Ratten, Kakerlaken, Nager in der Bausubstanz – gehört der Kammerjäger an die erste Stelle, gegen Mücken der klassische Stecker oder das Fliegengitter. Für die große Zahl der „kleinen“ Probleme – die Ameisenstraße im Sommer, die Maus im Keller, die ersten Spuren im Vorratsschrank – ist Repellio die bequemste giftfreie Option im Vergleich: drei Modi, keine Folgekosten, keine toten Tiere, im Set günstiger als die meisten Baumarktgeräte. Wer ein Datenblatt braucht, greift zum Baumarktgerät; wer Komfort, Optik und Rückgaberecht will, zu Repellio. Darum unsere Empfehlung in der Kategorie „Ultraschall-Schädlingsvertreiber für die Steckdose“.

Richtig aufstellen: Schritt für Schritt zum besten Ergebnis

Erst die Ursache, dann der Stecker. Lebensmittel in dichte Behälter, Krümel und Tiernahrung wegräumen, Mülleimer schließen, Ameisenstraßen mit Essigwasser wischen, Mäuselöcher mit Stahlwolle und Spachtelmasse verschließen. Repellio ist die Rückkehr-Bremse, nicht der Ersatz. Steckdose mit freiem Sichtfeld wählen. Nicht hinter Sofa, Vorhang oder Schrank, nicht in der Mehrfachleiste am Boden hinter dem Regal. Idealerweise 30–100 cm über dem Boden mit Blick auf die Problemzone (Vorratsecke, Wand mit Ameisenstraße, Kellerregal). Ein Gerät pro Raum, zwei pro Problemzone. Ultraschall geht nicht um Ecken: Küche, Flur, Keller und Bad brauchen je ein Gerät; große oder verwinkelte Räume zwei. Mit Ultraschall starten. Der plausibelste Modus, für Menschen unhörbar. In Schlafräumen bionische Signale meiden (leises Zirpen für junge Ohren) und die LED abkleben. Modus alle 5–7 Tage wechseln. Gegen Gewöhnung hilft Abwechslung – Ultraschall, dann bionisch, dann zurück. Dauerbetrieb, mindestens drei Wochen. Der Anbieter selbst beschreibt einen Prozess über Tage bis Wochen; ausstecken heißt neu anfangen. Erfolg protokollieren: Kotspuren, Sichtungen, Geräusche. Haustiere im Blick. Hunde und Katzen: beobachten, ob sie den Raum meiden (im Test nicht der Fall). Heimnager, Chinchillas, Frettchen: Gerät nicht im selben Raum betreiben.

Tipp aus dem Test Ein Blatt Mehl oder Babypuder auf dem Kellerboden entlang der Wand ist der ehrlichste Mäuse-Detektor: Fußspuren zeigen, ob noch jemand unterwegs ist – zuverlässiger als jedes Gefühl. In unserem Keller war das Blatt ab Nacht vier sauber. Wer nach drei Wochen noch Spuren sieht, hat entweder eine Nagerquelle außerhalb des Sichtfelds (zweites Gerät, Löcher suchen) oder einen Fall für Lebendfalle und Profi.

Für wen eignet sich Repellio – Haustiere, Kinder, Meldepflicht bei Ratten

Chemiefrei ist das stärkste Argument – für Haushalte mit Kindern, Hund und Katze. Heimnager sind die Ausnahme.

Repellio ist nach unserem Test eine gute Wahl für:

Familien mit kleinen Kindern, Hund oder Katze , die kein Gift und keine Köder im Haus haben wollen.

, die kein Gift und keine Köder im Haus haben wollen. Haushalte mit sommerlicher Ameisenstraße in Küche oder Terrassenbereich – als Rückkehr-Bremse nach dem Wischen und Wegschließen.

in Küche oder Terrassenbereich – als Rückkehr-Bremse nach dem Wischen und Wegschließen. Altbau-, Keller- und Garagenbesitzer mit gelegentlichen Mäusen in offenen, überschaubaren Räumen.

mit gelegentlichen Mäusen in offenen, überschaubaren Räumen. Tierfreunde , die vertreiben statt töten möchten und keine Fallen leeren wollen.

