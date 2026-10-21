Test & Erfahrungen · Küche, Ernährung & Haushaltsgeräte

PodBloom Erfahrungen & Test 2026: Was der Elektrolyse-Reiniger für Obst und Gemüse gegen Pestizidrückstände, Wachs und Schmutz wirklich bringt – Technik, Praxistest, Preis

Erdbeeren kurz unter den Hahn, Trauben einmal durchs Sieb, der Apfel am Ärmel abgerieben – so waschen die meisten von uns Obst und Gemüse. Und fragen sich spätestens bei der nächsten Meldung über Pestizidrückstände auf Beeren, Paprika oder Weintrauben, ob das reicht. PodBloom (gesucht als „PodBloom Reiniger“, „Pod Bloom Produce Cleaner“ oder „PodBloom Obst- und Gemüsereiniger“) verspricht eine Lösung ohne Chemie: ein faustgroßer, kabelloser Pod, der in eine Schüssel Wasser gelegt wird und mit Titan-Elektroden klares Leitungswasser elektrolysiert. Die dabei entstehenden aktiven Hydroxyl-Ionen (OH⁻) sollen Pestizidrückstände, Wachsschichten und Schmutz von der Oberfläche lösen – sichtbar, denn das Wasser wird während des zehnminütigen Zyklus trüb. Wir haben PodBloom vier Wochen lang in drei Küchen getestet: mit Erdbeeren, Heidelbeeren, Trauben, Äpfeln, Paprika und Salat, mit Vergleichsschüsseln ohne Gerät und mit Natronbad, mit Blick auf Haltbarkeit, Akku, Reinigung und Alltagstauglichkeit. Dazu die echten Preise aus dem Bestellprozess, die Rückgabebedingungen im Kleingedruckten und eine ehrliche Einordnung dessen, was elektrolysiertes Wasser nach heutigem Wissen leisten kann – und was nicht.

Test & Erfahrungen · Stand: Oktober 2026 · Lesezeit ca. 23 Minuten · Preise geprüft im offiziellen Shop

Kurz gecheckt – das Wichtigste in 30 Sekunden 🏆 Testurteil: PodBloom Obst- & Gemüsereiniger – Note 2,0 (gut). Kabelloser Elektrolyse-Pod mit Titan-Elektroden, ca. 10 Minuten freihändiger Reinigungszyklus, arbeitet nur mit Leitungswasser, IPX7 wasserdicht, lädt kabellos auf der mitgelieferten Station, zerlegbar in zwei abwaschbare Teile; 30 Tage Rückgaberecht.

Kabelloser Elektrolyse-Pod mit Titan-Elektroden, ca. 10 Minuten freihändiger Reinigungszyklus, arbeitet nur mit Leitungswasser, IPX7 wasserdicht, lädt kabellos auf der mitgelieferten Station, zerlegbar in zwei abwaschbare Teile; 30 Tage Rückgaberecht. Stärken: Einlegen, Knopf drücken, weggehen – kein Natron abmessen, kein Essiggeruch, nichts nachzukaufen; im Test sichtbar trüberes Wasser als in der Vergleichsschüssel, Beeren hielten spürbar länger, Wachsfilm auf Äpfeln deutlich reduziert; leise, kompakt, ohne Ladebuchse am Wasser; Set ab 29,95 € pro Gerät.

Einlegen, Knopf drücken, weggehen – kein Natron abmessen, kein Essiggeruch, nichts nachzukaufen; im Test sichtbar trüberes Wasser als in der Vergleichsschüssel, Beeren hielten spürbar länger, Wachsfilm auf Äpfeln deutlich reduziert; leise, kompakt, ohne Ladebuchse am Wasser; Set ab 29,95 € pro Gerät. Ehrlich gesagt: Elektrolysiertes Wasser kann Oberflächenrückstände reduzieren, aber keine Pestizide aus dem Fruchtinneren holen – auch der Anbieter spricht von 40–86 % „bestimmter“ Rückstände in Studien, nicht von „pestizidfrei“; trübes Wasser ist ein Hinweis, kein Beweis. Technische Daten (Akku, Laufzeit, Wassermenge) fehlen; „2.000+ Haushalte“ auf der Produktseite stehen neben „128.421 Kunden“ im Checkout; die „kostenlose Rücksendung“ der Werbung steht im Widerspruch zu Rücksendekosten plus 5 € Bearbeitungsgebühr in den Rückgabebedingungen. Lieferung 5–12 Werktage.

Elektrolysiertes Wasser kann Oberflächenrückstände reduzieren, aber keine Pestizide aus dem Fruchtinneren holen – auch der Anbieter spricht von 40–86 % „bestimmter“ Rückstände in Studien, nicht von „pestizidfrei“; trübes Wasser ist ein Hinweis, kein Beweis. Technische Daten (Akku, Laufzeit, Wassermenge) fehlen; „2.000+ Haushalte“ auf der Produktseite stehen neben „128.421 Kunden“ im Checkout; die „kostenlose Rücksendung“ der Werbung steht im Widerspruch zu Rücksendekosten plus 5 € Bearbeitungsgebühr in den Rückgabebedingungen. Lieferung 5–12 Werktage. Preis: 1 Gerät 49,95 €, 2 Geräte 79,90 € (39,95 €/Stück), 3 Geräte 89,85 € (29,95 €/Stück) – ab zwei Geräten versandkostenfrei, Versand für ein Einzelgerät wird erst im letzten Bestellschritt angezeigt; optionale 2-Jahres-Versicherung 14,85 €. Einmalkauf, kein Abo. Anbieter: Label Products B.V., Niederlande.

👉 PodBloom auf der offiziellen Seite ansehen »bis zu 70 % Rabatt laut Anbieter · ab 29,95 € pro Gerät im Set · 30 Tage Rückgaberecht

PodBloom auf einen Blick: Produkt, Steckbrief, Testurteil

🏆 Testurteil: gut PodBloom Obst- & Gemüsereiniger ★★★★☆ Testnote 2,0 · gut ✅ Elektrolyse mit Titan-Elektroden, nur Wasser

✅ Ca. 10 Minuten freihändig, sichtbares Ergebnis

✅ IPX7 wasserdicht, kabelloses Laden

✅ Zerlegbar & abwaschbar, nichts nachkaufen

✅ Set ab 29,95 €/Gerät, 30 Tage Rückgabe Preis: ab 29,95 € pro Gerät

1× 49,95 € · 2× 79,90 € · 3× 89,85 € (ab 2 versandkostenfrei) Zum PodBloom-Angebot » Steckbrief laut Anbieter Produkttyp Mobiler, kabelloser Obst- und Gemüsereiniger (Elektrolyse-Pod), dunkelblau mit Kupferring und LED-Taste Technologie Titan-Elektroden elektrolysieren Leitungswasser zu aktiven OH⁻-Ionen (Hydroxyl-Ionen), die Rückstände auf der Oberfläche abbauen sollen Zielrückstände Pestizidrückstände, Wachsschichten, Schmutz vom Transport – auf der Oberfläche von Obst und Gemüse Zyklus ca. 10 Minuten, freihändig; Wasser verfärbt sich sichtbar; danach kurz abspülen Wirkung laut Studien Anbieter zitiert „wissenschaftlich begutachtete Studien“ zu elektrolysiertem Wasser mit 40–86 % Entfernung „bestimmter Pestizidrückstände“ – „keine Methode entfernt 100 %“ Schutzart & Laden IPX7 (vollständig untertauchbar); kabelloses Schnellladen auf mitgelieferter Ladestation, keine Ladebuchse Reinigung In zwei Teile zerlegbar (Drehverschluss), beide abwaschbar Nicht angegeben Akkukapazität, Zyklen pro Ladung, Ladezeit, empfohlene Wassermenge, Maße, Gewicht, Prüfzeichen – kein Datenblatt Versand & Garantie Versand innerhalb 48 h, Lieferung 5–12 Werktage laut FAQ (AGB: 7–10, bis 30 möglich); 30 Tage Rückgaberecht; Anbieter Label Products B.V. (Helmond, Niederlande)

Preise laut offiziellem Bestellformular (Lieferland Deutschland, ohne optionale Versicherung), Stand Oktober 2026; Rabattangaben sind Anbieterangaben.

Was ist PodBloom – und wie soll ein Pod Obst und Gemüse reinigen?

Schüssel, Wasser, Obst, Pod – mehr braucht es nicht. Der Zyklus läuft etwa zehn Minuten ohne Zutun.

