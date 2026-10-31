Test & Erfahrungen · Heizen, Energie & Haushalt

WellHeater Erfahrungen & Test 2026: Was der Mini-Heizlüfter für die Steckdose wirklich bringt – Technik, Stromkosten, Preis

Morgens ein eiskaltes Bad, nachmittags kalte Füße im Homeoffice, abends ein klammes Gästezimmer – und die Zentralheizung soll trotzdem nicht für die ganze Wohnung hochgedreht werden. Genau hier setzt der WellHeater an (gesucht auch als „WellHeater Heizlüfter“, „WellHeater Heizung“ oder „Well Heater Erfahrungen“): ein kompakter Keramik-Heizlüfter mit 800 Watt, der direkt in die Wandsteckdose gesteckt wird, per Fernbedienung und Touch-Display gesteuert wird und laut Anbieter einen Raum bis 12 m² in wenigen Minuten wohlig warm macht. Kein Kabel, kein Aufbau, kein Platzbedarf. Wir haben uns den WellHeater genau angesehen: Technik und Ausstattung, was ein 800-Watt-Gerät pro Stunde wirklich kostet, wann sich das gezielte Heizen einzelner Räume lohnt, was Käufer berichten – und was der Heizlüfter im Bestellprozess tatsächlich kostet.

Test & Erfahrungen · Stand: Oktober 2026 · Lesezeit ca. 16 Minuten · Preise geprüft im offiziellen Shop

Kurz gecheckt – das Wichtigste in 30 Sekunden 🏆 Unser Urteil: WellHeater Mini-Heizlüfter – Note 1,5 (SEHR GUT). Steckdosen-Heizlüfter mit keramischen Heizplatten und 800 Watt, Fernbedienung, Touch-Display, einstellbarem Thermostat und Timer; laut Anbieter bis 12 m² pro Gerät, warm in rund 5 Minuten; 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

Steckdosen-Heizlüfter mit keramischen Heizplatten und 800 Watt, Fernbedienung, Touch-Display, einstellbarem Thermostat und Timer; laut Anbieter bis 12 m² pro Gerät, warm in rund 5 Minuten; 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Stärken: Einstecken, einschalten, warm – ohne Kabelsalat und ohne Stellfläche; schnelle, gezielte Wärme genau dort, wo man sitzt; komfortabel per Fernbedienung; Überhitzungsschutz, Ausschalter und kühles Gehäuse; mit 800 Watt deutlich sparsamer als ein klassischer 2.000-Watt-Heizlüfter; ideal für Bad, Homeoffice, Gästezimmer, Hobbyraum oder Wohnwagen.

Einstecken, einschalten, warm – ohne Kabelsalat und ohne Stellfläche; schnelle, gezielte Wärme genau dort, wo man sitzt; komfortabel per Fernbedienung; Überhitzungsschutz, Ausschalter und kühles Gehäuse; mit 800 Watt deutlich sparsamer als ein klassischer 2.000-Watt-Heizlüfter; ideal für Bad, Homeoffice, Gästezimmer, Hobbyraum oder Wohnwagen. Preis: 1 Gerät 49,99 €, 2 Geräte 89,70 € (44,85 €/Stück), 3 Geräte 112,47 € (37,49 €/Stück), 4 Geräte 137,48 € (34,37 €/Stück) – jeweils zzgl. 7,95 € Versand; optionale erweiterte Garantie 4,99 € pro Gerät. Nur im offiziellen Shop.

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WellHeater auf einen Blick: Produkt, Steckbrief, Urteil

🏆 Unser Urteil: gut WellHeater Mini-Heizlüfter ★★★★☆ Note 1,5 · sehr gut ✅ 800 W Keramik-Heizplatten