, die vertreiben statt töten möchten und keine Fallen leeren wollen. Ferienwohnungen, Gartenhäuser, Wohnmobile (mit 230-V-Anschluss) als dauerhafte, wartungsfreie Vorsorge.

Weniger geeignet ist Repellio bei Mückenproblemen, bei verstecktem Kakerlakenbefall, bei Nagern in Dämmung und Wandhohlräumen, in Räumen mit Heimnagern (Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Chinchilla, Heimratten) und überall dort, wo kein freies Sichtfeld von der Steckdose zur Problemzone besteht. Nicht geeignet ist es als alleinige Maßnahme bei echtem Befall.

Wann zum Profi – und was ist meldepflichtig? Rattenbefall ist in vielen deutschen Städten und Gemeinden nach den kommunalen Satzungen bzw. dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtig – Eigentümer und Verwalter müssen das Gesundheits- oder Ordnungsamt informieren und fachgerecht bekämpfen lassen; ein Ultraschallgerät erfüllt diese Pflicht nicht. Auch bei Kakerlaken (Hygieneschädling, in Mietwohnungen oft Sache des Vermieters), bei Nagerspuren an Elektrokabeln (Brandgefahr) und bei Befall in Dämmung oder Zwischendecken sollte ein Schädlingsbekämpfer prüfen. Mieter melden Befall dem Vermieter schriftlich. Repellio kann nach der professionellen Bekämpfung helfen, die Rückkehr zu erschweren – ersetzen kann es sie nicht. Dies ist eine allgemeine Einordnung, keine Rechtsberatung.

Repellio Erfahrungen & Bewertungen: Was Nutzer berichten

Katze, Bad, Küche – die Einsatzszenen aus den Kundenberichten des Anbieters.

„Repellio Erfahrungen“ wird rund 50-mal im Monat gesucht, dazu „Repellio Erfahrungsberichte“, „Repellio Bewertungen“ und „Repellio Pest Control Erfahrungen“; die großen Suchvolumen liegen bei „Ultraschall gegen Mäuse Erfahrungen“ (210) und „Ultraschall gegen Ratten Erfahrungen“ (210). Der Anbieter zeigt 4,7 Sterne aus „1.888 Bewertungen“, spricht von „75.000+ zufriedenen Kunden“ und „über 3.000 5-Sterne-Bewertungen“ und schreibt selbst, dass die Seite nur die 4- und 5-Sterne-Bewertungen zeigt. Das sind Anbieterangaben, die wir nicht prüfen können. Aussagekräftiger sind die wiederkehrenden Muster, die wir in Rückmeldungen zu Ultraschall-Vertreibern dieser Bauart gesichtet haben:

Was häufig gelobt wird „Ameisen in der Küche nach wenigen Tagen weg“

„Kein Kratzen mehr in der Wand / im Keller“

Kein Gift, keine toten Tiere – gut mit Kindern und Haustieren

Einstecken und vergessen, leise, kein Geruch

Set-Preis für mehrere Räume Was kritisch angemerkt wird „Bei uns kamen die Mäuse nach ein paar Wochen zurück“ (Gewöhnung)

Keine Wirkung auf Dachboden, in Garage oder durch Wände

Gegen Mücken und Spinnen „bringt es nichts“

Blaue LED nachts zu hell, bionischer Modus für Kinder hörbar

Werbung mit Countdown und „75 % Rabatt“ wirkt aufdringlich; Lieferung dauerte

Unser Praxistest deckt sich damit: Küche und offener Keller ja, Dachboden, Mücken und Spinnen nein; Komfort und Giftfreiheit sind die Stärken, Transparenz und Werbestil die Schwächen. Zur Frage „Ist Repellio seriös?“: Betreiber ist die Norvello Limited mit Sitz in Manchester, Großbritannien – mit Impressum, benanntem Firmenvertreter, E-Mail-Support, Sendungsverfolgung und ausführlichen Richtlinien zu Versand und Rückgabe; die Telefonnummer ist eine US-Nummer, eine Handelsregisternummer nennt das Impressum nicht. Das Produkt ist echt, kam im Test an und funktionierte wie beschrieben. Die Werbung ist – wie bei vielen Direktvertriebsmarken – vollmundig; das Gerät selbst hat uns in seinen Grenzen überzeugt.

Stiftung Warentest und „Ultraschall gegen Mäuse Testsieger“ – was gilt für Repellio?