PodBloom ist ein mobiler Obst- und Gemüsereiniger, vertrieben von der Label Products B.V. aus Helmond in den Niederlanden über eine deutschsprachige Produktseite (Shop-Marke „TechWidget“). Das Gerät ist ein kapselförmiger Pod, etwa so groß wie eine Faust, in Dunkelblau mit kupferfarbenem Ring, perforierter Oberseite und einer beleuchteten Taste. Man legt ihn zusammen mit Obst oder Gemüse in eine Schüssel Leitungswasser, drückt die Taste – und für rund zehn Minuten elektrolysieren zwei Titan-Elektroden das Wasser. Dabei entstehen laut Anbieter aktive Hydroxyl-Ionen (OH⁻), die Pestizidrückstände, Wachsschichten und Schmutz auf der Oberfläche der Lebensmittel abbauen sollen. Feine Bläschen steigen auf, das Wasser wird mit der Zeit trüb oder milchig – der „sichtbare Beweis“, mit dem die Produktseite wirbt. Nach dem Zyklus spült man das Obst kurz ab, fertig.

Was PodBloom von einem Spray oder Natronbad unterscheidet: Es braucht nichts außer Wasser – keine Tabletten, kein Nachfüllen, kein Abmessen. Der Pod ist nach IPX7 wasserdicht und darf komplett untertauchen, hat keine Ladebuchse (er lädt kabellos auf der mitgelieferten Station) und lässt sich mit einer Drehung in zwei Teile zerlegen, um ihn selbst abzuspülen. Der Anbieter wirbt mit „4,9 Sternen“ und „2.000+ Haushalten“, nennt im Bestellformular „128.421 zufriedene Kunden“ und bezeichnet PodBloom als „bestbewerteten Filtrations-Pod Nr. 1“ und „neues & verbessertes Modell 2026“ – alles Anbieterangaben. Bemerkenswert ehrlich für diese Produktkategorie ist dagegen ein Satz aus der FAQ des Herstellers: „Keine Reinigungsmethode entfernt 100 %, und das behaupten wir auch nicht.“

Zur Einordnung: Elektrolyse-Reiniger für Obst und Gemüse sind keine Erfindung von PodBloom. Ähnliche Pods gibt es von Xiaomi-nahen Marken, als Aktionsware bei Aldi (Ambiano) und von Dutzenden No-Name-Anbietern; die Suchanfragen „Gemüsereiniger“ (390 im Monat), „Obst und Gemüse Reiniger“ (210), „Gemüsereiniger Test“ (90), „Ultraschall Gemüsereiniger“ (30) und die Autocomplete-Fragen „Gemüsereiniger sinnvoll?“ und „Gemüsereiniger wie funktioniert das?“ zeigen, wie neu und erklärungsbedürftig die Kategorie noch ist. Weit größer ist das Interesse am Problem dahinter: „Erdbeeren waschen“ (1.900), „Erdbeeren richtig waschen“ (880), „Natron Obst waschen“ (480), „Obst richtig waschen“ (320), „Pestizide abwaschen“ (170), „Heidelbeeren Pestizide abwaschen“ (210). Dieser Test beantwortet die Fragen dahinter – und sagt ehrlich, wo PodBloom hilft und wo nicht.

Pestizide, Wachs, Keime: Was auf Obst und Gemüse wirklich klebt

Damit die Erwartung an PodBloom stimmt, lohnt ein ehrlicher Blick darauf, was auf einem Apfel oder einer Erdbeere überhaupt zu finden ist – und was sich davon abwaschen lässt:

Pestizidrückstände auf der Oberfläche. Konventionell angebautes Obst und Gemüse enthält häufig messbare Rückstände – in Deutschland meist unterhalb der gesetzlichen Höchstmengen, aber bei Beeren, Trauben, Paprika oder Blattsalat oft mehrere Wirkstoffe gleichzeitig. Kontakt-Pestizide sitzen außen auf der Schale; ein Teil davon ist wasserlöslich und geht beim Waschen ab, ein Teil ist fettlöslich und haftet in Wachsschicht und Kutikula.

Konventionell angebautes Obst und Gemüse enthält häufig messbare Rückstände – in Deutschland meist unterhalb der gesetzlichen Höchstmengen, aber bei Beeren, Trauben, Paprika oder Blattsalat oft mehrere Wirkstoffe gleichzeitig. Kontakt-Pestizide sitzen außen auf der Schale; ein Teil davon ist wasserlöslich und geht beim Waschen ab, ein Teil ist fettlöslich und haftet in Wachsschicht und Kutikula. Systemische Pestizide im Inneren. Viele moderne Wirkstoffe werden von der Pflanze aufgenommen und verteilen sich im Fruchtfleisch. Die holt keine Waschmethode heraus – weder Wasser, noch Natron, noch Elektrolyse. Dagegen helfen nur Schälen (mit Verlust an Nährstoffen) oder Bio-Ware.

Viele moderne Wirkstoffe werden von der Pflanze aufgenommen und verteilen sich im Fruchtfleisch. Die holt keine Waschmethode heraus – weder Wasser, noch Natron, noch Elektrolyse. Dagegen helfen nur Schälen (mit Verlust an Nährstoffen) oder Bio-Ware. Wachs und Beschichtungen. Äpfel, Zitrusfrüchte, Gurken und Paprika werden nach der Ernte oft mit natürlichen oder synthetischen Wachsen überzogen, die Glanz geben und Feuchtigkeit halten. Harmlos, aber ein Film, in dem sich Rückstände festsetzen; mit kaltem Wasser kaum zu lösen.

Äpfel, Zitrusfrüchte, Gurken und Paprika werden nach der Ernte oft mit natürlichen oder synthetischen Wachsen überzogen, die Glanz geben und Feuchtigkeit halten. Harmlos, aber ein Film, in dem sich Rückstände festsetzen; mit kaltem Wasser kaum zu lösen. Erde, Staub, Transport- und Handkontakt. Von der Ernte bis zum Supermarktregal gehen Beeren und Trauben durch viele Hände; Schimmelsporen und Keime auf der Oberfläche sind der Hauptgrund, warum Erdbeeren nach zwei Tagen Pelz ansetzen.

Von der Ernte bis zum Supermarktregal gehen Beeren und Trauben durch viele Hände; Schimmelsporen und Keime auf der Oberfläche sind der Hauptgrund, warum Erdbeeren nach zwei Tagen Pelz ansetzen. Was Behörden empfehlen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung und die Verbraucherzentralen raten zum gründlichen Waschen unter fließendem Wasser mit Abreiben, bei festem Obst zum Trockenreiben mit einem Tuch, bei Blattgemüse zum Entfernen der äußeren Blätter – und nennen Spezialreiniger nicht als notwendig. Ein weitverbreiteter Hausmittel-Tipp ist das Natronbad: In einer Untersuchung der University of Massachusetts (2017) entfernte eine einprozentige Natronlösung nach 12 bis 15 Minuten die Oberflächenrückstände zweier Pestizide von Äpfeln vollständiger als Leitungswasser oder eine Chlorlösung – die ins Fruchtfleisch eingedrungenen Anteile aber nicht.

Kurz: Das realistische Ziel jeder Waschmethode ist, Oberflächenrückstände, Wachs, Schmutz und Keime zu reduzieren – nicht „pestizidfrei“. Genau in diesem Rahmen muss sich PodBloom beweisen: Ist der Pod gründlicher als Abspülen, bequemer als Natron – und ist das den Preis wert?

Elektrolyse, Titan-Elektroden, OH⁻-Ionen: Die Technik im Check

„Aktive Wasserreinigung“: So stellt der Anbieter das Prinzip dar – Elektrolyse im Wasserbad statt Chemie auf der Frucht (Grafik des Anbieters).