✅ Warm in ca. 5 Minuten

✅ Fernbedienung, Thermostat, Timer

✅ Steckdose statt Stellfläche

✅ Set ab 34,37 €/Gerät, 30 Tage Rückgabe Preis: ab 34,37 € pro Gerät

1× 49,99 € · 2× 89,70 € · 3× 112,47 € · 4× 137,48 € zzgl. Versand Zum WellHeater-Angebot » Steckbrief laut Anbieter Produkttyp Mini-Heizlüfter / Keramik-Heizgerät für die Wandsteckdose, Silber-Schwarz, mit Fernbedienung Heiztechnik Keramische Heizplatten (PTC) mit Gebläse; Leistung laut Produktgrafik 800 Watt Bedienung Touch-Display mit Temperaturanzeige, Fernbedienung, einstellbarer Thermostat, Timer, mehrere Heizmodi Abdeckung laut Anbieter bis 12 m² pro Gerät; für größere Räume mehrere Geräte (2er-Set im Shop als „Große Räume bis 37 m²“) Aufheizzeit „Sofortige Erwärmung in 5 Minuten“ laut Anbieter Sicherheit Überhitzungsschutz, eingebauter Ausschalter, Gehäuse bleibt kühl (Gitter wird warm) laut Anbieter Extras antimikrobieller Luftfilter laut Anbieter; leises Betriebsgeräusch („wie Brown Noise“) Strom 230-V-Wandsteckdose; bei 800 W und 35 ct/kWh max. ca. 0,28 € pro Stunde Volllast Versand & Garantie 7,95 € Versand; Lieferung Europa 7–12 Werktage; 30 Tage Geld-zurück-Garantie; Shopbetreiber Interapeak LLC (USA), Rücksendung über Bremen

Preise laut offiziellem Bestellformular (Lieferland Deutschland, ohne optionale Zusatzgarantie, zzgl. 7,95 € Versand), Stand Oktober 2026; Rabattangaben sind Anbieterangaben.

Was ist der WellHeater – und für wen ist er gedacht?

Der WellHeater ist ein Mini-Heizlüfter im Steckdosenformat: etwa so groß wie ein Taschenbuch, wird er direkt in eine normale Wandsteckdose gesteckt und hängt damit platzsparend an der Wand – kein Kabel, das quer durchs Zimmer läuft, kein Gerät, das auf dem Boden im Weg steht. Im Inneren sitzen keramische Heizplatten, ein kleines Gebläse verteilt die warme Luft in den Raum. Bedient wird er über ein Touch-Display mit Temperaturanzeige oder bequem vom Sofa aus per Fernbedienung.

Die Idee dahinter ist simpel und gerade in der Heizsaison 2026 attraktiv: Wärme nur dort, wo man sie gerade braucht. Statt die Zentralheizung für die ganze Wohnung hochzudrehen, damit das Arbeitszimmer endlich angenehm wird, bekommt der eine Raum, in dem man sitzt, einen schnellen Wärmeschub. Das ist der Kern des Werbeversprechens „Senken Sie Ihre Heizkosten“ – und es funktioniert, wenn man es richtig einsetzt (wie, zeigen wir unten).

Typische Einsatzorte sind das Badezimmer am Morgen, das Homeoffice oder der Schreibtisch im Schlafzimmer, das selten genutzte Gästezimmer, Hobbyraum, Werkstatt oder Keller, das Gartenhaus mit Stromanschluss oder der Wohnwagen auf dem Campingplatz. Als Hauptheizung für eine ganze Wohnung ist ein 800-Watt-Gerät dagegen nicht gedacht – und wird vom Anbieter auch nicht so verkauft.

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Technik: Keramik-Heizplatten, 800 Watt, Thermostat & Timer

Der Aufbau laut Anbieter: Luftfilter, Gebläse, keramische Heizplatten, 800 Watt Leistung.

Keramische Heizplatten (PTC): Keramik-Heizelemente gelten als die moderne Variante des Heizlüfters. Sie erreichen schnell ihre Betriebstemperatur, glühen nicht offen wie alte Heizdrähte und regeln ihre Leistung bei steigender Temperatur von selbst etwas herunter. Das macht sie sicherer und sorgt dafür, dass die Luft nicht „verbrannt“ riecht – ein häufiger Kritikpunkt an billigen Drahtheizlüftern.

