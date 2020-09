Die Süddeutsche Zeitung (SZ) gehört dem Süddeutschen Verlag an und wird seit 1945 in drei verschiedenen Ausgaben von Montag bis Samstag in München verlegt. Neben der München- und der Bayernausgabe genießt vor allem die überregionale Ausgabe mit einer Auflage von über 300.000 Exemplaren bundesweites Ansehen. Zusätzlich zu der Printausgabe gibt es mit SZ Plus auch eine digitale Version der Zeitung.

Süddeutsche Zeitung Abo mit Geschenk

Umfassendes Wissen wird dem Leser vor allem in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport vermittelt.

Die SZ zeichnet sich überdies durch DIE SEITE DREI aus, auf der spannende Hintergrundreportagen zu finden sind. Die darauffolgende Seite 4 bildet verschiedene Meinungen namhafter Redakteure ab und soll dem Leser auf diese Weise Denkanstöße geben und zudem bei der eigenen Meinungsbildung unterstützen.

Der Freitagsausgabe liegt wöchentlich das sogenannte SZ-Magazin bei, das dem Leser Bilderstrecken, Reportagen und Kolumnen präsentiert.

SZ Plus

SZ Plus ermöglicht es Lesern, die Inhalte der Süddeutschen Zeitung aus allen Resorts digital zu lesen und jederzeit Zugriff darauf zu haben. Die digitale Ausgabe ist bereits am Vorabend des eigentlichen Erscheinungsdatums des gedruckten Exemplars der Süddeutschen Zeitung verfügbar.

Der Süddeutsche Verlag bietet seinen Lesern und potenziellen Abonnenten insbesondere im digitalen Bereich zahlreiche Möglichkeiten, ein individuell passendes Abo abzuschließen und oben drauf eine wertvolle Prämie in Form eines iPhones oder eines iPads der Marke Apple zu erhalten.

Digitales Abo

Schließt man ein digitales SZ Plus Abonnement mit einer Laufzeit von zwölf oder vierundzwanzig Monaten ab, so ist ein solches Lesegerät inkludiert. SZ Plus ermöglicht dem Leser einen unbegrenzten Zugang zu allen Inhalten der Zeitung- entweder über den Browser oder über die Süddeutsche Zeitung App. Wie vorstehend genannt, bietet die digitale Ausgabe durch die Veröffentlichung der neuen Ausgabe einen Wissensvorsprung für seine Leser, da sie früher verfügbar ist. Auch das SZ-Magazin, das heißt die Freitagsbeilage der Süddeutschen Zeitung, kann bereits vorab jeweils am Donnerstagabend ab 17 Uhr gelesen werden und ist jederzeit abrufbar.

Die Mindestlaufzeit des SZ Plus Abonnements beträgt 12 Monate, nach Ablauf dieses Zeitraumes besteht mit einer Frist von vier Wochen die Möglichkeit, jeweils zum Monatsende das Abonnement zu kündigen. Aus diesem Grund besteht bei einer fristgerechten Kündigung nach Ablauf der Mindestlaufzeit für Kunden keinerlei Risiko.

Süddeutsche Zeitung SZ Plus Digital Abo mit Smartphone oder Tablet Prämie

Ein allumfassendes Paket aller digitalen Inhalte der Süddeutschen Zeitung inklusive eines Iphones ist für Neukunden für 44,90 Euro erhältlich. Es bedarf für den Erhalt des Mobiltelefons lediglich einer Einmalzahlung in der Höhe von 1 Euro. Für Abonnenten, die bereits die gedruckte Ausgabe der Süddeutschen Zeitung zu Hause haben, gibt es einen Vorteilspreis, der 24,90 Euro pro Monat beträgt. Abonnenten der Wochendausgabe sparen ebenfalls, für sie liegt der Preis monatlich bei 29,90 Euro. Für Studierende gibt es auch eine entsprechende Vergünstigung, der Preis liegt hier im kompletten Angebot bei 29,90 im Monat.

Neben dem Angebot des SZ Digital Abonnements in Kombination mit einem iPhone gibt es auch die Möglichkeit statt des Handys ein ipad von Apple auszuwählen. Auch hier liegt der monatliche Preis für alle Inhalte von SZ Plus und dem ipad monatlich bei 44,90 Euro und es muss lediglich eine Einmalzahlung in Höhe von 1 Euro für das Tablet getätigt werden. Auch diese Abo-Variante ist nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten monatlich kündbar.

Das Gerät wird dem Besteller persönlich zugestellt. Zu beachten gilt es, dass vor Vertragsabschluss und Freischaltung eine Bonitätsprüfung durchgeführt wird. Überdies istdas SZ Plus Angebot in Kombination mit einem iPhone oder Ipad nur innerhalb Deutschlands gültig und ist nur ein Mal pro Haushalt einzulösen.

Mit dem SZ Plus- Angebot können die Inhalte der Süddeutschen Zeitung auf einem iPhone oder ipad optimal konsumiert werden und der Leser wird in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport über die aktuellen Geschehnisse in der Welt informiert.