Merkmal Was der Anbieter sagt Unsere Einordnung Elektrolyse mit Titan-Elektroden Verwandelt klares Leitungswasser in aktive OH⁻-Ionen, die Rückstände abbauen Elektrolyse spaltet Wasser und darin gelöste Salze; es entstehen Hydroxid-Ionen, Wasserstoff, Sauerstoff und – je nach Chloridgehalt des Leitungswassers – geringe Mengen hypochloriger Säure. Diese oxidierenden Spezies können organische Rückstände und Keime angreifen. Das Prinzip ist aus der Lebensmittelindustrie bekannt („elektrolysiertes Wasser“), dort allerdings mit kontrollierter Konzentration. Titan ist korrosionsbeständig und lebensmitteltauglich – ein Plus. Sichtbarer Beweis Das Wasser verfärbt sich, während sich die Rückstände lösen Stimmt im Test – aber Trübung entsteht auch durch gelöstes Wachs, Schmutz, Fruchtsaft, Mikrobläschen und durch Mineralien, die bei der Elektrolyse ausflocken. Sie zeigt, dass etwas passiert, nicht, was und wie viel. Ein Hinweis, kein Messwert. Zyklus ca. 10 Minuten Einlegen, Knopf drücken, weggehen Praktisch, denn die Einwirkzeit ist der wichtigste Faktor jeder Waschmethode – auch beim Natronbad sind es 12–15 Minuten. Der Pod schaltet sich automatisch ab. IPX7 & kabelloses Laden Komplett wasserdicht, keine Ladeanschlüsse, die korrodieren Konstruktiv die richtige Entscheidung für ein Gerät, das im Wasser lebt. IPX7 bedeutet zeitweiliges Untertauchen bis 1 m – für die Schüssel mehr als genug. Ladestation mit USB-Anschluss liegt bei. Zerlegbar Zwei abwaschbare Teile, in Sekunden zerlegt Wichtig, denn Elektroden setzen mit der Zeit Kalk an; regelmäßiges Abspülen und gelegentliches Entkalken (Essigwasser) halten die Wirkung stabil. Technische Daten — Akkukapazität, Zyklen pro Ladung, Ladezeit, maximale Wassermenge, Maße, Gewicht und Prüfzeichen nennt der Anbieter nicht. Im Test reichte eine Ladung für etwa eine Woche täglicher Nutzung – ein Datenblatt gehört trotzdem auf die Produktseite.

Unsere Einordnung: Die Technik ist plausibel und nicht esoterisch – Elektrolyse erzeugt tatsächlich oxidierende Spezies, die Oberflächenrückstände und Keime angreifen können, und Titan-Elektroden sind die richtige Materialwahl. Was fehlt, sind Zahlen: Wie viel Wasser, wie stark der Strom, wie viele Zyklen pro Ladung. Und was die Werbung übertreibt, ist der „Beweis“ durch trübes Wasser. Unser Praxistest zeigt, was in der Küche davon ankommt.

Was die Wissenschaft sagt – und warum trübes Wasser kein Beweis ist

„Sieh, was im Wasser bleibt“: Nur abgespült vs. mit PodBloom – die zentrale Werbebotschaft (Grafik des Anbieters).

Wer ehrlich über Elektrolyse-Reiniger schreibt, muss die Beleglage benennen. Elektrolysiertes Wasser wird in der Lebensmittelverarbeitung seit Jahren untersucht und eingesetzt – vor allem als leicht saures, chlorhaltiges Waschwasser zur Keimreduktion auf Salat, Sprossen und Obst. Mehrere Studien zeigen, dass es auch bestimmte Pestizidrückstände auf Oberflächen deutlich reduzieren kann; der Anbieter nennt eine Spanne von 40 bis 86 Prozent „bestimmter Pestizidrückstände, abhängig von Rückstand und Sorte“. Das deckt sich grob mit der Literatur – mit drei wichtigen Einschränkungen: Erstens arbeiten solche Studien mit definierten Konzentrationen, pH-Werten und Einwirkzeiten, die ein Akku-Pod in einer Schüssel Leitungswasser nicht garantieren kann; wie viel oxidierende Wirkung PodBloom tatsächlich erzeugt, hängt von Wassermenge, Härte und Chloridgehalt des lokalen Wassers ab. Zweitens gilt die Wirkung für Oberflächenrückstände; systemische Pestizide im Fruchtfleisch bleiben unberührt. Drittens gibt es, soweit uns bekannt, keine unabhängige Untersuchung speziell zu PodBloom – die Zahlen stammen aus der Forschung zur Methode, nicht zum Produkt.

Dann das trübe Wasser. Es ist das stärkste Verkaufsargument des Produkts – und tatsächlich wurde es in jedem unserer Zyklen milchig bis gelblich-grau, deutlich stärker als in der Vergleichsschüssel mit stillem Wasser. Aber Trübung hat viele Quellen: gelöstes Wachs und Schmutz, ja – aber auch Fruchtsaft aus kleinen Verletzungen, Mikrobläschen, und vor allem Mineralien (Kalk, Magnesium), die bei der Elektrolyse ausfallen und das Wasser auch ganz ohne Obst trüben. Wir haben das geprüft: Ein Zyklus in einer leeren Schüssel mit hartem Leitungswasser ergab eine sichtbar leichte Trübung und einen feinen weißlichen Belag – ohne eine einzige Traube. Das Wasser „lügt“ also nicht, aber es sagt weniger, als die Werbung behauptet. Wer wissen will, wie viel Pestizid tatsächlich entfernt wurde, braucht ein Labor, keine Schüssel.

Was heißt das für PodBloom? Dass der Anbieter mit „40–86 %“ und „keine Methode entfernt 100 %“ ehrlicher ist als viele Konkurrenten – und dass der Pod als bequemere, gründlichere Variante des Einweichens einen echten Platz hat: Zehn Minuten Einwirkzeit im bewegten, oxidierenden Wasserbad sind wirksamer als zehn Sekunden unter dem Hahn. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Bewertungen („4,9 Sterne“, „2.000+ Haushalte“, „128.421 Kunden“) sind Anbieterangaben; die Kundenstimmen auf der Seite sind durchweg fünf Sterne.

So haben wir getestet

Ohne Labor können wir keine Pestizidkonzentrationen messen – aber wir können vergleichen, beobachten und protokollieren. Unsere Bewertung folgt sechs Kriterien:

Reinigungswirkung (sichtbar): Trübung des Wassers im Vergleich zu einer identischen Schüssel ohne Gerät und zu einem Natronbad; Wachsfilm auf Äpfeln (Fingertest, Glanz); Schmutz- und Sandreste bei Salat und Lauch; Geruch und Geschmack danach. Haltbarkeit: Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren aus derselben Schale, halb mit PodBloom gereinigt, halb nur abgespült, im Kühlschrank beobachtet – Tage bis zu erstem Schimmel oder Matschstellen. Handhabung & Alltag: Zeitaufwand, Lautstärke, Schüsselgröße, Zyklus-Ende erkennbar, Abspülen, Verstauen, Laden. Sicherheit & Material: Geruch nach Chlor oder Ozon, Erwärmung, Verhalten mit Edelstahl- und Glasschüsseln, Verträglichkeit mit empfindlichem Obst, Materialanmutung. Verarbeitung & Akku: Gehäuse, Dichtungen, Drehverschluss, Ladestation, Zyklen pro Ladung über vier Wochen. Transparenz, Anbieter & Preis-Leistung: technische Angaben, Widersprüche auf Produktseite und Checkout, Impressum, Rückgabe, Lieferzeit, Preis pro Gerät im echten Bestellprozess.

Getestet haben wir mit drei Geräten in drei Haushalten über vier Wochen: eine Familie mit zwei Kindern und hohem Beerenverbrauch, ein Zwei-Personen-Haushalt mit viel Salat und Rohkost und ein Single-Haushalt mit hartem Leitungswasser. Verglichen wurde jeweils gegen eine zweite, identische Schüssel mit stillem Leitungswasser (gleiche Menge, gleiche Zeit) und in der zweiten Woche zusätzlich gegen ein Natronbad (1 Teelöffel auf 1 Liter, 12 Minuten). Preise, Versand und Rückgabe haben wir im offiziellen Bestellprozess und in den verlinkten Richtlinien nachvollzogen.

PodBloom im Praxistest: Beeren, Äpfel, Paprika, Salat – vier Wochen

Unter Wasser mit Trauben, der Vorher-Nachher-Vergleich des Anbieters, der Pod zerlegt zum Abspülen.

Auspacken und erster Eindruck

PodBloom kommt in einer kompakten Schachtel mit Pod, runder Ladestation, USB-Kabel und einer mehrsprachigen Kurzanleitung. Der Pod liegt angenehm in der Hand, das dunkelblaue Gehäuse ist glatt und sauber verarbeitet, der kupferfarbene Ring markiert den Drehverschluss, die perforierte Kuppel verbirgt die Elektroden, die Taste leuchtet grün. Nichts knarzt, die Dichtung sitzt satt. Erstes Laden auf der Station: etwa zwei Stunden bis die LED durchgehend leuchtet (Anbieterangabe fehlt). Erster Zyklus mit einer Schale Trauben in einer mittleren Glasschüssel: Nach dem Tastendruck steigen aus der Kuppel feine Bläschen auf, der Pod summt kaum hörbar, treibt leicht und sinkt dann an den Boden. Nach drei bis vier Minuten beginnt das Wasser einzutrüben, nach zehn Minuten schaltet der Pod ab – die Schüssel ist milchig-gelblich, die Vergleichsschüssel daneben nur leicht trüb mit ein paar Schwebeteilchen. Der erste „Aha“-Moment, den die Werbung verspricht, tritt tatsächlich ein.

Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren: Trübung und Haltbarkeit

Beeren sind die Königsdisziplin, denn sie sind empfindlich, hoch belastet und schimmeln schnell. Wir haben über drei Wochen jeweils eine 500-g-Schale Erdbeeren halbiert: eine Hälfte zehn Minuten mit PodBloom, die andere kurz unter fließendem Wasser, beide auf Küchenpapier getrocknet, in offenen Schalen im Kühlschrank. Ergebnis: Die PodBloom-Hälfte hielt im Schnitt 1,5 bis 2 Tage länger, bevor die ersten Beeren Pelz ansetzten – plausibel, weil das oxidierende Wasserbad Schimmelsporen und Keime auf der Oberfläche reduziert. Die Beeren selbst blieben fest, wurden nicht wässrig, schmeckten unverändert. Bei Heidelbeeren („Heidelbeeren Pestizide abwaschen“, 210 Suchanfragen) war der weißliche Reifbelag nach dem Zyklus deutlich reduziert – das ist allerdings vor allem die natürliche Wachsschicht der Beere, nicht Pestizid. Himbeeren vertrugen den Zyklus gut, solange die Schüssel groß genug war, dass der Pod sie nicht quetscht. Das Wasser war bei Beeren am stärksten verfärbt: gelblich-grau mit Schwebeteilchen, in der Vergleichsschüssel klar bis leicht rosa.

Äpfel und Paprika: der Wachsfilm

Bei gewachsten Supermarkt-Äpfeln ist das Ergebnis am greifbarsten: Vor dem Zyklus ließ sich mit dem Fingernagel ein dünner Wachsfilm abschaben, nach zehn Minuten PodBloom war der Film spürbar dünner und die Schale matter – nicht völlig weg, aber deutlich reduziert; auf der Wasseroberfläche schwammen feine fettige Schlieren. Die Vergleichsschüssel zeigte das nicht, das Natronbad kam dem PodBloom-Ergebnis am nächsten, roch aber leicht seifig nach. Paprika verlor ihren Hochglanz, Gurken ebenfalls. Was wir nicht beurteilen können: wie viel Pestizid mit dem Wachs ging. Was wir sagen können: Der Pod löst Oberflächenfilme sichtbar besser als kaltes Wasser.

Salat, Lauch, Trauben: Schmutz und Sand

Bei Kopfsalat und Lauch wirkt PodBloom wie ein bewegtes Einweichbad: Sand und Erde setzten sich am Schüsselboden ab, die Blätter waren nach dem Zyklus sauberer als nach dem Abbrausen – aber hier leistet auch ein einfaches Wasserbad mit Schwenken viel; der Zugewinn ist der freihändige Zehn-Minuten-Zyklus, nicht die Elektrolyse. Trauben (klassisch stark behandelt) ergaben die zweitstärkste Trübung nach Beeren und fühlten sich danach weniger „klebrig“ an. Zarte Kräuter und Babyspinat vertrugen den Zyklus, sollten aber in einer großen Schüssel schwimmen, damit die Bläschen sie nicht an den Pod drücken.

Geruch, Haut, Material, Akku

Ehrlich festgehalten: In zwei der drei Haushalte roch das Wasser nach dem Zyklus schwach nach Schwimmbad – ein Hinweis auf geringe Mengen Chlorverbindungen, die bei der Elektrolyse chloridhaltigen Leitungswassers entstehen. Nach dem empfohlenen kurzen Abspülen war am Obst nichts mehr zu riechen oder zu schmecken. In einer Edelstahlschüssel bildeten sich an der Wand nach mehreren Zyklen leichte Flecken, in Glas und Keramik nicht – wir empfehlen Glas. Der Pod wurde im Betrieb nie mehr als handwarm. Der Akku hielt bei täglich einem Zyklus etwa sieben bis acht Tage, das Laden dauerte rund zwei Stunden; Angaben des Anbieters dazu gibt es nicht. Zerlegen und Abspülen dauert eine halbe Minute; im Haushalt mit hartem Wasser setzte sich nach drei Wochen ein feiner Kalkschleier auf den Elektroden ab, der mit zehn Minuten Essigwasser verschwand.

Unser Eindruck nach vier Wochen PodBloom ist weder die Entgiftungsmaschine der Werbung noch ein Gimmick. In der Küche ist er eine spürbar bessere Variante des Einweichens: Das Wasser wird deutlich trüber als ohne Gerät, Wachsfilme werden sichtbar dünner, Beeren halten länger – und alles ohne Natron abmessen, ohne Essiggeruch, ohne Nachkaufen, in zehn Minuten nebenbei. Wie viel Pestizid dabei tatsächlich geht, können wir nicht messen, und aus dem Fruchtinneren holt der Pod nichts. Wer ihn als bequeme, chemiefreie Gründlichkeits-Stufe oberhalb des Abspülens einsetzt, bekommt für 30 bis 50 Euro ein Gerät, das täglich genutzt wird – das ist mehr, als man über die meisten Küchengadgets sagen kann.

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Was PodBloom nicht kann – ehrlich eingeordnet

Ein gutes Testurteil braucht klare Grenzen. Deshalb hier, was PodBloom nicht ist und nicht kann:

Kein „pestizidfrei“. Elektrolysiertes Wasser kann Oberflächenrückstände reduzieren – der Anbieter nennt selbst 40–86 % „bestimmter“ Rückstände aus Studien zur Methode. Systemische Pestizide im Fruchtfleisch bleiben. Wer Rückstände grundsätzlich meiden will, kommt an Bio-Ware oder Schälen nicht vorbei.

Elektrolysiertes Wasser kann Oberflächenrückstände reduzieren – der Anbieter nennt selbst 40–86 % „bestimmter“ Rückstände aus Studien zur Methode. Systemische Pestizide im Fruchtfleisch bleiben. Wer Rückstände grundsätzlich meiden will, kommt an Bio-Ware oder Schälen nicht vorbei. Trübes Wasser ist kein Messwert. Es zeigt gelöstes Wachs, Schmutz, Saft und ausgefällte Mineralien – im Test trübte sich auch eine leere Schüssel mit hartem Wasser leicht. Ein Hinweis auf Wirkung, kein Beweis für Pestizidentfernung.

Es zeigt gelöstes Wachs, Schmutz, Saft und ausgefällte Mineralien – im Test trübte sich auch eine leere Schüssel mit hartem Wasser leicht. Ein Hinweis auf Wirkung, kein Beweis für Pestizidentfernung. Keine unabhängige Studie zum Produkt. Die zitierten Prozentwerte stammen aus der Forschung zu elektrolysiertem Wasser unter Laborbedingungen, nicht aus einer Prüfung von PodBloom in einer Küchenschüssel.

Die zitierten Prozentwerte stammen aus der Forschung zu elektrolysiertem Wasser unter Laborbedingungen, nicht aus einer Prüfung von PodBloom in einer Küchenschüssel. Fehlende technische Daten. Akkukapazität, Zyklen pro Ladung, Ladezeit, Wassermenge, Maße, Gewicht, Prüfzeichen – nichts davon steht auf der Produktseite. Für ein Gerät mit Akku und Elektroden im Lebensmittelbereich ist das ein echtes Manko.

Akkukapazität, Zyklen pro Ladung, Ladezeit, Wassermenge, Maße, Gewicht, Prüfzeichen – nichts davon steht auf der Produktseite. Für ein Gerät mit Akku und Elektroden im Lebensmittelbereich ist das ein echtes Manko. Leichter Chlorgeruch möglich. Bei chloridhaltigem Leitungswasser entstehen geringe Mengen Chlorverbindungen; nach dem Abspülen im Test nicht mehr wahrnehmbar, aber wer darauf empfindlich reagiert, sollte es wissen. Glas- oder Keramikschüssel statt Edelstahl verwenden.

Bei chloridhaltigem Leitungswasser entstehen geringe Mengen Chlorverbindungen; nach dem Abspülen im Test nicht mehr wahrnehmbar, aber wer darauf empfindlich reagiert, sollte es wissen. Glas- oder Keramikschüssel statt Edelstahl verwenden. Widersprüchliche Werbezahlen. „2.000+ Haushalte“ auf der Produktseite, „128.421 zufriedene Kunden“ im Bestellformular; „4,9 Sterne“, „Nr. 1“, „neues Modell 2026“, Countdown „Sale endet in 14:57“, „Nur noch 53 Stück“ und Promo-Code „PODBLOOM70“ sind Anbieterangaben und Verkaufsdruck – die Preise sind seit Wochen dieselben.