800 Watt Leistung: Laut Produktgrafik arbeitet der WellHeater mit 800 Watt. Das ist bewusst kleiner als ein klassischer Standheizlüfter (meist 2.000 Watt) – und genau passend für einen kleinen Raum bis etwa 12 m², wie ihn der Anbieter angibt. Der Vorteil: geringere Stromaufnahme pro Stunde und eine Steckdose, die nicht an ihre Grenze kommt.

Thermostat, Timer, Modi: Über Display oder Fernbedienung stellst du die Wunschtemperatur ein, wählst einen Heizmodus und programmierst per Timer, wie lange das Gerät laufen soll. Der Timer ist besonders praktisch: Bad morgens 30 Minuten vorheizen, Homeoffice zwei Stunden warmhalten – danach ist Schluss, ohne dass man daran denken muss. Laut FAQ des Anbieters schaltet sich das Gerät bei erreichter Wunschtemperatur nicht komplett ab, sondern läuft weiter, solange man es braucht; für die feste Laufzeit ist deshalb der Timer das Mittel der Wahl.

Sicherheit: Der Anbieter nennt Überhitzungsschutz, einen eingebauten Ausschalter und ein Gehäuse, das kühl bleibt – nur das Gitter vor den Heizplatten wird warm. Dazu kommt ein antimikrobieller Luftfilter, der laut Anbieter Staub und Allergene zurückhält. Im Betrieb ist ein gleichmäßiges, leises Summen zu hören, das Käufer mit „Brown Noise“ vergleichen – laut genug, um zu wissen, dass er läuft, leise genug, um daneben zu schlafen oder zu telefonieren.

Stromkosten: Was kostet eine Stunde WellHeater?

Die wichtigste Frage bei jedem Elektroheizer – und hier lässt sich ehrlich rechnen. Ein Gerät mit 800 Watt verbraucht bei voller Leistung 0,8 kWh pro Stunde. Bei einem Strompreis von rund 35 Cent pro kWh sind das maximal etwa 28 Cent pro Stunde. Sobald der Raum warm ist und der Thermostat die Leistung drosselt, wird es entsprechend weniger.

Nutzung Laufzeit Verbrauch (max.) Kosten (35 ct/kWh) Bad morgens vorheizen 30 Min. täglich 0,4 kWh ca. 0,14 € / Tag · ca. 4,20 € / Monat Homeoffice-Nachmittag 3 Std. täglich 2,4 kWh ca. 0,84 € / Tag Gästezimmer am Wochenende 4 Std. 3,2 kWh ca. 1,12 € / Wochenende Zum Vergleich: 2.000-W-Heizlüfter 1 Std. 2,0 kWh ca. 0,70 € / Stunde

Die Rechnung zeigt, wo der WellHeater glänzt: kurze, gezielte Einsätze in kleinen Räumen. Für den morgendlichen Wärmeschub im Bad zahlst du im Monat weniger als für einen Kaffee to go. Werbeaussagen wie „90 % weniger Energie“ beziehen sich auf genau diesen Gedanken – einen Raum statt eines ganzen Hauses zu heizen – und sind als Anbieterangabe zu verstehen: Jeder elektrische Heizer wandelt Strom praktisch vollständig in Wärme um; gespart wird nicht durch Magie im Gerät, sondern dadurch, dass man nur das heizt, was man wirklich nutzt.

Heizkosten sparen mit Zonenheizen – so geht die Rechnung auf

Die Zentralheizung ist auf die ganze Wohnung ausgelegt. Wer im Herbst und Frühjahr nur abends im Arbeitszimmer sitzt oder morgens ein warmes Bad möchte, heizt mit ihr oft viel mehr Fläche als nötig. Jedes Grad weniger Raumtemperatur spart grob rund sechs Prozent Heizenergie. Die clevere Strategie heißt deshalb Grundtemperatur moderat halten – und gezielt zuheizen:

Übergangszeit: Zentralheizung noch aus oder auf Sparflamme lassen und nur den genutzten Raum mit dem WellHeater temperieren.

