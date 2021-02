Detox Foot Patch Erfahrungen und Test – Entgiftungspflaster Bewertung

Die heutige Gesellschaft lebt in ständigem Überfluss und hat somit die Möglichkeit, tagtäglich alles zu konsumieren, was ihr in den Sinn kommt. Das dabei nicht immer die gesündesten Dinge dabei sind, ist vollkommen klar. Doch nicht nur die Ernährungsweise hat sich über die letzten Jahrzehnte radikal verändert, sondern auch das alltägliche Leben. Stress und Anspannung sind zwei von vielen Faktoren, die das tägliche Leben der Menschen bestimmen und somit zu einer schlechteren Lebensqualität oder auch Krankheiten führen können. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Körper regelmäßig entgiftet wird, um wieder mit neuer Energie dem alltäglichen Leben gegenüberzutreten.

Mit Entgiftungspflastern für die Füße bieten diese Detox Foot Patches die optimale Möglichkeit, den Körper regelmäßig zu reinigen und das, ohne Zusatzstoffe und Chemikalien.

Detox Patches für die Füße Erfahrungen und Testbericht

Die Wirkungsweise der Detox-Pflaster lehnt sich an an die traditionelle chinesische Medizin (TCM). In den östlichen Ländern der Welt spielen die Füße eine zentrale Rolle und stehen für Wohlbefinden und Gesundheit. Aus diesem Grund wird dort viel Wert darauf gelegt, dass die Füße regelmäßig gepflegt werden und der Ausgangspunkt für ein energiereiches Leben darstellen. Die TCM greift mit einer Wirkungsweise die zu 100% pflanzlich ist.

Die Detox Foot Patches bestehen somit aus Pulverkissen und sind angereichert mit verschiedenen pflanzlichen Inhaltsstoffen, die alle ihre eigene besondere Wirkung entfalten. Bambus- und Baumessig bilden somit die Grundlagen der Kissen und die Hauptbestandteile. Auch Eukalyptus und Chitosan sind häufige Bestandteile.

Entgiftungspflaster für die Füße – Inhaltsstoffe und Wirkungsweisen

Wichtig ist, dass die Inhaltsstoffe dafür sorgen, dass Entgiftungsprozesse stattfinden und der Stoffwechsel angeregt wird.

wird ebenfalls verwendet, da es als entzündungshemmend gilt und auch den Fettstoffwechsel ankurbelt. Eine weitere japanische Heilpflanze ist Dokudami . Dokudami ist dafür bekannt, dass sie Giftstoffe bindet und aus dem Körper transportiert.

dient als einer der Hauptbestandteile und sorgt für ein allgemeines körperliches Wohlbefinden, da dieser Stoff Schwindelgefühle und Kopfschmerzen reduziert und die Blutzirkulation reguliert und generiert. Den Detox Foot Pads wird zugeschrieben, dass sie nicht nur das allgemeine körperliche Wohlbefinden verbessern, sondern auch Krankheiten und Beschwerden lindern können, wie z. B. Migräne.

sorgen dafür, dass Sekrete im Körper verflüssigt werden und schneller abtransportiert werden können. So haben die Pflaster auch eine heilende Wirkung bei Erkältungen, da sie den Schleim in den Bronchien lösen und direkt abtransportieren können. Auch ein wichtiger Bestandteil ist Turmalin. Dieser wirkt sich positiv auf das Nervensystem aus und sorgt für mehr Energie und Wohlbefinden. Jeder Inhaltsstoff ist somit auf natürlicher Basis und hat seine eigenen speziellen Fähigkeiten, die alle zusammen zu einem einzigartigen Ergebnis führen.

Die Detox Foot Pads werden im Idealfall über Nacht angewendet, da sie hierbei die Möglichkeit haben, ihre Wirkung lange und gezielt zu entfalten. Die Füße haben viele besondere Reflexzonen und somit eine direkte Einwirkung auf das Nervensystem, die Organe und den ganzen Organismus. Die Detox Foot Patches werden vor dem Schlafengehen auf die Füße geklebt und am nächsten Morgen wieder abgezogen. Wer auf Nummer Sicher gehen möchte hat die Möglichkeit, noch zusätzlich Socken über die Füße zu ziehen, um zu verhindern, dass sich die Patches eventuell lösen.

Durch die hohe Anzahl an Poren, die sich auf der Unterseite der Füße befinden, können somit ideal die ganzen Giftstoffe aus dem Körper herausgezogen werden und landen in den Detox – Pads. Durch das Ausschwemmen der Giftstoffe und der überschüssigen Lymphflüssigkeit, sind die Detox Foot Pads am nächsten Morgen meist etwas dunkel gefärbt und somit wird für jeden sichtbar, welche Menge an Schadstoffen im ganzen Körper enthalten sind. Je dunkler die Pflaster verfärbt sind, desto mehr Giftstoffe wurden aus dem Körper transportiert.

Wie häufig sollten Entgiftungspflaster angewendet werden?

In einer Packung befinden sich meist mehrere entgiftende Fußpflaster, meistens handelt es sich um fünf Paare. Hierbei gibt es die Möglichkeit, dass die Entgiftungspflaster auch fünf Nächte hintereinander angewendet werden können, um eine Entgiftungskur durchzuführen. Sie sollten allerdings nicht allzu regelmäßig angewendet werden. Im Idealfall sollte die Detox – Kur alle drei Monate wiederholt werden. Angewendet sollten die Patches jedoch nicht, wenn allergische Reaktionen auftreten, die Haut gereizt ist und man sich gerade in einer Schwangerschaft befindet.

Fazit und Bewertung

Es gibt viele Kritiker, die den Bambuspflastern skeptisch gegenübertreten. Ob sie klinisch wirksam sind, wurde noch nicht erforscht. Bestätigt ist jedoch, dass die verschiedenen Inhaltsstoffe alle ihre Wirkung absondern, für die sie bekannt sind. Inwiefern diese Wirkung über ein Detox Patch, welches sich auf den Füßen befindet, abgesondert werden kann, muss jeder Nutzer für sich selbst herausfinden und sollte den Pflaster somit eine Gelegenheit geben, ihre Wirkung und ihren Sinn unter Beweis zu stellen.

Nicht selten sprechen Anwender von einer bereits verbesserten Schlafqualität, sobald sich die Patches auf den Füßen befinden. Somit wird der Morgen in jedem Fall mit einem guten Start begleitet und man fühlt sich fitter und wohler in seiner Haut. In jedem Fall sollte den Pflastern ein Versuch gestattet werden und vielleicht sind ja auch Sie bald von ihrer Wirkung überzeugt.