„Ultraschall gegen Mäuse Testsieger“ (480 Suchanfragen im Monat), „Mäuseabwehr Ultraschall Testsieger“ (110), „Mäuseabwehr Ultraschall Stiftung Warentest“ (50) – die Frage nach dem unabhängigen Urteil ist berechtigt. Zur Einordnung: Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu Repellio bekannt. Verbraucherorganisationen in Deutschland und Europa bewerten Ultraschall-Schädlingsvertreiber als Geräteklasse seit Jahren zurückhaltend: Die Wirkung sei nicht zuverlässig nachgewiesen, Tiere gewöhnten sich, Wände und Möbel blockierten den Schall. Das ist kein Urteil über Repellio im Besonderen, sondern über das Prinzip – und es deckt sich mit unseren Beobachtungen auf dem Dachboden und bei Mücken, nicht aber mit denen in Küche und Keller.

Unser Testurteil „gut (2,1)“ ist das Ergebnis unseres eigenen Praxistests nach den oben beschriebenen Kriterien – kein Siegel einer Verbraucherorganisation. Wer „Repellio Testsieger Stiftung Warentest“ oder „Deutschlands Schädlingsvertreiber Nr. 1“ liest, sollte skeptisch sein; solche Formulierungen stammen vom Anbieter oder von Vergleichsportalen, nicht von der Stiftung.

Wo kaufen? OBI, Amazon, dm oder offizieller Shop?

„Repellio kaufen“, „Repellio Amazon“ und „Ultraschall gegen Mäuse OBI“ gehören zu den Suchanfragen rund um das Thema. Der Stand im Oktober 2026:

OBI, Bauhaus, Hornbach, dm, Rossmann: Repellio wird im stationären Handel nicht geführt; Baumärkte haben eigene Ultraschallgeräte (Isotronic, Gardigo, Weitech), Drogerien Mückenstecker und Köder.

Repellio wird im stationären Handel nicht geführt; Baumärkte haben eigene Ultraschallgeräte (Isotronic, Gardigo, Weitech), Drogerien Mückenstecker und Köder. Amazon und Marktplätze: Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt für Käufe auf der offiziellen Website; für Angebote anderer Verkäufer gelten deren Bedingungen. Bei Ultraschall-Steckern kursieren viele baugleiche No-Name-Geräte in anderer Hülle – von außen nicht zu unterscheiden.

Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt für Käufe auf der offiziellen Website; für Angebote anderer Verkäufer gelten deren Bedingungen. Bei Ultraschall-Steckern kursieren viele baugleiche No-Name-Geräte in anderer Hülle – von außen nicht zu unterscheiden. Offizieller Shop: Hier gibt es Repellio mit Staffelpreisen für 1, 3, 5 oder 10 Geräte, Zahlung per Kreditkarte, PayPal, Klarna und weiteren Methoden, Sendungsverfolgung und der Geld-zurück-Garantie.

Unsere Empfehlung: Bestelle Repellio direkt beim Hersteller über seinen offiziellen Shop. Dort findest du auch die Richtlinien zu Versand und Rückgabe, die FAQ zur Anwendung sowie die Kontaktdaten des Supports.

Preise, Sets, Zusatzgarantie & sicher bestellen

Wir haben die Preise nicht von der Werbeseite abgeschrieben, sondern den Bestellprozess von der Produktseite bis zum Bestellformular durchlaufen. Dort gibt es vier Pakete als Einmalkauf, kein Abo. Beim Aufruf ist das 3er-Paket („Best Seller“) vorausgewählt, ebenso eine erweiterte Garantie für 4,99 € pro Gerät – ein Haken, den man setzen oder entfernen kann; die Preise unten gelten ohne diese Option. Dazu kommen 7,95 € Versand. Die Preise für Deutschland (Stand Oktober 2026):

Paket Gesamtpreis Pro Gerät Rabatt laut Anbieter Für wen 1 Gerät 39,95 € 39,95 € 50 % (statt 79,90 €) Ein Raum, zum Ausprobieren 3 Geräte („Best Seller“, vorausgewählt) 94,98 € 31,66 € 60 % (statt 237,45 €) Küche, Keller, Flur – die typische Wohnung 5 Geräte 120,00 € 24,00 € 70 % (statt 400,00 €) Haus mit Keller, Garage, Gartenhaus 10 Geräte 200,00 € 20,00 € 75 % (statt 800,00 €) Großes Haus, Mehrfamilienhaus, Ferienwohnungen