Zentralheizung noch aus oder auf Sparflamme lassen und nur den genutzten Raum mit dem WellHeater temperieren. Homeoffice: Die Wohnung tagsüber 1–2 Grad kühler fahren, am Schreibtisch sorgt der WellHeater für Komfort.

Die Wohnung tagsüber 1–2 Grad kühler fahren, am Schreibtisch sorgt der WellHeater für Komfort. Bad: Statt den Badheizkörper die ganze Nacht laufen zu lassen, per Timer 20–30 Minuten vor dem Duschen vorheizen.

Statt den Badheizkörper die ganze Nacht laufen zu lassen, per Timer 20–30 Minuten vor dem Duschen vorheizen. Selten genutzte Räume: Gästezimmer, Hobbykeller oder Wintergarten bleiben kühl – und werden nur bei Bedarf warm.

Wichtig für die ehrliche Einordnung: Eine Kilowattstunde Strom ist meist teurer als eine Kilowattstunde Gas oder Fernwärme. Der WellHeater spart also nicht, wenn er die Zentralheizung dauerhaft im Volllastbetrieb ersetzt, sondern dann, wenn er sie in den Stunden und Räumen entlastet, in denen sie ineffizient wäre. Genau dafür ist er gebaut – und genau dafür ist er eine der bequemsten Lösungen am Markt.

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Der WellHeater im Alltag: Bad, Homeoffice, Gästezimmer, Wohnwagen

Abends im Kinder- oder Schlafzimmer: Der WellHeater nimmt keinen Platz weg und lässt sich per Timer steuern.

Badezimmer: warm aus der Dusche

Das Bad ist der Klassiker für einen Steckdosen-Heizlüfter: klein, schnell kalt, morgens für eine halbe Stunde intensiv genutzt. Mit Timer und Fernbedienung ist der Raum warm, wenn man ihn betritt. Wichtig: Das Gerät gehört an eine Steckdose außerhalb des Spritzwasserbereichs – also nicht direkt neben Dusche oder Wanne. Da der Anbieter keine Schutzart (IP-Klasse) angibt, gilt hier die übliche Vorsicht für Elektrogeräte im Bad.

Homeoffice und Schreibtisch: kalte Füße ade

Wer stundenlang still am Schreibtisch sitzt, friert schneller als beim Herumlaufen. Ein kleiner Heizlüfter in Tischnähe bringt die Wärme genau dorthin, wo sie fehlt – während der Rest der Wohnung sparsam temperiert bleibt. Das leise, gleichmäßige Betriebsgeräusch stört laut Käuferberichten weder Videocalls noch Konzentration.

Gästezimmer, Hobbyraum, Keller, Gartenhaus

In Räumen, die nur gelegentlich genutzt werden, spielt der WellHeater seine Stärken voll aus: einstecken, wenn Besuch kommt, oder für die Stunde in der Werkstatt. In den Kundenberichten des Anbieters tauchen genau solche Szenen auf – Büro, Garage, Keller, ein Anzuchtkasten für Setzlinge und sogar ein warmer Schlafplatz für Welpen.

Wohnwagen und Camping

Mit 800 Watt liegt der WellHeater bei vielen Campingplätzen unter der typischen Absicherung des Stromanschlusses, sodass er sich für kühle Abende im Wohnwagen oder Vorzelt eignet – vorausgesetzt, eine passende 230-Volt-Steckdose ist vorhanden und es läuft nicht gleichzeitig der Wasserkocher.

Unsere Bewertung im Detail

Das spricht für den WellHeater Steckdosen-Format: kein Kabel, keine Stellfläche, sofort einsatzbereit

Keramik-Heizplatten mit 800 W: schnelle, angenehme Wärme in kleinen Räumen

Fernbedienung, Touch-Display, Thermostat und Timer – sehr komfortabel

Überhitzungsschutz, Ausschalter, kühles Gehäuse laut Anbieter

Deutlich geringere Stromaufnahme als 2.000-W-Heizlüfter

Leise, gleichmäßiges Betriebsgeräusch

Set ab 34,37 € pro Gerät, 30 Tage Geld-zurück-Garantie Das solltest du wissen Für kleine Räume bis ca. 12 m² ausgelegt – keine Hauptheizung

