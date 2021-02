Gutes und schnelles Internet ist in der heutigen Zeit für viele Menschen die wichtigste Infrastruktur überhaupt. Dabei geht es nicht alleine um den unkomplizierten Zugriff auf Inhalte wie Streaming, Gaming, Wissen oder andere Unterhaltung im Internet, sondern oftmals auch darum, dass die Arbeit ohne stotterende Internetleitung erledigt werden kann. Gerade im Bereich DSL gibt es inzwischen aber eine Vielzahl von Angeboten, die sich nur im Detail voneinander unterscheiden. Was ist also das beste Angebot für die eigenen Ansprüche? 1&1 wirft mit einem neuen Angebot inklusive PS5 zum Neuvertrag den Hut in den Ring und bietet nicht nur eine starke Leitung für das Internet, sondern auch noch einen attraktiven Bonus für die Vertragsunterzeichnung.

Wer sich jetzt für einen von drei Tarifen von 1&1 für DSL und Internet zuhause entscheidet, bekommt nicht nur das attraktive Angebot, sondern kann auf Wunsch auch noch eine PS5 zum DSL Vertrag, also eine Konsole der neusten Generation, als Prämie für die Unterschrift erhalten. Das ist inzwischen eine beliebte und gängige Praxis und wurde vor allem bei der Suche nach Anbietern für Strom und Gas in den letzten zwei Jahren vermehrt gesehen. Es stellt sich aber natürlich die Frage, wie gut das Angebot von 1&1 wirklich ist und ob man hier gutes Internet mit einer tollen Prämie bekommt.

Das Angebot: 1&1 DSL Anschluss mit Playstation 5

Der bekannte Provider 1&1 bietet momentan drei verschiedene Tarife für Breitband Internet an. Dabei richtet sich der Fokus natürlich vor allem auf die Stärke der Leitung, die inzwischen für viele Kunden zu einer kleinen Wissenschaft geworden ist. Wer beispielsweise besonders viel im Internet streamen möchte oder auch noch anspruchsvolle Games über das Internet spielt, braucht auch die entsprechende Infrastruktur im Hintergrund, damit der Ping möglichst gering ist und es nicht zu etwaigen Problemen mit der Geschwindigkeit der Leitung kommt.

In allen Angeboten von 1&1 sind sowohl eine Telefon-Flatrate als auch eine Handy-Flatrate enthalten. Das ist nützlich, da man so alle Rechnungen bei einem Anbieter hat und sich nicht mehr Monat für Monat durch das Chaos an unterschiedlichen Überweisungen und Abbuchungen arbeiten musst. Die grundsätzlichen Pakete unterscheiden sich daher vor allem in ihren Leistungen für die Leitung selbst. Für 39,99 Euro im Monat erhält man bei 1&1 eine Leistung mit 100 MBit/s für den Download und 40 MBit/s für den Upload. Wer sich für eine 250 MBit/s Download-Leitung entscheidet, kann diese ab 44,99 Euro pro Monat erhalten. Je nach Verfügbarkeit stellt der Anbieter darüber hinaus besonders starkes Internet mit 1.000 MBit/s und bis zu 250 MBit/s Upload zur Verfügung. Hier kommt es aber vor allem auf den Ausbau der Leitungen an und nicht überall ist dieser Tarif bereits heute verfügbar – es sind vor allem die Großstädte, die schon mit entsprechendem Ausbau punkten können.

Hat man sich für eine der Leitungen entschieden, kann man im Zuge der Bestellung verschiedene zusätzliche Tarifoptionen wahrnehmen. Neben besonderen Dienstleistungen, einem Fernseher oder einem bestimmten Router gibt es eben auch DSL mit PS5 im Angebot. Diese wird im Fall der Bestellung ganz automatisch in Raten über die Telefonrechnung verrechnet. Je höher der Tarif ist, desto geringer sind die Kosten, die man zusätzlich für die Konsole aufbringen muss. Entsprechend der gewählten Laufzeit – zwischen 12 und 24 Monaten – werden die Raten über die Rechnung einfach und unkompliziert bezahlt.

Die Playstation 5 als Bonus bei 1und1 – lohnt sich die neue Konsole?

Die Playstation 5 ist zusammen mit der XBox One die neuste Generation von Konsolen für den heimischen Gebrauch und bietet wieder einmal die beste Qualität, die man sich in diesem Bereich wünschen kann. Mit einer aufgerüsteten Hardware und der Unterstützung für neuste Bildformate bis hoch zu 4K ist es eine absolute Pflicht für jeden, der schon immer ein Herz für Videospiele hatte und darüber hinaus die beste Leistung beim eigenen Gaming-Vergnügen für sich beanspruchen möchte. Die neue und ultraschnelle SSD sorgt dafür, dass die störenden Ladezeiten auf ein Minimum reduziert sind und man das Spielvergnügen nicht ständig durch Ladebalken unterbrechen muss.

Dazu kommt, dass die neusten Titel und die aufregendsten Spiele in den nächsten Jahren ganz ohne Zweifel für diese neue Generation von Konsolen optimiert werden. Wer also immer die besten und die neusten Titel spielen möchte und darüber hinaus auf der Suche nach einer Internetleitung ist, hat mit dem Angebot von 1&1 eine unkomplizierte Lösung zur Verfügung. Da sich das Gaming immer mehr in das Internet verlagert, könnte eine starke Leitung genau das richtige sein, damit die Playstation 5 am Ende auch wirklich alle ihre Funktionen entfaltet. Passend dazu gibt es eine Mitgliedschaft für Playstation Plus für ein Jahr, die bereits im Preis inbegriffen ist und Zugriff auf das Playstation Netzwerk und kostenlose Spiele jeden Monat bietet.