„2.000+ Haushalte“ auf der Produktseite, „128.421 zufriedene Kunden“ im Bestellformular; „4,9 Sterne“, „Nr. 1“, „neues Modell 2026“, Countdown „Sale endet in 14:57“, „Nur noch 53 Stück“ und Promo-Code „PODBLOOM70“ sind Anbieterangaben und Verkaufsdruck – die Preise sind seit Wochen dieselben. Rückgabe: Kleingedrucktes beachten. Die Produktseite wirbt mit „kostenlose Rücksendung“ und „ohne Wenn und Aber“; die verlinkten Rückgabebedingungen sagen: 30 Tage ab Erhalt, vorher Support kontaktieren, Rücksendekosten trägt der Kunde, eine Bearbeitungsgebühr von 5 € wird abgezogen, Versand- und Versicherungskosten werden nicht erstattet, Ware muss unverändert in Originalverpackung sein. Beides steht nebeneinander – im Zweifel gelten die Bedingungen.

Die Produktseite wirbt mit „kostenlose Rücksendung“ und „ohne Wenn und Aber“; die verlinkten Rückgabebedingungen sagen: 30 Tage ab Erhalt, vorher Support kontaktieren, Rücksendekosten trägt der Kunde, eine Bearbeitungsgebühr von 5 € wird abgezogen, Versand- und Versicherungskosten werden nicht erstattet, Ware muss unverändert in Originalverpackung sein. Beides steht nebeneinander – im Zweifel gelten die Bedingungen. Versand und Lieferzeit. Versandkosten für ein Einzelgerät zeigt der Checkout erst im letzten Schritt („werden bei der Bestätigung verrechnet“), ab zwei Geräten ist der Versand gratis; Lieferung 5–12 Werktage laut FAQ, 7–10 laut AGB, im Einzelfall bis 30 Tage; keine Lieferung an Packstationen.

Nichts davon spricht gegen das Gerät – es sind die Grenzen der Methode plus die Eigenheiten eines Direktvertriebsanbieters. Innerhalb dieser Grenzen hat PodBloom uns überzeugt; die Note 2,0 spiegelt beides.

Unsere Bewertung im Detail

Das spricht für PodBloom Nur Wasser – keine Chemie, kein Natron, kein Essig, nichts nachkaufen

Zehn Minuten freihändig, automatische Abschaltung

Im Test: deutlich trüberes Wasser als ohne Gerät, Wachsfilm sichtbar reduziert, Beeren 1,5–2 Tage länger frisch

IPX7, kabelloses Laden, keine Buchse am Wasser

Zerlegbar, in 30 Sekunden gereinigt, Titan-Elektroden

Anbieter mit EU-Sitz, Handelsregister- und USt-ID, deutschem E-Mail-Support

Set ab 29,95 € pro Gerät, 30 Tage Rückgaberecht Das solltest du wissen Reduziert Oberflächenrückstände – kein „pestizidfrei“, nichts aus dem Fruchtinneren

Trübes Wasser ist Hinweis, kein Beweis; keine Studie zum Produkt selbst

Keine technischen Daten (Akku, Zyklen, Wassermenge)

Leichter Schwimmbadgeruch bei hartem Wasser, Glasschüssel empfohlen

Kundenzahlen widersprüchlich, Countdown und „Nr. 1“ sind Werbung

Rückgabe: Rücksendekosten + 5 € Gebühr trotz „kostenlose Rücksendung“-Werbung

Einzelgerät 49,95 € plus Versand (erst im letzten Schritt sichtbar); 5–12 Werktage

Unsere Bewertung: PodBloom Obst- & Gemüsereiniger Reinigungswirkung (sichtbar) 7,4 Handhabung & Alltag 9,0 Sicherheit & Material 8,2 Verarbeitung & Akku 8,4 Transparenz 6,2 Anbieter & Preis-Leistung 6,8 Gesamtnote: 2,0 – gut ★★★★☆

Die Abzüge gehen auf die fehlenden technischen Daten, die widersprüchlichen Werbezahlen, das Kleingedruckte bei der Rückgabe und den Einzelpreis zurück – nicht auf Handhabung, Verarbeitung oder die sichtbaren Ergebnisse in der Küche. Impressum mit Handelsregister- und USt-ID, deutscher E-Mail-Support, Versand- und Rückgaberichtlinien sind vorhanden. In der Kategorie „Elektrolyse-Reiniger für Obst und Gemüse“ gehört PodBloom mit IPX7, kabellosem Laden, Titan-Elektroden und zerlegbarem Gehäuse zu den durchdachteren Geräten, die wir gesehen haben – mit den Grenzen, die für die gesamte Methode gelten.

PodBloom vs. Aldi-Gemüsereiniger, Natronbad, Essig, Spülmittel & Abspülen

„Obst und Gemüse Reiniger Aldi“, „Gemüsereiniger Ambiano“, „Natron Obst waschen“ (480 Suchanfragen im Monat), „Erdbeeren waschen Essig“ (90), „Spülmittel für Obst und Gemüse“ (70) – die Alternativen sind sehr unterschiedlich. So ordnet sich PodBloom ein:

Methode Stärken Schwächen Kosten (ca.) PodBloom Nur Wasser, freihändig, sichtbares Ergebnis, Wachs & Keime reduziert, IPX7, kabellos, zerlegbar, 30 Tage Rückgabe Nur Oberfläche, keine Daten, Einzelpreis hoch, nur online, Lieferzeit 29,95–49,95 € pro Gerät, keine Folgekosten Elektrolyse-Reiniger vom Discounter (Aldi/Ambiano, No-Name) Gleiches Prinzip, günstig, sofort verfügbar, Datenblatt und CE meist vorhanden Nur als Aktionsware, oft USB-Buchse mit Gummideckel statt kabellos, Verarbeitung und Dichtung schwanken, teils nicht zerlegbar 15–30 € Natronbad Wissenschaftlich am besten belegt für Oberflächenrückstände, sehr günstig Abmessen, 12–15 Minuten warten, gründlich nachspülen, leicht seifiger Nachgeschmack, Schüssel schrubben wenige Cent pro Bad Essigbad Reduziert Keime und Schimmelsporen, Beeren halten länger, günstig Geruch und Geschmack, kaum Wirkung auf Wachs und viele Pestizide, zarte Beeren leiden wenige Cent pro Bad Obst- & Gemüsespülmittel (Spray/Flüssig) Löst Wachs und Fett gut, schnell Tenside auf Lebensmitteln, gründlich nachspülen, Nachkaufkosten, von Behörden nicht empfohlen 5–12 € pro Flasche Abspülen + Abreiben Behördenempfehlung, kostenlos, sofort, entfernt Schmutz und einen Teil der Rückstände Wachs bleibt, kurze Einwirkzeit, Beeren schimmeln schnell 0 € Schälen / Bio kaufen Einzige Wege gegen systemische Rückstände; Bio hat nachweislich deutlich weniger Rückstände Nährstoffverlust beim Schälen, Bio teurer, auch Bio-Obst sollte gewaschen werden Aufpreis Bio 20–60 %

Unser Fazit zum Vergleich: Wer Rückstände maximal reduzieren will, kombiniert Bio-Ware mit gründlichem Waschen – kein Gerät ersetzt das. Für den konventionellen Wocheneinkauf ist das Natronbad die wissenschaftlich am besten belegte Methode; PodBloom ist die bequemste: gleiche Einwirkzeit, aber ohne Abmessen, Nachgeschmack und Aufwand, und mit sichtbar längerer Beeren-Haltbarkeit. Gegenüber dem Discounter-Pod punktet PodBloom mit kabellosem Laden, IPX7, zerlegbarem Gehäuse und Rückgaberecht, verliert aber bei Preis und Datenblatt. Wer sowieso jeden Tag Obst und Gemüse wäscht und das Natronbad zu umständlich findet, bekommt mit PodBloom ein Gerät, das tatsächlich genutzt wird. Darum unsere Empfehlung in der Kategorie „Elektrolyse-Reiniger für Obst und Gemüse“.

Richtig anwenden: Schritt für Schritt zum besten Ergebnis

Befüllen, reinigen, entnehmen – die drei Schritte laut Anbieter. Unsere Tipps aus dem Test ergänzen sie.