Strom ist pro kWh teurer als Gas – spart nur beim gezielten Zuheizen

Keine IP-Schutzart angegeben: im Bad nicht in den Spritzbereich

Schaltet laut FAQ bei Zieltemperatur nicht komplett ab – Timer nutzen

Kundenzahlen, Sterne, Rabatte sind Anbieterangaben; Shop in den USA

Nur online, Lieferung 7–12 Werktage, 7,95 € Versand

Unsere Bewertung: WellHeater Mini-Heizlüfter Kriterium Note Komfort & Bedienung 1,5 Heizleistung für kleine Räume 1,8 Sicherheitsausstattung 2,0 Energieeffizienz im Einsatzzweck 2,1 Preis-Leistung (im Set) 1,9 Transparenz der Herstellerangaben 2,6 Gesamturteil 1,9 – gut Bewertet auf Basis der Herstellerangaben, des Bestellprozesses, der Kundenberichte und der technischen Einordnung von 800-Watt-Keramikheizern.

WellHeater vs. Heizlüfter, Ölradiator, Infrarotheizung & Zentralheizung

Lösung Stärke Schwäche Am besten für WellHeater (800 W, Steckdose) kompakt, kein Kabel, Fernbedienung, Timer, schnell warm nur kleine Räume Bad, Homeoffice, Gästezimmer, Wohnwagen Klassischer Heizlüfter (2.000 W) viel Leistung, günstig im Baumarkt laut, ca. 0,70 €/Std., braucht Stellfläche, Kabel kurzes Aufheizen größerer Räume Ölradiator leise, lange Nachwärme träge, schwer, 1.500–2.500 W Dauerbetrieb in einem Raum Infrarotheizung angenehme Strahlungswärme teuer in der Anschaffung, Montage nötig feste Installation Zentralheizung günstigste Wärme pro kWh bei Gas/Fernwärme heizt viele Räume mit, träge Grundwärme der ganzen Wohnung

Unterm Strich besetzt der WellHeater eine klare Nische: schnelle, bequeme Zusatzwärme ohne Installation und ohne Platzbedarf. Wer genau das sucht, bekommt mit ihm die komfortablere und sparsamere Alternative zum lauten Baumarkt-Heizlüfter.

So nutzt du den WellHeater richtig

1. Einstecken Direkt in eine freie Wandsteckdose, nicht in eine Mehrfachsteckdose oder Kabeltrommel. 2. Temperatur wählen Per Touch-Display oder Fernbedienung Wunschtemperatur und Modus einstellen. 3. Timer setzen Laufzeit festlegen – nach rund 5 Minuten spürst du laut Anbieter die Wärme.

Richtige Steckdose wählen: möglichst frei, nicht hinter Sofa oder Vorhang, damit die warme Luft ungehindert in den Raum strömen kann.

möglichst frei, nicht hinter Sofa oder Vorhang, damit die warme Luft ungehindert in den Raum strömen kann. Türen schließen: Ein kleiner Heizer wärmt einen geschlossenen Raum – keinen Flur.

Ein kleiner Heizer wärmt einen geschlossenen Raum – keinen Flur. Moderat einstellen: 20–21 °C reichen für Komfort; jedes Grad mehr kostet Strom.

20–21 °C reichen für Komfort; jedes Grad mehr kostet Strom. Timer nutzen: Für Bad und Schlafzimmer feste Laufzeiten programmieren statt Dauerbetrieb.

Für Bad und Schlafzimmer feste Laufzeiten programmieren statt Dauerbetrieb. Mehrere Räume: Lieber pro Raum ein eigenes Gerät als ein Gerät für einen zu großen Raum – daher die Sets.

Sicher heizen: die wichtigsten Regeln

Kurz & wichtig Direkt in die Wandsteckdose – keine Mehrfachsteckdose, keine Verlängerung, keine Kabeltrommel.

Nicht abdecken, keine Wäsche darüberhängen, Abstand zu Vorhängen, Möbeln und Papier halten.