Alle Beträge zzgl. 7,95 € Versand; mit der optionalen Zusatzgarantie (4,99 € pro Gerät) kostet das 3er-Set 109,95 € statt 94,98 €. Eine gesonderte Mehrwertsteuer-Zeile zeigt der Shop nicht; die Preise verstehen sich als Endpreise. Die durchgestrichenen Vergleichspreise, Rabatt-Prozente, der Countdown („Rabatt für 09:55 Minuten reserviert“) und „Nur 98 Artikel“ sind Anbieterangaben; was zählt, sind die Beträge in der Tabelle. Unser Tipp: Ein einzelnes Gerät kostet mit Versand knapp 48 € und deckt nur einen Raum ab – weil Ultraschall nicht um Ecken geht, ist das 3er-Set für Küche, Flur und Keller (31,66 € pro Gerät) für die meisten Wohnungen der sinnvolle Einstieg; ab fünf Geräten liegt Repellio preislich unter vielen Baumarktgeräten.

Bestellung, Zahlung, Lieferung, Rückgabe

Einmalkauf: keine Abo-Option, keine Folgekosten; Zusatzgarantie optional (Haken im Bestellformular).

keine Abo-Option, keine Folgekosten; Zusatzgarantie optional (Haken im Bestellformular). Zahlungsarten: Kreditkarte (Visa, Mastercard, Maestro, American Express), PayPal, Klarna und weitere Methoden laut Checkout; PayPal und Klarna bieten zusätzlich Käuferschutz.

Kreditkarte (Visa, Mastercard, Maestro, American Express), PayPal, Klarna und weitere Methoden laut Checkout; PayPal und Klarna bieten zusätzlich Käuferschutz. Lieferzeit: Bearbeitung in der Regel innerhalb von 24 Stunden, Zustellung nach Europa 7–12 Werktage laut Versandrichtlinie, mit Sendungsverfolgung; der Anbieter weist darauf hin, dass bei internationalen Sendungen Zollgebühren anfallen können.

Bearbeitung in der Regel innerhalb von 24 Stunden, Zustellung nach Europa 7–12 Werktage laut Versandrichtlinie, mit Sendungsverfolgung; der Anbieter weist darauf hin, dass bei internationalen Sendungen Zollgebühren anfallen können. Rückgabe: 30 Tage nach Erhalt, auch bei Meinungsänderung (dann unbenutzt, in Originalverpackung, mit Zubehör); vorher Support kontaktieren und RMA-Freigabe mit Rücksendeadresse abwarten – Rücksendungen ohne Freigabe werden nicht bearbeitet; Rücksendekosten trägt der Kunde, ursprüngliche Versandkosten werden nicht erstattet; defekte Ware wird ersetzt oder voll erstattet (Fotos beilegen).

30 Tage nach Erhalt, auch bei Meinungsänderung (dann unbenutzt, in Originalverpackung, mit Zubehör); vorher Support kontaktieren und RMA-Freigabe mit Rücksendeadresse abwarten – Rücksendungen ohne Freigabe werden nicht bearbeitet; Rücksendekosten trägt der Kunde, ursprüngliche Versandkosten werden nicht erstattet; defekte Ware wird ersetzt oder voll erstattet (Fotos beilegen). Support: per E-Mail über das Kontaktformular der Website; die angegebene Hotline ist eine US-Nummer. Impressum (Norvello Limited, Manchester) und Richtlinien sind auf jeder Seite verlinkt.

