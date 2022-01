C+ Testosteron Kapseln kaufen ▶️ Test und Erfahrungen

Frauen wissen, wie fatal Hormonmängel auf das Wohlbefinden wirken. Männer sollten mit C+ Testosteron Kapseln gegen altersbedingte Hormonmängel angehen. Altersbedingt heißt in diesem Zusammenhang aber nicht, dass man erst ab dem sechzigsten Lebensjahr mit Testosteronmangel-Erscheinungen zu tun bekommt.

Vielmehr beginnt ein latenter Testosteron-Mangel bereits mit dem dreißigsten Lebensjahr. Das hat evolutionsgeschichtliche Gründe. Früher hatten Menschen eine Lebenserwartung von vierzig bis fünfzig Jahren. Ein Mann war folglich mit dreißig alt. Damals wusste man noch nichts von moderner Medizin, die das Lebensalter auf achtzig Jahre anheben wird.

Wann sind C+ Testosteron Kapseln eine Option?

Bekanntermaßen ist das wichtigste männliche Hormon das Testosteron. Viele Prozesse im Organismus sind davon abhängig. Mit dem altersbedingten Absinken des Testosteronspiegels treten verschiedenste Symptome zutage. Zugleich kann der Lebensstil einen Einfluss darauf haben, wie weit der Testosteronspiegel absinkt. Je mehr Stress jemand erlebt, je mehr Übergewicht er ansammelt, desto schneller wird sein Testosteronspiegel in Mitleidenschaft gezogen. Gleiches gilt für regelmäßigen Nikotin- und Alkoholgenuss oder starke körperliche Belastungen.

Woran ist ein latenter Testosteronmangel zu erkennen? Vor allem an unspezifischen Anzeichen wie Abgeschlagenheit, schneller Erschöpfbarkeit, verringerter Libido oder stagnierendem Muskelwachstum. Kraftlosigkeit, Energiedefizite und schlechter Schlaf können Anzeichen sein. Auch Depressionen können darauf hinweisen, dass es Zeit für C+ Testosteron Kapseln wird. Nicht nur das Gefühl von Männlichkeit wird damit wieder hergestellt, sondern auch die hormonelle Balance im Organismus. Mit einer Kapsel C+ ist das Hormondefizit ausgeglichen. Alles, was schwächelt, kommt wieder ins Lot.

C+ Testosteron Erfahrungen

Der Anwendungsbereich für C+ Testosteron Kapseln ist breit. Ein zunehmender Mangel an Testosteron wird schon mit dem dreißigsten Lebensjahr spürbar. Da wir immer älter werden und die Evolution unserer Entwicklung hinterherhinkt, müssen wir uns anders behelfen. Sonst leidet das Wohlbefinden.

Ständige Müdigkeit belastet den Arbeitsalltag und Unlust das Eheleben. Übergewicht stellt sich ein. Das Muskelwachstum trotzt jedem Training. Das Leben, das eben noch mit Energie angepackt wurde, fühlt sich plötzlich zäh an. Körperliche Leistungen werden zum Kraftakt. Sie erfordern mehr Regeneration. Betroffene Männer erleben zu allem Überfluss auch noch gesteigerte Reizbarkeit. Aus unerfindlichen Gründen scheint alles aus dem Ruder zu laufen. Damit wird der Normalzustand älterer Männer beschrieben. Allerdings sind die Betroffenen in der Mitte ihres Lebens. Sie sind somit nicht bereit, solche Einschränkungen zu akzeptieren.

Dank C+ Tabletten müssen sie das auch nicht. Mit den hochdosierten Testosteronkapseln verabschieden sich sämtliche Symptome eines hormonellen Defizits. Dnd das ist der Beweis für die Wichtigkeit eines ausgeglichenen Hormonspiegels auch beim Mann. An dieser Stelle sei den Betroffenen auch verraten, dass C+ Testosteron Kapseln kein synthetisches Hormon enthalten. Dank ihrer sinnvoll kombinierten Inhaltsstoffe können sie auf natürlichem Wege die körpereigene Testosteronproduktion ankurbeln.

Test und Erfahrungsbericht zur Wirkung

Die Wirkung von C+ Testosteron Kapseln basiert auf einer klug zusammengestellten Wirkstoffformel. Diese zielt durch 100% natürliche Inhaltsstoffe darauf ab, die körpereigene Herstellung von Testosteron zu stimulieren.