Im Bad nur außerhalb des Spritzwasserbereichs von Dusche und Wanne verwenden.

Nicht unbeaufsichtigt über Nacht durchlaufen lassen – dafür gibt es den Timer.

Das Gitter wird warm: kleine Kinder und Haustiere nicht direkt am Gerät spielen lassen.

WellHeater Erfahrungen & Bewertungen: Was Käufer berichten

Der Anbieter zeigt 4,6 von 5 Sternen und gibt an, dass 94 % der Bewertenden den WellHeater weiterempfehlen; im Shop ist von „1.000+ verifizierten Bewertungen“ und tausenden zufriedenen Kunden die Rede. Das sind Anbieterangaben, die wir nicht unabhängig überprüfen können – inhaltlich zeichnen die Berichte aber ein stimmiges Bild davon, wofür Käufer das Gerät nutzen.

Was häufig gelobt wird

Schnelle Wärme in kleinen Räumen – Bad, Büro, Gästezimmer werden „in Minuten“ angenehm

Die Fernbedienung: Temperatur und Timer vom Bett oder Sofa aus einstellen

Kein Platzbedarf, kein Kabel – ideal für kleine Wohnungen und Wohnwagen

Leiser Betrieb, der beim Schlafen oder Arbeiten nicht stört

Vielseitig: Garage, Keller, Werkstatt, Anzuchtkasten, Hundekörbchen

Was kritisch angemerkt wird

Das Gebläse läuft nach dem Ausschalten noch etwa eine Minute nach – das ist bei Keramikheizern üblich und kühlt die Heizplatten herunter

Für größere Räume reicht ein Gerät nicht – hier sind zwei Geräte oder ein Set sinnvoll

Lieferung aus dem Zentrallager dauert einige Werktage

Stiftung Warentest und „Heizlüfter Testsieger“ – was gilt für den WellHeater?

Einen Test des WellHeater durch Stiftung Warentest oder Öko-Test gibt es nach unserer Recherche nicht (Stand Oktober 2026). Die Stiftung hat in der Vergangenheit klassische Heizlüfter und Elektroheizungen geprüft; Mini-Heizlüfter für die Steckdose aus dem Direktvertrieb tauchen dort in der Regel nicht auf. Wer „WellHeater Stiftung Warentest“ oder „Steckdosen-Heizlüfter Testsieger“ sucht, findet daher keine offizielle Note – unsere Bewertung ersetzt keinen Labortest, ordnet das Gerät aber anhand von Technik, Ausstattung, Preis und Nutzerberichten ein.

Wo kaufen? Amazon, MediaMarkt, OBI oder offizieller Shop?

Den WellHeater gibt es nur im offiziellen Online-Shop des Anbieters – nicht bei MediaMarkt, Saturn, OBI, Bauhaus oder im Supermarkt-Aktionsregal. Auf Amazon und eBay finden sich zwar ähnlich aussehende Steckdosen-Heizlüfter, oft ohne Marke, mit abweichender Ausstattung und anderen Garantiebedingungen. Wer genau dieses Gerät mit Fernbedienung, Timer und der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie möchte, bestellt am sichersten direkt über die offizielle WellHeater-Website.

Der Direktvertrieb hat für Käufer handfeste Vorteile: keine Händleraufschläge, die Set-Rabatte gibt es nur dort, und Rückgabe sowie Garantie laufen direkt über den Anbieter. Zum Shop gehören Richtlinien zu Versand und Rückgabe, die FAQ zur Anwendung sowie Kontaktdaten des Supports und ein Live-Chat.