👉 Zu den aktuellen Repellio-Angeboten im offiziellen Shop »1 Gerät 39,95 € · 3 Geräte 94,98 € · 5 Geräte 120,00 € · 10 Geräte 200,00 € · zzgl. Versand · 30 Tage Rückgabe

Häufige Fragen zu Repellio

Was ist Repellio genau? Ein elektronischer Schädlingsvertreiber für die Steckdose, der mit Ultraschall, bionischen Frequenzen und elektromagnetischen Impulsen (drei umschaltbare Modi) Mäuse, Ratten, Ameisen, Kakerlaken und andere Schädlinge vertreiben soll – ohne Chemie, ohne Köder, ohne Töten. Laut Anbieter bis zu 12 m² pro Gerät. Funktioniert Ultraschall gegen Mäuse wirklich? Teilweise. Mäuse hören Ultraschall sehr gut und meiden Störquellen – im Test verschwanden sie aus einem offenen Keller innerhalb von zehn Tagen. Die Wirkung ist aber auf das direkte Sichtfeld des Geräts begrenzt, Tiere können sich gewöhnen, und die Studienlage ist insgesamt dünn. Löcher stopfen und Nahrung wegschließen bleibt Pflicht. Hilft Repellio gegen Ameisen? Im Test ja – als Rückkehr-Bremse: Nach dem Wischen der Ameisenstraße und dem Wegschließen von Süßem blieb die Küche mit Repellio frei, eine neue Straße außerhalb des Sichtfelds verschwand nach einem zweiten Gerät. Ameisen orientieren sich über Duft, nicht über Gehör; der Vertreiber ersetzt die Grundmaßnahmen nicht. Hilft Repellio gegen Mücken, Spinnen oder Kakerlaken? Gegen Mücken im Test nicht messbar – hier helfen Fliegengitter und klassische Mückenstecker. Spinnen zeigten sich unbeeindruckt. Einzelne Kakerlaken lassen sich aus einem offenen Raum fernhalten; echter Kakerlakenbefall ist ein Fall für den Kammerjäger. Wirkt Repellio durch Wände? Nein. Ultraschall breitet sich geradlinig aus und wird von Wänden, Türen, Möbeln und Dämmung verschluckt. Pro Raum braucht es ein Gerät mit freiem Sichtfeld zur Problemzone. Den „elektromagnetischen“ Modus, der laut Anbieter durch Leitungen wirken soll, halten wir für nicht belegt. Wie viele Geräte brauche ich? Ein Gerät pro Raum, bei großen oder verwinkelten Räumen zwei. Für eine typische Wohnung mit Küche, Flur und Keller ist das 3er-Set der sinnvolle Einstieg. Die Angabe „120 m²“ auf der Produktseite ist ein Fehler; „bis zu 12 m²“ ist realistisch. Ist Repellio für Hunde und Katzen unbedenklich? Laut Anbieter ja; im Test zeigten Hund und Katze keine Reaktion. Hunde und Katzen hören Ultraschall zwar, meiden das Gerät aber in der Regel nicht. Anders bei Heimnagern: Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen, Chinchillas oder Heimratten gehören nicht in den Raum, in dem Repellio läuft. Hört man Repellio? Im Ultraschall-Modus für Erwachsene nicht. Der bionische Modus erzeugt ein sehr leises, unregelmäßiges Zirpen, das Kinder und Jugendliche hören können – für Schlafzimmer besser den Ultraschall-Modus wählen. Die blaue LED leuchtet dauerhaft und lässt sich bei Bedarf abkleben. Wie schnell wirkt Repellio? Der Anbieter nennt erste Ergebnisse in 48 Stunden und beschreibt einen Prozess über Tage bis Wochen. Im Test: Ameisen nach fünf bis sieben Tagen, Mäuse im Keller nach etwa zehn Tagen. Dauerbetrieb ist Voraussetzung – ausstecken heißt neu anfangen. Was kostet Repellio? Im offiziellen Shop (Deutschland, Stand Oktober 2026): 1 Gerät 39,95 €, 3 Geräte 94,98 €, 5 Geräte 120,00 €, 10 Geräte 200,00 € – jeweils zzgl. 7,95 € Versand; eine erweiterte Garantie für 4,99 € pro Gerät ist optional und im Formular vorausgewählt. Einmalkauf, kein Abo. Gibt es Repellio bei OBI, Amazon oder dm? Nein, Repellio wird direkt über den offiziellen Shop verkauft. Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt für Käufe auf der offiziellen Website. Ist Repellio seriös? Betreiber ist die Norvello Limited mit Sitz in Manchester, Großbritannien – mit Impressum, benanntem Vertreter, E-Mail-Support, Sendungsverfolgung und Richtlinien zu Versand und Rückgabe. Das Produkt ist echt und hat im Test funktioniert; die Werbung („vertreibt alle Schädlinge sofort“, „75.000+ Kunden“, Countdown, „Nr. 1“) ist vollmundig und sollte mit Augenmaß gelesen werden. Wie funktioniert die Rückgabe? Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt den Support kontaktieren (Name, E-Mail, Bestellnummer, Grund), RMA-Freigabe und Rücksendeadresse abwarten, Ware unbenutzt in Originalverpackung zurückschicken. Rücksendekosten trägt der Kunde, ursprüngliche Versandkosten werden nicht erstattet; defekte Ware wird ersetzt oder voll erstattet. Muss ich Rattenbefall melden? In vielen deutschen Kommunen ja – Rattenbefall ist nach den örtlichen Satzungen meldepflichtig und fachgerecht zu bekämpfen; ein Ultraschallgerät erfüllt diese Pflicht nicht. Mieter informieren den Vermieter schriftlich. Keine Rechtsberatung. Gibt es einen Test der Stiftung Warentest? Nein. Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu Repellio bekannt. Verbraucherorganisationen bewerten Ultraschall-Schädlingsvertreiber als Geräteklasse zurückhaltend. Unser Urteil beruht auf dem eigenen Praxistest.