Forscher haben herausgefunden, wie man mit drei Hauptwirkstoffen dafür sorgen kann, dass dieser Impuls weitergegeben wird. Gesucht wurde nach einer Wirkstoffkombination, die keine Nebenwirkungen hat und rein natürlich ist. Herausgekommen ist die „Triple Performance Formel“ von C+ Testosteron Kapseln. Drei Wirkstoffe genügen, um die Mangelerscheinungen aus der Welt zu schaffen. Die körpereigene Testosteronproduktion wird nämlich durch drei Faktoren gemindert:

ein zunehmendes Defizit an luteinisierendem Hormon

einen Überschuss von Prolaktin und weiblichen Östrogenen

und zu viel Globulin, das Sexualhormone an sich bindet.

Das luteinisierende Hormon wird als Bestandteil der Testosteronproduktion gebraucht. Es regt bei ausreichender Menge die Testosteronherstellung in den Leydig-Zwischenzellen an. Außerdem fungiert es als Botenstoff, der verschiedene Funktionen steuert. Mit dem Absinken des Testosterons erhalten automatisch weibliche Hormone wie Prolaktin und Östrogen ein höheres Gewicht. Alternativ sinkt der Testosteronspiegel ab, weil zu viele weibliche Hormone im Spiel sind. Der Östrogen-Überschuss sorgt für Depressionen, Angst- und weniger Lust.

Zudem wird eine beträchtliche Menge an Testosteron durch das Sexualhormon-bindende Globulin (SHBG) gebunden. Damit steht es aber nicht mehr dem Organismus für die Prozesse zur Verfügung, an denen es beteiligt ist. Hohe SHBG-Werte blockieren das bioverfügbare Testosteron im Körper eines Mannes. Kommen alle drei der genannten Faktoren zusammen, schaffen die C+ Testosteron Kapseln einen Ausgleich.

Bewertung der Inhaltsstoffe

C+ Testosteron Kapseln enthalten folgende Inhaltsstoffe: Die Aminosäuren L-Carnitin und L-Arginin sowie den Extrakt der Garcinia Cambogia. Die Aminosäure L-Carnitin ist von Natur aus im Organismus vorhanden. Ihre Aufgabe ist es, langkettige Fettsäuren im Organismus von A nach B zu bringen. Genau gesagt, sollen sie diese zu den Mitochondrien transportieren, um sie als Heizmaterial für die Energiegewinnung zu nutzen. Studien belegen, dass das auch den Testosteronspiegel anhebt.

L-Arginin ist im Stoffwechsel als semi-essentielle Aminosäure für den Zellstoffwechsel relevant. Die Aminosäure sorgt für verbessertes Muskelwachstum und eine Leistungssteigerung. Damit werden Trainingserfolge wieder spürbar. Garcinia Cambogia-Extrakt gehört wegen der darin enthaltenen konzentrierten Hydroxyzitronensäure zu einem der bewährtesten Wirkstoffe, die Männern einen aktiven Lebensstil bescheren. Neben den Hauptwirkstoffen sind nur noch Magnesiumstearat, Talkum und Gelatine als Kapselhülle enthalten. Die Kapseln sind also nicht vegan.

Anwendung und Einnahme

Die Anwendung von C+ Testosteron Kapseln ist so simpel, wie sie nur sein kann. Alle Inhaltsstoffe von C+ wurden vielfach auf Wirksamkeit und Nebenwirkungen getestet. Der Hersteller verzichtet bewusst auf synthetisches Testosteron. Er setzt darauf, dass der Organismus durch die richtigen Impulse stimuliert wird und sich bei der Testosteronproduktion unterstützen lässt. Mit natürlichen Wirkstoffen ist das am besten und nebenwirkungsfrei zu bewerkstelligen.

Die C+ Testosteron Kapseln dürfen in der gesamten EU frei verkauft werden. Ein Rezept ist nicht nötig. Der Grund dafür: Das Präparat gilt als Nahrungsergänzung. Es unterliegt daher keinen strengen Medikamententests, sondern Prüfverfahren der Lebensmittelindustrie. Um den Organismus bei der Testosteronherstellung zu unterstützen, ist nur eine C+ Kapsel täglich sinnvoll. Mehreinnahmen oder Überdosen sollten vermieden werden. Sie sind nicht notwendig. Die Inhaltsstoffe sind hoch dosiert.

Ideal wäre eine Einnahme etwa eine Viertelstunde vor einer der drei wichtigsten Mahlzeiten. Die Kapseln werden mit 500 Millilitern Wasser eingenommen. Das entspricht zwei großen Gläsern Wasser. Dadurch können die Inhaltsstoffe schnell dahin gespült werden, wo sie wirksam werden sollen. Wer Kapseln schwer herunterschlucken kann, sollte den Kapselinhalt in Wasser auflösen. Dazu müssen die Kapselhälften auseinandergezogen werden.

Nahrungsergänzungen benötigen eine gewisse Anlaufzeit. C+ Testosteron Kapseln sollten deswegen über einen längeren Zeitraum verabreicht werden.