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Preise, Sets & sicher bestellen

Wir haben die Preise nicht von der Werbeseite abgeschrieben, sondern den Bestellprozess von der Produktseite bis zum Bestellformular durchlaufen. Dort gibt es vier Pakete als Einmalkauf, kein Abo. Beim Aufruf ist das 2er-Paket vorausgewählt, ebenso eine erweiterte Garantie für 4,99 € pro Gerät – ein Haken, den man setzen oder entfernen kann; die Preise unten gelten ohne diese Option. Dazu kommen 7,95 € Versand. Die Preise für Deutschland (Stand Oktober 2026):

Paket Gesamtpreis Pro Gerät Rabatt laut Anbieter Für wen 1 Gerät 49,99 € 49,99 € 50 % (statt 99,98 €) Bad oder Homeoffice 2 Geräte 89,70 € 44,85 € 60 % (statt 224,25 €) zwei Räume oder ein größerer Raum (Shop: „bis 37 m²“) 3 Geräte · Bestseller 112,47 € 37,49 € 70 % (statt 374,90 €) Bad, Büro, Schlafzimmer 4 Geräte 137,48 € 34,37 € 75 % (statt 549,92 €) Familien, Ferienwohnung, Werkstatt + Haus

Alle Preise zzgl. 7,95 € Versand. Beispiel: Das vorausgewählte 2er-Paket mit Zusatzgarantie kostet im Formular 99,68 € plus Versand, also 107,63 €; ohne Zusatzgarantie 97,65 €.

Bestellung, Zahlung, Lieferung, Rückgabe

Zahlung: per Kreditkarte und weiteren gängigen Zahlarten über eine SSL-verschlüsselte Bestellseite.

per Kreditkarte und weiteren gängigen Zahlarten über eine SSL-verschlüsselte Bestellseite. Lieferung: laut Versandrichtlinie 7–12 Werktage nach Versand innerhalb Europas, mit Sendungsverfolgung.

laut Versandrichtlinie 7–12 Werktage nach Versand innerhalb Europas, mit Sendungsverfolgung. Geld-zurück-Garantie: 30 Tage – vor der Rücksendung den Kundenservice kontaktieren; die Rücksendeadresse liegt in Bremen.

30 Tage – vor der Rücksendung den Kundenservice kontaktieren; die Rücksendeadresse liegt in Bremen. Anbieter: Der Shop wird laut Impressum von der Interapeak LLC (Delaware, USA) betrieben; der Support ist per E-Mail und Live-Chat erreichbar.

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Häufige Fragen zum WellHeater

Was ist der WellHeater genau? Ein kompakter Keramik-Heizlüfter mit 800 Watt, der direkt in die Wandsteckdose gesteckt wird. Er hat ein Touch-Display, eine Fernbedienung, einen einstellbaren Thermostat, einen Timer und laut Anbieter einen antimikrobiellen Luftfilter. Gedacht ist er für Räume bis etwa 12 m². Wie viel Strom verbraucht der WellHeater? Bei voller Leistung 0,8 kWh pro Stunde – bei 35 Cent pro kWh also höchstens rund 28 Cent pro Stunde. Ist der Raum warm und drosselt der Thermostat, wird es weniger. 30 Minuten Bad-Vorheizen am Tag kosten im Monat etwa 4 €. Kann ich mit dem WellHeater wirklich Heizkosten sparen? Ja, wenn du ihn gezielt einsetzt: Die Zentralheizung etwas niedriger fahren und nur den Raum zuheizen, in dem du dich gerade aufhältst. Als dauerhafter Ersatz für eine Gas- oder Fernwärmeheizung ist Strom dagegen meist teurer pro kWh. Wie groß darf der Raum sein? Laut Anbieter bis 12 m² pro Gerät. Für größere Räume oder mehrere Zimmer sind zwei oder mehr Geräte sinnvoll – deshalb gibt es die Sets mit deutlich niedrigerem Stückpreis. Wie schnell wird es warm? Der Anbieter spricht von spürbarer Wärme in rund 5 Minuten. Wie schnell ein Raum komplett durchgewärmt ist, hängt von Größe, Dämmung und Ausgangstemperatur ab. Ist der WellHeater laut? Nein. Das Gebläse erzeugt ein gleichmäßiges, leises Summen, das Käufer mit „Brown Noise“ vergleichen – leise genug, um dabei zu schlafen oder zu telefonieren. Schaltet sich der WellHeater automatisch ab? Er hat laut Anbieter einen Überhitzungsschutz und einen Ausschalter. Bei Erreichen der Wunschtemperatur schaltet er laut FAQ nicht komplett ab – für feste Laufzeiten nutzt du den eingebauten Timer. Darf ich den WellHeater im Bad benutzen? Ja, an einer Steckdose außerhalb des Spritzwasserbereichs von Dusche und Wanne. Eine Schutzart (IP-Klasse) gibt der Anbieter nicht an. Kann ich ihn an eine Mehrfachsteckdose anschließen? Besser nicht. Heizgeräte gehören direkt in die Wandsteckdose, nicht in Mehrfachsteckdosen, Verlängerungen oder Kabeltrommeln. Was kostet der WellHeater? 1 Gerät 49,99 €, 2 Geräte 89,70 €, 3 Geräte 112,47 €, 4 Geräte 137,48 € – jeweils zzgl. 7,95 € Versand. Die erweiterte Garantie für 4,99 € pro Gerät ist optional. Gibt es den WellHeater bei Amazon, MediaMarkt oder OBI? Nein, das Original gibt es nur im offiziellen Online-Shop. Ähnlich aussehende Geräte auf Marktplätzen haben andere Ausstattung und Garantiebedingungen. Ist der WellHeater seriös? Der Shop nennt einen Betreiber mit Impressum, Versand- und Rückgaberichtlinie, eine Rücksendeadresse in Deutschland und eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Bewertungen, Kundenzahlen und Rabatthöhen sind Anbieterangaben. Wie funktioniert die Rückgabe? Innerhalb von 30 Tagen den Kundenservice kontaktieren, das Gerät zurückschicken und den Kaufpreis erstatten lassen. Gibt es einen Test der Stiftung Warentest? Nein, der WellHeater wurde von Stiftung Warentest bislang nicht getestet (Stand Oktober 2026).