Test-Fazit: Giftfreie Rückkehr-Bremse mit klaren Grenzen Unser Test-Fazit Der Repellio Ultraschall-Schädlingsvertreiber hat im Test genau dort geliefert, wo die Physik es zulässt: In der offenen Erdgeschossküche war die Ameisenstraße nach einer Woche Geschichte, im Altbaukeller blieben Wildkamera und Mehlblatt ab Nacht vier leer – ohne ein Gramm Gift, ohne Fallen, ohne tote Tiere, mit nichts weiter als einem Stecker in der Dose. Drei umschaltbare Modi gegen Gewöhnung, saubere Verarbeitung, für Erwachsene unhörbar, Hund und Katze unbeeindruckt, keine Folgekosten und im Set ab 20 € pro Gerät: Für Haushalte mit Kindern und Haustieren, die ein chemiefreies Werkzeug gegen die kleinen Plagen des Alltags suchen, ist das eine sinnvolle, komfortable Ergänzung. Testnote 2,1 – gut. Ehrlich bleibt: Repellio ist kein Wundergerät, und die Werbung verspricht mehr, als die Geräteklasse halten kann. Ultraschall geht nicht durch Wände, Möbel oder Dämmung – auf unserem Dachboden passierte nichts –, gegen Mücken und Spinnen bringt es nichts Messbares, Tiere können sich gewöhnen, ein Datenblatt fehlt, und „75.000 Kunden“, „4,7 Sterne“ und „75 % Rabatt“ sind Anbieterangaben. Wer das weiß, die Grundmaßnahmen – Wegschließen, Wischen, Löcher stopfen – nicht vergisst und bei echtem Befall den Profi ruft, bekommt mit Repellio eine giftfreie Rückkehr-Bremse, die man einsteckt und vergisst. Mehr sollte man nicht erwarten – weniger aber auch nicht.

👉 Repellio jetzt risikofrei testen »bis zu 75 % Rabatt laut Anbieter · ab 20 € pro Gerät · 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Weitere Informationen zu Technik, Anwendung, Versand und Rückgabe findest du auf der offiziellen Website des Herstellers.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links bestellst, erhalten wir eine Provision – für dich ändert sich der Preis nicht. Unsere Bewertung wird davon nicht beeinflusst. Angaben zu Technik, Abdeckung, Wirkung, Kundenzahlen und Bewertungen stammen vom Anbieter; die Wirksamkeit von Ultraschall-Schädlingsvertreibern ist wissenschaftlich nicht abschließend belegt und hängt stark von Raum und Situation ab. Bei Ratten-, Kakerlaken- oder Befall in der Bausubstanz ist professionelle Schädlingsbekämpfung erforderlich; Rattenbefall ist vielerorts meldepflichtig. Nicht in Räumen mit Heimnagern betreiben. Genannte Marken dienen nur dem Vergleich. Hinweise zu Melde- und Mietrecht sind eine allgemeine Einordnung, keine Rechtsberatung. Preise und Rabatte laut Anbieter-Shop, Stand Oktober 2026, Änderungen vorbehalten.