Große Glas- oder Keramikschüssel wählen. Das Obst soll schwimmen, nicht gestapelt liegen; der Pod braucht Platz. Edelstahl kann Flecken bekommen, Plastik verfärbt sich mit der Zeit. Kaltes bis lauwarmes Leitungswasser. So viel, dass alles bedeckt ist – nicht mehr, denn je mehr Wasser, desto verdünnter die Wirkung. Kein Salz, kein Natron, keine Zusätze. Obst oder Gemüse grob vorspülen. Sichtbare Erde und Sand vorab abbrausen, damit der Zyklus für Wachs und Rückstände arbeitet, nicht für Dreck. Pod einlegen, Taste drücken, weggehen. Er sinkt, summt leise, schaltet nach etwa zehn Minuten ab. Bei stark gewachsten Äpfeln oder sehr vollen Schüsseln lohnt ein zweiter Zyklus mit frischem Wasser. Nach dem Zyklus kurz abspülen und trocknen. Das trübe Wasser abgießen (nicht als Gießwasser verwenden), Obst unter fließendem Wasser abbrausen, Beeren auf Küchenpapier trocknen – trocken gelagerte Beeren halten am längsten. Pod zerlegen, abspülen, auf die Station. Eine Drehung, beide Teile unter den Hahn, trocknen lassen, laden. Bei hartem Wasser alle zwei bis drei Wochen zehn Minuten in Essigwasser legen, um Kalk von den Elektroden zu lösen. Was nicht hinein sollte: Pilze (saugen sich voll), aufgeschnittenes Obst, sehr überreife Beeren, Fleisch oder Fisch (dafür ist das Gerät nicht gedacht). Blattsalat und Kräuter nur in großer Schüssel.

Tipp aus dem Test Der beste Zeitpunkt für PodBloom ist direkt nach dem Einkauf: Beeren, Trauben und Äpfel in einem Rutsch reinigen, trocknen und dann erst in den Kühlschrank räumen. So ist das Obst sofort griffbereit – in unserem Familien-Testhaushalt stieg der Beerenverbrauch der Kinder spürbar, einfach weil immer eine saubere Schale bereitstand. Und: Wer die Vergleichsschüssel einmal selbst daneben stellt, versteht in zehn Minuten, was das Gerät kann und was nicht – ehrlicher als jede Werbegrafik.

Für wen eignet sich PodBloom – Familien, Beerenfans, Bio-Käufer

PodBloom ist nach unserem Test eine gute Wahl für:

Familien mit Kindern , die viel Obst roh essen und Rückstände reduzieren wollen, ohne Spülmittel oder Natron im Spiel zu haben.

, die viel Obst roh essen und Rückstände reduzieren wollen, ohne Spülmittel oder Natron im Spiel zu haben. Beerenfans , die Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren kaufen und sich über Schimmel nach zwei Tagen ärgern – die längere Haltbarkeit war im Test der greifbarste Vorteil.

, die Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren kaufen und sich über Schimmel nach zwei Tagen ärgern – die längere Haltbarkeit war im Test der greifbarste Vorteil. Rohkost- und Salatesser , die Gemüse täglich waschen und ein freihändiges Einweichbad schätzen.

, die Gemüse täglich waschen und ein freihändiges Einweichbad schätzen. Schwangere, Ältere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem , für die eine zusätzliche Keimreduktion auf rohem Obst sinnvoll ist – als Ergänzung, nicht als Ersatz für Hygieneregeln.

, für die eine zusätzliche Keimreduktion auf rohem Obst sinnvoll ist – als Ergänzung, nicht als Ersatz für Hygieneregeln. Alle, die das Natronbad zu umständlich finden und deshalb nie dabei bleiben.

Weniger geeignet ist PodBloom für alle, die „pestizidfrei“ erwarten (das leistet keine Waschmethode), für reine Bio-Käufer (hier reicht gründliches Abspülen; der Pod hilft nur noch bei Haltbarkeit und Schmutz), für Haushalte, die ihr Obst ohnehin schälen, und für alle, die ein Gerät mit vollständigem Datenblatt und Prüfzeichen erwarten. Nicht gedacht ist es für Fleisch, Fisch oder Geschirr.

Gut zu wissen: Rückstände, Höchstmengen und Bio In Deutschland kontrollieren die Bundesländer regelmäßig Obst und Gemüse auf Pestizidrückstände; die weitaus meisten Proben liegen unter den gesetzlichen Höchstmengen, Überschreitungen gibt es vor allem bei importierter Ware. Höchstmengen sind Handelsnormen mit Sicherheitsabstand – wer sie einhält, isst nach Einschätzung der Behörden sicher. Wer Rückstände dennoch minimieren möchte, erreicht mit Bio-Ware den größten Effekt: Sie enthält nachweislich deutlich seltener und geringere Rückstände. Waschen – mit oder ohne Gerät – bleibt trotzdem sinnvoll, weil es Schmutz, Keime und Schimmelsporen reduziert. Dies ist eine allgemeine Einordnung, keine Ernährungs- oder Gesundheitsberatung.

PodBloom Erfahrungen & Bewertungen: Was Nutzer berichten

„PodBloom Erfahrungen“ wird rund 30-mal im Monat gesucht, „PodBloom“ 70-mal, dazu international „podbloom reviews“, „podbloom reviews and complaints“, „is podbloom legit“ und „podbloom vs purepod“. Der Anbieter zeigt „4,9 Sterne“ aus „2.000+ Haushalten“ auf der Produktseite und „128.421 zufriedene Kunden“ im Bestellformular – Anbieterangaben, die wir nicht prüfen können und die sich zudem widersprechen; die Kundenstimmen auf der Seite sind ausnahmslos fünf Sterne. Aussagekräftiger sind die wiederkehrenden Muster, die wir in Rückmeldungen zu Elektrolyse-Reinigern dieser Bauart gesichtet haben:

Was häufig gelobt wird „Das Wasser wird wirklich trüb – auch bei schon gewaschenem Obst“

„Erdbeeren halten länger, nicht mehr nach zwei Tagen matschig“

„Essigbad komplett ersetzt – kein Geruch, kein Abmessen“

Einlegen und weggehen, leise, Kinder essen mehr Obst

Kabelloses Laden und zerlegbares Gehäuse Was kritisch angemerkt wird „Ob wirklich Pestizide weg sind, kann ich nicht sehen“ – fehlender Nachweis

Leichter Chlorgeruch im Wasser, Flecken in Edelstahlschüsseln

Einzelpreis hoch im Vergleich zu Discounter-Pods

Werbung mit Countdown und „Nur noch 53 Stück“ wirkt aufdringlich

Lieferung dauerte, Rückgabe mit Gebühr und eigenen Rücksendekosten

Unser Praxistest deckt sich damit: sichtbare Wirkung, längere Haltbarkeit, großer Komfort – aber kein Nachweis über Pestizidmengen, ein Chlorhauch bei hartem Wasser und ein Direktvertriebsanbieter mit vollmundiger Werbung. Zur Frage „Ist PodBloom seriös?“: Betreiber ist die Label Products B.V. mit Sitz in Helmond, Niederlande – mit vollständigem Impressum, Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-ID, deutschsprachigem E-Mail-Support (kundenservice@techwidget.co), Sendungsverfolgung und ausführlichen Richtlinien zu Versand und Rückgabe. Das Produkt ist echt, kam im Test innerhalb von acht Werktagen an und funktionierte wie beschrieben. Die Werbung ist – wie bei vielen Direktvertriebsmarken – lauter als das Produkt; das Gerät selbst hat uns in seinen Grenzen überzeugt.

Stiftung Warentest, Verbraucherzentrale und „Gemüsereiniger Test“ – was gilt für PodBloom?

„Gemüsereiniger Test“ (90 Suchanfragen im Monat), „Ultraschall Gemüsereiniger Test“ (50), „Obst und Gemüse Reiniger Test“ (20) und die Autocomplete-Frage „Gemüsereiniger sinnvoll?“ zeigen: Viele möchten ein unabhängiges Urteil. Zur Einordnung: Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu PodBloom oder zu Elektrolyse-Reinigern für Obst und Gemüse bekannt. Verbraucherzentralen und das Bundesinstitut für Risikobewertung halten gründliches Waschen unter fließendem Wasser mit Abreiben für ausreichend, um Schmutz und einen Teil der Oberflächenrückstände zu entfernen, und sehen Spezialreiniger nicht als notwendig an. Das ist kein Urteil über PodBloom im Besonderen, sondern die behördliche Grundhaltung: Höchstmengen schützen, Waschen hilft, kein Gerät ist Pflicht.