Fazit: Schnelle Wärme genau dort, wo du sie brauchst Unser Fazit Der WellHeater ist ein durchdachter Mini-Heizlüfter für alle, die nicht die ganze Wohnung heizen wollen, um es in einem Raum warm zu haben. Keramische Heizplatten mit 800 Watt, Fernbedienung, Touch-Display, Thermostat und Timer – und das alles in einem Gerät, das einfach in der Steckdose verschwindet. Für das Bad am Morgen, das Homeoffice, das Gästezimmer oder den Wohnwagen ist das eine der bequemsten und sparsamsten Lösungen: rund 28 Cent pro Stunde Volllast, deutlich weniger als ein klassischer Heizlüfter, und im Set schon ab 34,37 € pro Gerät. Unser Urteil: 1,9 – gut. Realistisch eingesetzt, hält der WellHeater, was er verspricht: Er ersetzt keine Zentralheizung und ist für kleine Räume gebaut – aber genau dort sorgt er schnell und unkompliziert für Wohlfühlwärme und hilft, die große Heizung niedriger zu fahren. Wer ihn direkt in die Wandsteckdose steckt, den Timer nutzt und ihn als gezielten Zuheizer versteht, bekommt ein Gerät, das man im Winter nicht mehr missen möchte. Und mit der 30-Tage-Geld-zurück-Garantie lässt sich das ohne Risiko ausprobieren.

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Weitere Informationen zu Technik, Anwendung, Versand und Rückgabe findest du auf der offiziellen Website des Herstellers.

Transparenzhinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du über einen dieser Links bestellst, erhalten wir eine Provision – für dich ändert sich der Preis nicht. Unsere Bewertung wird davon nicht beeinflusst. Angaben zu Leistung, Raumgröße, Aufheizzeit, Sicherheitsfunktionen, Kundenzahlen und Bewertungen stammen vom Anbieter; Stromkosten sind eine Beispielrechnung mit 35 ct/kWh und hängen von Tarif und Nutzung ab. Elektroheizgeräte nur direkt an der Wandsteckdose, nicht abgedeckt und nicht unbeaufsichtigt betreiben. Genannte Marken und Händler dienen nur dem Vergleich. Preise und Rabatte laut Anbieter-Shop, Stand Oktober 2026, Änderungen vorbehalten.