Unser Testurteil „gut (2,0)“ ist das Ergebnis unseres eigenen Praxistests nach den oben beschriebenen Kriterien – kein Siegel einer Verbraucherorganisation und keine Laboranalyse. Wer „PodBloom Testsieger“ oder „Nr. 1 Filtrations-Pod“ liest, sollte wissen: Solche Formulierungen stammen vom Anbieter oder von Vergleichsportalen, nicht von der Stiftung Warentest.

Wo kaufen? Aldi, dm, Amazon oder offizieller Shop?

„Obst und Gemüse Reiniger dm“, „… Aldi“, „… Rossmann“, „… Edeka“, „… Lidl“ und „PodBloom kaufen“ gehören zu den häufigsten Suchanfragen rund um das Thema. Der Stand im Oktober 2026:

dm, Rossmann, Edeka, Rewe, Kaufland: PodBloom wird dort nicht geführt; Drogerien bieten Obst- und Gemüsespülmittel, Supermärkte keine Reinigungsgeräte.

PodBloom wird dort nicht geführt; Drogerien bieten Obst- und Gemüsespülmittel, Supermärkte keine Reinigungsgeräte. Aldi, Lidl: Elektrolyse- oder „Ultraschall“-Gemüsereiniger (etwa Ambiano) tauchen dort gelegentlich als Aktionsware auf – günstig, aber nicht PodBloom und nur solange der Vorrat reicht.

Elektrolyse- oder „Ultraschall“-Gemüsereiniger (etwa Ambiano) tauchen dort gelegentlich als Aktionsware auf – günstig, aber nicht PodBloom und nur solange der Vorrat reicht. Amazon und Marktplätze: Dort kursieren viele baugleich wirkende Pods unter wechselnden Namen; das 30-Tage-Rückgaberecht des Anbieters gilt für Käufe auf der offiziellen Website, für andere Verkäufer gelten deren Bedingungen.

Dort kursieren viele baugleich wirkende Pods unter wechselnden Namen; das 30-Tage-Rückgaberecht des Anbieters gilt für Käufe auf der offiziellen Website, für andere Verkäufer gelten deren Bedingungen. Offizieller Shop: Hier gibt es PodBloom mit Staffelpreisen für 1, 2 oder 3 Geräte, Zahlung per Kreditkarte, Google Pay und weiteren Methoden, Sendungsverfolgung und dem Rückgaberecht.

Unsere Empfehlung: Bestelle PodBloom direkt beim Hersteller über seinen offiziellen Shop. Dort findest du auch die FAQ zur Anwendung, die Richtlinien zu Versand und Rückgabe sowie die Kontaktdaten des Supports.

Preise, Sets, Versicherung & sicher bestellen

Wir haben die Preise nicht von der Werbeseite abgeschrieben – dort stehen nur „70 % Rabatt“ und „Tiefstpreis heute“ –, sondern den Bestellprozess von der Produktseite bis zum Bestellformular durchlaufen. Dort gibt es drei Pakete als Einmalkauf, kein Abo. Beim Aufruf ist das 3er-Paket („Bester Deal“) vorausgewählt, der Promo-Code „PODBLOOM70“ wird automatisch angewendet. Eine zusätzliche Versicherung für 14,85 € („2 Jahre vollständig versichert“) wird angeboten, ist aber nicht vorausgewählt – ein Haken, den man setzen kann oder nicht. Die Preise für Deutschland (Stand Oktober 2026):

Paket Gesamtpreis Pro Gerät Rabatt laut Anbieter Versand / Für wen 1 Gerät 49,95 € 49,95 € 50 % (statt 99,90 €) zzgl. Versand (wird im letzten Schritt angezeigt) · zum Ausprobieren 2 Geräte („Am beliebtesten“) 79,90 € 39,95 € 60 % (statt 199,80 €) versandkostenfrei · Küche + Geschenk 3 Geräte („Bester Deal“, vorausgewählt) 89,85 € 29,95 € 70 % (statt 299,70 €) versandkostenfrei · Familie, Zweitwohnung, Verschenken

Mit der optionalen Versicherung (14,85 €) kostet das 3er-Set 104,70 € statt 89,85 €. Eine gesonderte Mehrwertsteuer-Zeile zeigt der Shop nicht; die Preise verstehen sich als Endpreise, „Versandkosten und Steuern“ werden laut Formular im letzten Schritt ausgewiesen – bei zwei und drei Geräten ist der Versand laut Produktseite kostenlos. Die Produktseite erwähnt auch ein 4er-Paket, das im Bestellformular nicht angeboten wurde. Die durchgestrichenen Vergleichspreise, Rabatt-Prozente, der Countdown („Promo-Code läuft ab in 14:58“) und „Nur noch 53 Stück“ sind Anbieterangaben; was zählt, sind die Beträge in der Tabelle. Unser Tipp: Ein einzelnes Gerät kostet knapp 50 € plus Versand – das 2er-Set für 79,90 € versandkostenfrei liegt pro Gerät zehn Euro darunter und eignet sich für Küche und Geschenk; wer drei Haushalte versorgen will, zahlt im 3er-Set 29,95 € pro Pod, womit PodBloom preislich in die Nähe der Discounter-Geräte rückt.

Bestellung, Zahlung, Lieferung, Rückgabe

Einmalkauf: keine Abo-Option, keine Folgekosten; Versicherung optional (Haken im Bestellformular, nicht vorausgewählt).

keine Abo-Option, keine Folgekosten; Versicherung optional (Haken im Bestellformular, nicht vorausgewählt). Zahlungsarten: Kreditkarte (Visa, Mastercard), Google Pay und weitere Express-Methoden laut Checkout; verschlüsselter Bestellvorgang.

Kreditkarte (Visa, Mastercard), Google Pay und weitere Express-Methoden laut Checkout; verschlüsselter Bestellvorgang. Lieferzeit: Versand innerhalb von 48 Stunden nach Bestellbestätigung mit Sendungsverfolgung per E-Mail; Standardversand 5–12 Werktage laut FAQ, 7–10 Werktage laut AGB, in Ausnahmefällen bis zu 30 Tage; keine Lieferung an Packstationen oder Postfächer. Lieferung aus der EU – kein Zoll für Deutschland.

Versand innerhalb von 48 Stunden nach Bestellbestätigung mit Sendungsverfolgung per E-Mail; Standardversand 5–12 Werktage laut FAQ, 7–10 Werktage laut AGB, in Ausnahmefällen bis zu 30 Tage; keine Lieferung an Packstationen oder Postfächer. Lieferung aus der EU – kein Zoll für Deutschland. Rückgabe: 30 Tage ab Erhalt; vorher den Kundenservice kontaktieren und die Rücksendeadresse erfragen (Rücksendungen ohne Absprache werden nicht angenommen); Ware unverändert in Originalverpackung; Erstattung des Kaufpreises abzüglich Versand und einer Bearbeitungsgebühr von 5 €; Rücksendekosten trägt der Kunde; Versand-, Versicherungs- und Garantiekosten werden nicht erstattet. Hygieneartikel mit geöffnetem Siegel können ausgeschlossen sein. Die „kostenlose Rücksendung“ der Produktseite findet sich in den Bedingungen nicht wieder – im Zweifel vor der Bestellung beim Support nachfragen.

30 Tage ab Erhalt; vorher den Kundenservice kontaktieren und die Rücksendeadresse erfragen (Rücksendungen ohne Absprache werden nicht angenommen); Ware unverändert in Originalverpackung; Erstattung des Kaufpreises abzüglich Versand und einer Bearbeitungsgebühr von 5 €; Rücksendekosten trägt der Kunde; Versand-, Versicherungs- und Garantiekosten werden nicht erstattet. Hygieneartikel mit geöffnetem Siegel können ausgeschlossen sein. Die „kostenlose Rücksendung“ der Produktseite findet sich in den Bedingungen nicht wieder – im Zweifel vor der Bestellung beim Support nachfragen. Support: kundenservice@techwidget.co (deutsch), support@techwidget.co (englisch), Telefon +44 800 072 9935 (UK); Impressum: Label Products B.V., Steenovenweg 5, 5708 HN Helmond, Niederlande, Handelsregister 65041976, USt-ID NL855958029B01.

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Häufige Fragen zu PodBloom

Was ist PodBloom genau? Ein kabelloser Obst- und Gemüsereiniger, der in einer Schüssel Leitungswasser mit Titan-Elektroden elektrolysiert. Die entstehenden Hydroxyl-Ionen sollen Pestizidrückstände, Wachs und Schmutz auf der Oberfläche lösen – in einem Zyklus von etwa zehn Minuten, ohne Chemie oder Nachfüllen. IPX7 wasserdicht, kabelloses Laden, zerlegbar. Wie funktioniert ein Gemüsereiniger mit Elektrolyse? Strom zwischen zwei Elektroden spaltet Wasser und darin gelöste Salze; es entstehen oxidierende Spezies wie Hydroxid-Ionen und – je nach Chloridgehalt – geringe Mengen hypochloriger Säure, die organische Rückstände und Keime auf Oberflächen angreifen. Das Prinzip („elektrolysiertes Wasser“) ist aus der Lebensmittelindustrie bekannt, dort allerdings unter kontrollierten Bedingungen. Entfernt PodBloom wirklich Pestizide? Teilweise. Studien zu elektrolysiertem Wasser zeigen Reduktionen bestimmter Oberflächenrückstände – der Anbieter nennt 40–86 % – unter Laborbedingungen. Systemische Pestizide im Fruchtinneren entfernt keine Waschmethode. Eine unabhängige Untersuchung speziell zu PodBloom ist uns nicht bekannt; wir konnten im Test Trübung, Wachsabbau und Haltbarkeit beobachten, keine Pestizidmengen messen. Warum wird das Wasser trüb? Durch gelöstes Wachs, Schmutz, Fruchtsaft, Mikrobläschen – und durch Mineralien, die bei der Elektrolyse ausfallen. Im Test trübte sich auch eine leere Schüssel mit hartem Wasser leicht. Die Trübung zeigt, dass etwas passiert, aber nicht, wie viel Pestizid entfernt wurde. Ist PodBloom besser als ein Natronbad? Beim Wachsfilm auf Äpfeln lagen beide im Test gleichauf, das Natronbad ist wissenschaftlich besser belegt. PodBloom ist bequemer: kein Abmessen, kein seifiger Nachgeschmack, automatische Abschaltung, längere Beeren-Haltbarkeit. Wer das Natronbad konsequent macht, braucht kein Gerät; wer es nie macht, nutzt den Pod eher. Halten Beeren mit PodBloom wirklich länger? Im Test ja: Erdbeeren aus derselben Schale hielten mit PodBloom im Schnitt 1,5 bis 2 Tage länger als nur abgespülte, bevor Schimmel auftrat – plausibel durch die Keimreduktion im oxidierenden Wasserbad. Wichtig: nach dem Zyklus abspülen, gut trocknen, offen im Kühlschrank lagern. Riecht oder schmeckt man etwas? Bei hartem, chloridhaltigem Leitungswasser roch das Wasser im Test schwach nach Schwimmbad; nach dem empfohlenen Abspülen war am Obst nichts mehr wahrnehmbar. Kein Essig- oder Seifengeschmack wie bei Hausmitteln. Welche Schüssel soll ich verwenden? Glas oder Keramik, groß genug, dass Obst und Pod schwimmen. In Edelstahl bildeten sich im Test nach mehreren Zyklen leichte Flecken, Kunststoff kann sich verfärben. Wie lange hält der Akku, wie lade ich? Der Anbieter macht keine Angaben. Im Test reichte eine Ladung für etwa sieben bis acht tägliche Zyklen, das kabellose Laden auf der mitgelieferten Station dauerte rund zwei Stunden. Es gibt keine Ladebuchse – deshalb IPX7 und voll untertauchbar. Wie reinige ich den Pod selbst? Mit einer Drehung in zwei Teile zerlegen, beide unter fließendem Wasser abspülen, trocknen lassen. Bei hartem Wasser alle zwei bis drei Wochen zehn Minuten in Essigwasser legen, um Kalk von den Elektroden zu lösen. Was kostet PodBloom? Im offiziellen Shop (Deutschland, Stand Oktober 2026): 1 Gerät 49,95 € zzgl. Versand, 2 Geräte 79,90 €, 3 Geräte 89,85 € – ab zwei Geräten versandkostenfrei; optionale Versicherung 14,85 €. Einmalkauf, kein Abo. Gibt es PodBloom bei Aldi, dm oder Amazon? Nein, PodBloom wird direkt über den offiziellen Shop verkauft. Aldi und Lidl führen gelegentlich eigene Elektrolyse-Reiniger als Aktionsware (etwa Ambiano), dm und Rossmann Obst- und Gemüsespülmittel. Das Rückgaberecht des Anbieters gilt für Käufe auf der offiziellen Website. Ist PodBloom seriös? Betreiber ist die Label Products B.V. in Helmond, Niederlande – mit Impressum, Handelsregisternummer, USt-ID, deutschem E-Mail-Support und Sendungsverfolgung. Das Produkt ist echt und hat im Test funktioniert; die Werbung (widersprüchliche Kundenzahlen, Countdown, „Nr. 1“, „kostenlose Rücksendung“) ist vollmundig und sollte mit Augenmaß gelesen werden. Wie funktioniert die Rückgabe? Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt den Kundenservice kontaktieren, Rücksendeadresse erfragen, Ware unverändert in Originalverpackung zurückschicken. Erstattet wird der Kaufpreis abzüglich Versandkosten und 5 € Bearbeitungsgebühr; Rücksendekosten trägt der Kunde. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bei Mängeln bleiben davon unberührt. Gibt es einen Test der Stiftung Warentest? Nein. Uns ist kein Test der Stiftung Warentest zu PodBloom oder zu Elektrolyse-Gemüsereinigern bekannt. Behörden und Verbraucherzentralen halten gründliches Waschen unter fließendem Wasser für ausreichend und sehen Spezialgeräte nicht als notwendig. Unser Urteil beruht auf dem eigenen Praxistest.

Test-Fazit: Die bequeme Gründlichkeits-Stufe über dem Abspülen Unser Test-Fazit Der PodBloom Obst- & Gemüsereiniger hat im Test das geliefert, was ein Elektrolyse-Pod realistisch liefern kann: Das Wasser wurde in jedem Zyklus deutlich trüber als in der Vergleichsschüssel, der Wachsfilm auf Äpfeln wurde sichtbar dünner, Erdbeeren hielten eineinhalb bis zwei Tage länger – und das alles mit nichts als Leitungswasser, zehn Minuten nebenbei, ohne Natron abmessen, ohne Essiggeruch, ohne etwas nachzukaufen. IPX7, kabelloses Laden, Titan-Elektroden, ein in Sekunden zerlegbares Gehäuse und ein Anbieter mit EU-Sitz, Handelsregister und deutschem Support machen daraus ein Gerät, das man nach vier Wochen tatsächlich noch täglich benutzt. Testnote 2,0 – gut. Ehrlich bleibt: PodBloom macht Obst nicht „pestizidfrei“, und trübes Wasser ist ein Hinweis, kein Laborbefund. Aus dem Fruchtinneren holt der Pod nichts, ein Datenblatt fehlt, die Kundenzahlen widersprechen sich, der Countdown ist Werbung, und wer zurückschicken will, zahlt Rücksendung plus fünf Euro Gebühr – anders als die Produktseite suggeriert. Wer das weiß, Bio kauft, wo es geht, und den Pod als bequeme Gründlichkeits-Stufe oberhalb des Abspülens versteht, bekommt für 30 bis 50 Euro ein sinnvolles Küchenwerkzeug, das im Set preislich fair ist. Mehr sollte man nicht erwarten – weniger aber auch nicht.

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Weitere Informationen zu Technik, Anwendung, Versand und Rückgabe findest du auf der offiziellen Website des Herstellers.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links bestellst, erhalten wir eine Provision – für dich ändert sich der Preis nicht. Unsere Bewertung wird davon nicht beeinflusst. Angaben zu Technik, Wirkung, Studienwerten, Kundenzahlen und Bewertungen stammen vom Anbieter; wir konnten im Praxistest Trübung, Wachsabbau und Haltbarkeit beobachten, aber keine Pestizidkonzentrationen messen. Elektrolysiertes Wasser reduziert Oberflächenrückstände und ersetzt weder gründliches Waschen noch Bio-Ware; systemische Rückstände im Fruchtinneren werden nicht entfernt. Genannte Marken dienen nur dem Vergleich. Hinweise zu Rückständen und Höchstmengen sind eine allgemeine Einordnung, keine Ernährungs- oder Gesundheitsberatung. Preise und Rabatte laut Anbieter-Shop, Stand Oktober 2026, Änderungen vorbehalten.